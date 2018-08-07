17:06 07 августа
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Российские инструкторы впервые проведут обучение киргизских военнослужащих

Минобороны РФ приняло решение об обучении военнослужащих Киргизской республики. Обучение по 17 военно-учетным специальностям проведут на базе российской военной авиабазы Кант Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Российские инструкторы впервые проведут обучение киргизских военнослужащих


Согласно сообщению пресс-службы, офицеры и инструкторы ЦВО впервые примут на обучение военнослужащих армии Киргизии по 17 военно-учетными специальностям. В ходе обучения будет вестись подготовка двух групп, по 600 человек каждая. Решение об обучении принято по решению Генштаба вооруженных сил РФ и будет проводиться по следующим специальностям: наводчики-операторы и механики-водители танков Т-72 и БМП-2, водители БТР-80, командиры и наводчики реактивных систем залпового огня "Град" , а также некоторым другим.


Как сообщают в ЦВО, учеба начнется 8 августа и пройдет на двух полигонах в Киргизии - Ала-Тоо и Эдельвейс, и продлится месяц. В качестве преподавателей выступят 25 российских офицеров и сержантов-инструкторов.

Напомним, что в Киргизии в районе пригородов Бишкека располагается с 2013 года российская авиабаза Кант, входящая в структуру ВВС и ПВО Центрального военного округа. Ранее Государственная Дума ратифицировала договор, заключенный между Россией и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.

Использованы фотографии: http://for.kg/
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Комментарии 17

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:41
    В ходе обучения будет вестись подготовка двух групп по 600 человек каждая.
    В качестве преподавателей выступят 25 российских офицеров и сержантов-инструкторов.
    В среднем по 48 курсантов на инструктора . Не очень эффективное обучение получится . Правда может 1200 курсантов - это не единовременно , а несколько выпусков ..
    КВУ-НСвД
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:57
      Если мы этого не будем делать туда придут инструкторы НАТО и надо наращивать наше присутствие во всей Средней Азии.
      Идущий
      1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 15:27
        Цитата: Идущий
        Если мы этого не будем делать туда придут инструкторы НАТО и надо наращивать наше присутствие во всей Средней Азии.

        Нато туда и придет, если наш товарищ Презик отлипнет уже от своих олигархов и займется наконец страной и народом. Впрочем, это скорее фантастика....
        Misha Честный
  2. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:42
    И всё это накроется медным тазом как в той же Армении. Их элиты не в Сбербанке деньги хранят, да и Сбербанк играет по фин.правилам США. Но конечно будем делать вид, что всё это не так и в этот раз всё будет по другому.
    Копчёный
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:59
      Цитата: Копчёный
      И всё это накроется медным тазом как в той же Армении. Их элиты не в Сбербанке деньги хранят, да и Сбербанк играет по фин.правилам США.

      recourse crying Все пропало!
      Брат Дениска, если бы у Киргизии была такая же мощная диаспора за рубежом как у армян......Киргизия была бы раем на земле, это я тебе говорю! wink
      Serg65
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 15:27
        Serg65:
        ...если бы у Киргизии была такая же мощная диаспора за рубежом как у армян......Киргизия была бы раем на земле, это я тебе говорю!

        Что-то Армения на рай совсем не похожа, не смотря на то, что в самой Армении армян меньше, чем в России.
        И расползлись как тараканы по всему миру, диаспоры организовали. Евреев напоминают.
        Всегда считал армян "закавказскими евреями". Такие же житрожопые...

        Кстати, а что это за термин такой - "диаспора"? На юридически оформленную организацию, действующую в правовом поле государства не похожа. В законодательстве такого термина не используют. Скорее, как ОПГ звучит.
        Pax tecum
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 15:34
          А, готовим киргизов для того, что бы в сложный первый момент, когда накат исламистов будет (допустим с юга Киргизии) хоть какая-то квалифицированная помощь была.
          Навряд ли они настолько хороши как бойцы, да в составе подразделения/расчета, но при ведении боевых действий совместно с русскими боевого духа должно прибавиться.
          Pax tecum
          1. болот Сегодня, 15:51
            Цитата: Pax tecum
            Навряд ли они настолько хороши как бойцы, да в составе подразделения/расчета, но при ведении боевых действий совместно с русскими боевого духа должно прибавиться.

