21:40 07 августа
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Эксперт сравнил грузинские Т-72SIM-1 и украинские Т-80

Вооруженные силы Украины по своей технической оснащенности не отвечают стандартам XXI века, приводит Вестник Мордовии мнение белорусского эксперта Дмитрия Латышенока.

Эксперт сравнил грузинские Т-72SIM-1 и украинские Т-80


Если посмотреть на численный состав украинских сухопутных войск, то, действительно, получается одна из крупнейших в Европе армий. А вот, что касается качества…


Эксперт для наглядности сравнивает украинские танки с бронетехникой другой страны, также стремящейся в НАТО, – Грузией.

По его словам, грузинская армия еще 10 лет назад приняла на вооружение танк Т-72SIM-1. Находящееся в нем оборудование – результат совместной работы грузинских и израильских специалистов. В ходе модернизации в башне была установлена современная система управления огнем с тепловизионным прицелом. Причем изображение с прицела доступно не только наводчику, но командиру машины. В случае необходимости он может дублировать действия подчиненного. Механик также получил прибор наблюдения с тепловизионным каналом.



На украинских Т-64БВ, Т-72АВ, Т-72Б и Т-80БВ ничего подобного нет и в помине, пишет автор. Планы по установке тепловизоров и новых радиостанций провалились. Танки соответствуют уровню средины 80-х.

Если уж грузинские войска с «навороченными» Т-72SIM-1 десять лет назад проиграли российской армии, которая, как тогда говорили, бросила в бой музейные Т-62, то какие шансы у ВСУ? Если украинские авантюристы попробуют спровоцировать конфликт, их точно ждет поражение, более тяжкое, чем потерпели грузины в августе 2008 года, заключает Латышенок.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 49

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  1. новичок (garik) Сегодня, 17:09
    может по технике соглашусь, но качество “мяса“ в укрвермахте выше грузин.
    новичок
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:11
      Мы их ждем уже.
      Владыка Ситх
      1. новичок (garik) Сегодня, 17:15
        даже не сомневаюсь и очень доволен этим. вопрос в другом. вы как никто другой должны были понять мою оценку.
        новичок
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:30
          Разбегаются также в разные стороны, если даем отпор.
          Владыка Ситх
          1. новичок (garik) Сегодня, 17:33
            это радует. надеюсь, на скорую кончину укровермахта. пора бы уже.
            новичок
          2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:36
            Сергей (Ситх) hi

            Желаю Вам поменьше встреч с этими борцунами - переможниками. Пусть лучше там сами на себе новые миномёты испытывают......
            Что-бы поскорее эта война закончилась.....
            DEZINTO
            1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:42
              Добрый вечер, Николай hi Спасибо!
              Владыка Ситх
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:37
        Сергей,приветствую hi Это что в окопе?Не ПТРД ли случаем?Сплав "победит" кого хочешь победит..
        Цитата: Владыка Ситх
        Мы их ждем уже.
        210окв
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:41
          Привет, Дмитрий hi ПТРД со снайперским прицелом против снайперов
          Владыка Ситх
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:48
            ПТРД со снайперским прицелом против снайперов

            В смысле? Это шутка Сергей? Если из "этого" попасть в допустившего оплошность попасть под прицел индивидуума, тооо его же разнесёт в ласкуты !? Просто трата "тяжелего" патрона за зря....
            DEZINTO
            1. alexmach (Александр) Сегодня, 18:10
              Ну как за зря. Ключевое тут насколько я понимаю дальность прицельной стрельбы.
              alexmach
              1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:16
                у как за зря. Ключевое тут насколько я понимаю дальность прицельной стрельбы.


                Ну в принципе да. Я тоже подумал - попадание есть попадание. Если попал то нужный эффект уже достигнут. yes
                DEZINTO
        2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:43
          Не ПТРД ли случаем?


