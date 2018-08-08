Почему Су-27 и Миг-29 были опаснейшими истребителями
Зарубежные специалисты и пресса могут интересоваться не только новыми и современными образцами российского вооружения. Сравнительно старые образцы тоже привлекают внимание и становятся темой новых публикаций. Так, несколько дней назад американское издание The National Interest внимательно рассмотрело сравнительно старую российскую авиационную ракету Р-27, предназначенную для борьбы с воздушными целями.
3 августа в рубрике The Buzz появилась новая статья Чарли Гао под названием «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason» – «Причина, по которой Су-27 и МиГ-29 когда-то были опаснейшими истребителями». Тут же в подзаголовке автор указывает на эту причину. Ей были ракеты, применяемые этими самолетами.
В начале своей статьи Ч. Гао напоминает, что на момент своего появления в восьмидесятых годах советские истребители Су-27 и МиГ-29 были настоящим прорывом в сравнении с предыдущими образцами. Ракеты, предлагавшиеся для использования с этими самолетами, тоже можно было считать прорывом и относить к новому поколению. Действительно, ракеты «воздух-воздух», созданные для истребителей четвертого поколения, до сих пор остаются в строю. Речь идет о ракете малой дальности Р-73 и изделии средней дальности Р-27. При этом, как отмечает автор, проект Р-27 имел высокий модернизационный потенциал, в результате чего эти ракеты до сих пор остаются в строю. Почему так вышло?
Поиск ответа на свой вопрос автор начинает с экскурса в историю. Разработка будущей ракеты Р-27 стартовала в 1974 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС. Согласно этому документу, конструкторское бюро «Вымпел» должно было создать новое оружие для будущих истребителей четвертого поколения. На этапе конструкторских работ ракета носила обозначение К-27, а после была переименована в Р-27.
Первоначально создавались две версии будущей Р-27. Ракета К-27А отличалась меньшей массой и сокращенной дальностью, и предназначалась для МиГ-29. Для Су-27 предлагалась более тяжелая К-27Б с большей дальностью. Для решения такой задачи была разработана силовая установка модульной архитектуры. В соответствии с советскими «традициями» того времени, была предложена модульная структура систем наведения. В дальнейшем это позволило создать ракеты с ГСН нескольких типов.
Интересной особенностью ракеты стали рули в форме «бабочки», расположенные на центральной части корпуса. При их разработке имели место некоторые споры. Ряд инженеров считал, что ракета должна иметь традиционные хвостовые рули, по типу изделия Р-23. Такая схема сокращала сопротивление воздуха на малых углах атаки, и потому считалась более удачной с точки зрения аэродинамики. Однако в новом проекте во главу угла были поставлены технологические вопросы, из-за чего от хвостовых рулей отказались. Их применение не позволяло использовать модульный принцип силовой установки.
Ч. Гао пишет, что при создании систем наведения советские конструкторы учли отставание в этом направлении. Даже с учетом применения новейших технологий, конструкторы понимали, что радиолокационные системы самолета-носителя и ракеты Р-27 по своим характеристикам будут уступать зарубежным изделиям. Решением этой проблемы стал режим взятия цели на автосопровождение после запуска ракеты.
Предыдущая ракета Р-23 тоже имела такую возможность, которая была реализована при помощи инерциальной навигации. После запуска ракета должна была некоторое время лететь прямо, после чего находить и захватывать цель. Изделие Р-27 улучшили в этом отношении за счет применения радиокомандной системы. С ее помощью самолет-носитель мог корректировать курс ракеты до момента взятия цели на сопровождения ГСН.
Испытания новых ракет К-27 стартовали в конце семидесятых годов и изначально осуществлялись с применением истребителей МиГ-23. Первые пуски проводились без работы систем наведения. Далее ракету с инфракрасной ГСН испытали с парашютными мишенями. В 1980 году такое изделие опробовали с самолетом МиГ-29. Любопытно, что на тот момент опытный истребитель не имел бортовой РЛС. Проверки и доводка продолжались несколько лет, а в 1984 году К-27 / Р-27 прошла государственные испытания. В 1987 году появился приказ о принятии на вооружение двух ракет. Изделие Р-27Р оснащалось полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, Р-27Т – инфракрасной.
