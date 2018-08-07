17:06 07 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2"

Несмотря на угрозы Соединенных Штатов ввести ограничительные меры в отношении компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" и заявлений властей Украины, что они "уже договорились о блокировании строительства" трубопровода, работа над проектом идет по плану, заявил финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк.

В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2"


Директор компании, являющейся партнером "Газпрома" по реализации проекта, заявил, что в настоящее время в Германии идет укладка наземной части газопровода, которая началась буквально "на днях", в конце июля. На данный момент происходит стыковка труб в единую плеть на борту судна Castoro 10, и затем они протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговую часть "Северного потока-2" с морской. Одновременно подготовительные работы проводятся в финских и шведских водах. Не ясен на данный момент вопрос с Данией, которая не приняла окончательного решения о прокладке трубопровода в своих водах, но в руководстве проекта заявили, что уже разработали запасной вариант прохождения трубопровода вне территориальных вод Дании, при этом данный вариант не требует дополнительных затрат.


Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против трубопровода выступают США, пытающиеся выдавить Россию с европейского газового рынка, и Украина, которая боится потерять российские деньги, получаемые ею за транзит российского газа. Кроме них, против газопровода выступают прибалтийские государства и Польша.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
27

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 14:44
    Говорят Данию уже обломали. Не без участия лоббистов Газпрома, которые показывали жёнам датских чиновников (от которых зависит решение по СП-2) бумажку с суммой (в евро, есс-нно...) благодарности за правильное решение, от которой их мужья опрометчиво отказались...
    злой партизан
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:45
      В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2"

      А на украине усилились рыдания..
      maxim947
      1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 15:03
        ..уже взахлеб и с подергиванием плечами...зрада зрадная у них....а как они хотели? Все хорошее (и даже газовый транзит) когда нибудь заканчивается. Теперь пусть про славу или сало орут сколько захотят...
        Кент0001
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:59

        Своими руками придушили курицу несущую золотые яйца....
        maxim947
        1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:39
          Цитата: maxim947

          Своими руками придушили курицу несущую золотые яйца....

          лучше бы свои шоколадные
          СССР-1
      3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:38
        Цитата: maxim947
        В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2"

        А на украине усилились рыдания..

        Грешно смеяться над больными людьми. Петя неделю где- то пропадал, страдал, пил, а вы ...
        СССР-1
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 14:51
      и не подозревал что у нас такие звери в ГАЗПРОМЕ трудятся!!!! изверги!!!! ужас!!!!! теперь бедолагам до конца дней своих.... кошмар.....
      д^Амир
    3. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 15:17
      Говорят Данию уже обломали.

      Ой, да кто эту Данию вообще слушал. Что она может сказать супротив Германии? И никаких лоббистов не нужно. Просто показали, КАК могут протащить трубу МИМО Дании и всё. Таким образом дали понять, что, мол, вы, ребята-датчане, сколь угодно долго можете строить из себя "великую европейскую державу, от которой что-то в Европе зависит", но трубу мы пустим мимо вас и вы останетесь без ежегодных выплат компенсации за использование ваших вод! Вот и всё... Если бы мне сосед на даче сказал: "Давай я через твой участок трубу к себе кину и буду тебе за нее хорошо платить ежемесячно?" Я не думаю, что смог бы отказаться. lol
      Barzha
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:30
        Цитата: Barzha
        да кто эту Данию вообще слушал.

        Если только в рекламе пива. yes Теперь уже для них самих впору сказать: "Датствуйте!" laughing
        Paranoid50
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:22
      Как говорится, собаки лают, а караван идет.
      Венд
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 15:29
        В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2
        " ура !!! "экономика" на подъёме ! трубы с колен встают !
        Дедкастарый
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:54
          Цитата: Дедкастарый
          трубы с колен встают !

          видимо невнимательно читали
          началась укладка наземной части "Северного потока-2"
          LSA57
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:00
            Цитата: LSA57
            Цитата: Дедкастарый
            трубы с колен встают !

            видимо невнимательно читали
            началась укладка наземной части "Северного потока-2"

            где ?
            Дедкастарый
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:30
              Цитата: Дедкастарый
              где ?

              смею напомнить, читать надо внимательнее
              В Германии
              LSA57
        2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:12
          Цитата: Дедкастарый
          " ура !!! "экономика" на подъёме ! трубы с колен встают !

          Ура! Скачите дальше! Только не забывайте закусывать и кастрюлей об потолок сильно не бейтесь - соседи рассердятся)))
          Albert1988
    5. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:25
      Цитата: злой партизан
      Не без участия лоббистов Газпрома, которые показывали жёнам датских чиновников (от которых зависит решение по СП-2) бумажку с суммой (в евро, есс-нно...) благодарности за правильное решение, от которой их мужья опрометчиво отказались...

