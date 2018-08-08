Польша озабочена новой стратегией национальной безопасности



Дариуш Козеравский Дариуш Козеравский

После саммита НАТО и встречи президентов США и России в Хельсинки растет беспокойство о предсказуемости международного порядка, а также о будущем польской безопасности. Внутренняя политика и внешняя нынешних властей страны не отвечает на вызовы, с которыми сталкивается Польша.

Беспокоят сигналы об условном и избирательном трактовании гарантий безопасности для союзников, о возможности вывода войск из Европы, определение НАТО как «устаревшей» организации, а ЕС как «врага».



Анджей Запаловский Анджей Запаловский

Прежде всего, давно было известно, что дойдет до такого соглашения между США и Россией, Мы не знали только определенных условий политической кухни, чтобы определиться по времени, когда до этого дойдет. Во-вторых, Соединенные Штаты в большинстве важных точек мира начали военную, экономическую и политическую конфронтацию, в том числе с Европейским Союзом. Нельзя быть мировой сверхдержавой, которая постоянно со всеми воюет. Трамп должен был осознать, что если в течение нескольких лет, так выражусь, он не поставил Россию на колени, то уже нет времени пытаться делать это дальше и нужно договориться. Эта вещь была известна.

Трамп показал одно, что Польша является элементом игры США. И это не основным, только важным. В связи с этим, иногда интересами важных союзников следует пожертвовать для стратегических целей США. Отсюда я с самого начала говорил, что эта игра с базами и т. д. — это полное недоразумение, и наивность многих польских политиков и консультантов однозначно была продемонстрирована. Польские политики больше мыслят мечтами, представлениями, чем реальностью.

Как я говорил ранее: если США хотят нам помочь с базами, то пусть дают нам в аренду вооружение, а мы очередную танковую дивизию создадим себе сами, а не будем рассчитывать на политическую конъюнктуру, которая всегда является временной, потому что идет определенная игра.

Конечно, и Россия и США и дальше будут здесь соперничать, но это соглашение, которое произошло, как бы ограничивает поле, что не будет очень кровавого разрешения этого соперничества.

Россия через свое закрепление в Сирии является здесь фундаментом для всего. США и Израиль играют также на то, чтобы Иран как можно позже получил ядерное оружие. Отсюда, в частности, переговоры Трампа с Северной Кореей, чтобы это оружие не попало оттуда в Иран. Имеются также, вероятно, переговоры, чтобы Москва не помогала в этом вопросе властям в Тегеране, потому что если Иран получит ядерное оружие, это изменит всю систему безопасности на Ближнем Востоке. Глядя на глобальные цели для США и Израиля, вопрос того, будет ли в Польше размещаться какое-то американское подразделение или нет, является для американцев чем-то малосущественным. Это очень четко видно. Тем более, что Соединенные Штаты показывают всему ЕС, что перестают быть наивным политическим игроком, сидя на спине которого немцы делают свои экономические интересы во всем мире.

Кроме энергии из возобновляемых источников, Германия всю свою энергетическую стратегию ориентируют на поставках газа из России. Так уже 10 лет назад было известно, что Германия выбрала такое направление, и такие нынешние, фундаментальные элементы безопасности, как энергетика, не должны вызывать удивления. Если в Польше есть какие-то политики, которые этим удивлены, это означает, что они не читают основных документов безопасности Германии, которые в Германии опубликованы. То же самое было известно, и для США. В связи с этим нет другого варианта, чем то, что Германия, Австрия и Италия будут получать газ из России. Поэтому политика нынешнего австрийского или итальянского правительства является тут однозначно пророссийской, и если правительство в Варшаве этим удивлено, это означает, что они абсолютно непрофессиональные политики, которые не несут никакой ответственности за то, что они делают, не принимают во внимание стратегические интересы этих государств.

В такой системе США фактически содержат военную безопасность Германии. Глядя объективно, я не удивляюсь, что Трамп так и действует, потому что любой бы возмутился в ситуации, когда США заботясь о своих интересах, финансируют безопасность Европы, а та не хочет платить за свою безопасность и еще делает бизнес с соперниками США. Я удивляюсь, наивности польских политиков, которые в восточной политике выполняют действия, ожидаемые многими мировыми державами, которые совершенно не лежат в интересах польского государства. Тут снова видна посредственность польского политического класса.

Нужно помнить, что российский газ всегда будет дешевле американского. Это не вызывает ни малейших сомнений. Американцы могут поставлять в Польшу газ, потому что поляки сами «отказываются» от определенной игры за дешевый газ. С другой стороны, никто в Германии или в Италии не пойдет по стратегическим соображениям на то, чтобы заменить газ, транспортируемый по суше, прежде всего безопасными с точки зрения доставки газопроводами, газом, транспортируемым по морю. Не удивительно, что американский газ, даже если бы американцы пытались продавать его по демпинговым ценам, с точки зрения стратегической безопасности некоторых государств, никогда не будет привлекательным.

Остается вопрос цены, которую Россия должна заплатить за официальное признание этого положения вещей. Так что «умирание за Крым», как говорили некоторые польские политики, свидетельствует, мягко говоря, об их отсутствии профессионализма.

Россия в данный момент является «невестой на выданье», потому что может играть с Соединенными Штатами или с Китаем. Если речь идет о политическом, экономическом, демографическом потенциале Китая, в сравнении с сырьевым потенциалом России, в стратегической перспективе это является гигантской угрозой для Соединенных Штатов. В Африке и в Азии будет миллиард людей, а в эти континенты много лет в значительной степени проникает Китай. Сейчас Россия все больше и больше проникает в эти области. Это выталкивает оттуда США.

За 30 лет США могут оказаться в катастрофической ситуации с экономической точки зрения, а также с точки зрения безопасности. Китай и Россия развиваются, так что кого-либо из них, нужно перетащить в качестве партнера на свою сторону или нейтрализовать. Вопрос какой-то Украины или ее раздела становится поэтому, исключительно вопросом соглашения между этими государствами. Потому что нет причин скрывать, что практически то, что произойдет на Украине, никогда не будет решать Киев, только Вашингтон с Москвой. Если Варшава этого не понимает, то нам не о чем разговаривать.