17:05 07 августа
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Военные автомобили оснастят датчиками ГЛОНАСС

Минобороны намерено оборудовать все военные автомобили датчиками ГЛОНАСС, сообщают Известия.

Военные автомобили оснастят датчиками ГЛОНАСС


Для отслеживания перемещения машин в реальном времени военное ведомство заказало разработку системы управления «Инспектор-ВАИ». Стоимость научно-исследовательских работ составит 15 млн. рублей. Первый этап разработки должен завершиться к концу текущего года.


Предполагается, что сигналы от установленных в автомобилях датчиков будут поступать по защищенным каналам в центр ВАИ. На основе этой информации в автоматическом режиме будет составляться и периодически обновляться электронная карта оперативной обстановки.

Станет возможным в реальном времени отслеживать, например, движение автоколонн, в случае необходимости направлять водителей на менее загруженную дорогу, найти более короткую дорогу.

Кроме того, система позволит создать базу данных автомобильной техники и закрепленных за ней военнослужащих.

По данным газеты, в вооруженных силах эксплуатируются и находятся на складах около 400 тысяч автомобилей.

Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, в первую очередь подобная система нужна для упорядочивания движения военных автоколонн по дорогам общего пользования.

Очень важно сделать так, чтобы перемещения не нарушали ритма жизни народного хозяйства и населенных пунктов, добавил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 14:04
    Наш водитель на работе, когда узнал что на его автомобиль установят GPS-трекер, сказал, что работать теперь будет невыгодно и уволился smile
    У старших прапорщиков службы ГСМ надвигается траур... sad
    Тралл
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:10
      Кто скажет на память сколько сейчас на орбите спутников Глонасс ???, для нормального позиционирования надо не менее 32 штук для покрытия всей территории планеты Земля с учетом резерва вышедших их строя спутников (для конкретного места определения не менее трех), а то тут этот Глонасс показывал что нахожусь где-то в болоте, хотя была вполне приличная сельская дорога, кстати с проклятым америкосовским GPS таких косяков не случается smile
      предки с Дона
      1. болот Сегодня, 14:14
        Цитата: предки с Дона
        Кто скажет на память сколько сейчас на орбите спутников Глонасс ???, для нормального позиционирования надо не менее 32 штук с учетом резерва, а то тут этот Глонасс показывал что нахожусь где-то в болоте, хотя была вполне приличная сельская дорога, кстати с проклятым америкосовским GPS таких косяков не случается

        Джи пи эской давно пользуюсь,главное что бы над головой три спутника было,для определения координат.В степи от 5-до 7 спутников навигатор показывает,в горах тут по сложнее,если от склона отойти ,третий вылезит.Это Джи пи эс.
        болот
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:25
          Надо сначала сделать , а потом объявлять.
          Идущий
          1. болот Сегодня, 14:28
            Цитата: Идущий
            Надо сначала сделать , а потом объявлять.

            Мы одинаковы,главное отрапортовать.А пипл схавает,тут и патриотически настроенные граждане подхватят,одни за деньги другие по инициативе.
            болот
        2. Тралл Сегодня, 14:28
          Цитата: предки с Дона
          этот Глонасс показывал что нахожусь где-то в болоте, хотя была вполне приличная сельская дорога, кстати с проклятым америкосовским GPS таких косяков не случается

          "дело было не в бобине"
          обычно проблема в самой карте что залита в прибор, а не погрешности позиционирования, так же в вашей ситуации желательно включить в приборе опцию "показывать местоположение с привязкой к дорогам", чтобы не ехать по лесам и болотам
          так же важно, какой чип-GPS стоит в гаджете, они бывают разного качества
          ну и GPS-антенна у "железных" навигаторов всегда лучше и больше, чем у всяких смартфонов
          самое полезное, когда гаджет ловит сразу 3 системы наш Глонасс американский GPS и китайскую Бэйду. тогда спутники тупо плюсуются и увеличивается скорость определения/отображения и точность
          Тралл
          1. болот Сегодня, 14:32
            Цитата: Тралл
            "дело было не в бобине"обычно проблема в самой карте что залита в прибор, а не погрешности позиционирования, так же в вашей ситуации желательно включить в приборе опцию "показывать местоположение с привязкой к дорогам", чтобы не ехать по лесам и болотамтак же важно, какой чип-GPS стоит в гаджете, они бывают разного качествасамое полезное, когда гаджет ловит сразу 3 системы наш Глонасс американский GPS и китайскую Бэйду. тогда спутники тупо плюсуются и увеличивается скорость определения/отображения и точность

