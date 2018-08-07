Британская полиция обнаружила следы "Новичка". В общественном туалете

Британская полиция наконец-то обнаружила предполагаемое место изготовления отравляющего вещества в Солсбери. "Российские агенты" в качестве "лаборатории" для смешивания компонентов "Новичка" могли использовать общественный туалет в Солсбери, сообщают британские СМИ со ссылкой на полицию.Как пишет британское издание Mirror, полиция пришла к выводу, что компоненты отравляющего вещества были по отдельности ввезены на территорию Соединенного Королевства, причем делалось это тайно. Затем "русские агенты" смешали компоненты нервно-паралитического газа "Новичок" в общественном туалете в Солсбери. К такому выводу их подтолкнуло обнаружение в одном из общественных туалетов "Садов Королевы Елизаветы" низкоуровневого загрязнения.Необходимо напомнить, что британские специалисты подразделения химической защиты еще в июле приступили к обследованию общественных туалетов парка Queen Elizabeth в Солсбери с целью обнаружения следов отравляющего вещества "Новичок", с помощью которого отравили Скрипалей.Ранее британские СМИ сообщили, что Британия обратилась в ОЗХО с целью сравнения веществ, обнаруженных в Солсбери и Эймсбери, при этом в Лондоне уверены, что в обоих случаях был применен "Новичок".В России отвергают обвинения в причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании происшествия.