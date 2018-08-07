17:04 07 августа
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Экономический форум во Владивостоке защитят боевые пловцы

Участников Восточного экономического форума (ВЭФ), которые в сентябре соберутся во Владивостоке, будут охранять силы Тихоокеанского флота, сообщают Известия.

Экономический форум во Владивостоке защитят боевые пловцы


С 10 по 13 сентября будут установлены ограничения для плавания в акватории бухт Аякс, Новик и Парис острова Русский. Точный состав сил ТОФ не раскрывается, однако, по данным газеты, в первую очередь речь идет о средствах ПВО и противодиверсионных подразделениях.


В этом районе базируется 59-й отряд спецназначения. В его составе подразделения водолазов-минеров, радиотехников и боевых пловцов. На вооружении последних стоят быстроходные катера «Грачонок» и современные средства обнаружения и противодействия диверсантам, в том числе оружие для подводной стрельбы.

Мониторингом воздушной обстановки займутся подразделения 93-я дивизии ПВО.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, военные будут отвечать за оборону острова Русский с моря, суши и воздуха. Для этого на флоте имеются боевые корабли различного класса, современные системы ПВО, силы морской пехоты.

В последние годы Тихоокеанский флот был серьезно обновлен и модернизирован.

Газета напоминает, что в районе проведения форума базируется также 36-я дивизия кораблей, в состав которой входят крейсер «Варяг», противолодочные корабли проекта 1155 «Удалой», эсминец «Быстрый», корвет «Совершенный» (проект 20380).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 16:04
    Да...святое надо охранять... Не наверное вернее будет... Дорогое...
    Vard
    1. Маз Сегодня, 16:09
      А про РЭБ ни слова... laughing
      Маз
  2. Ив762 (Павел) Сегодня, 16:05
    А точно надо буржуинов защищать.?.
    Может стоит сэкономить? Да и им это правильным мотиватором будет... 8)
    Ив762
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:15
    В последние годы Тихоокеанский флот был серьезно обновлен и модернизирован.
    Громкое заявление . К чему подобные перлы ? Но с поставленной задачей справятся на все сто .
    КВУ-НСвД
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:20
    Нужно этот форум провести на одном из островов Курильской гряды -чтобы япошки лопнули от злобы! !!А то утомили своими воплями! !! am
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:30
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нужно этот форум провести на одном из островов Курильской гряды -чтобы япошки лопнули от злобы

      Зачем вам их злоба? С Японией дружить надо, все таки одна из ведущих экономик мира. Обложенной санкциями России сегодня ой как пригодились бы их технологии, станки и прочее. Естественно, что не в обмен Курил
      Гаргантюа
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:49
      Где то из под не знаю чего провести , вернее собрать этих экономистов (ну наших однозначно) на атолле Бикини...
      MPN
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