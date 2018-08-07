17:07 07 августа
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Британия объединится с Норвегией в поиске российских подлодок

Британское военное ведомство приняло решение объединить усилия собственных вооруженные силы и вооруженных сил Норвегии в слежке за российскими подводными лодками, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Британия объединится с Норвегией в поиске российских подлодок


Как сообщает издание, Минобороны Великобритании приняло решение объединиться с Норвегией и вместе "использовать возможности морской разведки и противолодочных действий" с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Данные самолеты Лондон призывает использовать для "улучшения безопасности" в Северной Атлантике, тем самым повысить безопасность Североатлантического альянса.


В ходе реализации совместного договора, Лондон заявил о покупке девяти самолетов P-8A, а Осло – пяти. Поставки самолетов начнутся в 2019 году, именно тогда Великобритания получит первый Poseidon. Самолеты будут размещаться на базе британских ВВС близ города Лоссимут в Шотландии, откуда будут оказывать всестороннюю поддержку норвежским самолетам, а также вести совместное патрулирование с целью обнаружения российских подлодок.

Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, "Россия в последнее время усилила свою активность" в Атлантике, что говорит о "растущей агрессии и росте уверенности Москвы".




Ранее сообщалось, что Лондон решил усилить военный флот в Атлантике из-за России.

Использованы фотографии: http://www.aoin.eu
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Комментарии 21

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:58
    Британия объединится с Норвегией в поиске российских подлодок
    Да они со времён образования НАТО в этих делах особо и не разъединялись ...
    КВУ-НСвД
    1. jjj Сегодня, 16:05
      Британия теперь типа самостоятельное государство. Ей приходится заключать договоры от своего персонального имени
      jjj
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:10
        Цитата: jjj
        Британия теперь типа самостоятельное государство. Ей приходится заключать договоры от своего персонального имени

        Какие персональные договоры ? Вы о чём ? Они как были в НАТО , так и остались , и ничего в этом смысле не изменилось ..
        КВУ-НСвД
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:40
          "использовать возможности морской разведки и противолодочных действий" с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon
          Ну да хоть куда то приткнуть их надо, не без дела же им стоять в ангаре... winked А так то против них нам как то подлодки и не с руки использовать, достанем и подешевле и со своей территории, ну на крайний случай, что бы акваторию не трогать от причала можно на пару миль отойти для пуска....
          MPN
      2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:29
        Цитата: jjj
        Британия теперь типа самостоятельное государство. Ей приходится заключать договоры от своего персонального имени

        Но покупать исключительно то, на что укажут американцы, говорить то, что велят американцы, травить тех, кого прикажут американцы, ... самостоятельно они только передают власть в стране (мэр Лондона, например) недавним мигрантам, освобождая поселки, города.
        СССР-1
      3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:29
        Цитата: jjj
        Британия теперь типа самостоятельное государство. Ей приходится заключать договоры от своего персонального имени

        Это в экономике они опять самостоятельные. Впрочем, они и раньше не особо ложились под ЕС.
        А вот в обороне лайми как были в НАТО, так и остались. А НАТО - это далеко не европейский военный союз. Не зря же в ЕС постоянно мусолится тема о своём, чисто европейском. военном союзе - с преферансом и девушками с пониженной социально ответственностью. smile
        Alexey RA
    2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 16:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Британия объединится с Норвегией в поиске российских подлодок
      Да они со времён образования НАТО в этих делах особо и не разъединялись ...

      Ага, одна на всех навязчивая фобия.
      Быков.
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 16:00
    Гонка вооружений по-русски. Раньше они нас пугали, а мы раскошеливались, а теперь они сами себя пугают(с нашей помощью) и сами и раскошеливаются
    Сергей39
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:00
    А когда "поймают" подлодку, ну т.е. всё прям зафиксировали, ведут, прям радости полные штаны, и у бритов и у норвегов....ну ладно,...угу...успехов удачи и все разноцветные флаги им туда куда они любят.

    кхм...только лодок у России не две и даже не три....как и выходов в мировой Океан...
    DEZINTO
  4. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:04
    У шведов опыта побольше в поисках лодок в унитазах,почему их не взяли?
    HAM
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:06
      У шведов опыта побольше в поисках лодок в унитазах,почему их не взяли?


      Ага, вот то-же подумал, эти же самые на всю голову поисковики русских подводных лодок. Они прям обиделись наверное... sad

      Ну эти северяне просто старую историю забыть никак не могут.
      Считалось что через все эти нагромождения островов возле Швеции никому кроме рыболовецкого катера пройти невозможно. А оно вон как вышло:



      DEZINTO
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:35
        Ааа... старая-добрая С-363, она же "Шведский комсомолец" (у нас) или Whiskey on the rocks (в забугорье). smile
        Alexey RA
    2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 16:09
      Шведы сказали, что сами бабло распили.... т.е., сами подводные лодки искать будут и им "помощь" в этом не нужна. Делиться не хотят.
      Black_PR
  5. Vard Сегодня, 16:06
    Самое интересное это то что в случае чего перещелкают эти самолеты на раз...
    Vard
  6. kit88 (Александр) Сегодня, 16:10
    Тут пацаны решили бизнес в Британии замутить. Толкать доверчивым сквайерам фильтры для автоматического отключения газовой плиты, в случае если вместо метана злые русские Новичок в систему подадут.
    А что народ уже морально готов. Спасибо Борьке Джонсону с Терезой Мей. laughing
    kit88
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:18
    Норвежцы обяжут свою сборную по биатлону искать наши подлодки на трассе биатлона, а британцы должны копать под Стоунхеджем -нему ли там пещер, где Российские подлодки зимуют? Их всех видать шведы покусали? ?? fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Sergio3986 (Cергей) Сегодня, 16:18
    Бояться вместе будут wink Когда вместе боишься, наверное, не так страшно feel
    Sergio3986
  9. Sergio3986 (Cергей) Сегодня, 16:19
    Цитата: kit88
    Тут пацаны решили бизнес в Британии замутить. Толкать доверчивым сквайерам фильтры для автоматического отключения газовой плиты, в случае если вместо метана злые русские Новичок в систему подадут.
    А что народ уже морально готов. Спасибо Борьке Джонсону с Терезой Мей. laughing

    Прочитал сходу с "с Трезвой Мэй". Или я не в себе?
    Sergio3986
  10. Sergio3986 (Cергей) Сегодня, 16:24
    Цитата: HAM
    У шведов опыта побольше в поисках лодок в унитазах,почему их не взяли?

    Да просто все. ГАС не влезла в унитаз по габаритам lol А если бы влезла, то 100% применили бы глубинные бомбы what
    Sergio3986
  11. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 16:27
    а чем они до сих пор занимались?
    Zaurbek
  12. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 16:31
    А экспедицию на поиски подводной лодки в степях Украины отрядят?
    Rostislav
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