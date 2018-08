Почему Су-27 и Миг-29 были опаснейшими истребителями

Статья «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-su-27-and-mig-29-were-once-some-most-dangerous-fighter-jets-one-big-reason-27772

Зарубежные специалисты и пресса могут интересоваться не только новыми и современными образцами российского вооружения. Сравнительно старые образцы тоже привлекают внимание и становятся темой новых публикаций. Так, несколько дней назад американское издание The National Interest внимательно рассмотрело сравнительно старую российскую авиационную ракету Р-27, предназначенную для борьбы с воздушными целями.3 августа в рубрике The Buzz появилась новая статья Чарли Гао под названием «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason» – «Причина, по которой Су-27 и МиГ-29 когда-то были опаснейшими истребителями». Тут же в подзаголовке автор указывает на эту причину. Ей были ракеты, применяемые этими самолетами.В начале своей статьи Ч. Гао напоминает, что на момент своего появления в восьмидесятых годах советские истребители Су-27 и МиГ-29 были настоящим прорывом в сравнении с предыдущими образцами. Ракеты, предлагавшиеся для использования с этими самолетами, тоже можно было считать прорывом и относить к новому поколению. Действительно, ракеты «воздух-воздух», созданные для истребителей четвертого поколения, до сих пор остаются в строю. Речь идет о ракете малой дальности Р-73 и изделии средней дальности Р-27. При этом, как отмечает автор, проект Р-27 имел высокий модернизационный потенциал, в результате чего эти ракеты до сих пор остаются в строю. Почему так вышло?Поиск ответа на свой вопрос автор начинает с экскурса в историю. Разработка будущей ракеты Р-27 стартовала в 1974 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС. Согласно этому документу, конструкторское бюро «Вымпел» должно было создать новое оружие для будущих истребителей четвертого поколения. На этапе конструкторских работ ракета носила обозначение К-27, а после была переименована в Р-27.Первоначально создавались две версии будущей Р-27. Ракета К-27А отличалась меньшей массой и сокращенной дальностью, и предназначалась для МиГ-29. Для Су-27 предлагалась более тяжелая К-27Б с большей дальностью. Для решения такой задачи была разработана силовая установка модульной архитектуры. В соответствии с советскими «традициями» того времени, была предложена модульная структура систем наведения. В дальнейшем это позволило создать ракеты с ГСН нескольких типов.Интересной особенностью ракеты стали рули в форме «бабочки», расположенные на центральной части корпуса. При их разработке имели место некоторые споры. Ряд инженеров считал, что ракета должна иметь традиционные хвостовые рули, по типу изделия Р-23. Такая схема сокращала сопротивление воздуха на малых углах атаки, и потому считалась более удачной с точки зрения аэродинамики. Однако в новом проекте во главу угла были поставлены технологические вопросы, из-за чего от хвостовых рулей отказались. Их применение не позволяло использовать модульный принцип силовой установки.Ч. Гао пишет, что при создании систем наведения советские конструкторы учли отставание в этом направлении. Даже с учетом применения новейших технологий, конструкторы понимали, что радиолокационные системы самолета-носителя и ракеты Р-27 по своим характеристикам будут уступать зарубежным изделиям. Решением этой проблемы стал режим взятия цели на автосопровождение после запуска ракеты.Предыдущая ракета Р-23 тоже имела такую возможность, которая была реализована при помощи инерциальной навигации. После запуска ракета должна была некоторое время лететь прямо, после чего находить и захватывать цель. Изделие Р-27 улучшили в этом отношении за счет применения радиокомандной системы. С ее помощью самолет-носитель мог корректировать курс ракеты до момента взятия цели на сопровождения ГСН.