      Не надо путать коррупцию и лоббизм. smile
      Судя по Финляндии, Газпром делает всё намного проще: местные компании получают предложения на субподряд по той части работ по прокладке газопровода в экономзоне, которую они технически способны выполнить. Контракты, новые рабочие места, налоги в бюджет... и вот уже частники и чиновники становятся сторонниками СП-2.
      Alexey RA
  3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:44
    Германию ждет утрата доверия Польши, Прибалтики и Украины. Теперь немцам, из-за своего стремления снизить собственные расходы и тем самым повысить уровень жизни своих граждан, придётся с этим как-то жить. Даже и не знаю.
    Аристарх Людвигович
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 14:57
      Немцы переживут. А вот третью очередь тоже построить не мешало бы. Но какую СП-3 или ТП-2 или БП-1 это как политическая карта ляжет.
      Больше всех не нравится нытье поляков даже не небратьев. Я бы им газ вообще не поставлял из голого принципа - пусть покупают у полосатого партнера.
      seti
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:55
        Цитата: seti
        пусть покупают у полосатого партнера.

        они и так покупают. правда не за свои
        LSA57
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:57
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Германию ждет утрата доверия Польши, Прибалтики и Украины.

      Вы серьезно? Думаете немецкая нация всерьез боится потерять доверие перечисленных вами "великих держав"? Немцы, даже несмотря на сильнейшее давление США, упорно стремятся построить СП-2. Потому что это очень выгодный и безопасный маршрут поставки газа.
      Гаргантюа
      1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 15:18
        Цитата: Гаргантюа
        Вы серьезно? Думаете немецкая нация всерьез боится потерять доверие перечисленных вами "великих держав"?

        Ну сарказм же ) Аж из монитора сочится ))
        Fedor Egoist
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:09
          Звиняюсь, не понял сразу, уже устал видимо на работе what Пойду ка я домой пораньше сегодня
          Гаргантюа
    3. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 15:25
      Германию ждет утрата доверия Польши

      Она уже потеряла это доверие, когда отказалась выплачивать Польше репарации за оккупацию 1939-1945 годов. laughing А если серьёзно, то есть такая расхожая фраза: "Носорог весит
      до 4 тонн и при этом очень быстро бегает, но очень плохо видит. Но при таких габаритах, это уже не его проблема!" К чему это? Германии ни жарко, ни холодно и вообще НИКАК от того, как к ней относится "великая" Польша. Это не проблема Германии. Это проблемы Польши.
      Barzha
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:52
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Теперь немцам, из-за своего стремления снизить собственные расходы и тем самым повысить уровень жизни своих граждан, придётся с этим как-то жить

      мало того. ещё и компенсацию с них дружно потребуют laughing
      LSA57
      1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 16:13
        Цитата: LSA57
        компенсацию с них дружно потребуют

        Компенсацию не компенсацию, но кое что придумали, ушлые
        Новая методика обеспечивает переход от оплаты за объемы хранения газа — к заказу мощностей хранения в ПХГ.
        С августа Укртрансгаз предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам, сообщает пресс-служба компании.

        Новые тарифы без НДС составят:

        на закачку природного газа в ПХГ — 172 грн за тыс. куб. м в сутки (предыдущий тариф — 32,9 грн за тыс. куб. м);
        на хранение — 64,4 грн за тыс. куб. м в сутки (ранее — 46,2 грн за тыс. куб. м)
        на отбор — 67,1 грн за тыс. куб. м в сутки (до того — 32,9 грн за тыс. куб. м).
        Эти же тарифы будут применяться и на услугу “таможенный склад”
        С прошлой осени Украина начала хранить газ европейских стран. Хранить газ в украинских ПХГ намерены шесть стран: Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Италия и Турция.
        Отметим, что Украина имеет крупнейшие подземные газовые хранилища в Европе, суммарная активная емкость которых составляет 31 млрд кубометров. На данный момент в украинские ПХГ закачано более 13 млрд кубометров газа. Хранилища заполнены на 42%..
        БorisovичЪ
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:32
          Цитата: БorisovичЪ
          Компенсацию не компенсацию, но кое что придумали, ушлые

          да вот и я про это.
          шумеры додумались с Монголов компенсацию потребовать laughing
          LSA57
    5. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:01
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Германию ждет утрата доверия Польши, Прибалтики и Украины. Теперь немцам, из-за своего стремления снизить собственные расходы и тем самым повысить уровень жизни своих граждан, придётся с этим как-то жить. Даже и не знаю.

      Аллах велик...
      Дедкастарый
    6. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:17
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Германию ждет утрата доверия Польши, Прибалтики и Украины. Теперь немцам, из-за своего стремления снизить собственные расходы и тем самым повысить уровень жизни своих граждан, придётся с этим как-то жить. Даже и не знаю.