          Да конеш оно, его ни с чем не спутать, ещё и с оптикой...а что?
          Оно как топор против дерева, - всегда будет актуален! yes

          DEZINTO
      3. Zubr Сегодня, 17:42
        hi
        А почему не ПТРС ? Не осталось на складах хранения ? smile
        Zubr
      4. Xander (Александр) Сегодня, 17:59
        Владыка Ситх


        Эх классная у вас там земля! Как то землю для помидорок и тархуна искал, два часа катался пока кое-какой приличный краснозём нашел wink
        Xander
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 17:43
      Цитата: новичок
      может по технике соглашусь, но качество “мяса“ в укрвермахте выше грузин.
      Как показал опыт Второй Мировой, тут важно качество «мяса» иного рода - человеческий фактор. Если танкист на уровне подразделения и тем более экипажа не подготовлен, то ни какая навороченая электроника не спасёт. А с этим показателем у ВСУ дела обстоят ещё хуже. hi
      Проксима
      1. новичок (garik) Сегодня, 17:54
        таким образом у нас разговор не получится. фактически мою же точку зрения вы переформатировали.
        желающим поднять “очки“ хочу заявить, что со времён Союза известно: у грузина одни понты и гонор, вояка он никакой. чего не скажешь о славянах. ведь так или иначе, там на линии очень много одурманенных и просто вырванных и обманом отправленных молодняка с юго востока. и здесь отсутствие всякой идеологии и морального стержня в укровермахте играет в нашу пользу.
        новичок
      2. Комментарий был удален.
    3. andy 110 (Андрей) Сегодня, 21:00
      Качество сала )
      andy 110
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:18
    а чем кроме Ножа могут похвастать скакуны?!И то он почему то не сильно спасает в Днр и Лнр.Вот Ситх уже ждёт wink
    Magic Archer
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 17:22
    Если украинские авантюристы попробуют спровоцировать конфликт,
    Это как еще провоцировать надо ? Обстрелы жилых кварталов Донецка-не провокация, Жабь прыжки и занятие серой зоны -не провокация , а что тогда провокация. Вот поясните мне Неразумному.
    Гуру
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:31
      Цитата: Гуру
      Это как еще провоцировать надо ? Обстрелы жилых кварталов Донецка-не провокация, Жабь прыжки и занятие серой зоны -не провокация , а что тогда провокация.

      Серьезный вопрос. Только кому вы его задаете? В зависимости от этого и ответ будет... request
      MPN
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:26
      Цитата: Гуру
      Обстрелы жилых кварталов Донецка-не

      Во-первых это было 2 года назад. Во вторых не фиг было ставить арту в жилых кварталах.
      Нормаль ок
  4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 17:23
    Да качество танков может быть скольугодно превосходное laughing а вот те кто сидят внутри могут дристоватыми быть laughing тут уж никакая броня и электроника не поможет.
    Proton
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:29
      Ну электроника не панацея, вот водителей в шахидавтомобилях просто заваривают, что бы не убежал....
      MPN
  5. Sasvet Сегодня, 17:36
    По его словам, грузинская армия еще 10 лет назад приняла на вооружение танк Т-72SIM-1. Находящееся в нем оборудование – результат совместной работы грузинских и израильских специалистов.

    Это из этого танка 08.08.08 нашу заставу миротворцев прямой наводкой расстреливали ..?
    Израиль везде успевает смотрю и на украине там что то втихую модернизируют Азербайджане .Казахстане..вкруговую прям вокруг России! Ух смотрите доиграитесь
    Sasvet
    1. болот Сегодня, 17:46
      Цитата: Sasvet
      втихую модернизируют Азербайджане .Казахстане..вкруговую прям вокруг России! Ух смотрите доиграитес

      В Казахстане идет одинаковая с РФ модернизация танков Т-72 Б3,не чем не отличить да же краска одинаковая,может только вместо зенитного пулемета будет ДУБМ 12,7.Да и красная звезда с беркутом.

