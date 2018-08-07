21:42 07 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Британская полиция обнаружила следы "Новичка". В общественном туалете

Британская полиция наконец-то обнаружила предполагаемое место изготовления отравляющего вещества в Солсбери. "Российские агенты" в качестве "лаборатории" для смешивания компонентов "Новичка" могли использовать общественный туалет в Солсбери, сообщают британские СМИ со ссылкой на полицию.

Британская полиция обнаружила следы "Новичка". В общественном туалете


Как пишет британское издание Mirror, полиция пришла к выводу, что компоненты отравляющего вещества были по отдельности ввезены на территорию Соединенного Королевства, причем делалось это тайно. Затем "русские агенты" смешали компоненты нервно-паралитического газа "Новичок" в общественном туалете в Солсбери. К такому выводу их подтолкнуло обнаружение в одном из общественных туалетов "Садов Королевы Елизаветы" низкоуровневого загрязнения.


Необходимо напомнить, что британские специалисты подразделения химической защиты еще в июле приступили к обследованию общественных туалетов парка Queen Elizabeth в Солсбери с целью обнаружения следов отравляющего вещества "Новичок", с помощью которого отравили Скрипалей.

Ранее британские СМИ сообщили, что Британия обратилась в ОЗХО с целью сравнения веществ, обнаруженных в Солсбери и Эймсбери, при этом в Лондоне уверены, что в обоих случаях был применен "Новичок".

В России отвергают обвинения в причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании происшествия.

Использованы фотографии: https://newsland.com/
18

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 80

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. poquello (poquello) Сегодня, 17:48
    ржач продолжается,
    "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"
    poquello
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:56
      Цитата: poquello
      ржач продолжается,

      Ржач ржачем , но скоро пойдёт новый накат и истерика по этой теме + требование выдачи якобы виновных . Сейчас идёт подготовительный период с накручиванием и освежением темы . Вангую , что начнётся до сентября .
      КВУ-НСвД
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:59
        Оказывается, Россия поставляет на Запад не только природный газ, но и нервно-паралитический lol
        Теренин
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 18:12
          Покемон Go, продолжение)))
          maxim947
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:49
            Цитата: poquello
            ржач продолжается,
            "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"


            Выставили сами себя на посмешище.
            cniza
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:05
              Цитата: cniza
              Выставили сами себя на посмешище

              ну почему? вспомнили, что ВВП в своё время обещал врагов "Мочить в сортире" laughing
              Привет hi
              LSA57
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:25
                Приветствую! hi , так то мочить , а здесь газ...
                cniza
        2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 18:13
          Все,пропала англичания,теперь снесут все сортиры в королевстве! Давай королевские подданные,жгите, Россия хоть поржёт от души, а то развод Петросяна не плющит! wassat fool
          майор Юрик
      2. poquello (poquello) Сегодня, 18:02
        Цитата: КВУ-НСвД
        скоро пойдёт новый накат и истерика по этой теме + требование выдачи якобы виновных

        пока всё на пустом месте, паранойя
        poquello
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:04
          Цитата: poquello
          ока всё на пустом месте, паранойя

          Там давно все обвинения против нас на пустом месте , но санкции реальные и срач вонючий .
          КВУ-НСвД
      3. Sasvet Сегодня, 18:09
        Цитата: КВУ-НСвД
        Сейчас идёт подготовительный период с накручиванием и освежением темы . Вангую , что начнётся до сентября .

