17:07 07 августа
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В Туве формируется новый инженерно-саперный полк

К осени в Туве завершится формирование 24-го инженерно-саперного полка, в составе которого находятся рота штурма и разграждения, а также рота спецминирования, сообщают Известия.



Создаваемый полк будет решать задачи в интересах частей и соединений 41-й общевойсковой армии. Подобный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в населенных пунктах, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств противника, появится в каждой армии.


Обычно в состав соединений такой специализации входят батальоны саперов, понтонеров, дорожников, специалистов по заграждениям и сигнализации. В новом полку численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений сокращена, зато появился саперный спецназ и штурмовики.

По словам военного эксперта Олега Желтоножко, сегодня происходит восстановление боевой мощи армии. Но даже самая мощная армия не сможет действовать без современного инженерного обеспечения. Опыт последних конфликтов показал, что войскам нужны не только бойцы, но и инженеры, способные обеспечить наступление – восстановить дороги, создать переправу, разминировать территорию и так далее.

Что касается появления подразделений спецминирования и инженеров-штурмовиков, то оно объясняется спецификой современной войны, в том числе, ведущейся в Сирии.

Отряды спецминирования обучены скрытно проникать во вражеский тыл и создавать там высокотехнологичные дистанционно управляемые или автоматизированные минные заграждения. Работа таких подразделений особенно эффективна в условиях полупартизанской войны, когда сплошная линия фронта отсутствует.

Штурмовые же подразделения востребованы при зачистке городских кварталов. Террористы зачастую создают там целые укрепрайоны с десятками огневых точек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Misha Честный (Миша) Сегодня, 15:15
    Бурятская(или почти монгольская) гвардия, которую так Окраинцы бояться? ))
    Misha Честный
    1. Vard Сегодня, 15:33
      Э... Был раньше такой военный... Стройбат... вообще звери! Им даже оружия не давали...
      Vard
  2. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 15:29
    В составе 3 б-на - инженерно-саперный батальон (инженерно-саперная рота, рота заграждения, взвод минно-розыскных собак), понтонно-переправочный батальон (1 понтонная рота, 2 понтонная рота, взвод плавающих транспортных средств), инженерно-технический батальон (инженерно-позиционная рота, инженерно-техническая рота), взвод инженерной разведки, взвод связи, взвод обеспечения, ремонтный взвод, комендантский взвод, медицинский пункт.
    Хаджи Мурат
    1. igorbrsv Сегодня, 15:33
      Надеюсь это не секретные данные
      igorbrsv
    2. Vard Сегодня, 15:35
      Кормить всех будет... Я так понял ... Взвод обеспечения будет...
      Vard
  3. Forcecom (Денис) Сегодня, 15:48
    Жаль что только полк, инженерно-штуромовые бригады бы не помешали бы, по паре на Армию
    Forcecom
  4. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 15:49
    Цитата: Хаджи Мурат
    В составе 3 б-на - инженерно-саперный батальон (инженерно-саперная рота, рота заграждения, взвод минно-розыскных собак), понтонно-переправочный батальон (1 понтонная рота, 2 понтонная рота, взвод плавающих транспортных средств), инженерно-технический батальон (инженерно-позиционная рота, инженерно-техническая рота), взвод инженерной разведки, взвод связи, взвод обеспечения, ремонтный взвод, комендантский взвод, медицинский пункт.

    Вроде должны дорожников и понтонеров урезать, а роты штурма и спецминирования добавить.
    Alexandr Romanov
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:56
    Подобный полк, ориентированный, помимо стандартных задач, на штурмовые действия в населенных пунктах, скрытное минирование и быструю очистку местности от взрывных устройств противника, появится в каждой армии.
    Сирийский опыт воплощается в жизнь ... Впрочем по штурмовым инженерным подразделениям опыта хватает и со времён ВОВ , а последний опыт лишь подтверждает их актуальность ..
    КВУ-НСвД
  6. болот Сегодня, 16:02
    Вскоре в Туве,будут самые боеспособные части.Шойгу заслуга,отца не забывает,уважуха.А там,или Сирия или Донбасс без разницы.За то целая республика под "штыком".Это не Кавказ.
    болот
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