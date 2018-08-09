Западноевропейская бронетехника: в поисках правильного компромисса

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www.rheinmetall.com

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www.generaldynamics.uk.com

www.baesystems.com

oshkoshdefense.com/

www.gdels.com

lockheed.com

www.arquus-defense.com

www.iveco-otomelara.com

www.bundeswehr.de

pinterest.com

www.wikipedia.org

Сейчас можно наблюдать общую тенденцию: по мере того как конфликты высокой интенсивности стали возвращаться на передний план, в парках бронетехники стало появляться всё больше тяжелых боевых машин с лучшим бронированием и огневой мощью. Нынешние военные четко понимают, что последние 20 лет они, образно выражаясь, «наслаждались» оперативным комфортом в зонах боевых действий.Пространство для обмена информацией и данными разведки было никоим образом неоспариваемым, впрочем, как и превосходство в воздухе. На поле боя практически не приходилось сталкиваться с вражеской артиллерией, в связи с чем тяжелое вооружение было отложено в сторону. Впрочем, с учетом того, что группировка ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке неплохо воюет на захваченных танках, а Россия снабжает бронетехникой своих союзников на востоке Украины и на Ближнем Востоке, вновь разрабатываемым западным боевым бронированным машинам (ББМ) необходимо во что бы то ни стало сохранять свою боевую эффективность. Задача состоит в поддержании развертываемых сил для быстрого реагирования, для чего необходимо сохранять платформы средней категории по массе наряду с более тяжелыми системами. Как следствие, перед всеми западными армиями встает вопрос — как достигнуть этого баланса?Не все армии чувствуют себя хорошо в переходный период. Взять хотя бы Великобританию. Для того чтобы получить правильную комбинацию тяжелых и средних/легких машин, британская армия должна пройти через еще одну сложную реструктуризацию, сократив число мотопехотных бригад с трех до двух и сформировав взамен две новые ударные бригады. Роль основной «рабочей лошадки» в них будет исполнять разведывательные бронемашины семейства Ajax. Программа реализуется в соответствии с графиком; например, в октябре 2017 году начались испытания башни с экипажем. Машины установочной партии проходят государственные испытания, первым же учебные подразделения британской армии примут десантный вариант Ares. Платформы Ajax будут поставлены в первый батальон в середине 2019 года, а к 2020 году их уже будет достаточно для развертывания бригады. Контрактом стоимостью 4,64 миллиарда долларов, заключенным с компанией General Dynamics UK, предусматривается поставка в общей сложности 589 машин.Второй основной платформой в будущем парке бронемашин британской армии станет машина механизированной пехоты Boxer 8x8 MIV (Mechanised Infantry Vehicle). Британское министерство обороны выбрало эту платформу, выделив на реализацию этой десятилетней программы порядка 4,4 миллиарда фунтов; в настоящее время платформа проходит оценочный этап. С тем чтобы определиться с программой производства, ведутся переговоры по промышленным соглашениям с Европейской организацией по сотрудничеству в сфере вооружений и консорциумом ARTEC (партнерство компаний KMW и Rheinmetall), который является разработчиком машины.По иронии судьбы Великобритания уже участвовала в программе Boxer, когда она только начиналась почти 20 лет назад, но предпочла выйти из нее с тем, чтобы начать разработку своего альтернативного варианта, который так и не вылился во что-то осязаемое. Недавно соль на раны добавила победа консорциума ARTEC с машиной Boxer над конкурирующей заявкой компании ВАЕ, которая вместе с финской Patria предлагала машину AMV для австралийского требования по боевой разведывательной машине Combat Reconnaissance Vehicle 8x8.Британское министерство обороны заявило, что по стоимости 60% комплектующих для машины Boxer будет британского происхождения; кроме того, вся сборка будет производиться на британских предприятиях.Компании ВАЕ Systems, Thales UK и Pearson являются лидерами британской обороной промышленности. Для компании ВАЕ это долгожданное возвращение в промышленность бронированных машин, хоть и на спине немецкого проекта. У нее есть завод в Телфорде, а у компании Pearson старые мощности ВАЕ Systems в Ньюкасле. На сегодняшний день этот готовый проект, да еще с одним головным подрядчиком, стал для министерства обороны предпочтительным вариантом, поскольку сроки по достижению начальной боевой готовности первой ударной бригады с бронемашинами Ajax и MIV к 2023 году становятся гораздо более реалистичными.