        Выборы , все как всегда "лучшие умы европы" ... laughing laughing

        Я с этого ролика смеюсь да слез мужики..."лучшие умы европы!".. laughing crying
        Sasvet
        1. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 21:09
          Михан это опять ты?
          burigaz2010
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:02
        Цитата: КВУ-НСвД
        требование выдачи якобы виновных

        уже !"потребовали"
        LSA57
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:00
      Цитата: poquello
      ржач продолжается,
      "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"

      В общественном английском туалете, фекалии посыпают "Новичком" laughing
      Венд
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:29
        А надписи там есть на русском языке? bully
        bk316
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:50
          Там на английском , но с русским акцентом. laughing
          cniza
    3. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 18:22
      Не лучше как в пародии на плохой детектив.
      "И уж вспомнить неприлично чем предстал театр мхат"
      alstr
    4. новичок (garik) Сегодня, 19:35
      во изверги, уже и в туалет сходить нельзя!
      новичок
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:51
    Британская полиция обнаружила следы "Новичка". В общественном туалете
    Агенты ФСБ/ВР/ГРУ настолько суровы, что даже ссут "Новичком" angry .
    злой партизан
    1. Beby Сегодня, 17:58
      Цитата: злой партизан
      Агенты ФСБ/ВР/ГРУ настолько суровы, что даже ссут "Новичком"

      Если принять во внимание, что "Новичок" - это газ, то, наверное, им не столько ссут, сколько его испускают.
      Beby
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:21
        Вы пробовали газ намазать на дверную ручку?
        sabakina
        1. poquello (poquello) Сегодня, 20:07
          Цитата: sabakina
          Вы пробовали газ намазать на дверную ручку?

          любая мягкая субстанция, намазанная на дверную ручку в тёмном помещении, имеет при соприкосновении с рукой паралитическое действие.
          poquello
  3. Дирижер Сегодня, 17:53
    гм, то есть кто то накакал в туалете не весть когда, а это новичок. Просто киборг какой то какал.
    Дирижер
    1. poquello (poquello) Сегодня, 18:03
      Цитата: Дирижер
      гм, то есть кто то накакал в туалете не весть когда, а это новичок. Просто киборг какой то какал.

      два кто-то накакал, они написали "смешивали"
      poquello
    2. болот Сегодня, 18:06
      Цитата: Дирижер
      гм, то есть кто то накакал в туалете не весть когда, а это новичок. Просто киборг какой то какал.

      Аж глаза поди выедает. laughing
      болот
  4. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 17:54
    Знатно их торкнуло. Уже по сортирам лазят, следы вынюхивают. А то может просто кто чего несвежего съел? А господам пинкертонам все "новичок" мерещится. Надо им подкинуть мыслишку еще в скотомогильнике покопаться, может там еще одну "лабораторию" накроют.
    novobranets
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:54
    МИ-6 закрыла все общественные туалеты в Лондоне ,спрос на памперсы резко вырос !
    Как же так получается ,что поиск следов Новичка ведут люди в костюмах покроя и цвета "квазимодо" ,а русские шпионы бодяжат и разливают" Новичок "прямо в общественном туалете,их в таких костюмах сразу бы спалили ?
    APASUS
    1. avt Сегодня, 17:57
      Цитата: APASUS
      МИ-6 закрыла все общественные туалеты в Лондоне ,спрос на памперсы резко вырос !

      ,,В общественном английском туалете , есть надписи на русском языке " wassat
      avt
      1. болот Сегодня, 18:08
        Цитата: avt
        ,,В общественном английском туалете , есть надписи на русском языке "

        Наши брезгуют общественным,может на польском.
        болот
    2. poquello (poquello) Сегодня, 18:05
      Цитата: APASUS
      МИ-6 закрыла все общественные туалеты в Лондоне ,спрос на памперсы резко вырос !
      Как же так получается ,что поиск следов Новичка ведут люди в костюмах покроя и цвета "квазимодо" ,а русские шпионы бодяжат и разливают" Новичок "прямо в общественном туалете,их в таких костюмах сразу бы спалили ?

