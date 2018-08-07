Кровь среди гор и лесов, или Неожиданный бой на пакистанской границе

Военнослужащие индийской армии в пограничной зоне Кашмира

Боевой патруль индийского спецназа в области Бандипур в зоне пограничного конфликта Джамму — Кашмир

Ранним утром сегодня, 07.08.2018 г., согласно срочному сообщению индийского новостного портала thehindu.com, подтверждённому газетой «The Indian Express», бандгруппа пока неопознанных боевиков в составе 8 человек, предположительно из состава одной из джихадистских группировок, действующих в регионе штата Кашмир, попыталась проникнуть на территорию Индии со стороны зоны, фактически находящейся под контролем Пакистана.Боевой патруль индийских пограничных сил засёк в горно-лесистой местности у поселения Govind Nallah (сектор долины Gurez, район города с «говорящим» названием Bandipore, Северный Кашмир) группу неизвестных лиц, направлявшихся в сторону индо-пакистанской демаркационной линии, и выдвинулся на перехват. Вероятно, не проявив надлежащей бдительности или просто из-за сложившихся обстоятельств, пограничный патруль сам попал под огонь боевиков.В результате краткого, но ожесточённого боестолкновения было убито четверо индийских военнослужащих 36-го Раштрийского стрелкового полка: майор, два хавильдара (аналог звания сержанта в индийской армии) и стрелок-сипай (аналог звания рядового).Со стороны боевиков убито минимум двое (их тела обнаружены и доставлены на ближайшую погранзаставу для идентификации). Ещё двое боевиков были убиты или тяжело ранены, но пока их тела из-за крайне сложного рельефа местности были не обнаружены. Остальные четверо неопознанных лиц бежали обратно на территорию Пакистана.Несмотря на тяжёлые потери, индийские пограничники выполнили свою задачу, отбив попытку проникновения бандгруппы через государственную границу. В настоящее время к месту боя переброшены усиленные наряды пограничной стражи Индии для обследования района с целью выявления иных групп исламских боевиков, возможно, пытавшихся проникнуть в страну.До этого в зоне индо-пакистанского конфликта Джамму — Кашмир примерно полгода было спокойно. Последний раз боестолкновения в данном регионе были зафиксированы в феврале 2018 года.