            Карты это сейчас,ранние до навигатора пользовался Джи пи-Эс приемником,что выдавало просто координаты,карты у меня под рукой,линейки и курвиметр,компас.
            болот
            1. Тралл Сегодня, 14:37
              Цитата: болот
              Карты это сейчас,ранние до навигатора пользовался Джи пи-Эс приемником,что выдавало просто координаты,карты у меня под рукой,линейки и курвиметр,компас.

              Я когда-то давно модерировал один из российских форумов по GPS_навигации в качестве хобби. И всегда всем советовал отправляться в дальнюю поездку по незнакомым местам с парой-тройкой навигаторов и таким же кол-вом бумажных карт smile
              Тралл
              1. болот Сегодня, 14:42
                Цитата: Тралл
                Я много лет когда-то давно модерировал один из российских форумов по GPS_навигации. И всегда всем советовал отправляться в дальнюю поездку по незнакомым местам с парой-тройкой навигаторов и таким же кол-вом бумажных карт

                У меня по топографии и в погранке 5 была,потом заочно гражданскую профессию получал на географическом факультете ,геодезист с дипломом.
                Не могу долго дома сидеть,кочевник,тянет в просторы.Хоть и ленив но если куда то, то ленность исчезает моментально,просторы и путешествия люблю.
                болот
    2. Vard Сегодня, 14:30
      За денюжку небольшую научу как бензин сливать...
      Vard
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:03
        Через обратку? Так люди давно это обкатали. Только не удобно это ни разу.
        Гаргантюа
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:12
    Честно говоря меня этот ГЛОНАСС уже достал am . В командировке на рыбалку (или ещё куда... feel )на служебном УАЗике же и не выедешь... sad
    злой партизан
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:23
      Цитата: злой партизан
      В командировке на рыбалку (или ещё куда... )на служебном УАЗике же и не выедешь...

      А отцепить его - никак? Типа - ГЛОНАСС - отдельно, УАЗик - отдельно?
      Голован Джек
      1. Тралл Сегодня, 14:31
        Цитата: Голован Джек
        А отцепить его - никак?

        можно, то тогда вы пропадете из мониторинга - придется объяснять
        Тралл
      2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:35
        Цитата: Голован Джек
        А отцепить его - никак? Типа - ГЛОНАСС - отдельно, УАЗик - отдельно?

        И прицепить его к какому-нибудь оленю? what А что...мысль! fellow
        Не, нельзя. Все наши "пируэты" отслеживают в режиме он-лайн на базе. sad И даже накладывают на карту газопроводов, гады... am О-о-очень хорошо видно, если ты в данный момент времени находишься не на г\п. , а, например, на реке Печора... sad ну или не в г. Вуктыл (где должен находиться), а в Ухте (где у меня 15% скидка feel в кафе "Русский чай"...)...
        Привет, Голован! drinks
        злой партизан
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:47
          Цитата: злой партизан
          И прицепить его к какому-нибудь оленю?

          Ну, если слово "олень" понимать не буквально, то, наверное, это хорошая идея laughing
          Цитата: злой партизан
          Привет, Голован

          Взаимно hi
          Голован Джек
  3. sxfRipper (Александр) Сегодня, 14:16
    Для отсаживания перемещения машин
    Лишь бы батоны оттоптать! am
    система позволит создать базу данных автомобильной техники и закрепленных за ней военнослужащих
    А шо, без ГЛОНАСС нельзя?
    система нужна для упорядочивания движения военных автоколонн по дорогам общего пользования
    Тот же самый вопрос!
    Очень важно сделать так, чтобы перемещения не нарушали ритма жизни народного хозяйства и населенных пунктов
    И снова тот же самый вопрос!
    sxfRipper
  4. Таврик (Евгений) Сегодня, 14:41
    "Станет возможным в реальном времени отслеживать, например, движение автоколонн, в случае необходимости направлять водителей на менее загруженную дорогу, найти более короткую дорогу".

