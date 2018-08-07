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Военные автомобили оснастят датчиками ГЛОНАСС
Минобороны намерено оборудовать все военные автомобили датчиками ГЛОНАСС, сообщают Известия.
Для отслеживания перемещения машин в реальном времени военное ведомство заказало разработку системы управления «Инспектор-ВАИ». Стоимость научно-исследовательских работ составит 15 млн. рублей. Первый этап разработки должен завершиться к концу текущего года.
Предполагается, что сигналы от установленных в автомобилях датчиков будут поступать по защищенным каналам в центр ВАИ. На основе этой информации в автоматическом режиме будет составляться и периодически обновляться электронная карта оперативной обстановки.
Станет возможным в реальном времени отслеживать, например, движение автоколонн, в случае необходимости направлять водителей на менее загруженную дорогу, найти более короткую дорогу.
Кроме того, система позволит создать базу данных автомобильной техники и закрепленных за ней военнослужащих.
По данным газеты, в вооруженных силах эксплуатируются и находятся на складах около 400 тысяч автомобилей.
Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, в первую очередь подобная система нужна для упорядочивания движения военных автоколонн по дорогам общего пользования.
Очень важно сделать так, чтобы перемещения не нарушали ритма жизни народного хозяйства и населенных пунктов, добавил он.
Для отслеживания перемещения машин в реальном времени военное ведомство заказало разработку системы управления «Инспектор-ВАИ». Стоимость научно-исследовательских работ составит 15 млн. рублей. Первый этап разработки должен завершиться к концу текущего года.
Предполагается, что сигналы от установленных в автомобилях датчиков будут поступать по защищенным каналам в центр ВАИ. На основе этой информации в автоматическом режиме будет составляться и периодически обновляться электронная карта оперативной обстановки.
Станет возможным в реальном времени отслеживать, например, движение автоколонн, в случае необходимости направлять водителей на менее загруженную дорогу, найти более короткую дорогу.
Кроме того, система позволит создать базу данных автомобильной техники и закрепленных за ней военнослужащих.
По данным газеты, в вооруженных силах эксплуатируются и находятся на складах около 400 тысяч автомобилей.
Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, в первую очередь подобная система нужна для упорядочивания движения военных автоколонн по дорогам общего пользования.
Очень важно сделать так, чтобы перемещения не нарушали ритма жизни народного хозяйства и населенных пунктов, добавил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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