Испытания новых ракет К-27 стартовали в конце семидесятых годов и изначально осуществлялись с применением истребителей МиГ-23. Первые пуски проводились без работы систем наведения. Далее ракету с инфракрасной ГСН испытали с парашютными мишенями. В 1980 году такое изделие опробовали с самолетом МиГ-29. Любопытно, что на тот момент опытный истребитель не имел бортовой РЛС. Проверки и доводка продолжались несколько лет, а в 1984 году К-27 / Р-27 прошла государственные испытания. В 1987 году появился приказ о принятии на вооружение двух ракет. Изделие Р-27Р оснащалось полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, Р-27Т – инфракрасной.В тот же период «тяжелая» ракета К-27Б, предназначавшаяся для Су-27, получила новое обозначение К-27Э. Новая литера указывала на увеличение энергетических показателей и соответствующий рост дальности. Цикл разработки ракеты К-27Э длился дольше, и за это время Су-27 получил более совершенную радиолокационную станцию, которая позволила в полной мере реализовать потенциал ракеты. Кроме того, в ходе опытно-конструкторских работ возникли определенные проблемы, так же сказавшиеся на сроках.После проведения необходимых испытаний ракета К-27Э в двух версиях получила рекомендацию к принятию на вооружение. В 1990 году Советская армия получила изделие Р-27ЭР с радиолокационной ГСН и Р-27ЭТ с тепловой.В ходе проведения длительных опытно-конструкторских работ по теме К-27 советские конструкторы пришли к выводу об ограниченных перспективах полуактивного радиолокационного самонаведения. Ракета, наводящаяся на цель при помощи отраженных от нее сигналов РЛС самолета-носителя, могла не отвечать всем требованиям. В связи с этим стартовала разработка новой версии изделия с активной радиолокационной ГСН. Подобная архитектура ракеты предусматривает использование полноценной малогабаритной РЛС, самостоятельно ищущей цели.Модификация с активной головкой самонаведения получила обозначение Р-27ЭА. Этот проект стартовал в 1983 году, и работы по нему продолжались в течение нескольких следующих лет. Тем не менее, конструкторы при разработке малогабаритной радиолокационной головки столкнулись с серьезными трудностями, что приводило к смещению сроков. Ч. Гао отмечает, что точные данные на этот счет отсутствуют, но, согласно большинству доступных источников, разработка Р-27ЭА была прекращена в 1989 году. Освободившиеся силы были направлены на разработку новой ракеты Р-77. Впрочем, автор не исключает возможность продолжения работ по активной ГСН в инициативном порядке.Главным преимуществом советской / российской ракеты издание The National Interest считает сравнительно большую дальность полета изделия Р-27ЭР. Это оружие способно атаковать цель с дистанции 130 км. По дальности стрельбы российская ракета превосходит все версии американской AIM-7 Sparrow, которая может считаться ее ближайшим аналогом. В то же время, российское оружие имеет серьезную проблему. Она заключается в большой длительности опытно-конструкторских работ, из-за чего американские инженеры сумели сократить отставание.Одним из примеров такой задержки является ситуация с системой коррекции курса во время полета. Необходимые устройства были созданы еще в семидесятых годах, но оснащенная ими готовая ракета поступила на вооружение только в 1987-м. За это время американская промышленность успела провести модернизацию своей ракеты AIM-7, оснастив ее схожими приборами. Ракета «воздух-воздух» AIM-7P Block II с возможностями Р-27 поступила на вооружение в том же 1987 году.С определенного времени советские и российские конструкторы перестали дорабатывать ракету Р-27. Одной из причин этого могла стать «компромиссная» конструкция управляющих поверхностей. Следующая ракета «воздух-воздух» Р-77 вновь получила хвостовые рули, которые на этот раз имели решетчатую конструкцию. Подобная система управления позволила значительно повысить маневренность в сравнении с существующей ракетой, оснащенной «бабочками». По всей видимости, военные и конструкторы посчитали, что Р-27 не сможет показывать маневренность на уровне Р-77, и потому было принято решение о прекращении работ по созданию ее модификации с активным радиолокационным наведением.Чарли Гао полагает, что проект Р-27ЭР может рассматриваться как лебединая песня ракет «воздух-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. На момент начала разработки и старта испытаний ракета была одной из лучших в мире, а также имела важные преимущества в виде возможности коррекции курса по командам носителя. Тем не менее, к тому времени, когда ракета поступила на вооружение, весь ее класс стал устаревать.