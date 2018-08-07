Российские инструкторы впервые проведут обучение киргизских военнослужащих

Минобороны РФ приняло решение об обучении военнослужащих Киргизской республики. Обучение по 17 военно-учетным специальностям проведут на базе российской военной авиабазы Кант Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.Согласно сообщению пресс-службы, офицеры и инструкторы ЦВО впервые примут на обучение военнослужащих армии Киргизии по 17 военно-учетными специальностям. В ходе обучения будет вестись подготовка двух групп, по 600 человек каждая. Решение об обучении принято по решению Генштаба вооруженных сил РФ и будет проводиться по следующим специальностям: наводчики-операторы и механики-водители танков Т-72 и БМП-2, водители БТР-80, командиры и наводчики реактивных систем залпового огня "Град" , а также некоторым другим.Как сообщают в ЦВО, учеба начнется 8 августа и пройдет на двух полигонах в Киргизии - Ала-Тоо и Эдельвейс, и продлится месяц. В качестве преподавателей выступят 25 российских офицеров и сержантов-инструкторов.Напомним, что в Киргизии в районе пригородов Бишкека располагается с 2013 года российская авиабаза Кант, входящая в структуру ВВС и ПВО Центрального военного округа. Ранее Государственная Дума ратифицировала договор, заключенный между Россией и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.