21:41 07 августа
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Джон Хайтен: США должны быть доминирующей державой

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы американские противники имели возможности как-то сравняться с США.

Джон Хайтен: США должны быть доминирующей державой


Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, заявил, что США должны иметь самые лучшие возможности и всегда доминировать на поле битвы. Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть. Генерал назвал Россию и Китай главными противниками США, которые активно занимаются развитием своих ядерных и космических сил "для противостояния США".


Говоря о стратегическом оборонном потенциале США, генерал отметил, что в настоящее время он не вызывает у него беспокойства, но уже сейчас "необходимо думать о завтрашнем дне", добавив, что США должны иметь все возможности для доминирования в любой ситуации.

Ранее Хайтен заявлял о том, что Россия и Китай объявили конкуренцию Соединенным Штатам, назвав себя великими державами. Кроме этого он признал, что по некоторым направлениям разработки современного оружия, Россия и Китай опережают США.

Использованы фотографии: https://m-news.theepochtimes.com/
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Комментарии 58

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:52
    Ну и кто тут империя зла? laughing
    Венд
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:54
      Странный вопрос , все кроме них.
      cniza
      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:03
        иметь самые лучшие возможности и всегда доминировать на поле битвы
        Ну имейте..., ананиру... в смысле, доминируйте , кто не дает то? Или просто покричать захотелось? Типа выговориться дали...
        MPN
        1. krot (Павел) Сегодня, 19:03
          Как то у них плохо это получается))
          krot
          1. MPN (Павел) Сегодня, 19:05
            Цитата: krot
            Как то у них плохо это получается))

            Тренироваться надо..., а не с трибун орать, как то крик с трибуны потенцию не заменят..., ему ли в его возрасте не знать?
            MPN
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:15
              Разучились , теперь доминируют только в однополых браках. lol
              cniza
        2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 19:54
          Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями
          Сергей39
        3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 21:21
          Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США,

          В последние годы матрасы и ведут войны ТОЛЬКО со слабым противником, это как пятиклассник обижает первоклассника, но не лезет к десятикласснику, знает что огребет по самые не балуй, воены тьфу.
          vovanpain
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:58
      американцы уже давно не доминирующая ядерная держава... А этот генерал только прозрел...
      Видимо выход на пенсион очень близко...
      NN52
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:05
      Цитата: Венд
      Ну и кто тут империя зла?

      Да не. Просто конкурс в шестую палату нынче бешенный. Эндцать доминаторов на одно койкоместо в день
      Tusv
      1. Неплохой (Неважно) Сегодня, 19:13
        Однозначно, что "поле битвы" он представляет себе с трудом, видно ни разу не приходилось ему свои труселя стирать.
        Неплохой
        1. Sasvet Сегодня, 19:32
          Эх господа западные ..Не смогли вы Россию окончательно добить в 90-х И рано вы праздновали победу над русскими .!

          Отберите у горбача -иуды это медаль ..!!!!
          На колбасе и джинсах наш народ подловил наивный ,но не учел загадочную русскую душу ..!
          В душах наших эта музыка уже на генном уровне..И нам ничего не страшно и терять нечего рванем в этот раз до Ла-манша и т.д. soldier

          Не злите русских !
          Sasvet
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 20:40
      Вот почему американские военачальники настолько пропитаны инфантилизмом? Причём не на уровне школы а скорее детсадовским. На кого рассчитана эта дичь? В каком ядерном оружии матрасы доминируют, в "Огайях" которым по сорок лет и они так звенят гайками из-за убитого моторесурса, что из 14-и семь вообще последних лет 5 не выходят из ремонтов? В последнем неудачном пуске американского Трайдента с британской АПЛ, который скрыли? Или в одноголовых "Минитменах", за пультами которых сидят нарики неспособные выполнить вовремя команды во время учений а сами ракеты приходится ликвидировать из-за "аномалий"laughing?
      Сармат Саныч
  2. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 18:52
    Нам нужны танки , танки . танки !
    ФЕОДОР
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:54
      А вам то зачем?
      cniza
      1. Неплохой (Неважно) Сегодня, 19:14
        Это он в образ вошёл, артист. smile
        Неплохой
      2. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 21:31
        Это пародия на алоизыча !
        ФЕОДОР
  3. cniza (Виктор) Сегодня, 18:53
    Ранее Хайтен заявлял о том, что Россия и Китай объявили конкуренцию Соединенным Штатам, назвав себя великими державами. Кроме этого он признал, что по некоторым направлениям разработки современного оружия, Россия и Китай опережают США.


