В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2"

Несмотря на угрозы Соединенных Штатов ввести ограничительные меры в отношении компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" и заявлений властей Украины, что они "уже договорились о блокировании строительства" трубопровода, работа над проектом идет по плану, заявил финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк.Директор компании, являющейся партнером "Газпрома" по реализации проекта, заявил, что в настоящее время в Германии идет укладка наземной части газопровода, которая началась буквально "на днях", в конце июля. На данный момент происходит стыковка труб в единую плеть на борту судна Castoro 10, и затем они протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговую часть "Северного потока-2" с морской. Одновременно подготовительные работы проводятся в финских и шведских водах. Не ясен на данный момент вопрос с Данией, которая не приняла окончательного решения о прокладке трубопровода в своих водах, но в руководстве проекта заявили, что уже разработали запасной вариант прохождения трубопровода вне территориальных вод Дании, при этом данный вариант не требует дополнительных затрат.Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против трубопровода выступают США, пытающиеся выдавить Россию с европейского газового рынка, и Украина, которая боится потерять российские деньги, получаемые ею за транзит российского газа. Кроме них, против газопровода выступают прибалтийские государства и Польша.