08:09 08 августа

Демократия умерла в прямом эфире

В программе «Право голоса» Романа Бабаяна от 02.08.2018 г. обсуждалась тема «Смерть демократии». Учёные мужи рассуждали о том, «чего не было, нет и быть не может», об этом давно сказал Жан-Жак Руссо, хотя он всего лишь повторил древнегреческого философа Платона. Получается парадокс: хотя демократии нет, но что-то от неё якобы есть, и это что-то управляет нашим миром, и мы его обсуждаем. Или голову людям морочим? Кстати, Платон говорил ещё, что демократия – это власть демагогов, но до столь глубокого понимания демократии мы ещё не дошли.



Наши эксперты рассуждают о демократии как об определённом уровне доходов, образования, культуры и неких ценностей, в том числе избираемости власти, возможности влияния простых людей на власть, великой роли процедуры, честности, прозрачности и независимого суда. От кого независимо всё это, вот в чём вопрос? Всё это мантры, мантры… Все эти ценности могут быть при любой власти, учил Платон, ибо все виды власти, от тирании и монархии до олигархии и демократии-демагогии, могут быть и хороши, и плохи. Но каждой – своё время.


Госдеп США вновь обвинил Россию в подрывной деятельности против американской демократии. Установлено, что 23 аккаунта в сети «Фейсбук» вели скоординированную деятельность по разжиганию розни и ненависти в США, они заблокированы, американская демократия на какое-то время спасена! Вот о чём это говорит? Опять же, обратимся к Платону, который видел и расцвет, и крах греческой демократии: демагогия до добра не доведёт, но с ума легко сведёт. Демагогия имеет склонность скатываться в политическую шизофрению, истерию, и тогда беда, учил Платон, потому что государственный корабль оказывается в руках истериков. Поэтому двадцать три непонятного происхождения аккаунта в «Фейсбуке» могут угрожать российско-американским отношениям!

На этот раз в «Праве голоса» было высказано оригинальное мнение: торжество американской демократии – это Дональд Трамп! Ведь его избрали президентом США вопреки мнению «глубинного государства», оно никак не может его убрать, и он, фактически один, с немногими единомышленниками, противостоит сейчас истерии «вашингтонского болота» и фейк-ньюз. Да, пока противостоит, и уже объявил фейк-ньюз «врагами народа», ни много ни мало! Демагогия заразительна, и уже захватывает самого Дональда Трампа.

С другой стороны, феномен Трампа говорит о том, что так называемые американские «институты демократии», о которых так любят упоминать наши американисты, никакие не институты, или фейк-институты, потому что никак не защищают демократически избранного президента Трампа, но шельмуют его.

Как водится, эксперты вспомнили Уинстона Черчилля с его знаменитой звонкой фигурой речи: «Демократия очень плоха, но ничего лучшего не придумано». До сих пор она считается «доказательством» исключительности демократии и находится в обиходе. Мы всё не можем заметить, что это «доказательство» выдвинуто от имени кругов, претендующих на исключительность. По сути, Черчилль сказал, что власть его элитной группы лучшая, а власть всех других – заведомо хуже, это ловко вывернутый тезис о своей собственной исключительности. Поскольку демократии, как мы знаем, «никогда не было, нет и не будет».

Тем не менее, можно говорить о демократии как о самоназвании современного общества, раз уж мы все пользуемся этим словом. Но при этом нужно отдавать себе отчёт, что все её ценности, восходящие к древним грекам, условны. Сегодня к ним добавился феномен внушаемости (или зомбируемости) общества СМИ.

«Контролировать мысли американцев – это наша задача», — проговорилась телеведущая CNN, дочь самого Збигнева Бжезинского. То есть, пока можно управлять людьми с помощью внушений СМИ, американская демократия в порядке, а вот когда это перестаёт работать, в этом виноваты Дональд Трамп и подрывная деятельность России. Поруганный светоч американской демократии Хиллари Клинтон и предвыборный штаб Демократической партии, погоревшие на мошенничестве и подтасовках, – вот будущее американской демократии, когда перестанут действовать машины внушений вроде CNN.

Демократия при древних греках всё-таки опиралась на авторитет богов, в которых люди тогда верили, современная же демократия – это подконтрольная закулисным кукловодам «машина голосования», дающая формальное право на власть, легитимность. Но под этой машиной нет никаких авторитетов, никаких богов, под нею – космическая пустота, и в этом нищета сегодняшней демократии в сравнении с древнегреческой.

Возьмём, к примеру, новоизбранного французского президента Макрона, который явился из ниоткуда силою пропаганды СМИ, за полгода легко развалил всю систему французской демократии и стал демократически избранным президентом Франции. Отдадим ему должное – он ловкий демагог, однако о чём это говорит? За демократию сегодня выступает оппозиция, пока она оппозиция, для неё это способ прорваться во власть, взять власть для группы лиц, демократическая же риторика используется в качестве политического лома.

Прелесть современной демократии в безответственности этой «макроновской» власти, якобы ответственной перед народом: поменяют одного публичного демагога на другого, списав на него все грехи, и «глубинное государство» может властвовать дальше.

Можно согласиться с экспертами «Права голоса», что «демократия – это красивое слово». Настолько красивое, что способно морочить людям голову тем, чего нет, намекая, что оно как бы есть. На этом красивом слове и мифе, стоящем за ним, держится сегодня наш мир.

Многие понимают, что это чревато великими опасностями. «Демократию мы приветствуем, но, от греха, не практикуем», — пошутил в конце передачи Роман Бабаян. Хотя ничего смешного в этом нет, это способ выжить в условиях торжества демагогического бреда. Непонятно одно: почему все боятся сказать, что демократия — это такая же утопия, как коммунизм. И родились они вместе, как Каин и Авель.

