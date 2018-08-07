На форуме "Армия-2018" покажут полеты МиГ-31К и Су-57

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в выставочном центре парка "Патриот", будут представлены российские самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и истребитель пятого поколения Су-57. Самолеты продемонстрируют свои возможности в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт форума.Согласно информации, размещенной на сайте форума, полеты самолетов будут проводиться во все дни, как с ограниченным посещением, так и в открытые для всех желающих. Самолеты будут показывать десятиминутную полетную программу. С 21 по по 23 августа показы пройдут с 12:45 до 12:55, в эти дни посещения будут ограничены, а с 24 по 26 августа полеты пройдут с 13:49 до 13.59. В эти дни будет открытое посещение для всех посетителей аэродрома Кубинка.Кроме демонстрационных ежедневных полетов МиГ-31К и Су-57, в программе форума на аэродроме Кубинка пройдут ежедневные выступления российских групп высшего пилотажа "Стрижи" на МиГ-29, "Соколы России" на Су-27 и паре МиГ-29, Русские витязи" на Су-30СМ, "Беркуты" на Ми-28Н, а также одиночный пилотаж вертолетов Ка-52 и Ми-28Н и самолетов Як-130 и Як-152.