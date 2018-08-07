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В Туве формируется новый инженерно-саперный полк
К осени в Туве завершится формирование 24-го инженерно-саперного полка, в составе которого находятся рота штурма и разграждения, а также рота спецминирования, сообщают Известия.
Создаваемый полк будет решать задачи в интересах частей и соединений 41-й общевойсковой армии. Подобный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в населенных пунктах, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств противника, появится в каждой армии.
Обычно в состав соединений такой специализации входят батальоны саперов, понтонеров, дорожников, специалистов по заграждениям и сигнализации. В новом полку численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений сокращена, зато появился саперный спецназ и штурмовики.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, сегодня происходит восстановление боевой мощи армии. Но даже самая мощная армия не сможет действовать без современного инженерного обеспечения. Опыт последних конфликтов показал, что войскам нужны не только бойцы, но и инженеры, способные обеспечить наступление – восстановить дороги, создать переправу, разминировать территорию и так далее.
Что касается появления подразделений спецминирования и инженеров-штурмовиков, то оно объясняется спецификой современной войны, в том числе, ведущейся в Сирии.
Отряды спецминирования обучены скрытно проникать во вражеский тыл и создавать там высокотехнологичные дистанционно управляемые или автоматизированные минные заграждения. Работа таких подразделений особенно эффективна в условиях полупартизанской войны, когда сплошная линия фронта отсутствует.
Штурмовые же подразделения востребованы при зачистке городских кварталов. Террористы зачастую создают там целые укрепрайоны с десятками огневых точек.
Создаваемый полк будет решать задачи в интересах частей и соединений 41-й общевойсковой армии. Подобный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в населенных пунктах, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств противника, появится в каждой армии.
Обычно в состав соединений такой специализации входят батальоны саперов, понтонеров, дорожников, специалистов по заграждениям и сигнализации. В новом полку численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений сокращена, зато появился саперный спецназ и штурмовики.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, сегодня происходит восстановление боевой мощи армии. Но даже самая мощная армия не сможет действовать без современного инженерного обеспечения. Опыт последних конфликтов показал, что войскам нужны не только бойцы, но и инженеры, способные обеспечить наступление – восстановить дороги, создать переправу, разминировать территорию и так далее.
Что касается появления подразделений спецминирования и инженеров-штурмовиков, то оно объясняется спецификой современной войны, в том числе, ведущейся в Сирии.
Отряды спецминирования обучены скрытно проникать во вражеский тыл и создавать там высокотехнологичные дистанционно управляемые или автоматизированные минные заграждения. Работа таких подразделений особенно эффективна в условиях полупартизанской войны, когда сплошная линия фронта отсутствует.
Штурмовые же подразделения востребованы при зачистке городских кварталов. Террористы зачастую создают там целые укрепрайоны с десятками огневых точек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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