      Что предлагают это способы модернизации.
      болот
      1. Sasvet Сегодня, 20:16
        Цитата: болот
        Цитата: Sasvet
        втихую модернизируют Азербайджане .Казахстане..вкруговую прям вокруг России! Ух смотрите доиграитес

        В Казахстане идет одинаковая с РФ модернизация танков Т-72 Б3,не чем не отличить да же краска одинаковая,может только вместо зенитного пулемета будет ДУБМ 12,7.Да и красная звезда с беркутом.
        Что предлагают это способы модернизации.

        Вам казахам с кем воевать то ..? С Китаем или с Россией ..Смешно вас слушать .сидите на газе и уране сконцентрировов там все ..И на остальное вам ,если честно плевать ..Кто больше заплатит джузу ,те и друганы ..(без обиды) Столько земель у вас заброшено и разрушена инфраструктура..Жуть..А Армии у вас нет .как таковой уж признайтесь и кстате правильно делаете , а то еще кредиты не получите и там у вас..Ну ладно молчу ! hi
        Sasvet
        1. болот Сегодня, 20:29
          Цитата: Sasvet
          Вам казахам с кем воевать то ..

          С Исламскими эстремистами.
          Цитата: Sasvet
          С Китаем или с Россией ..

          Эти две страны сами пусть выбирают кому мы созники,отношения не плохие.
          Цитата: Sasvet
          .Смешно вас слушать .сидите на газе и уране сконцентрировов там все .

          Так не мало денег надо вложить что бы это из земли добыть и в товарный вид привести.
          Цитата: Sasvet
          (без обиды) Столько земель у вас заброшено и разрушена инфраструктура..Жуть..А Армии у вас нет .как таковой уж признайтесь и кстате правильно делаете , а то еще кредиты не получите и там у вас..Ну ладно молчу !

          Михан,вот точно горец-не убиваемый маклай или что то подобное.Не задолбало все время регестрироваться под всякими никами и адресам.После последнего-Как у место встречи -Чувствуется что ты стукачек.,На счет Глонасса и в коменте со Семургом.
          болот
          1. Sasvet Сегодня, 20:41
            Цитата: болот
            Михан,вот точно горец-не убиваемый маклай или что то подобное.Не задолбало все время регестрироваться под всякими никами и адресам.После последнего-Как у место встречи -Чувствуется что ты стукачек.,На счет Глонасса и в коменте со Семургом.

            Спокойней Болот ! мы еще на Марс полетим .. laughing laughing
            На счет "стукачка " ты зря У вас сдесь прям "система вычисления" и вот допустим ты сейчас меня чисто сдал администрации ? Молодец ..Как такой расклад по сайту ?
            И таких как ты "хитрых" много на сайте стучат.. bully
            Sasvet
            1. болот Сегодня, 20:46
              Цитата: Sasvet
              На счет "стукачка " ты зря У вас сдесь прям "система вычисления" и вот допустим ты сейчас меня чисто сдал администрации ? Молодец ..Как такой расклад по сайту ?

              А что вычеслил?Вот попадание,просто затрахал ты нас.
              Цитата: Sasvet
              И таких как ты "хитрых" много на сайте стучат..

              Да еще в самое наболевшее,у меня уже 6 предупреждений.
              болот
              1. Sasvet Сегодня, 20:53
                ну я тоже по еврейски буду отвечать ))
                Цитата: болот
                А что вычеслил?Вот попадание,просто затрахал ты нас.

                Верно покоя я вам тут не даю ,чтобы вы молодому поколению нашему мозги не пудрили (засели тут "умники"..))

                Цитата: болот
                Да еще в самое наболевшее,у меня уже 6 предупреждений.

                ха ха ха ха Я тебе сочувствую Болот ,от души !!!!!! Боишься .что забанят ? Совет держись евреев и тогда никогда не забанят ..Проверено ! hi negative
                Sasvet
                1. болот Сегодня, 20:59
                  Цитата: Sasvet
                  ха ха ха ха Я тебе сочувствую Болот ,от души !!!!!! Боишься .что забанят ? Совет держись евреев и тогда никогда не забанят ..Проверено !