В тот же период «тяжелая» ракета К-27Б, предназначавшаяся для Су-27, получила новое обозначение К-27Э. Новая литера указывала на увеличение энергетических показателей и соответствующий рост дальности. Цикл разработки ракеты К-27Э длился дольше, и за это время Су-27 получил более совершенную радиолокационную станцию, которая позволила в полной мере реализовать потенциал ракеты. Кроме того, в ходе опытно-конструкторских работ возникли определенные проблемы, так же сказавшиеся на сроках.
После проведения необходимых испытаний ракета К-27Э в двух версиях получила рекомендацию к принятию на вооружение. В 1990 году Советская армия получила изделие Р-27ЭР с радиолокационной ГСН и Р-27ЭТ с тепловой.
В ходе проведения длительных опытно-конструкторских работ по теме К-27 советские конструкторы пришли к выводу об ограниченных перспективах полуактивного радиолокационного самонаведения. Ракета, наводящаяся на цель при помощи отраженных от нее сигналов РЛС самолета-носителя, могла не отвечать всем требованиям. В связи с этим стартовала разработка новой версии изделия с активной радиолокационной ГСН. Подобная архитектура ракеты предусматривает использование полноценной малогабаритной РЛС, самостоятельно ищущей цели.
Модификация с активной головкой самонаведения получила обозначение Р-27ЭА. Этот проект стартовал в 1983 году, и работы по нему продолжались в течение нескольких следующих лет. Тем не менее, конструкторы при разработке малогабаритной радиолокационной головки столкнулись с серьезными трудностями, что приводило к смещению сроков. Ч. Гао отмечает, что точные данные на этот счет отсутствуют, но, согласно большинству доступных источников, разработка Р-27ЭА была прекращена в 1989 году. Освободившиеся силы были направлены на разработку новой ракеты Р-77. Впрочем, автор не исключает возможность продолжения работ по активной ГСН в инициативном порядке.
Главным преимуществом советской / российской ракеты издание The National Interest считает сравнительно большую дальность полета изделия Р-27ЭР. Это оружие способно атаковать цель с дистанции 130 км. По дальности стрельбы российская ракета превосходит все версии американской AIM-7 Sparrow, которая может считаться ее ближайшим аналогом. В то же время, российское оружие имеет серьезную проблему. Она заключается в большой длительности опытно-конструкторских работ, из-за чего американские инженеры сумели сократить отставание.
Одним из примеров такой задержки является ситуация с системой коррекции курса во время полета. Необходимые устройства были созданы еще в семидесятых годах, но оснащенная ими готовая ракета поступила на вооружение только в 1987-м. За это время американская промышленность успела провести модернизацию своей ракеты AIM-7, оснастив ее схожими приборами. Ракета «воздух-воздух» AIM-7P Block II с возможностями Р-27 поступила на вооружение в том же 1987 году.
С определенного времени советские и российские конструкторы перестали дорабатывать ракету Р-27. Одной из причин этого могла стать «компромиссная» конструкция управляющих поверхностей. Следующая ракета «воздух-воздух» Р-77 вновь получила хвостовые рули, которые на этот раз имели решетчатую конструкцию. Подобная система управления позволила значительно повысить маневренность в сравнении с существующей ракетой, оснащенной «бабочками». По всей видимости, военные и конструкторы посчитали, что Р-27 не сможет показывать маневренность на уровне Р-77, и потому было принято решение о прекращении работ по созданию ее модификации с активным радиолокационным наведением.