Заметим, в отличие от никогда не существовавшей демократии, существовали и многого добились империи и монархии, начиная с тысячелетнего Рима, в общем, они и создали мир, в котором мы сегодня живём. Сегодняшние США, Россия и Китай, по сути, империи, хотя мы дружно делаем вид, что они якобы разного рода демократии. Но они могут действительно стать демократиями…
Автор: Виктор Каменев


15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. тасха Сегодня, 05:31
    Демократия для всех - это утопия. Демократия - для лучших... Каждый человек должен иметь право выбирать из лучших и иметь возможность в эти лучшие попасть...
    тасха
    1. Юра (Юрий) Сегодня, 07:58
      Цитата: тасха
      Демократия - для лучших... Каждый человек должен иметь право выбирать из лучших и иметь возможность в эти лучшие попасть...

      При демократия и право - это мало совместимые вещи, демократия позволяет растоптать право любому подонку и преступнику, это то, что называется демократией, это то на чём основана демократия. Поэтому я против такой демократии, я за диктатуру закона.
      Юра
  2. Vard Сегодня, 05:34
    Почему то постоянно замалчивается от факт, что демократия порождение рабовладельческого строя ... И те кто за нее... Им бы посмотреть внимательно... Кто они...чаще всего как и прежде.. рабы..
    Vard
  3. гильза (максим) Сегодня, 05:39
    О,да! Мантра о "сменности власти"-ключик к её отсутствию в государственной машине как фактора. Да к тому же сменнасть эта прямое выражение её безответственности. Да и кому нужна эта ответственность в несоциальном государстве? Островки демократии европейской с партийной ответственностью,с копанием в итогах правления предыдущего ,жёсткой рукой непонятно кого ( не вашингтонский обком это точно) приводятся к "американскому знаменателю". Государство необходимо для реализации текущих целей определённой группы. Результат этого процесса должен иметь возможность быть нивелированным до нуля с перекладыванием неудач/удач на кого выгодно. А где граждане? А на фиг... Вот и вся демократия. Монархия оно конечно не надо. Всегда она норовит превратится в абсолютизм и самодурство отдельно взятого лица-ой как нехорошо. Однако же методика фильтрации народного волеизъявления хоть через выборщиков,хоть через парламентское голосование это ж не демократия,это торговля в чистом виде...Причём властью. А разделение властей? Кто скажет за что отвечает судебная система и как её "одёрнуть" можно? У нас начинают пытаться. Там об этом и думать не собираются,а в результате "судебная цирковая программа" в международном масштабе. СМИ? Даже не буду начинать...Впрочем как и законодательная и исполнительная власти. Между прочим мы "молодая демократия" по их меркам (тип ну его этот Новгород и Соборы земские), а значит в эволюции нам можно отказать. Плохо у вас всё работает-сносите под корень. Вот здесь конечно спасибо Иосифу с Лаврентием за возможность пробовать свой путь самим.
    гильза
  4. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 06:48
    ДЕМОНократия - так правильнее называть то, что распространяет США
    g1washntwn
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:55
    Какая может быть демократия, когда средства производства и ресурсы сосредоточены в руках группы олигархов и это в любой стране, которые именуют себя демократиями...
    parusnik
  6. Непонятливый (Boris) Сегодня, 06:56
    Демократия отличается от диктатуры только тем, что ставит во-главу угла интересы группы лиц, находящихся у власти и имеющих поддержку народа. Все сказки о "народоправии" несостоятельны, ибо интересы народа и правящей верхушки на какой-то стадии расходятся кардинально и именно в этот момент происходит захват власти конкурирующей группировкой, которая использует электорат для захвата власти. Даже диктатура, выражающая интересы большой группы лиц имеет признаки демократии и развивается по тем-же законам. Это мы наблюдаем на Востоке. Отличием, в данном случае, является способ захвата власти. feel
    Непонятливый
    1. Злой543 Сегодня, 08:06
      лучший комментарий good , а виноваты во всем греки, они придумали эту демократию yes
      Злой543
  7. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:39
    Сказать что демократия не существует--- это не правильно..., правильнее говорить -- при каких условиях она возможна. Аналог--- Идеальный газ в физике..., очень полезный инструмент для обучения и понимания..., но физически не существующий. Исторически , демократия зародилась в рабовладельческих городах - государствах...., как одна из многих форм управления при определенных условиях ( тирании, олигархии, аристократии-- тоже широко практиковались). Практика использования марксистских определений несколько ошибочна , к сожалению демос --- это не весь народ..., а только его часть имеющая право голоса ( имущественный ценз, стаж проживания, происхождение, заслуги, …), античный мир совсем не прост...., и самое главное , нужна бесправная часть не имеющая никаких свобод или частично не имеющая---- Охлос …, и рабы, кто -то должен оплачивать демократию. С этой точки зрения демократия -- только переходный процесс между устойчивыми состояниями социума , т.е. состояние нестабильности..., со всеми плюсами и минусами. Так как любая система стремится к равновесию, то и переходные процессы конечны, хаос стремится к порядку , а порядок стремится к хаосу..., интересно как понятие демократии переросло в теорию управляемого хаоса, либералы -- такие фантазеры. и фантазия у них весьма болезненная.
    wooja
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:54
      Цитата: wooja
      Так как любая система стремится к равновесию, то и переходные процессы конечны, хаос стремится к порядку
      Время разрушает всё, даже египетские пирамиды, энтропия стремится превратить вселенную в облако космической пыли, но Творец и Созидатель Господь Бог "работает" круглые сутки...
      dsk
      1. wooja (Dmitry) Сегодня, 08:02
        руины пирамид тоже форма порядка...., а разрушение это процесс
        wooja
Картина дня