                  Не боюсь,что забанят.Сам по натуре пофигист.Не будет возможности на сайт войти,да по фигу.Хоть время семье отдам.
                  болот
                  1. Sasvet Сегодня, 21:08
                    Цитата: болот
                    Цитата: Sasvet
                    ха ха ха ха Я тебе сочувствую Болот ,от души !!!!!! Боишься .что забанят ? Совет держись евреев и тогда никогда не забанят ..Проверено !

                    Не боюсь,что забанят.Сам по натуре пофигист.Не будет возможности на сайт войти,да по фигу.Хоть время семье отдам.

                    А ты хитрец Болот ! психологически ты дал "задний ход" ..
                    Как только статья про евреев и казахов и т.д. ..У вас там "лампочка срабатывает прям.тревоги" .На счет этого молодцы ! Всегда друг за друга , в отличии от нас русских..Мы сперва друг с другом переругаемся и вы над нами посмеетесь (большинство банят наших сразу ))
                    Вот так и живем ! hi Один я одинокий пес..(ободранный ))))
                    Sasvet
                    1. болот Сегодня, 21:14
                      Цитата: Sasvet
                      А ты хитрец Болот ! психологически ты дал "задний ход" ..

                      Да хоть передний,ни чего не изменяет.
                      Цитата: Sasvet
                      ..У вас там "лампочка срабатывает прям.тревоги" .На счет этого молодцы ! Всегда друг за друга , в отличии от нас русских..Мы сперва друг с другом переругаемся и вы над нами посмеетесь (большинство банят наших сразу ))

                      Н у да земляков нужно поддерживать,у ваших такого нет.это точно.Был в Германии и США.,сам убедился.
                      Цитата: Sasvet
                      Вот так и живем ! Один я одинокий пес..(ободранный ))))

                      Блин аж на жалость пробил,где копейку и куда кинуть.Сам из не этих богоизбранных а то чую повадки,четыре племяницы,сноха и братановская теща.
                      болот
                      1. Sasvet Сегодня, 21:25
                        Цитата: болот
                        Блин аж на жалость пробил,где копейку и куда кинуть.Сам из не этих богоизбранных а то чую повадки,четыре племяницы,сноха и братановская теща.

                        Ну корорче Болот прощай ! Спалил ты меня , сейчас "любитель тушенки" набуцкает мне предов ,штук семь..А скорее всего МИХАНА просто стрельнут .. soldier Прорвусь ,не впервый раз !
                        А ты Болот нормальный мужик ,приятно с тобой общаться , как в старые добрые времена не обижайся на меня (грублю иногда )..Удачи ! wink
                        Sasvet
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:46
    Да уж, сравнение в духе "у одних фуфло, а у других ещё фуфловие"! fool Минимум информации, и пара общих фраз! Я думал реально что-то толковое будет, а тут.....
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:04
    Потенциал военного завода Малышева на случай войны 10 танков Оплот в год ! О каком реальном боевом применении идет речь ? Последний проигрыш в Европе на военных соревнованиях, очень хорошо характеризует технологическую часть промышленности ,ее полное разрушение.
    Украина может не потянуть еще одно боевое столкновение
    APASUS
  8. spectr (Дмитрий) Сегодня, 19:13
    К чему бы это сравнение. Неужто ожидается появление грузинских T-72 на Украине.
    spectr
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:24
      Цитата: spectr
      К чему бы это сравнение

      Просто ВО с радостью цитирует любой бумажный/электронный мусор об Украине.
      Нормаль ок
  9. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:23
    Планы по установке тепловизоров и новых радиостанций провалились

    Это же откуда у эксперда такие данные? На всех 64-ках, стоит новая связь. За тепловизоры не знаю.
    Нормаль ок
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 19:50
      Цитата: Нормаль ок
      Это же откуда у эксперда такие данные? На всех 64-ках, стоит новая связь

      что не понятного laughing пропили значит, об этом тоже все радорстно пишут. Либо нет либо пропили. Ну нет так нет.
      Пусть думают что ничего нет.
      Антарес
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 19:41
    Согласен с тем, что грузинские танки представляли на тот момент очень хорошую технику, где неплохая механика была соединена с хорошей СУО, что дает экипажу преимущества в бою. Но техника является только приложением к личному составу и заменить умение и решительность экипажа не может.

