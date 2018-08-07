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Джон Хайтен: США должны быть доминирующей державой
Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы американские противники имели возможности как-то сравняться с США.
Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, заявил, что США должны иметь самые лучшие возможности и всегда доминировать на поле битвы. Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть. Генерал назвал Россию и Китай главными противниками США, которые активно занимаются развитием своих ядерных и космических сил "для противостояния США".
Говоря о стратегическом оборонном потенциале США, генерал отметил, что в настоящее время он не вызывает у него беспокойства, но уже сейчас "необходимо думать о завтрашнем дне", добавив, что США должны иметь все возможности для доминирования в любой ситуации.
Ранее Хайтен заявлял о том, что Россия и Китай объявили конкуренцию Соединенным Штатам, назвав себя великими державами. Кроме этого он признал, что по некоторым направлениям разработки современного оружия, Россия и Китай опережают США.
Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, заявил, что США должны иметь самые лучшие возможности и всегда доминировать на поле битвы. Америка не должна вести войны на равных, противники всегда должны быть слабее США, а иначе, при равных возможностях, Соединенные Штаты подвергнут себя риску и могут проиграть. Генерал назвал Россию и Китай главными противниками США, которые активно занимаются развитием своих ядерных и космических сил "для противостояния США".
Говоря о стратегическом оборонном потенциале США, генерал отметил, что в настоящее время он не вызывает у него беспокойства, но уже сейчас "необходимо думать о завтрашнем дне", добавив, что США должны иметь все возможности для доминирования в любой ситуации.
Ранее Хайтен заявлял о том, что Россия и Китай объявили конкуренцию Соединенным Штатам, назвав себя великими державами. Кроме этого он признал, что по некоторым направлениям разработки современного оружия, Россия и Китай опережают США.
Использованы фотографии: https://m-news.theepochtimes.com/
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