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Кровь среди гор и лесов, или Неожиданный бой на пакистанской границе

Ранним утром сегодня, 07.08.2018 г., согласно срочному сообщению индийского новостного портала thehindu.com, подтверждённому газетой «The Indian Express», бандгруппа пока неопознанных боевиков в составе 8 человек, предположительно из состава одной из джихадистских группировок, действующих в регионе штата Кашмир, попыталась проникнуть на территорию Индии со стороны зоны, фактически находящейся под контролем Пакистана.

Кровь среди гор и лесов, или Неожиданный бой на пакистанской границе

Военнослужащие индийской армии в пограничной зоне Кашмира


Боевой патруль индийских пограничных сил засёк в горно-лесистой местности у поселения Govind Nallah (сектор долины Gurez, район города с «говорящим» названием Bandipore, Северный Кашмир) группу неизвестных лиц, направлявшихся в сторону индо-пакистанской демаркационной линии, и выдвинулся на перехват. Вероятно, не проявив надлежащей бдительности или просто из-за сложившихся обстоятельств, пограничный патруль сам попал под огонь боевиков.


В результате краткого, но ожесточённого боестолкновения было убито четверо индийских военнослужащих 36-го Раштрийского стрелкового полка: майор, два хавильдара (аналог звания сержанта в индийской армии) и стрелок-сипай (аналог звания рядового).

Со стороны боевиков убито минимум двое (их тела обнаружены и доставлены на ближайшую погранзаставу для идентификации). Ещё двое боевиков были убиты или тяжело ранены, но пока их тела из-за крайне сложного рельефа местности были не обнаружены. Остальные четверо неопознанных лиц бежали обратно на территорию Пакистана.


Боевой патруль индийского спецназа в области Бандипур в зоне пограничного конфликта Джамму — Кашмир


Несмотря на тяжёлые потери, индийские пограничники выполнили свою задачу, отбив попытку проникновения бандгруппы через государственную границу. В настоящее время к месту боя переброшены усиленные наряды пограничной стражи Индии для обследования района с целью выявления иных групп исламских боевиков, возможно, пытавшихся проникнуть в страну.

До этого в зоне индо-пакистанского конфликта Джамму — Кашмир примерно полгода было спокойно. Последний раз боестолкновения в данном регионе были зафиксированы в феврале 2018 года.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 10

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:35
    А что хочет Пакистан от Индии ?
    DEZINTO
    1. Sasvet Сегодня, 16:51
      Цитата: DEZINTO
      А что хочет Пакистан от Индии ?

      Да эту горную местность Кашмир спорную..
      Если индусы с пакистанцами сцепятся мало никому не покажется (у обоих ЯО имеется ) И применят они его незадумываясь о последствиях..
      Sasvet
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:59
      Цитата: DEZINTO
      А что хочет Пакистан от Индии ?

      Как всегда - территории. Конкретно - недозахваченную паками в 1947 часть Кашмира. Индийцы тоже хотят воссоединить Кашмир - но уже как индийский штат. Вся эта бодяга тянется со времён раздела Британской Индии ни Индию и Пакистан и уже привела к трём войнам и трём конфликтам.
      Alexey RA
  2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:37
    Ощутимые потери у индопогранцов.
    Плотник 2329
    1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 16:47
      Цитата: Плотник 2329
      Ощутимые потери у индопогранцов.

      Да, тяжёлые, пока не совсем ясно, из-за чего (возможно, узнав о попытке перехода границы, выдвинулись в район и попали в засаду, которую уже устроили боевики). Но вообще там все столкновения, если уж они происходят, то достаточно кровавые.
      Ратник2015
  3. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:40
    Цитата: DEZINTO
    А что хочет Пакистан от Индии ?

    А чего хочет Индия от Пакистана?
    mavrus
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:43
      А чего хочет Индия от Пакистана?
      smile
      А я не в курсе темы. Поэтому реально просто спрашиваю. Когда англичане уходили из Индии создали им там такую проблемку в виде Пакистана...и теперь там до сих пор этот тлеющий конфликт...дальше не читал...прогуливал... request
      DEZINTO
      1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 16:45
        Цитата: DEZINTO
        Когда англичане уходили из Индии создали им там такую проблемку в виде Пакистана..
        Вообще то конфликт индуистов и мусульман идёт уже 1100 лет, так что британцы только немного подлили маслица в огонь, а теперь США активно воздействуют через Пакистан на такую махину как Индия.
        Ратник2015
  4. Ипатий (Валерий) Сегодня, 16:47
    Британская корона гадила, гадит и будет гадить во веки веков, амба. А от паков надо держаться подальше, поскольку этим мы унижаем индусов и пуштунов, а также себя из-за потерь в ОКСВА и вероломного нападения на дружественную ДРА.
    Ипатий
  5. abrakadabre (Valery) Сегодня, 16:57
    Хм... В патруле был целый майор. Эдак заставой командует чин не ниже генерала.
    abrakadabre
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