    P.S. Пример решительности солдата российской армии.
    Это знаменитое фото в августе 2008 облетело мировые газеты.
    После разгрома Грузинской армии, её отступившие части перегруппировались и решили вернутся в Гори, но наткнулись на российский блокпост.
    На фотографии видно, как солдат ВС РФ, наперевес с пулемётом, противостоит мотопехоте ВС Грузии, офицеры колонны угрожали пулемётчику, чтобы тот отошел с дороги и пропустил их, на что они услышали в ответ «Идите..........». Затем с пулемётчиком пытались поговорить СМИ, которые двигались с колонной, и на что получили такой же ответ. В итоге колонна развернулась и двинулась туда, откуда приехала.
    Иностранные журналисты потом опубликовали статью под названием «300 не надо, хватит и одного».
    Героя этой фотографии зовут Бато Дашидоржиев.

    Источник: https://fishki.net/anti/1545665-iditenahjbt-ili-3
    00-ne-nado-hvatit-i-odnogo.html © Fishki.net
    Altona
    1. iouris (iouris) Сегодня, 19:50
      Цитата: "...механика была соединена с хорошей СУО, что дает экипажу преимущества в бою..."
      Налогоплательщиком не поставлен вопрос: кто виновен в том, что грузинская (!!) армия получила преимущества? Во время войны оказалось, что армия способна воевать без министра обороны и ГШ. Но где они находились?
      iouris
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 19:56
    Цитата: iouris
    Не поставлен вопрос: кто виновен в том, что грузинская (!!) армия получила преимущества?

    -----------------------------
    Не понял вопроса, если честно. Речь в статье идет только о технической части танка. Ваш вопрос скорее политический, который в данном случае не рассматривается. Известно же, что грузинская армия благодаря кураторам получала точнейшие геоданные, имела современную зашифрованную связь и прочие элементы сетецентрической войны плюс открытое благословление на военное вторжение и карательную операцию.
    Altona
    1. iouris (iouris) Сегодня, 21:09
      Вопрос к "налогоплательщику", а не к автору статьи. Строго говоря в танке все части "технические". Грубо говоря, мягко выражаясь, актуальность сопоставления "грузинских" и "украинских" танков не представляется очевидной. Политический урок 080808 состоит в том, что когда будет принято политическое решение, технический уровень "украинских" танков (и не только) будет резко повышен, особенно если тот, кто потенциально будет объявлен "коварным агрессором" будет ждать, когда будущая "жертва агрессии" нападёт. История же учит, что ничему она не учит, поскольку учиться у истории слишком тяжело.
      iouris
  12. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 20:01
    Если уж грузинские войска с «навороченными» Т-72SIM-1 десять лет назад проиграли российской армии, которая, как тогда говорили, бросила в бой музейные Т-62, то какие шансы у ВСУ?


    Грузинская армия...

    Главная деталь в танке находится между триплексом и сиденьем.

    Ни у кого нету таких танкистов, какие есть в России!

    hi
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  13. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 20:26
    Проверить эти теории можно только в реальном бою. Но вот беда - между цоп-цобевропейцами и цеевропейцами находится Россия, т.е. мы, типа, миротворцы.
    Berkut24
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:30
    Интересный сравнительный анализ сортовдерьма
    Дормидонт
  15. Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:52
    Если Украина спровоцирует конфликт, то пощады явно не будет... Надо будет давить до самых Карпат бандеровскую сволочь и освободить Украину от этого отребья...
    Ratmir_Ryazan
Картина дня