Чарли Гао полагает, что проект Р-27ЭР может рассматриваться как лебединая песня ракет «воздух-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. На момент начала разработки и старта испытаний ракета была одной из лучших в мире, а также имела важные преимущества в виде возможности коррекции курса по командам носителя. Тем не менее, к тому времени, когда ракета поступила на вооружение, весь ее класс стал устаревать.
Всего через год после принятия на вооружение Р-27ЭР – в 1990 году – строевые истребители Соединенных Штатов получили новейшую ракету AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН. Вероятный противник получил очевидные преимущества.
Статья «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason» завершается попыткой анализа текущей ситуации и поиском подходящих сфер применения для ракеты, считающейся не в полной мере современной. Ч. Гао отмечает, что воздушно-космические силы России продолжают эксплуатацию ракет Р-27. По его мнению, причина этого заключается в том, что по своей дальности такое оружие превосходит ракеты более слабых противников, в распоряжении которых отсутствуют изделия с активной ГСН. Тем не менее, как показывает опыт операции в Сирии, когда речь заходит о возможном столкновении с равным противником, ракеты Р-27 уступают место более совершенным Р-77.
***
Управляемые авиационные ракеты «воздух-воздух» средней дальности семейства Р-27 создавались с середины семидесятых годов и предназначались для вооружения перспективных истребителей четвертого поколения. Разработка первых проектов была закончена к началу восьмидесятых годов, после чего стартовали испытания. В 1984 году было налажено серийное производство, а официальное принятие на вооружение состоялось в 1987 году. Вскоре на вооружение поступили новые модификации ракет с повышенными показателями дальности.
Как отметил Ч. Гао в своей статье для The National Interest, важной особенностью проектов Р-27 являлось модульное построение изделия. На общей платформе предполагалось использовать головки самонаведения и двигатели разных типов. Сначала конструкторы бюро «Вымпел» реализовали возможность использования разных ГСН, в результате чего появились первые три модификации ракеты. Р-27Р комплектовалась полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, требующей подсвета РЛС носителя. Ракета Р-27Т комплектовалась инфракрасной ГСН. Также существовало изделие Р-27П с пассивной радиолокационной головкой, наводящейся на источники излучения. Любопытно, что Ч. Гао не упоминает в своей статье последнюю.
Имея схожие габариты и массу, ракеты первых моделей отличались летными данными. Их длина составляла 3,8 м при размахе плоскостей до 972 мм. Масса – чуть более 250 кг. Р-27Р могла лететь на 60 км, дальность Р-27Т – 50 км. Для Р-27П этот параметр достигал 72 км.
К концу восьмидесятых годов была создана новая линейка ракет, отличавшаяся улучшенными твердотопливными двигателями. Изделие Р-27ЭР могло лететь на дистанцию 95 км, Р-27ЭТ – на 90 км. Дальность Р-27ЭП увеличилась до 110 км.
Серийное производство первых ракет семейства Р-27 было организовано в середине восьмидесятых годов. В течение длительного времени такое оружие использовалось только в ВВС СССР. После распада Советского Союза ракеты достались нескольким новым независимым государствам. Такая ситуация сохранялась до середины девяностых, когда стартовало производство ракет для иностранных заказчиков.
В 1994 году российская промышленность отгрузила первые экспортные ракеты Р-27. Такое оружие заказали Алжир, Индия, Китай и Малайзия. Контракты предусматривали поставку значительных количеств ракет. Наиболее крупными стали китайские заказы – в сумме более 1300 ракет с полуактивными радиолокационными ГСН. В конце десятилетия серийное производство Р-27 было организовано на Украине. Оно предназначалось, в первую очередь, для собственных нужд, но вскоре появились несколько экспортных контрактов.
Управляемые ракеты семейства Р-27 всех основных модификаций остаются на вооружении ряда стран, но постепенно уступают свое место более новым изделиям своего класса. Дальнейшее развитие приборов и технологий позволяет получать новые результаты и повышенные характеристики, в результате чего новые изделия имеют известные преимущества перед более старыми. Процесс постепенной замены Р-27 новым оружием уже стартовал и должен продолжиться в обозримом будущем.