В настоящее время программа британской армии по основной машине обеспечения — Multi-Role Vehicle — Protected (MRV-P) — набирает темп. Она будет идти параллельно с программой MIV и заменит Land Rover и автомобили других моделей тремя разными Пакетами.Пакет 1 состоит из машин управления, связи и снабжения MRV-P. Пакет 2 включает десантно-транспортные платформы и перспективные защищенные санитарные машины. Пакет 3 предусматривает поставку легких защищенных эвакуационных машин, но в министерстве обороны заявили, что эта часть проекта «на данный момент остановлена» в ожидании оценки армии. Впрочем, первые два Пакета реализуются согласно графикам.Для пакета 1 Минобороны решило закупить у американской компании Oshkosh Defense легкий тактический бронеавтомобиль JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) no межправительственному соглашению «Иностранные военные продажи». «Расчет стоимости и информация по мощностям по обслуживанию представлены британским министерством обороны в начале 2018 года», — сообщил директор компании Oshkosh Майк Айви, заметив, что если контракт будет выдан без задержки, тогда первые платформы поступят в войска в следующем году.Ожидается, что если заявка правительства США будет одобрена, то будет заказано порядка 747 автомобилей, при этом пара сотен машин позднее может быть добавлена к этому количеству. В случае одобрения министерством обороны компания Oshkosh должна выйти на полномасштабное серийное производство для своих американских заказчиков в начале 2019 года. До получения этого одобрения ратификация заказа на британские машины маловероятна.Производство шасси будет вестись в США, но компания совместно с британским Минобороны ищет площадку для сборки и оснащения этих машин в Британии. Варианты JLTV будут соответствовать требованиям Пакета 1, но точное количество бронеавтомобилей до сих пор остается предметом для обсуждения.За Пакет 2 конкурируют компании Thales и General Dynamics. Приглашения на переговоры были получены от этих компаний в сентябре 2017 года. В Минобороны заявили, что «оценка официальных заявок началась в октябре 2017 года. Решение по этому Пакету ожидается в конце 2018 года, а контракт победителю будет выдан в начале 2019 года». Компании собираются предложить машины категории по массе 10-15 тонн. На выставке DVD 2016 компания General Dynamics показала свой бронеавтомобиль Eagle 6x6, тогда как Thales Australia представила Bushmaster 4x4. Ожидается, что будет заказано около 170 десантных и 80 санитарных машин, при этом последующие заказы могут увеличить общее количество платформ до 600.Тем временем компания Lockheed Martin UK продолжает свою программу WCSP (Warrior Capability Sustainment Programme — программа продления возможностей БМП Warrior), которая нацелена на повышение огневой мощи, усиление защиты и цифровизацию платформы. Проектом предусматривается установка новой башни, пушки, сенсоров, мест крепления для модульных бронекомплектов, интеграция новой электронной архитектуры и коммуникационного оборудования.Первоначально предусматривалась модернизация 643 машин Warrior, из которых 449 в конфигурации БМП получили бы новую башню. Впрочем, в докладе Национального финансово-ревизионного управления от 2017 года сказано, что 445 машин Warrior останутся в эксплуатации, 380 пройдут через программу WCSP (245 будут оснащены башнями как в конфигурации БМП), а оставшиеся 65 платформ будут переделаны в машины обеспечения боевых групп ABSV (Armoured Battlegroup Support Vehicle). В отдельную программу выделена модернизация машин в варианты бронетранспортера и санитарный.В 2016 году министерство обороны неожиданно сделало запрос на «процесс обновления». Это, скорее всего, означает что оно рассчитывает на закупку меньшего количества машин для доработки в стандарт Warrior 2 и анализирует, как затраты скажутся на себестоимости оставшихся платформ.В 2017 году в прессе появились сообщения о том, что программа будет пересмотрена, некоторое количество старых машин Warrior будет оставлено для доработки в платформы ABSV плюс для удовлетворения потребностей британской армии будут куплены новые машины Ajax Mk2 или CV90. Впрочем, в случае закупки платформ Ajax потребуется глубокая (и соответственно дорогая) модернизация для трансформации их в вариант БМП, а закупки CV90 будет означать получение на вооружение машины совершенного нового типа, а это влечет за собой дополнительные затраты.