Джон Хайтен: США должны быть доминирующей державой

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы американские противники имели возможности как-то сравняться с США.Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, заявил, что США должны иметь самые лучшие возможности и всегда доминировать на поле битвы. Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть. Генерал назвал Россию и Китай главными противниками США, которые активно занимаются развитием своих ядерных и космических сил "для противостояния США".Говоря о стратегическом оборонном потенциале США, генерал отметил, что в настоящее время он не вызывает у него беспокойства, но уже сейчас "необходимо думать о завтрашнем дне", добавив, что США должны иметь все возможности для доминирования в любой ситуации.Ранее Хайтен заявлял о том, что Россия и Китай объявили конкуренцию Соединенным Штатам, назвав себя великими державами. Кроме этого он признал, что по некоторым направлениям разработки современного оружия, Россия и Китай опережают США.