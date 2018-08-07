ВСУ уничтожили санитарный автомобиль медицинской службы ДНР

Украинская армия обстреляла санитарный автомобиль медицинской службы ополчения ДНР. В ходе обстрела ранения, несовместимые с жизнью получили трое военнослужащих ДНР, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.Согласно сообщению пресс-центра ДНР, в ночь на 7 августа 2018 года на пульт дежурного скорой помощи поступил звонок от местной жительницы, проживающей в н.п. Набережное Новоазовского района с просьбой оказания медицинской помощи. Так как населенный пункт находится в прифронтовой зоне, то вместо гражданского автомобиля был направлен автомобиль "Урал" с водителем и двумя женщинами-военнослужащими медицинской службы. Автомобиль был оборудован всеми соответствующими медицинскими знаками, обозначающими, что это санитарный автомобиль. "Урал" двигался не скрываясь, с проблесковыми маячками и включенными фарами.При подъезде к поселку с позиций 93-й бригады ВСУ по автомобилю был произведен выстрел из ПТУР. В результате попадания ракеты в автомобиль, находящиеся в нем водитель и медики погибли.В ДНР призвали международные организации обратить внимание на "зверства украинских карателей"