Статья «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason»:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-su-27-and-mig-29-were-once-some-most-dangerous-fighter-jets-one-big-reason-27772
3 августа в рубрике The Buzz появилась новая статья Чарли Гао под названием «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason» – «Причина, по которой Су-27 и МиГ-29 когда-то были опаснейшими истребителями». Тут же в подзаголовке автор указывает на эту причину. Ей были ракеты, применяемые этими самолетами.
В начале своей статьи Ч. Гао напоминает, что на момент своего появления в восьмидесятых годах советские истребители Су-27 и МиГ-29 были настоящим прорывом в сравнении с предыдущими образцами. Ракеты, предлагавшиеся для использования с этими самолетами, тоже можно было считать прорывом и относить к новому поколению. Действительно, ракеты «воздух-воздух», созданные для истребителей четвертого поколения, до сих пор остаются в строю. Речь идет о ракете малой дальности Р-73 и изделии средней дальности Р-27. При этом, как отмечает автор, проект Р-27 имел высокий модернизационный потенциал, в результате чего эти ракеты до сих пор остаются в строю. Почему так вышло?
Поиск ответа на свой вопрос автор начинает с экскурса в историю. Разработка будущей ракеты Р-27 стартовала в 1974 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС. Согласно этому документу, конструкторское бюро «Вымпел» должно было создать новое оружие для будущих истребителей четвертого поколения. На этапе конструкторских работ ракета носила обозначение К-27, а после была переименована в Р-27.
Первоначально создавались две версии будущей Р-27. Ракета К-27А отличалась меньшей массой и сокращенной дальностью, и предназначалась для МиГ-29. Для Су-27 предлагалась более тяжелая К-27Б с большей дальностью. Для решения такой задачи была разработана силовая установка модульной архитектуры. В соответствии с советскими «традициями» того времени, была предложена модульная структура систем наведения. В дальнейшем это позволило создать ракеты с ГСН нескольких типов.
Интересной особенностью ракеты стали рули в форме «бабочки», расположенные на центральной части корпуса. При их разработке имели место некоторые споры. Ряд инженеров считал, что ракета должна иметь традиционные хвостовые рули, по типу изделия Р-23. Такая схема сокращала сопротивление воздуха на малых углах атаки, и потому считалась более удачной с точки зрения аэродинамики. Однако в новом проекте во главу угла были поставлены технологические вопросы, из-за чего от хвостовых рулей отказались. Их применение не позволяло использовать модульный принцип силовой установки.
Ч. Гао пишет, что при создании систем наведения советские конструкторы учли отставание в этом направлении. Даже с учетом применения новейших технологий, конструкторы понимали, что радиолокационные системы самолета-носителя и ракеты Р-27 по своим характеристикам будут уступать зарубежным изделиям. Решением этой проблемы стал режим взятия цели на автосопровождение после запуска ракеты.
Предыдущая ракета Р-23 тоже имела такую возможность, которая была реализована при помощи инерциальной навигации. После запуска ракета должна была некоторое время лететь прямо, после чего находить и захватывать цель. Изделие Р-27 улучшили в этом отношении за счет применения радиокомандной системы. С ее помощью самолет-носитель мог корректировать курс ракеты до момента взятия цели на сопровождения ГСН.
Испытания новых ракет К-27 стартовали в конце семидесятых годов и изначально осуществлялись с применением истребителей МиГ-23. Первые пуски проводились без работы систем наведения. Далее ракету с инфракрасной ГСН испытали с парашютными мишенями. В 1980 году такое изделие опробовали с самолетом МиГ-29. Любопытно, что на тот момент опытный истребитель не имел бортовой РЛС. Проверки и доводка продолжались несколько лет, а в 1984 году К-27 / Р-27 прошла государственные испытания. В 1987 году появился приказ о принятии на вооружение двух ракет. Изделие Р-27Р оснащалось полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, Р-27Т – инфракрасной.