    Истерика будет только нарастать.
    cniza
  4. мерцание (Николай) Сегодня, 19:00
    но уже сейчас "необходимо думать о завтрашнем дне"
    Сказал бы уж прямо "нужны баксы, много баксов, очень много ...триллионы". Вот дженерал Хайтен нагибает американских финансистов. Типа, будите жадничать сольем вас финансистов и ваши капиталы России или Китаю.
    мерцание
  5. razved (Андрей) Сегодня, 19:02
    Куда не плюнь, кругом одни маньячелы: то преследования, то величия...
    razved
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 20:47
      В точкуgood. Чую если отправить весь многотысячный американский истеблишмент на плановую диспансеризацию - бригады психиатров бы пахали там в режиме 24/7.
      Сармат Саныч
  6. рюрикович (Андрей) Сегодня, 19:02
    Смахивает на комплекс неполноценности laughing
    рюрикович
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 20:17
      hi Сильнейшая держава доминирует, а не кричит об этом
      Андрей из Челябинска
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 21:02
        На море то им пока равного противника не видать. Россия с ними и рядом не стоит. Разве что китайцы лет через двадцать смогут бросить вызов их доминированию в мировом океане. Да и в воздухе у США полный порядок. А вот сухопутные войска слабоваты для такого гегемона.
        Гаргантюа
  7. Rusj Сегодня, 19:11
    И когда они доминировали на поле боя или в ходе какой то битвы ??? Ни одной серьёзной победы в их истории ! Хотя нет была Амерзы Гренаду победили !
    Rusj
    1. Громобой Сегодня, 19:50
      Цитата: Rusj
      И когда они доминировали на поле боя или в ходе какой то битвы ??? Ни одной серьёзной победы в их истории !

      Так говорите как будто не было побед у
      "второго фронта" в Европе и в войне с Японией во Второй Мировой. Словно иракская армия была смертельно травмирована в результате налёта инопланетян,а не коалиции под руководством США.
      Громобой
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:29
        Цитата: Громобой
        Цитата: Rusj
        И когда они доминировали на поле боя или в ходе какой то битвы ??? Ни одной серьёзной победы в их истории !

        Так говорите как будто не было побед у "второго фронта" в Европе и в войне с Японией во Второй Мировой. Словно иракская армия была смертельно травмирована в результате налёта инопланетян,а не коалиции под руководством США.
        У них никогда не было противника равного по возможностям. Во второй фронт они втянулись тогда, когда советские войска уже здорово перемолотили самые боеспособные германские войска. Японию усмирили атомной бомбой. Иракская армия по сравнению с американской представляла собой тоже самое, что молоток против механического пресса. Все сравнения не в пользу американцев. Этот гоблин в генеральских погонах, мечтающий о доминировании американской армии просто констатирует факт того, что её доминирование кончилось и следующие войны чреваты тем, что США потерпят поражение, если не смогут сдержать развитие Китая и России, чем впрочем они сейчас и занимаются.
        Ныробский
    2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 20:19
      Цитата: Rusj
      И когда они доминировали на поле боя или в ходе какой то битвы ???

      Да, в общем, случалось. Испано-американская, куча морских битв ВМВ, Африка (впрочем, без англичан бы не справились) , Арденны в 1944- со скрипом, конечно, но - победили.
      Андрей из Челябинска
      1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 20:57
        Испано-американскую заварушку войной особо и не назовёшь, а так Матрасия только благодаря нам появилась, если б не помогли в войне за независимость - были б проекторатом Англии или частью Британского Содружества как сейчас какая-нибудь Австралия. Арденны - там скорее огребли знатно, и то чуть не скопытились, СССР спас, а то б Вермахт гнал их танки через Ла-Манш.
        Сармат Саныч
  8. лысова (владимир) Сегодня, 19:12
    Доминанты над мирным населением - ушёл поезд.
    лысова
  9. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:12
    Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США

    Ну так ограничьте ваши амбиции Гренадой и будет вам счастье (пока).
    bk316
  10. spectr (Дмитрий) Сегодня, 19:16
    Видимо кому-то не дают покоя те суммы, что утекают в карманы lockheed martin.
    spectr
  11. Mimohod (Михаил) Сегодня, 19:19
    сша постепенно превращаются в колосса на глиняных ногах, если уменьшить хождение долларовой массы в мире,обеспечив твердую валюту растущих экономик БРИКС., этот колосс падет,правда последствия могут быть непредсказуемые....,эту экономическую громаду надо переформатировать постепенно...
    Mimohod
  12. федоров (Валерий) Сегодня, 19:29
    по некоторым направлениям разработки современного оружия, Россия и Китай опережают США.


    А доля истины там конкретная есть.
    Неужели Хайтен прозрел, или кто-то розовые очки снял, пинком..?
    федоров
  13. Rusj Сегодня, 19:29
    В США треснули пусковые установки баллистических ракет

    США отозвали 12 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет BWXT из-за выявленных неполадок. Производство агрегатов остановлено после обнаружения проблем со сварными швами на пусковых установках.

    Пусковые установки предназначались для подводного ракетоносца класса Columbia, многофункциональных атомных подводных лодок типа Virginia и британских перспективных подлодок Dreadnought. Стоимость программы производства установок оценивается в 122,3 миллиарда долларов, пишет DefenceNews со ссылкой на информированный источник.