      Что значит как-то жить? Германия должна будет платить и каяться, каяться и платить! Как, впрочем, и все соседи Польши и Украины. smile
      Alexey RA
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 14:44
    Никто не знал что Дания, теперь, сестра Болгарии.
    Поток идёт и с севера и юга, а у сестёр, ну никакого чуда.
    wassat
    Gnefredov
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:52
      Бегают по граблям , а США ржет.
      Идущий
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:34
        Цитата: Идущий
        Бегают по граблям

        грабли такие интересные
        LSA57
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:44
    Уж что что а деньги европейцы считать умеют.Так что поздравляю немцев с хорошей сделкой!А вот сугсы сейчас видимо ищут огнетушители чтобы потушить пригоревшие места wassat
    Magic Archer
    1. AID.S Сегодня, 15:17
      Цитата: Magic Archer
      Уж что что а деньги европейцы считать умеют.Так что поздравляю немцев с хорошей сделкой!

      Сплюньте!
      AID.S
  6. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:45
    В Германии началась укладка наземной части "Северного потока-2"


    Да как они посмели , сейчас Украина как стукнет кулаком по … и к США побежит.
    Идущий
  7. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 14:47
    Когда газопровод начнёт качать газ, тут не только Киев будет в убытке. София будет плакать по упущенным возможностям, Варшава будет рвать на себе волосы во всех доступных местах. Всё получит Берлин. Оно и понятно, что дозволено Юпитеру, то недозволено быку. Евросолидарность, однако.
    Сергей Медведев
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:49
    Вот так... Собака лает, а караван идёт! И ведь придёт, что характерно! А попытка США запитать Европу СПГ, ПЕРЕКУПАЯ российский газ из Усть-Луги и Саббеты, ( и кладя разницу в карман, не ударив пальцем о палец, как обычно) может и сорваться... Мы и сами можем продавать свой СПГ. Без американского дядюшки... wassat
    Горный стрелок
  9. polpot (Andru) Сегодня, 14:59
    У Порошенко есть повод для очередного запоя
    polpot
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:02
      У Порошенко есть повод для очередного запоя

      Повод ? - это ерунда для любителей. Порошенко профессионал! Ему не нужны поводы!
      DEZINTO
    2. kit88 (Александр) Сегодня, 15:21
      У Порошенко есть повод для очередного запоя

      А чего ему переживать. За украинцев что ли? Да сдались они ему. Когда Россия окончательно вентиль перекроет, он уже будет в какой-нибудь Канаде на своей вилле потягивать бренди, и с транзита газа через 404 ему уже в карман капать не будет.
      Тут Юльке волноваться надо, или кого там дядя Сэм следующим президентом назначит.
      kit88
  10. san4es Сегодня, 15:06
    hi ...В среду в Лубмине, на Балтийском побережье Германии, велись работы по прокладке труб для проекта трубопровода Северный поток-2.
    ...Сегменты трубопровода свариваются на борту Castoro 10, соединяясь с уже установленным участком трубы....
    san4es
  11. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:18
    Всё. Занавес. Украина вскоре объявит о введении дополнительных санкций против России и затем засучив рукава примется и за подлых бошей от чего у бошей начнётся страшная паника.
    NF68
  12. Igoresha (Igor) Сегодня, 15:38
    еще одна труба всосется в тело матушки-России, выпивая из нее кровь,а глупцы радуются
    Igoresha
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:46
      Цитата: Igoresha
      еще одна труба всосется в тело матушки-России, выпивая из нее кровь,а глупцы радуются



      Ну куда нам, до британских ученых …
      Для справки: природный газ находится в газообразном состоянии

      Хотя, как - то вы в духе А. Проханова выступили.

      За плагиат получить не боитесь?

      bulvas
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:10
        в газообразном но потечет по трубе, которая всосалась.

        выходит что Я, + г-н Проханов и гражданин Менделеев с фразой про растопку печи ассигнациями, думаем о потомках и о технологическом величии (будущем, когда хороший царь появится) а к остальным относятся фразы неизвестных классиков о стране-бензоколонке и сырьевом придатке. Стыдно за таких
        Igoresha
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 16:52
          Цитата: Igoresha
          выходит что Я,


          вы не на английском тут пишете (I или Me),
          в русском языке местоимение "я" пишется как и любая другая буква - строчной.

          Может у вас недуг какой?

          Тогда, ради бога, пишите "Я", и все прочее, что у вас там в голове, только не буяньте

          Цитата: Igoresha
          выходит что Я, ….., думаем о потомках и о технологическом величии


          да, думайте, ради бога, только не волнуйтесь так
          bulvas
  13. Николай Р (Николай Рассказов) Сегодня, 15:42
    Хорошая новость! Она многих заставит по новому взглянуть на себя и увидеть кто они есть на самом деле.
    Николай Р
  14. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 16:05
    Цитата: Горный стрелок
    Мы и сами можем продавать свой СПГ. Без американского дядюшки..

    поздравляю! шикарно ! сколько рабочих мест ? вы в доле ?
    Дедкастарый
  15. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:20
    Директор компании, являющейся партнером "Газпрома" по реализации проекта, заявил, что в настоящее время в Германии идет укладка наземной части газопровода, которая началась буквально "на днях", в конце июля.

    Alexey RA
  16. Sasvet Сегодня, 16:59
    Этот газопровод убьет Украину , а без халявы они не выживут долго..Не зря США так нервничают за свою кровавую шавку киевскую.
    Sasvet
Картина дня