В тот же период «тяжелая» ракета К-27Б, предназначавшаяся для Су-27, получила новое обозначение К-27Э. Новая литера указывала на увеличение энергетических показателей и соответствующий рост дальности. Цикл разработки ракеты К-27Э длился дольше, и за это время Су-27 получил более совершенную радиолокационную станцию, которая позволила в полной мере реализовать потенциал ракеты. Кроме того, в ходе опытно-конструкторских работ возникли определенные проблемы, так же сказавшиеся на сроках.
После проведения необходимых испытаний ракета К-27Э в двух версиях получила рекомендацию к принятию на вооружение. В 1990 году Советская армия получила изделие Р-27ЭР с радиолокационной ГСН и Р-27ЭТ с тепловой.
В ходе проведения длительных опытно-конструкторских работ по теме К-27 советские конструкторы пришли к выводу об ограниченных перспективах полуактивного радиолокационного самонаведения. Ракета, наводящаяся на цель при помощи отраженных от нее сигналов РЛС самолета-носителя, могла не отвечать всем требованиям. В связи с этим стартовала разработка новой версии изделия с активной радиолокационной ГСН. Подобная архитектура ракеты предусматривает использование полноценной малогабаритной РЛС, самостоятельно ищущей цели.
Модификация с активной головкой самонаведения получила обозначение Р-27ЭА. Этот проект стартовал в 1983 году, и работы по нему продолжались в течение нескольких следующих лет. Тем не менее, конструкторы при разработке малогабаритной радиолокационной головки столкнулись с серьезными трудностями, что приводило к смещению сроков. Ч. Гао отмечает, что точные данные на этот счет отсутствуют, но, согласно большинству доступных источников, разработка Р-27ЭА была прекращена в 1989 году. Освободившиеся силы были направлены на разработку новой ракеты Р-77. Впрочем, автор не исключает возможность продолжения работ по активной ГСН в инициативном порядке.
Главным преимуществом советской / российской ракеты издание The National Interest считает сравнительно большую дальность полета изделия Р-27ЭР. Это оружие способно атаковать цель с дистанции 130 км. По дальности стрельбы российская ракета превосходит все версии американской AIM-7 Sparrow, которая может считаться ее ближайшим аналогом. В то же время, российское оружие имеет серьезную проблему. Она заключается в большой длительности опытно-конструкторских работ, из-за чего американские инженеры сумели сократить отставание.
Одним из примеров такой задержки является ситуация с системой коррекции курса во время полета. Необходимые устройства были созданы еще в семидесятых годах, но оснащенная ими готовая ракета поступила на вооружение только в 1987-м. За это время американская промышленность успела провести модернизацию своей ракеты AIM-7, оснастив ее схожими приборами. Ракета «воздух-воздух» AIM-7P Block II с возможностями Р-27 поступила на вооружение в том же 1987 году.
С определенного времени советские и российские конструкторы перестали дорабатывать ракету Р-27. Одной из причин этого могла стать «компромиссная» конструкция управляющих поверхностей. Следующая ракета «воздух-воздух» Р-77 вновь получила хвостовые рули, которые на этот раз имели решетчатую конструкцию. Подобная система управления позволила значительно повысить маневренность в сравнении с существующей ракетой, оснащенной «бабочками». По всей видимости, военные и конструкторы посчитали, что Р-27 не сможет показывать маневренность на уровне Р-77, и потому было принято решение о прекращении работ по созданию ее модификации с активным радиолокационным наведением.
Чарли Гао полагает, что проект Р-27ЭР может рассматриваться как лебединая песня ракет «воздух-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. На момент начала разработки и старта испытаний ракета была одной из лучших в мире, а также имела важные преимущества в виде возможности коррекции курса по командам носителя. Тем не менее, к тому времени, когда ракета поступила на вооружение, весь ее класс стал устаревать.
