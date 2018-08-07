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Экономический форум во Владивостоке защитят боевые пловцы
Участников Восточного экономического форума (ВЭФ), которые в сентябре соберутся во Владивостоке, будут охранять силы Тихоокеанского флота, сообщают Известия.
С 10 по 13 сентября будут установлены ограничения для плавания в акватории бухт Аякс, Новик и Парис острова Русский. Точный состав сил ТОФ не раскрывается, однако, по данным газеты, в первую очередь речь идет о средствах ПВО и противодиверсионных подразделениях.
В этом районе базируется 59-й отряд спецназначения. В его составе подразделения водолазов-минеров, радиотехников и боевых пловцов. На вооружении последних стоят быстроходные катера «Грачонок» и современные средства обнаружения и противодействия диверсантам, в том числе оружие для подводной стрельбы.
Мониторингом воздушной обстановки займутся подразделения 93-я дивизии ПВО.
Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, военные будут отвечать за оборону острова Русский с моря, суши и воздуха. Для этого на флоте имеются боевые корабли различного класса, современные системы ПВО, силы морской пехоты.
В последние годы Тихоокеанский флот был серьезно обновлен и модернизирован.
Газета напоминает, что в районе проведения форума базируется также 36-я дивизия кораблей, в состав которой входят крейсер «Варяг», противолодочные корабли проекта 1155 «Удалой», эсминец «Быстрый», корвет «Совершенный» (проект 20380).
С 10 по 13 сентября будут установлены ограничения для плавания в акватории бухт Аякс, Новик и Парис острова Русский. Точный состав сил ТОФ не раскрывается, однако, по данным газеты, в первую очередь речь идет о средствах ПВО и противодиверсионных подразделениях.
В этом районе базируется 59-й отряд спецназначения. В его составе подразделения водолазов-минеров, радиотехников и боевых пловцов. На вооружении последних стоят быстроходные катера «Грачонок» и современные средства обнаружения и противодействия диверсантам, в том числе оружие для подводной стрельбы.
Мониторингом воздушной обстановки займутся подразделения 93-я дивизии ПВО.
Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, военные будут отвечать за оборону острова Русский с моря, суши и воздуха. Для этого на флоте имеются боевые корабли различного класса, современные системы ПВО, силы морской пехоты.
В последние годы Тихоокеанский флот был серьезно обновлен и модернизирован.
Газета напоминает, что в районе проведения форума базируется также 36-я дивизия кораблей, в состав которой входят крейсер «Варяг», противолодочные корабли проекта 1155 «Удалой», эсминец «Быстрый», корвет «Совершенный» (проект 20380).
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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