      и самое главное ))))))))))))))))))))))) туалет то им зачем общественный
      poquello
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:25
      Pavo, да всё нормально! Два русских агента в смокингах и цилиндрах смешивают в общественном туалете боевые отравляющие вещества. При этом ещё успевают играть на балалайках. Всё логично. laughing
      sabakina
      1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 20:54
        Цитата: sabakina
        Всё логично

        Ну если еще учесть, что вход в помещение в это время перекрывал медведь в кокошнике, то да!!!!! lol
        БorisovичЪ
  6. AID.S Сегодня, 17:55
    Ну, повторяются, никакой фантазии, полоний тоже якобы в отхожем месте готовили..
    AID.S
  7. болот Сегодня, 17:55
    Люблю кино а британское,по количеству детективов и про убийства,изощеренные,в Британии по моим подсчетам уже ни кого не должно остаться. laughing за то знаю что общественные туалеты это место сборов местных геев. laughing
    болот
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:58
    В баре за стойкой мужчина в ОЗК смешивал в колбе ядохимикаты. "Новичок!" - подумал Штирлиц.
    Теренин
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:24
      Гена, здравствуй! hi Два брата акробата, у одного "вмешательство" в выборы у другого "новичок", цирк да и только, а мы оправдываемся, а им только это и нужно. И всем весело́.
      Rusland
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:24
        Цитата: Rusland
        Два брата акробата, у одного "вмешательство" в выборы у другого "новичок", цирк да и только, а мы оправдываемся, а им только это и нужно.

        Привет, Виталий hi. Не удивлюсь, если в своих претензиях и обвинениях России они, не мудрствуя лукаво, поменяются предметом обвинения - в США найдут "Новичок", а в Англии мы "вмешиваемся" в брегзит. А, их вассалы (Польша, Украина, прибалты и К) дружным визгом это подтвердят. yes Я, их - четрей, знаю.
        Теренин
  9. Pacifist (Виктор) Сегодня, 17:58
    В общественном туалете можно найти следы всех известных соединений... особенно если не мыть и ссать мимо унитаза laughing
    Pacifist
    1. poquello (poquello) Сегодня, 18:10
      Цитата: Pacifist
      В общественном туалете можно найти следы всех известных соединений... особенно если не мыть и ссать мимо унитаза laughing

      это что же англичане там жрут?
      poquello
      1. болот Сегодня, 18:28
        Цитата: poquello
        это что же англичане там жрут?

        Картофель фри и рыба,жаренная на масле или горячего копчения.Плюс пару пинт пива.
        болот
        1. poquello (poquello) Сегодня, 18:46
          Цитата: болот
          Цитата: poquello
          это что же англичане там жрут?

          Картофель фри и рыба,жаренная на масле или горячего копчения.Плюс пару пинт пива.

          рецепт "новичка" ?
          poquello
          1. болот Сегодня, 18:52
            Цитата: poquello
            рецепт "новичка" ?

            Да почти,ирландцы и шотландцы к пиву иной раз заказывают гриль баранину,шашлык,наши люди. laughing

            Это мы от нищебродства,травим себя керешками или чипсами.А так хагес -бараний желудок,мелко нарезанное мясо ,внутрений жир и специи,там и картофель или батат по желанию и все томится 8 часов.Объедение.
            болот
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:33
              Боюсь, там побывали шведы со своим сюрстрёммингом (селёдка протухшая в банках).
              sabakina
              1. болот Сегодня, 19:42
                Цитата: sabakina
                Боюсь, там побывали шведы со своим сюрстрёммингом (селёдка протухшая в банках).

                Вот рыбу любят свежую,это не вьетнамцы с протухшей жареной селедкой.

                Разные народы,с разной культурой еды.Но объединяет всех это Макдонольдс,КФСи,еда практически одинакова и напитки на всех континентах,это Имперский завтрак.