    Ввод в строй подлодки Columbia был запланирован на 2031 год, но из-за серьезных неполадок ставятся под сомнение как сама программа по созданию установок, так и строительство ракетоносца. Какое влияние могут оказать дефектные сварные швы на конечную стоимость агрегатов, не ясно.
    Rusj
  14. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:35
    Доминаторы блин. Американец должен в 20 раз миру больше, чем Русский
    Tusv
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:41
    А они что воевали когда либо с равными по силе соперниками? Всегда ослабляли неугодных, а потом террор, ковровые бомбордировки, массовый геноцид неугодных! Просто этот генералишка подтвердил, что
    сша также будет страной -бандитом и преступным псевдогосударством, чем сша является уже весь период своего существования.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  16. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 19:55
    США и так доминируют во всём, после развала СССР.
    Yak28
    1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 20:15
      Размером госдолга особенно wink
      Sadko88
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:34
      Прямо как древний Рим
      Дормидонт
  17. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:57
    " Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть."
    Ну а чо? Верно говорит. Всемером одного бояться не приходится. (Сколько там в НАТО с прихлебателями народу?) А вот подижь ты - боятся!
    Васян1971
  18. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 19:58
    Как бы «доминатор» не сломался у дядей из пентагона laughing а то беда.
    Proton
  19. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 20:04
    Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты "должны" быть доминирующей ядерной державой ...
    От столбика с названием "должны" да столбика с названием "стали" проходит длинный и тернистый путь над пропастью "страстей и желаний". Не свались в пропасть, Джон.
    ушкуйник
  20. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 20:13
    Ну, что вы ожидали от Командующего Стратегическим командованием США? Он, государственный чиновник высокого уровня, да ещё и военный. Что он должен был сказать? Что США должны быть слабыми? Что все их должны побеждать? Что главные враги Науру и Микронезия? Нет. Так чего тут на него пальцем показывать? Прямо как дети малые, в самом деле. hi
    А. Привалов
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:33
      То есть он не свободен в своих суждениях как гитлер
      Дормидонт
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 20:49
        Цитата: Дормидонт
        То есть он не свободен в своих суждениях как гитлер

        Окажите любезность, оставьте меня в покое. Буду весьма признателен. hi
        А. Привалов
  21. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 20:16
    Россия должна.... США должны... НАТО должно... Мировое теневое правительство двигает пешки по доске?
    Berkut24
  22. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:25
    Говорят, мистеры Си и Пу на ВЭФ затеяли очередную каверзу для исключительных доминаторов
    Tusv
  23. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:31
    У него как у маккейна мозг рака
    Дормидонт
  24. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 20:38
    Морда не треснет..
    нафанаил
  25. Морской Кот (Константин) Сегодня, 20:51
    Цитата: cniza
    А вам то зачем?


    Для внутреннего пользования. soldier
    Морской Кот
  26. Weyland (Константин) Сегодня, 20:53
    Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть.

    Читай: Америка не должна вести войны с Россией и Китаем - наконец-то прочитали заветы Бернарда Монтгомери:
    1.Никогда не начинать поход на Москву;
    2. Никогда не ввязываться в наземную войну против Китая;
    3. Пункт 1 - еще раз!
    Weyland
  27. Морской Кот (Константин) Сегодня, 20:54
    Цитата: Rusj
    И когда они доминировали на поле боя или в ходе какой то битвы ??? Ни одной серьёзной победы в их истории ! Хотя нет была Амерзы Гренаду победили !


    Мидуэй. hi
    Морской Кот
  28. Морской Кот (Константин) Сегодня, 21:01
    Цитата: Weyland
    Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть.

    Читай: Америка не должна вести войны с Россией - наконец-то прочитали заветы Бернарда Монтгомери:
    1.Никогда не начинать поход на Москву;
    2. Никогда не ввязываться в наземную войну против Китая;
    3. Пункт 1 - еще раз!


    Доброго вечера, тёзка!

    Монти конечно "великий полководец", кто б спорил... Но Вы его случаем не с Бисмарком спутали? Это насчёт предупреждения не соваться в Россию без спросу. hi
    Морской Кот
    1. Weyland (Константин) Сегодня, 21:37
      Цитата: Морской Кот
      Вы его случаем не с Бисмарком спутали?

      Не спутал. А что, Бисмарк что-то про Китай говорил?
      Weyland
  29. Georgievic (Georgievic) Сегодня, 21:07
    Дядька курит не ту траву!
    Georgievic
  30. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:13
    Я смотрю так потихоньку ,теория об исключительности американцев Обамы ,потихоньку дает свои плоды
    - нация превращается в параноиков ................
    APASUS
  31. ЛМН (Максим) Сегодня, 21:16
    Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть.

    Это деградация называется.Если папуасов по пустыням гонять lol
    ЛМН
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