Фрау Меркель с атомной бомбой. Весь мир в труху

Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли.

Могу сказать лишь одно – мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки.

Германия не является членом «ядерного клуба». Не входит она и в клуб государств, имеющих ядерное оружие, но либо вообще не афиширующих это, либо действующих вразрез с нормами Договора о нераспространении ядерного оружия. Такие государства существуют. Это Индия, Пакистан, КНДР, Израиль, возможно, даже ЮАР. Но ядерный статус этих государств не признается международным сообществом. Зачастую ядерное оружие не дает этим странам никаких ощутимых политических выгод (а скорее, даже наоборот). Правда, у них есть большая уверенность в своей безопасности.Германия, имеющая безусловные технологические возможности для создания и серийного производства ядерного оружия, всегда полагалась на гарантии безопасности, которое давали ей членство в НАТО и особые отношения с США. Кроме того, с 1945 года Германия находится под тотальным контролем разделивших её союзников и под опекой США, и права на какую-либо самостоятельность в сфере обороны у неё просто не было.Однако неофициальные дискуссии о том, не пора ли Берлину задуматься о создании своего ядерного арсенала, в этой стране периодически возникают. А в последние годы они разгораются периодически. И причины для этого, в общем, есть.Кризис в отношениях Запада и России поколебал уверенность многих европейских столиц в том, что их безопасность так уж хорошо защищена. Россия, до сих пор являющаяся одним из двух ядерных гигантов, недвусмысленно показала, что больше она не позволит передвигать межу на свой огород. Геополитическая экспансия Запада, причем именно в лице милой старушки Европы, стала не просто опасной, а неприемлемой. События на Украине показали, что Европа перешла черту, за которую заходить ни в коем случае не следовало бы.Аналитики, в том числе и немецкие, недаром едят свой хлеб (не все, во всяком случае). И они прекрасно понимают, как высоки для Москвы ставки в этой игре. Понимают они и то, что только обычными вооружениями русские не смогут долго противостоять «золотому миллиарду» с его огромным промышленным и технологическим потенциалом. А значит, Москве, возможно, и не нужно ждать предельного обострения военной ситуации на европейском театре – гораздо рациональнее предупредить «партнеров», что ядерное оружие будет пущено Москвой в ход сразу, не дожидаясь повторения катастрофы 1941 года, и от него пострадают, в первую очередь, военные объекты США на территории некоторых европейских государств.Косвенно подтверждал это даже Владимир Путин, однажды сказавший: «А зачем нам такой мир, в котором не будет России?» Этот намек настолько прозрачен и последовал он с такой небольшой паузой с момента представления наших новейший видов вооружения (прежде всего ядерного), что у людей с достаточно высоким IQ никаких сомнений не осталось: Россия действительно рассматривает все варианты. В том числе и самые радикальные…В такой ситуации даже смирные, как овечки, немецкие военные и политики начали что-то смекать. А смекнув, осмелились задать некоторые вопросы и предпринять определенные действия. Да что там – сама фрау Меркель в мае прошлого года сказала пару интересных фраз, относящихся к национальной обороне.А коллега фрау Меркель по партии, бывший глава сил быстрого реагирования бундесвера Родерих Кизеветтер, направил в научную службу Бундестага запрос, согласно которому необходимо «оценить жесткость международных обязательств Германии в отношении владения ядерным оружием». И это, заметьте, даже не рядовой депутат Бундестага, а генерал, ещё недавно занимавший один из ключевых постов в немецкой военной иерархии.Победа Трампа на выборах и его жесткая риторика в отношении европейских союзников по НАТО только подлили масла в огонь. Да и посудите сами: можно ли ожидать какого-то самопожертвования от человека, который заявляет, что странам ЕС нужно больше платить за свою безопасность? А если они не могут или не хотят этого делать, значит, США должны предоставить им возможность делать это самостоятельно.Самоотверженности можно было ждать от Кеннеди, который в нескольких шагах от Берлинской стены под дулами советских автоматов по-немецки сказал «Я тоже берлинец». Да и то всегда оставался вопрос, сколько в этом было театра и сколько – холодного расчета. Но Трамп не делал даже таких театральных жестов, и ожидать от него, что в ответ на ядерный удар по Германии он прикажет нанести удар по России со всеми вытекающими из этого для США последствиями просто не приходится.