    Супер! Прошло лет пятнадцать с появления коммерческих программ для мониторинга транспорта и уже аналоги могут появиться у военных. Ещё лет пять и научатся пользоваться Яндекс навигатором. Милитари версия. Разработка за отдельную плату. Вы всё ещё верите в то, что военные разработки самые-самые новейшие?
    Вообще не понятно, зачем ВАИ знать, где находятся машины в/ч гарнизона? Это дежурному по части важно знать, где машины, находящиеся на выезде.
    Таврик
  5. spektr9 Сегодня, 14:57
    Разве ещё не оснащали ? По идее должны были ещё до общественного транспорта в городах
    spektr9
  6. ЗВО (Алекс) Сегодня, 15:23
    Двоякая новость.

    Сам использую по работе второй год - систему мониторинга по данным ГЛОНАСС,

    Все описанные в статье якобы "плюсы" - на самом деле колоссальное раздутие затрат.
    15 млн на проект.
    Потом на сопровождение.
    Понадобится дополнительно сотни и тысяч работников. которые якобы отслеживать будут в режиме реального времени.
    В режиме реального времени - никто работать не сможет.
    Только постфактум.

    Всякие пробки и объезды - можно найти только на дорогах общего пользования и лучше Яндекс.Карт - ничего не работает. И работать не будет. Ибо реальной обстановкой владеют только те, у кого множество клиентов.

    Определение маршрутов по проселочным дорогам не будет учитывать ни погодные условия, ни состояние дорог.
    Тут нужен просто опыт в данной местности.
    Если сидящий за несколько тысяч километров "оператор" - в приказном тоне поведет колонну на другую дорогу. которая уже пару лет как размыта - то будет как то "неудобно"...

    Система не дает обратной связи без средств самой связи.
    Оснащать все автомобили системами спутниковой связи?
    У нас их нет своих.
    Значит отдавать все свои военные данные на американские спутники?
    Дурачки что ли?
    Соответственно кроме средств сотовой/мобильной связи - других вариантов нет.
    Систему надо обслуживать. А это деньги.
    В минималке это на одну машину в месяц будет примерно 200 рублей.
    Зная, госконтракты МинОбороны. уверен, что контракт будет заключен по максимуму и ценник будет далеко ближе к 1000 руб в месяц. Ибо более коррумпированного заказчика и созданных коррумпирующих ограничений по отбору исполнителя - еще поискать.
    И это не даст 100% гарантии выяснения местоположения армейских машин.
    Нет сотовой связи - нет показаний определения местоположения.
    Ближе к полярному кругу - врет ГЛОНАСС ощутимо. Метров на 500 в Новом Уренгое. И уже ближе к 1000 в Надыме.

    В итоге при развертывании данной системы наше минобороны будет безвозвратно терять порядка 500 млн рублей в месяц.
    Это 6 млрд рублей в год.

    Только ради того, что бы командир полка имел возможность щелкнуть по носу прапорщика. уехавшего в лес по грибы...
    А таких случаев будет ну пара сотен на всю страну.
    6 млрд и 200 поездок в лес.
    ЗВО
    1. Minus (Евгений) Сегодня, 16:05
      Этро вы только обслуживание по минимуму посчитали...С учетом засекреченных каналов связи + разработка устройств+ цена самих устройств... С учетом того что военные устройства стоят на порядок дороже.... Обычный тахограф стоит 30-40 тысяч рублей, а в случае военного исполнения с аппаратурой ЗАС будет стоить тысяч 300 один комплект.... Вот где деньги пилить можно опять. Всем по карте, компасу и курвиметру!!! Иначе в случае чего и воевать не смогут, как спутники отрубят! am
      Minus
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