В августе 2017 года были завершены заводские приемочные испытания опытных машин Warrior из первой партии; в компании Lockheed Martin UK сообщили, что в декабре этого же года они прошли квалификационные испытания в Бовингтоне.Компания Babcock, которая в настоящее время управляет заводом бывшей Defence Support Group в Доннингтоне, будет заниматься установкой модернизационных комплектов и новой башни. Первое время серийные машины из Доннингтона будут возвращаться на завод Lockheed Martin в Эмпхилле для проверки. Контракт на производство ожидается в этом году, но общее количество запрашиваемых платформ будет зависеть от результатов «процесса обновления».В результате проблем с разработкой новой башни произошла задержка проекта на один год и повышение его стоимости. Изначально планировалось модифицировать существующую башню под установку новой 40-мм системы вооружения с телескопическими боеприпасами взамен существующей 30-мм пушки Rarden, но это оказалось слишком сложным и, кроме того, не дало повышение возможностей и не позволило сэкономить необходимый объем, поэтому компания обратилась к совершенно новой конструкции.В компании Lockheed Martin заявили, что программа идет полным ходом. «Что касается возможностей, то ведение огня в движении были успешно продемонстрировано в 2014 году. Нет проблем связанных с массой существующих платформ, мы в плановом порядке продолжаем поставки модернизированных машин британской армии».Начальный срок поступления техники в войска обновленных вариантов Warrior 2 ожидается в 2020 году, но возможно возникнут задержки, учитывая предыдущую реструктуризацию программы. С другой стороны проект ABSV был определен как долгосрочное требование, может быть в связи с этим он и исчез из расходных статей армии на мотопехотные подразделения. Министерство обороны старается экономить на всём, стремясь вписаться в требуемые Казначейством сокращения, и вполне может отменять некоторые программы, которые испытывают задержки и выходят за рамки своих бюджетов.Впрочем, во Франции оборонный бюджет получил достаточно мощный импульс после того, как президент Макрон одобрил расходы в сумме 300 миллиардов евро в стремлении достичь тех самых пресловутых 2% ВВП, которые требует Трамп. Хотя большая часть этих средств станет доступной только после 2023 года, финансовые проблемы не коснутся программы французской армии Scorpion, реализация которой только ускорилась. По программе будет проведена модернизация танков Leclerc и приняты на вооружение две новые колесные бронемашины (EBRC Jaguar массой 25 тонн и VBMR Griffon массой 24,5 тонны).Согласно последнему распоряжению по этой программе, выпущенному в феврале этого года, будут закуплены дополнительные 150 машин Griffon, 52 машины Jaguar и некоторое количество бронеавтомобилей VBMR Light. По данным Управления оборонных закупок DGA, будет поставлено 936 машин VBMR Griffon, 150 машин Jaguar и 489 бронеавтомобилей VBMR Light.Griffon проходит комплексные испытания, первые машины должны быть переданы в войска в конце этого года. Первые прототипы Jaguar вышли с завода в мае, а поставки серийных машин намечены на 2020 год. Машины поставляются компаниями Nexter, Renault Trucks Defense (RTD) и Thales по контракту, подписанному в апреле 2017 года на первую серийную партию. В феврале этого года Nexter была выбрана в качестве головного производителя бронеавтомобиля VBMR Light 4x4 массой 12 тонн, большой вклад в разработку которого внесла фирма Texelis.Первые машины Griffon завершают заводские и государственные испытания. Первые будут поставлены в конце 2018 года, но до 2019 года не поступят во французскую армию. Поставка первых бронемашин Jaguar по графику намечена на 2020 год.Представитель компании RTD сообщил, что к 2030 году намечено выпустить 1872 машины Griffon и 300 машин Jaguar. «С 2025 по 2031 год концерн GME [Nexter, RTD и Thales] изготовит 477 платформ, из которых 60 платформ Jaguar».В середине 2017 года Бельгия присоединилась к этой программе, по контракту стоимостью 1,2 миллиона долларов она закупит 60 машин Jaguar и 417 машин Griffon с целью замены бронемашин армии Piranha IIIC и Dingo 2.Бельгия не является традиционным зарубежным покупателем машин компании RTD, но контракт с этой страной может способствовать росту интереса к ее продукции как в новых регионах, например, в Центральной и Восточной Европе, так и в традиционных, как например, Ближний Восток. Впрочем, компания, прежде всего, делает акцент на государствах-соседях и странах-членах НАТО, учитывая необходимость межнационального взаимодействия.