            Бойцы они хорошие и без русского духа справятся ,на голову контуженные.Просто еще не умелые но прямоленейные.
            болот
            1. Талгат (Талгат) Сегодня, 16:11
              Цитата: болот
              Цитата: Pax tecum
              Навряд ли они настолько хороши как бойцы, да в составе подразделения/расчета, но при ведении боевых действий совместно с русскими боевого духа должно прибавиться.

              Бойцы они хорошие и без русского духа справятся ,на голову контуженные.Просто еще не умелые но прямоленейные.


              laughing чего чего а боевого духа киргизам не занимать! На адайцев похожи good
              Талгат
              1. болот Сегодня, 16:16
                Цитата: Талгат
                чего чего а боевого духа киргизам не занимать! На адайцев похожи

                Это да а как ломились на пули снайперов,при революциях.Это звиздец.А зачистки,по Югу,жестко и безпринципно.
                Можно восхищаться и бояться,не давно в Москве не сыканули 4 против 10 узбеков схлестнулись,с одной стороны уважуха а так криминал.
                болот
    2. Igoresha (Igor) Сегодня, 15:33
      И всё это накроется медным тазом как в той же Армении


      база в Армении еще ж за РФ числится, пока договор не закончился, рано еще кричать "всепропало".
      Igoresha
  3. Apollo (Алех) Сегодня, 15:14
    А стоит ли? Кто даст гарантии, что в сложный период времени они не разбегутся.
    Ведь сейчас модно говорить, что у РФ только 2 союзника -армия и флот. А тут такое дело.
    Apollo
    1. болот Сегодня, 15:38
      Цитата: Apollo
      А стоит ли? Кто даст гарантии, что в сложный период времени они не разбегутся.

      Да не разбегутся,с севера Казахстан(зависть их),с запада Узбекистан,терки,Юг Таджики,терки,с Востока Китай.Им деваться не куда.А если что ,в исламский халифат не примут,будут биться до последнего.Упертые блин.
      болот
      1. Талгат (Талгат) Сегодня, 16:17
        Цитата: болот
        с севера Казахстан(зависть их),


        Не только зависть, но и друзья и родичи. У меня у самого много родни и друзей в Киргизии. Просто для российских друзей для информации - возможно и сами знаете, что в средней азии степь представлена 2 народами - казахами и киргизами и они очень очень близки. Казахи киргизам самый близкий народ по соседству. алтайцы, татары и башкиры и др тоже им близки, но далеко. в россии. Другие среднеазиатские народы чуть дальше от нас. Но все равно дружественны.
        Талгат
        1. болот Сегодня, 16:21
          Цитата: Талгат
          Не только зависть, но и друзья и родичи.

          Да у меня в Бешкеке есть родня,тут есть и другое.Что ближе к нам имеют родственные связи.Да и не мало Дулатов о Киргизоченны.
          Ведь в Пишпеке по переписи населения от 1910 года 90% казахского населения были именно Дулаты,под род Шымыр,сам из них.
          болот
          1. Талгат (Талгат) Сегодня, 16:39
            Да.Болот, вот так вот оно wink
            Талгат
            1. болот Сегодня, 16:52
              Цитата: Талгат
              Да.Болот, вот так вот оно

              Бауржан Момышулы,Турар Рыскулов и тд. Шымыр. Мерке,Кордай и Шу,Часть Алматы по большой Алматинке,Каргалы.

              В Армии занятно было,те кто с Кордая или Мерке обращались ко мне АГАЙ а не тов,господин Лейтинант,вне службы.А служил в Шундже где уйгуров в части 70% тогда было.Сам не понял как это вышло,хотя в 90 е эти родовые взаимоотношения не знал,все благодоря инету и самоиздатовской книге про наш,именно ,род.Вообще не в курсах был.В Бауржановке на меня наезжали потомки Керея и Жанибека,мол род не знаю и что слабо на казахском разговариваю.Мен Асфальт! laughing
              болот
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