Всего через год после принятия на вооружение Р-27ЭР – в 1990 году – строевые истребители Соединенных Штатов получили новейшую ракету AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН. Вероятный противник получил очевидные преимущества.Статья «Russia's Su-27 and MiG-29 Were Once Some of the Most Dangerous Fighter Jets for One Big Reason» завершается попыткой анализа текущей ситуации и поиском подходящих сфер применения для ракеты, считающейся не в полной мере современной. Ч. Гао отмечает, что воздушно-космические силы России продолжают эксплуатацию ракет Р-27. По его мнению, причина этого заключается в том, что по своей дальности такое оружие превосходит ракеты более слабых противников, в распоряжении которых отсутствуют изделия с активной ГСН. Тем не менее, как показывает опыт операции в Сирии, когда речь заходит о возможном столкновении с равным противником, ракеты Р-27 уступают место более совершенным Р-77.***Управляемые авиационные ракеты «воздух-воздух» средней дальности семейства Р-27 создавались с середины семидесятых годов и предназначались для вооружения перспективных истребителей четвертого поколения. Разработка первых проектов была закончена к началу восьмидесятых годов, после чего стартовали испытания. В 1984 году было налажено серийное производство, а официальное принятие на вооружение состоялось в 1987 году. Вскоре на вооружение поступили новые модификации ракет с повышенными показателями дальности.Как отметил Ч. Гао в своей статье для The National Interest, важной особенностью проектов Р-27 являлось модульное построение изделия. На общей платформе предполагалось использовать головки самонаведения и двигатели разных типов. Сначала конструкторы бюро «Вымпел» реализовали возможность использования разных ГСН, в результате чего появились первые три модификации ракеты. Р-27Р комплектовалась полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, требующей подсвета РЛС носителя. Ракета Р-27Т комплектовалась инфракрасной ГСН. Также существовало изделие Р-27П с пассивной радиолокационной головкой, наводящейся на источники излучения. Любопытно, что Ч. Гао не упоминает в своей статье последнюю.Имея схожие габариты и массу, ракеты первых моделей отличались летными данными. Их длина составляла 3,8 м при размахе плоскостей до 972 мм. Масса – чуть более 250 кг. Р-27Р могла лететь на 60 км, дальность Р-27Т – 50 км. Для Р-27П этот параметр достигал 72 км.К концу восьмидесятых годов была создана новая линейка ракет, отличавшаяся улучшенными твердотопливными двигателями. Изделие Р-27ЭР могло лететь на дистанцию 95 км, Р-27ЭТ – на 90 км. Дальность Р-27ЭП увеличилась до 110 км.Серийное производство первых ракет семейства Р-27 было организовано в середине восьмидесятых годов. В течение длительного времени такое оружие использовалось только в ВВС СССР. После распада Советского Союза ракеты достались нескольким новым независимым государствам. Такая ситуация сохранялась до середины девяностых, когда стартовало производство ракет для иностранных заказчиков.В 1994 году российская промышленность отгрузила первые экспортные ракеты Р-27. Такое оружие заказали Алжир, Индия, Китай и Малайзия. Контракты предусматривали поставку значительных количеств ракет. Наиболее крупными стали китайские заказы – в сумме более 1300 ракет с полуактивными радиолокационными ГСН. В конце десятилетия серийное производство Р-27 было организовано на Украине. Оно предназначалось, в первую очередь, для собственных нужд, но вскоре появились несколько экспортных контрактов.Управляемые ракеты семейства Р-27 всех основных модификаций остаются на вооружении ряда стран, но постепенно уступают свое место более новым изделиям своего класса. Дальнейшее развитие приборов и технологий позволяет получать новые результаты и повышенные характеристики, в результате чего новые изделия имеют известные преимущества перед более старыми. Процесс постепенной замены Р-27 новым оружием уже стартовал и должен продолжиться в обозримом будущем.