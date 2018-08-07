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Выявленные в САР проблемы комплекса «Уран-9» будут устранены
В ходе испытаний робототехнического комплекса «Уран-9» в реальных боевых условиях в Сирии был выявлен ряд проблем, которые в настоящее время устраняются, сообщает Вестник Мордовии.
Ранее сообщалось о потере дистанционного управления, о неполадках в ходовой части «Урана-9» и проблемах при применении установленного на нем вооружения.
На самом деле в ходе боевого применения машины ничего фатального не произошло. Эти беспилотные комплексы находятся еще в самом начале своего развития, поэтому было удивительно, если бы с первого раза всё получилось гладко.
По словам источников в российском ОПК, машина со временем изменится как внутренне, так и внешне. Что касается устранения всех выявленных недостатков, то это не является архисложной задачей: система дистанционного управления будет модернизирована, ходовая часть – доработана, стабилизатор вооружения – установлен.
Все необходимое для ремонта и модернизации у инженеров имеется. Так что есть надежда, что в недалеком будущем «Уран-9» снова будет представлен широкой общественности.
В настоящее время робототехнический комплекс вооружен автоматической пушкой 2А72 (30 мм) и спаренным пулеметом ПКТМ (7,62 мм). Кроме того, на «Уране» установлен противотанковый комплекс «Атака» с дальностью поражения до 5 км. Тепловизионная система обеспечивает применение оружия в темной время суток.
Ранее сообщалось о потере дистанционного управления, о неполадках в ходовой части «Урана-9» и проблемах при применении установленного на нем вооружения.
На самом деле в ходе боевого применения машины ничего фатального не произошло. Эти беспилотные комплексы находятся еще в самом начале своего развития, поэтому было удивительно, если бы с первого раза всё получилось гладко.
По словам источников в российском ОПК, машина со временем изменится как внутренне, так и внешне. Что касается устранения всех выявленных недостатков, то это не является архисложной задачей: система дистанционного управления будет модернизирована, ходовая часть – доработана, стабилизатор вооружения – установлен.
Все необходимое для ремонта и модернизации у инженеров имеется. Так что есть надежда, что в недалеком будущем «Уран-9» снова будет представлен широкой общественности.
В настоящее время робототехнический комплекс вооружен автоматической пушкой 2А72 (30 мм) и спаренным пулеметом ПКТМ (7,62 мм). Кроме того, на «Уране» установлен противотанковый комплекс «Атака» с дальностью поражения до 5 км. Тепловизионная система обеспечивает применение оружия в темной время суток.
Использованы фотографии: Вестник Мордовии
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