21:41 07 августа
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На форуме "Армия-2018" покажут полеты МиГ-31К и Су-57

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в выставочном центре парка "Патриот", будут представлены российские самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и истребитель пятого поколения Су-57. Самолеты продемонстрируют свои возможности в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт форума.

На форуме "Армия-2018" покажут полеты МиГ-31К и Су-57


Согласно информации, размещенной на сайте форума, полеты самолетов будут проводиться во все дни, как с ограниченным посещением, так и в открытые для всех желающих. Самолеты будут показывать десятиминутную полетную программу. С 21 по по 23 августа показы пройдут с 12:45 до 12:55, в эти дни посещения будут ограничены, а с 24 по 26 августа полеты пройдут с 13:49 до 13.59. В эти дни будет открытое посещение для всех посетителей аэродрома Кубинка.


Кроме демонстрационных ежедневных полетов МиГ-31К и Су-57, в программе форума на аэродроме Кубинка пройдут ежедневные выступления российских групп высшего пилотажа "Стрижи" на МиГ-29, "Соколы России" на Су-27 и паре МиГ-29, Русские витязи" на Су-30СМ, "Беркуты" на Ми-28Н, а также одиночный пилотаж вертолетов Ка-52 и Ми-28Н и самолетов Як-130 и Як-152.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:24
    Видели мы всю эту прекрасную технику, но хотелось бы что бы ее производилось больше.
    Egorovich
    1. Ierarh (Alex) Сегодня, 20:48
      А откуда они будут? Всё бабло на олигархов пошло...
      Ierarh
  2. Sasvet Сегодня, 20:24
    лучше бы в Сирии показали ,на границе с Израилем..Эффект бы был ,может бомбить перестали сирийцев внаглую ?
    А еще лучше на Донбассе ! soldier
    Sasvet
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:40
      Цитата: Sasvet
      А еще лучше на Донбассе !

      да нет уж. пусть пока границу не закрыли сами приезжают и смотрят laughing
      LSA57
  3. новичок (garik) Сегодня, 20:27
    да дали б Стрижам уже МИГ35. они б быстрее всю программу испытаний накатали good
    новичок
  4. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:35
    Так так так. Как Су-35 заходил в хвост не победимому и легендарному ф-22 видели. Надо бы почаще
    Tusv
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 21:02
    Вот, как говорится, любуйтесь сегодня, а то завтра недотолпитесь!!! soldier Заодно, кто там будет и для сайта видеоотчет сделает!!!! good
    ДРЕВНЕЙШИЙ
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