                Вот ваших с блинами,с икрой, с грибами с мясом не хватает,да с Байкалом или Тархуном или чай из самоваров.К стати в России часто ли самовар используют,в Казахстане ежедневно,сам когда гостей дома много.Есть 3-5 литровые самовары.
                болот
                1. poquello (poquello) Сегодня, 20:24
                  Цитата: болот
                  Байкалом или Тархуном

                  не актуально, рулит натуральный берёзовый квас, дорогой правда зараза
                  poquello
                  1. болот Сегодня, 20:35
                    Цитата: poquello
                    не актуально, рулит натуральный берёзовый квас, дорогой правда зараза

                    Не пробывал,хотя часть моя марийская всю поднаготную знает,редкость что бы березывый сок на квас пускали,он кончался уже к июню.Вот другое Бражка,это марийцы знают.Хотя они поклонники Илья пророка-громоверджец,но они за редкость в ВДВ служили.

                    Могу быт и национальные особенности описать,довольно интересные.
                    болот
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 19:17
        Цитата: poquello
        это что же англичане там жрут?

        Овсянку, сэр! ©
        Alexey RA
  10. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:58
    блин серьезно, ...? они продолжают ?.........
    Это просто тактика такая да ? Просто задолбать идиотизмом!? хм....хитро....

    Доказательств с начала вообще возникновения этой истории - НИКАКИХ!!! Они такие подождали...невнятно трындели.....дождались что ничего доказать не могут и все им (Англии) об этом напомнили...тогда они что? - траванули проходимцев-маргиналов из подворотни...и всё под ту же историю......теперь вот ЭТО....в туалете....
    Что ещё?????

    DEZINTO
    1. poquello (poquello) Сегодня, 18:18
      Цитата: DEZINTO
      Что ещё?????

      этт заговор мизазонистов, ща ещё кота сожгут
      poquello
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:28
        ща ещё кота сожгут


        А вот это уже за гранью! Ладно чёкнулись на отличненько, ладно глобальные заговоры, ладно политические игры! .....НО трогать котиков!!! Это уже слишком!
        DEZINTO
        1. poquello (poquello) Сегодня, 18:49
          Цитата: DEZINTO
          ща ещё кота сожгут


          А вот это уже за гранью! Ладно чёкнулись на отличненько, ладно глобальные заговоры, ладно политические игры! .....НО трогать котиков!!! Это уже слишком!

          дык коварные же, просто так котов жечь кто позволит
          poquello
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 18:19
      К такому выводу их подтолкнуло обнаружение в одном из общественных туалетов "Садов Королевы Елизаветы" низкоуровневого загрязнения.

      Надо же, какие мудрые названия придумали - "низкоуровневого загрязнения" У нас каждый рыбак, охотник и турист пользуются такими туалетами. И им не страшен ни "новичок", ни "старичок", им страшна крапива. yes
      askort154
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:11
    Забыли сказать, что "новичок" был завезен в виде фикальных масс! Именно из этих самых фикалий и извлекли компоненты английские "шпетцы"! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:37
      Вот это версия! Браво!
      Есть такой анекдот про охоту на медведя.
      bk316
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:18
    У нас такой «новичок»в каждом сортире можно встретить,особенно после пьянок, ежели зайти laughing
    Proton
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:49
      У нас такой «новичок»в каждом сортире можно встретить,особенно после пьянок, ежели зайти


