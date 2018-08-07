17:03 07 августа
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ВСУ уничтожили санитарный автомобиль медицинской службы ДНР

Украинская армия обстреляла санитарный автомобиль медицинской службы ополчения ДНР. В ходе обстрела ранения, несовместимые с жизнью получили трое военнослужащих ДНР, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.

ВСУ уничтожили санитарный автомобиль медицинской службы ДНР


Согласно сообщению пресс-центра ДНР, в ночь на 7 августа 2018 года на пульт дежурного скорой помощи поступил звонок от местной жительницы, проживающей в н.п. Набережное Новоазовского района с просьбой оказания медицинской помощи. Так как населенный пункт находится в прифронтовой зоне, то вместо гражданского автомобиля был направлен автомобиль "Урал" с водителем и двумя женщинами-военнослужащими медицинской службы. Автомобиль был оборудован всеми соответствующими медицинскими знаками, обозначающими, что это санитарный автомобиль. "Урал" двигался не скрываясь, с проблесковыми маячками и включенными фарами.


При подъезде к поселку с позиций 93-й бригады ВСУ по автомобилю был произведен выстрел из ПТУР. В результате попадания ракеты в автомобиль, находящиеся в нем водитель и медики погибли.

В ДНР призвали международные организации обратить внимание на "зверства украинских карателей"

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 8

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  1. Sasvet Сегодня, 16:45
    ВСУ уже окончательно в скотов превратились ..Зла нехватает уже.Кончать нужно с ними.
    Sasvet
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:48
      Это мы желаем поскорее кончать этих скотов...А в Москве думают по другому.К сожалению.
      Цитата: Sasvet
      ВСУ уже окончательно в скотов превратились ..Зла нехватает уже.Кончать нужно с ними.
      210окв
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:48
      Цитата: Sasvet
      Кончать нужно с ними.

      Пока транзит газа идет через Украину им особо ничего не грозит. Другое дело когда запустят Турецкий поток и Северный поток 2. С этого момента исчезнут транзитные риски и можно будет действовать более жестко и активно. Кроме того, сейчас Россия воюет в Сирии, чтобы страны Персидского залива не построили транзитный газопровод в Европу. На войну в Сирии уходит прилично ресурсов, и второй фронт российской армии на Украине пока не нужен. Тем более что армия Украины сиди в окопах и боится из них вылезать. Так как их последние крупные наступления завершались разгромом. А армии ЛДНР без техники и боеприпасов не останутся.
      Аристарх Людвигович
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:50
    ООН, ОБСЕ, Хуман Райтс Вотч, ещё какие-нибудь очччень озабоченные хоть слово скажут ?
    DEZINTO
    1. Jerk Сегодня, 16:51
      Это ж не "героические белые каски"(ТМ)
      Jerk
  3. tochila Сегодня, 16:52
    Проблесковые маячки и включенные фары!!!Жизнь ничему не учит???Рисовали бы уж сразу мишень белой краской на борту!!Подарок циничной бандере!!
    tochila
  4. Копчёный (Денис) Сегодня, 16:55
    А фото с места будут или как у всушников, все мобилы на зарядке?
    Копчёный
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 17:00
    Вот тут на днях полемизировал я с одним известным всем здесь товарищем. Товарищ упрекал меня в отсутствии миролюбия и пацифизма. Говорил, что Украина не наше дело! Говорил даже о том пошлю ли я своего сына на Донбасс вместе с нашими военнослужащими... Так вот мы уже почти буднично читаем - ранения не совместимые с жизнью получили военнослужащие ДНР водитель и две женщины медики! В ДНР призвали международные организации обратить внимание на зверства украинских карателей! Как думаете обратят? А ведь эти погибшие русские люди тоже были чьими то детьми и у них наверняка остались дети! Вот мне лично на Украину эту наплевать! И на украинцев тоже. Русских людей волею судьбы оказавшихся в этой недостране мы бросить не имеем права! И если придет время мы не задумываясь должны задействовать все возможные силы и средства для защиты наших людей!
    Опер
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