Всего через год после принятия на вооружение Р-27ЭР – в 1990 году – строевые истребители Соединенных Штатов получили новейшую ракету AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН. Вероятный противник получил очевидные преимущества.
Статья «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason» завершается попыткой анализа текущей ситуации и поиском подходящих сфер применения для ракеты, считающейся не в полной мере современной. Ч. Гао отмечает, что воздушно-космические силы России продолжают эксплуатацию ракет Р-27. По его мнению, причина этого заключается в том, что по своей дальности такое оружие превосходит ракеты более слабых противников, в распоряжении которых отсутствуют изделия с активной ГСН. Тем не менее, как показывает опыт операции в Сирии, когда речь заходит о возможном столкновении с равным противником, ракеты Р-27 уступают место более совершенным Р-77.
***
Управляемые авиационные ракеты «воздух-воздух» средней дальности семейства Р-27 создавались с середины семидесятых годов и предназначались для вооружения перспективных истребителей четвертого поколения. Разработка первых проектов была закончена к началу восьмидесятых годов, после чего стартовали испытания. В 1984 году было налажено серийное производство, а официальное принятие на вооружение состоялось в 1987 году. Вскоре на вооружение поступили новые модификации ракет с повышенными показателями дальности.
Как отметил Ч. Гао в своей статье для The National Interest, важной особенностью проектов Р-27 являлось модульное построение изделия. На общей платформе предполагалось использовать головки самонаведения и двигатели разных типов. Сначала конструкторы бюро «Вымпел» реализовали возможность использования разных ГСН, в результате чего появились первые три модификации ракеты. Р-27Р комплектовалась полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, требующей подсвета РЛС носителя. Ракета Р-27Т комплектовалась инфракрасной ГСН. Также существовало изделие Р-27П с пассивной радиолокационной головкой, наводящейся на источники излучения. Любопытно, что Ч. Гао не упоминает в своей статье последнюю.
Имея схожие габариты и массу, ракеты первых моделей отличались летными данными. Их длина составляла 3,8 м при размахе плоскостей до 972 мм. Масса – чуть более 250 кг. Р-27Р могла лететь на 60 км, дальность Р-27Т – 50 км. Для Р-27П этот параметр достигал 72 км.
К концу восьмидесятых годов была создана новая линейка ракет, отличавшаяся улучшенными твердотопливными двигателями. Изделие Р-27ЭР могло лететь на дистанцию 95 км, Р-27ЭТ – на 90 км. Дальность Р-27ЭП увеличилась до 110 км.
Серийное производство первых ракет семейства Р-27 было организовано в середине восьмидесятых годов. В течение длительного времени такое оружие использовалось только в ВВС СССР. После распада Советского Союза ракеты достались нескольким новым независимым государствам. Такая ситуация сохранялась до середины девяностых, когда стартовало производство ракет для иностранных заказчиков.
В 1994 году российская промышленность отгрузила первые экспортные ракеты Р-27. Такое оружие заказали Алжир, Индия, Китай и Малайзия. Контракты предусматривали поставку значительных количеств ракет. Наиболее крупными стали китайские заказы – в сумме более 1300 ракет с полуактивными радиолокационными ГСН. В конце десятилетия серийное производство Р-27 было организовано на Украине. Оно предназначалось, в первую очередь, для собственных нужд, но вскоре появились несколько экспортных контрактов.
Управляемые ракеты семейства Р-27 всех основных модификаций остаются на вооружении ряда стран, но постепенно уступают свое место более новым изделиям своего класса. Дальнейшее развитие приборов и технологий позволяет получать новые результаты и повышенные характеристики, в результате чего новые изделия имеют известные преимущества перед более старыми. Процесс постепенной замены Р-27 новым оружием уже стартовал и должен продолжиться в обозримом будущем.
Статья «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason»:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-su-27-and-mig-29-were-once-some-most-dangerous-fighter-jets-one-big-reason-27772
Автор: Рябов Кирилл
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