Что касается легких и средних бронированных машин, то Франция закупает набор платформ для своих сил специальных операций (ССО), получивших обозначение VLFS (легкий автомобиль для специальных сил) и PLFS (тяжелый автомобиль для специальных сил), базирующихся на легком патрульном бронеавтомобиле Sherpa.Первые 25 машин PLFS были поставлены в прошлом году по соглашению об ускоренной передаче, поскольку ССО на тот момент остро нуждались в подобной технике. Всего ожидается поставка 201 машины в пяти вариантах. Машины, которые будут поставлены в следующем году, будут иметь дополнительное вооружение. Эти платформы заменят существующие платформы АСМАТ VLRA. Вместе с контрактом на PLFS в соответствии с контрактом 2015 года был заказан автомобиль VLFS в одном боевом варианте; производство 246 машин VLFS должно начаться в этом году.Концепция новых платформ заключается в том, чтобы предложить высокую мобильность и огневую мощь для заброски с воздуха. Эти платформы в конечном счете заменят все машины, эксплуатируемые во всех видах вооруженных сил и в ССО. Это должно привести к сокращению расходов на материально-техническое снабжение для всех существующих вариантов легких бронеавтомобилей. PLFS имеет массу 11,8 тонны, грузоподъемность 2,2 тонны и максимальную скорость 100 км/ч, может перевозиться военно-транспортным самолетом А400М. Модель VLFS весит всего 3,8 тонны, имеет грузоподъемность 0,9 тонны, развивает максимальную скорость 120 км/ч и может сбрасываться на парашюте.По данным компании RTD, любая страна может стать заказчиком легких платформ (за исключением довольно специализированных машин ССО), поскольку они могут соответствовать широкому набору требований заказчика за приемлемую стоимость. «Мы занимаем прочные позиции в легком/среднем сегменте, от легких сил безопасности [контракт по VLTP во Франции] до средних грузовиков. Даже если сместить акцент на более тяжелые машины, мы уверены, что они будут хорошо продаваться, поскольку есть огромные потребности в легких эффективных универсальных машинах для перевозки людей и грузов в условиях конфликтов низкой интенсивности».«Франция, например, всегда будет нуждаться в такого рода технике для внутренних операций и для экспедиционных операций в Африке. Они могут использоваться, по сути, для любых целей и очень легко переделываются для гражданских сил безопасности, в санитарные варианты и так далее. Возможно, мы не продаем огромные партии (каждая страна пробует создавать и покупает у своей собственной промышленности), но мы уверены в своих силах, участвуя в специализированных тендерах».Кроме того, согласно существующим планам до 2025 года будут модернизированы порядка 122 из 200 танков Leclerc. Компания Nexter получила контракт стоимостью 350 миллионов долларов на эти работы, которые также включают модернизацию 18 эвакуационных машин DCL. Эта модернизация позволит танкам действовать более эффективно в одних боевых порядках с платформами Scorpion.В Германии вооруженные силы получают новые БМП «Пума» по контракту с компанией PSM, совместным предприятием Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall. Как и другие бронемашины в Европе, она нацелена на удовлетворение потребностей в улучшенной мобильности и защите, повышенной огневой мощи, новейших сетевых коммуникационных системах и тактических системах оперативного управления.Первые поставки машины «Пума» состоялись в 2015 году, при этом общее количество машин в 2012 году было сокращено с 405 до 350. Финальные поставки по графику намечены на 2020 год. Для того чтобы сохранить востребованность платформы «Пума» и ее соответствие требованиям военных до 2035-2040 годов, в предстоящие годы в нее будут интегрированы дополнительные возможности, например, новая система ситуационной осведомленности и ночного видения. Также будут повышены боевые возможности за счет установки нового дистанционно управляемого модуля вооружения с 40-мм пушкой, получившего обозначение Turret-Independent Secondary Weapon System. Ожидается, что он поступит на вооружение в 2023 году и будет установлен на весь парк машин «Пума» наряду с новой радиосистемой для ближнего и дальнего обмена большими объемами данных.