      Так и помер Митрич....
      Как ховорят лехенды...- ему как то приспичило....а он тока с вагона у пирона стоит....на рыбалку приехал. Ну вот начит надо ему стало,...он и пошёл в ближайший у перона "заугол".......ну уот с тех пор Митрича больше никто не видывал... recourse
      Ото небось вояки к себе на ксперименты забрали! аха! а то его знает!? Еси уж у аж самой Анхлии у вовсю орудують ! Усе сартиры уже отравили, сикануть страшно !
      DEZINTO
  13. spektr9 Сегодня, 18:19
    Новичок и Англия слова синонимы, говорят ещё древние римлянине вторгались в Британию ради этого чудного вещества которое может появляться в любом месте и так же бесследно пропадать по одному желанию великого понтифика ....
    spektr9
    1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 21:25
      Вот и прояснился рецепт снадобья Астерикса и Обеликса...
      Туз Бубен
  14. Strashila (I) Сегодня, 18:24
    Тонкий британский юмор.
    Strashila
  15. лысова (владимир) Сегодня, 18:26
    Ну терпите, можете прямо в штаны. Идиотизм.
    лысова
  16. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:45
    Я как себе представлю как боевое отравляющее вещество в общественном сортире смешивать....
    Аж жуть берет belay
    Интересно а ядерную бомбу можно в том сортире собрать? what Ну или МБР? Или сразу авианосец... feel
    Может нам не надо верфи строить на ДВ, просто арендовать сортир в Солсбери и в нем построить пару тройку АУГ? У Даманцева что ли спросить....Тьфу ты блин что в голову приходит, почитав английские новости....
    bk316
  17. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 18:47
    В наше время ходила такая молва. На туалете стоит буква "М", а на другом "Ж". Приезжий спрашивает: "Что это означает?" Гид отвечает: " "М"- туалет для мадам, "Ж"- туалет для жентельмен".
    мичман
  18. Phoeniks Сегодня, 18:48
    Иногда мыть надо в сортирах тогда новичков не будет!!! А то привыкли с ра ть и ссать под шторы или в штаны со средневековья так до сих пор и делают. Вот и результат то чума в Европе то новичок в биташляндии.
    Phoeniks
    1. болот Сегодня, 19:03
      Цитата: Phoeniks
      Иногда мыть надо в сортирах тогда новичков не будет!!! А то привыкли с ра ть и ссать под шторы или в штаны со средневековья так до сих пор и делают. Вот и результат то чума в Европе то новичок в биташляндии.

      Там культура общественных туалетов,развита ище с римского владычества.В Лондоне нет,а вот в Манчестере или Ливерпуле,еще сохранили на вокзалах открытые кабинки что бы малую нужду справить,для джетельменов.
      болот
  19. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 18:56
    Сейчас жара, народ пиво потребляет, в отхожее место надо сбегать, а эта дама Мэй туалеты заблокировала. Издевательство какое то над людьми. Это же импичментом пахнет ...
    Evgenijus
  20. Комментарий был удален.
  21. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:58
    Мда. Если уборную три месяца не убирать, там не только новичок найдешь. Да что там. Чего только не подцепишь. Пора закрывать на карантин эту богодельню
    Tusv
  22. Strashila (I) Сегодня, 19:04
    Ну... трепещи Запад... русские в очередной раз доказали... что могут из отходов жизни деятельности человека ( для корректности, то забанят) сделать не только конфетку, но боевое отравляющие вещество.
    Strashila
  23. Runx135 (Сергей) Сегодня, 19:07
    Это еще Британская полиция не знает, что практически на каждой российской даче к концу летнего сезона смешивается по пол бочки смеси страшнее их низкоуровнего загрязнения. Но мы русские, люди добрые, и без надобности не применяем это страшное оружие против всего мира... А могли бы...
    Runx135
  24. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 19:26
    Затем "русские агенты" смешали компоненты нервно-паралитического газа "Новичок" в общественном туалете в Солсбери. К такому выводу их подтолкнуло обнаружение в одном из общественных туалетов "Садов Королевы Елизаветы" низкоуровневого загрязнения.

    И мы точно знаем - кто эти агенты!