Сейчас в Германии поднимается очередная волна обсуждений этого вопроса. На этот раз «впереди планеты всей» — известный немецкий политолог, профессор Кристиан Хаке.Наверное, нет большого смысла углубляться в аргументацию уважаемого немецкого эксперта. Тем более что рассчитана она прежде всего на немецкое экспертное сообщество и широкую публику, и достаточно специфична. Разумеется, там есть рассказы о страшном Владе Путине, который хочет «залечить травму 1991 года» и «Make Russia great again», есть уверения, что Запад только выиграет от того, что Германия станет ядерной державой, и т.д. То есть нужно понимать, что вся аргументация идет с пронатовских и прозападных позиций, и её можно свести к плачу бывшей любимой жены, которая поняла, что, раз господин её больше не любит, то ей нужно носить в бюстгальтере дамский пистолет.Нам интереснее другое: с какими проблемами может столкнуться Германия, если она всё-таки решит обзавестись ядерным оружием?И вот тут «все не так однозначно», как любят поговаривать дочери офицеров.Прежде всего нужно понимать, что в Германии существует очень мощное антиядерное движение. Вообще, там сильны позиции различных «левых», «зеленых», «борцов за права» и тому подобных политических и общественных организаций.Это само по себе представляет некоторую сложность. Но дело сильно усугубляется ещё и тем, что Германия фактически взяла курс на отказ от мирного использования атома. АЭС закрываются, и в ближайшие годы должны быть остановлены последние ядерные реакторы. А это означает, помимо прочего, что обогащение урана, наработка оружейного плутония и некоторые другие важные моменты технологического цикла создания ядерного оружия станут для Германии недоступны.Точнее, скажем так: чтобы запустить полноценный ядерный цикл, Берлину придется приложить гораздо больше усилий. А открытие уже не мирных, а военных реакторов будет проходить в атмосфере мощнейших протестов со стороны практически всего политического спектра парламентских и непарламентских партий.В общем, это будет невероятно сложно именно с политической точки зрения. И аргументировать такие перемены в оборонной доктрине Германии будет очень сложно любому канцлеру. В конце концов, как объяснить людям, что русские продают Германии десятки миллиардов кубометров газа и одновременно планируют ударить по ней ядерными бомбами?Ещё одна серьезная проблема – средства доставки. Так уж получилось, что Германия практически не имеет собственной ракетной программы. А значит, в данный момент речь может идти только о самолетах, используемых в качестве носителей тактического ЯО.Такими самолетами могут быть американский F-16 и европейский истребитель-бомбардировщик «Торнадо». Первый, при всех его замечательных качествах, все-таки уже не годится для прорыва эшелонированной ПВО такого государства, как Россия. «Торнадо» и вовсе готовится к списанию в утиль.Новый американский F-35, вероятно, годится на роль «оружия возмездия» чуть больше. Но и он, признаться, не производит впечатления неотвратимого копья, готового пронзить Россию до самой её столицы.Помимо этого, в немецком обществе до сих пор ведутся дискуссии о том, нужен ли этот самолет Германии. И появившаяся информация о подготовке Германии и Франции к совместному созданию своего истребителя пятого поколения лишний раз подтверждают, что сколько-нибудь перспективный носитель ядерного оружия появится у Германии в лучшем случае лет через десять.Сопоставимые сроки можно назвать и применительно к возможной разработке Берлином собственных ракет средней дальности. И это без гарантий, что они все-таки будут созданы – промышленность и технологии в Германии на высоте, но в данном случае нужен ещё и опыт, да и соответствующая научная школа не помешает.А раз так, встает вопрос не только о том, насколько успешными будут усилия Берлина по созданию собственного ядерного оружия, но и о том, насколько это будет своевременно. Нет, можно с высокой долей вероятности предполагать, что при известном желании ядерная бомба появится у немцев уже года через три. Но от ядерной бомбы до полноценного ядерного щита нужно пройти огромный путь. И всерьез мы сможем считать Германию ядерным государством не ранее, чем лет через 10-15. Будет ли это актуально к тому времени?Вопрос дискуссионный…