В феврале 2019 года в Испании должны начаться квалификационные испытания новой инженерной бронемашины Pizarro; в соответствии с Этапом 2 плана закупок армии будет поставлено 36 платформ. В общей сложности на данный момент поставлено 83 БМП Pizarro-2, а все БРЭМы, как ожидается, будут переданы в войска к 2021 году.С момента подписания начального контракта в 2004 году проект, когда было запланировано 212 машин на Этап 2, над проектом регулярно нависал дамоклов меч. Например, из-за экономического спада в стране в 2014 году было объявлено о сокращении количества поставляемых машин.В связи с задержками Этапа 2 платформы поставляются с дополнительными возможностями, что связано с возникновением новых потребностей, которые сложились за годы простоев и задержек. Теперь на машины устанавливаются более мощный двигатель MTU на 720 л.с. взамен предыдущего двигателя мощностью 600 л.с., трансмиссия Sapa взамен трансмиссии Renk, новая электроника и система стабилизации для 30-мм пушки; соответственно масса машины увеличилась с 28,5 тонн до 31 тонны.Испанская армия также проходит процесс реорганизации. Ее десять специализированных бригад, поделенных на четыре тяжелых бронетанковых бригады и шесть легких бригад, будут переформированы в восемь многоцелевых бригад, четыре, оснащенных колесной техникой, и четыре, оснащенных тяжелой бронетехникой. Бронемашины Pizzaro будут переданы в бронетанковые подразделения, а основной машиной легких бригад станет бронемашина Piranha 5 8x8, которая там заменит существующие машины BMR-600 6x6. Производством этих машин займется завод компании Santa Barbara Sistemas — подразделения General Dynamics European Land Systems (GDELS).Бронемашина Piranha 5 была также выбрана датской Организацией по оборонным закупкам (DALO). Компания GDELS — Mowag Швейцарская в 2016 году получила контракт на сумму 679 миллионов долларов на поставку 309 машин в шести вариантах: пехотный; командирский; санитарный; инженерный; минометный; ремонтный, и материально-технического снабжения. Поставки будут идти до 2023 года, при этом контрактом предусмотрен опцион на поставку еще 141 машины.Они заменят существующие бронетранспортеры М113 и устаревшие Piranha 3. Платформа Piranha 5 выиграла конкурс у машин CV90 от ВАЕ, Pizarro 2 от GDELS и VBCI от Nexter. Контрольные испытания были завершены в 2017 году, а поставки организации DALO должны начаться в этом году, датская же армия получит новые машины в 2019 году. Достижение начальной боевой готовности ожидается к 2021 году; эта колесная машина будет действовать в одних боевых порядках с гусеничными БМП CV9035 MkIII. Швейцария также выбрала для себя бронемашину Piranha 5.В Италии основной ББМ является Freccia 8x8 производства консорциума CIO, в 2007 году был выдан заказ на 248 машин. Он включал 172 БМП, 36 противотанковых вариантов, 20 машин управления и 21 минометный транспортер. Вторая партия из 381 платформы была заказана в 2014 году, но не ясно, сколько машин поставлено на данный момент. Кроме того, эта партия, предназначенная, скорее всего, для второй бригады, еще должна быть одобрена парламентом.Компания Iveco пока ожидает заказ на свои машины SuperAV, которые заменят существующие гусеничные плавающие машины в итальянской армии и флоте. Армия и флот получат по 72 платформы.Существовали также планы по принятию на вооружение новой самоходной противотанковой установки Centauro II 8x8, вооруженной 120-мм пушкой. Эта платформа была представлена консорциумом CIO на выставке Eurosatory 2016; планировалось приобрести 136 машин для девяти разведывательных подразделений. Подписание контракта ожидалось в этом году, а квалификационные испытания и поставки были запланированы на 2019 год, но из-за бюджетных ограничений всё это было успешно отставлено в сторону.Суммируя всё вышесказанное, Западная Европа настойчиво пытается обновлять парк своей бронетехники, стараясь получить правильное сочетание тяжелых, средних и легких сил. В разных странах существуют разные принципы боевого применения, что приводит к выбору разных колесных и гусеничных машин. Делая этот выбор, каждая из стран, прежде всего, нацелена на поддержку местной промышленности, а также получение совершенного баланса мобильности, огневой мощи и защиты.Этот процесс не лишен ошибочных решений, но по мере восстановления национальных экономик парки более тяжелых машин, которыми пренебрегали последнее десятилетие, получат столь необходимые модернизации, а более новые платформы смогут удовлетворить потребности в современной легкой и средней технике. Будущее манит совершенством, но понадобится время, чтобы достичь его.