    Поттер и Грейнджер варят оборотное зелье смешивают "новичок" в туалете.
    Alexey RA
  25. Доктор Зорге (Михаил) Сегодня, 19:27
    Так его обратным напором из канализации лаборатории из Дауна принесло :)
    Доктор Зорге
  26. sxfRipper (Александр) Сегодня, 20:05
    обнаружение в одном из общественных туалетов "Садов Королевы Елизаветы" низкоуровневого загрязнения
    Это чево??? Наssaли на пол штоле???
    sxfRipper
  27. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 20:12
    Не Мэй ли заходила в этот один из "общественных туалетов парка Queen Elizabeth в Солсбери"7 А может, на пару с баловником Джонсоном?
    ушкуйник
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:50
      Кусок Гевина тож там побывал, непременно!
      rocket757
  28. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:28
    для смешивания компонентов "Новичка" могли использовать общественный туалет
    даже боюсь представить компоненты "новичка"
    Василенко Владимир
  29. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:36
    Сдают знаменитые британские учёные обезьяны
    Дормидонт
  30. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:49
    Похоже агенты КГБ доставляли компаненты БОВ на острова в унутреннем пространстве .... да видать не всё донесли, а место сбора и правда могло быть в конкретном толчке!!! Вот замес и получился!
    rocket757
  31. SOF (Александр) Сегодня, 20:52
    ...как же низко пала эта когда-то великая держава.......
    ...родина Шекспира и Конан Дойля превратилась в генератора сортирных тайн.....
    SOF
  32. Комментарий был удален.
  33. anjey (Андрей) Сегодня, 21:04
    как надоели эти консервативные англосаксы,разве кому то еще интересны тупые и наивные новости про пресловутый новичек,похоже на старую и заезженную пластинку....
    anjey
  34. blackbeard Сегодня, 21:29
    кто-то "шептуна" новичком пустил lol
    blackbeard
  35. пищак Сегодня, 21:33
    Вижу это так-многочисленные следы "новичка"( или как там он числится в спецификации британских производителей?) ведут прямиком в Скотленд-Ярд и в МИ6-они организаторы и исполнители "скрипалевской" провокации!
    Повторение в точности "литвиненковской" провокации, конечно, было бы совсем уж непрофессиональным ходом-нонсенсом, над британскими спецслужбами смеялись бы даже последние феллахи. Кроме того, соли таллия несут реальную опасность, как здоровью британских агентов, задействованных в осуществлении провокации, так и множеству случайных британских граждан. А так-общетуалетные "неопасные компоненты" позволяют объяснять все замеченные зоркой публикой "косяки" с защитными скафандрами "биологов" и с отсутствием какой-либо защиты( без ущерба для здоровья) у полицейских рядом со "смертельно зараженным домом" Скрипалей....
    Чесслово, на месте российских властей, будь у меня широкие возможности, организовал бы демонстративную "зеркальную акцию отравления российских граждан британскими спецслужбами( или "только сейчас ставшей известной" готовившейся британцами провокации с массовым отравлением иностранных футбольных фанатов, приехавших на ЧМ-2018)"-причин и мотивов такого злодейства может быть очень много( достаточно лишь послушать нахвалки британских политиканов в адрес России!), с широким освещением в СМИ, в прайм-тайм, с пародийным, гипертрофированным и доведенным до явного абсурда, "перепоказом" российской полицией и силами МЧС абсолютно всех публичных действий британцев по "скрипалям"( конечно без реального умерщвления и сожжения свинок, котиков и старушки!), а затем реальное выступление представителя МИД России с требованием изгнания энного количества британских дипломатов и выдачи российскому Следственному Комитету "подозреваемых в этом разнузданном терроризме" скрывающихся в Лондоне беглых российских злодеев или любых британских функционеров, из числа ярых русофобов, побывавших в это время в России! Клин клином вышибают- ведь раздухарившиеся британские власти, уже это отчётливо вижу, не остановятся пока не побьют все горшки, так почему бы не устроить раздуваемому ими дипломатическому конфликту "встречный пал", не ответить той же монетой, не сыграть на опережение-пусть же сами оправдываются?!
    Если вовсе не дать или слишком слабо дать сдачи-это стимулирует нападающих( а наглы сейчас открыто прыгают на Россию!) на ещё большую агрессивность в отношении терпилы! В данном случае-это те же "законы улицы"( только в международной политике), которые В.В.Путин, по его же словам, хорошо знает?! имхо
    пищак
Картина дня