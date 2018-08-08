Как погибла "Непобедимая армада"

430 лет назад, 8 августа 1588 года, в ходе Англо-испанской войны английский флот нанес сильный удар испанской «Непобедимой армаде». Огромный испанский флот, предназначенный для высадки десантной армии в Англии, был наполовину уничтожен английскими кораблями и бурей. Начинается эпоха господства британского флота.В XVI столетии европейцы смогли совершить рывок за пределы Старого Света. Началась эпоха т. н. «Великих географических открытий». Западные хищники добрались до Америки, обогнули Африку и «открыли» Индию, Китай и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии. Начался раздел мира. Европейцы «открывали» новые земли (чаще всего они были известны, но раньше до них не могли добраться лапы европейских убийц и мародеров), захватывали, грабили и порабощали. Их жертвами стали миллионы, десятки миллионов людей по всей планете. Погибли целые цивилизации и культуры, пали и были разграблены древние государства, уничтожались и превращались в рабов ранее могучие народности и племена.Ведущая роль в хищной колонизации в это время принадлежала Испании и Португалии, которые даже поделили мир между собой (с благословения римского папы). Неумолимые конкистадоры уничтожали целые государства, испанские корабли владычествовали над океанами и везли в метрополию золото, серебро, драгоценные камни и т. д. После того, как в 1578 году молодой португальский король Себастьян I сложил голову в Северной Африке - битва при Эль-Ксар-эль-Кебире, а вместе с ним погибла и большая часть португальской армии, Португалия оказалась в глубоком кризисе. Король не оставил наследника, начался династический кризис и война за престол. Испанский король Филипп II в 1580 году, применив военную силу, добился признания своих прав на португальский престол (по материнской линии его дедом был король Португалии Мануэль I, а бабушкой Мария Арагонская, так что он имел формальное право претендовать на трон). В 1581 году Филипп II прибыл в Лиссабон и был коронован как португальский король Филипп I. Наступил период Иберийской унии - личной унии корон Испании и Португалии в 1580—1640 годах. Как король Португалии Филипп получил и ее заморские владения: Бразилию и порты в Африке и Азии. Также во время его правления Испания установила контроль над Филиппинами и рядом других островов в Тихом океане (Филиппины были названы так в честь короля Филиппа II.) Изучив ветра и течения Тихого океана, испанцы установили регулярный торговый маршрут между мексиканским Акапулько и Манилой.Карта Испанской и Португальской империй в период унииИспанская империя достигла пика своего могущества. Золото, серебро, пряности, ткани нескончаемым потоком прибывали на Пиренейский полуостров. Богатство привело к культурному подъёму – т. н. «Золотой век» Испании. Но, видимо, именно этот золотой и серебряный поток остановил развитие страны. Испанская верхушка разлагалась и обогащалась, забыв о развитии. Огромные доходы уходили на роскошь и восстановление господства католической церкви в Европе (Контрреформация) и доминирование Габсбургов в европейской политике. При этом самая могущественная держава Запада оставалась в основном аграрной, в стране продолжали действовать старые феодальные порядки, ведущей идеологией был нетерпимый католицизм. Католическая церковь и инквизиция оказались тесно связаны с государственным аппаратом и проводили кровавые репрессии в отношении мавров, морисков (мавры, принявшие христианство) и евреев, которые во многом и представляли наиболее развитую часть торгово-ремесленного населения страны. Испания постоянно воевала (с Турцией и африканскими мусульманскими пиратами, Англией, врагами католичества во Франции, нидерландскими мятежниками, противниками Габсбургов в Германии), на что уходили огромные средства, необходимые для развития страны. Так, испанская политика привела в 1566 году к Нидерландскому восстанию и революции (Нидерланды тогда находились под властью Испании). Для финансирования войн, нужд двора и испанской знати вводились разорительные для населения налоги, брали внешние и внутренние займы. При короле Филиппе II (годы правления – 1556 – 1598) налоговая нагрузка на кастильцев выросла почти в четыре раза. Филипп унаследовал от своего отца около 20 млн. государственного долга и оставил наследнику в пять раз больший долг. Во время его правления его казначейство три раза (1557, 1575 и 1596) объявляло о частичном дефолте по своим краткосрочным займам генуэзским, германским и нидерландским банкирам, однако многие из них снова давали в долг испанской короне, зная, что с ними расплатятся американским серебром. Все это ухудшало положение основной массы населения и ещё больше подавляло развитие торговли и ремесел, взывало деградацию народного хозяйства, что в перспективе привело и военно-стратегическому поражению Испании от протестантских стран Северо-Западной Европы.Понятно, что господство Испании в Новом Свете не устраивало других европейских хищников. Её богатства и владения вызвали жгучую зависть. В частности, во второй половине XVI в. все активнее заявляет о своих территориальных притязаниях и Англия. Англичане также хотели поучаствовать в глобальном грабеже («первоначальном накоплении капитала»). При этом Лондон претендует на место нового «командного пункта» европейской (западной) цивилизации. Старым «командным пунктом» были Рим. В Лондоне осели представители итальянской аристократии - средиземноморская торговля уже не приносила прежних доходов, путь на Восток заблокировала Османская империя. В Англии начинают формировать новую форму рабовладельческого порядка – капитализм. В отличие от Испании Англия быстро продвигалась по пути технического, политического и социального прогресса. Крестьян путем жесточайшего и кровавого «огораживая» сгоняют с земли и превращают в полностью бесправных «свободных» от земли, орудий труда рабочих мануфактур. Нищих и бродяг, которые не шли в работные дома, без разговоров отправляли на плаху и виселицы. В правление Елизаветы казнили десятки тысяч человек. Путем жесточайшей эксплуатации работников мануфактур (людей буквально загоняли в гроб) формируются капиталы. Купцы, владельцы мануфактур и судов усиливали свое влияние, росли города. Английская церковь не подчинялась Риму, главой ее стал сам английский монарх. Таким образом, Лондон постепенно становится новым «командным пунктом» Запада, создаются предпосылки для создания глобальной колониальной империи, «мастерской мира» и «владычицей морей». Но для полной победы Англии нужно было сокрушить морскую гегемонию Испании.Начинается конфликт двух западных хищников – старой и молодой модели «нового мирового порядка». Испания представляла «старый порядок» - на основе католицизма, традиционного феодализма; Англия – «новый порядок», протестантизм с его разделением людей на «избранных» (богатых) и неудачников (бедных) и хищнический капитализм с жесточайшей эксплуатацией простонародья. Таким образом, это была борьба Англии и Испании (и стоящего за ней папского престола) за лидерство в западном проекте и за господство в мире.Портрет короля Испании Филиппа II работы неизвестного художника (XVI век)Формально интересы двух держав в это время сталкивались в ряде мест. Во-первых, испанский король Филипп II имел претензии на английский престол. Ещё будучи наследником престола, в 1554 году, Филипп женился на Марии Тюдор, королеве английской. Когда Мария умерла, он хотел жениться на её преемнице Елизавете, но последняя отклонила это сватовство. Во-вторых, испанский король желал возвращения Англии в лоно католицизма. К этому его подталкивал и папа Григорий XIII (ум. в 1585), и его преемник Сикст V. Да и английские католики-эмигранты неоднократно призывали Филиппа распространить Контрреформацию на Англию. Испанского короля раздражало то, что Елизавета I вела жесткую политику в отношении английских католиков и была духовным главой протестантов по всей Европе. Испанская аристократия хотела наказать английских «еретиков».В-третьих, Англия поддерживала нидерландских мятежников. Испания с 1567 года вела борьбу с повстанцами в Нидерландах. Англичане неофициально поддерживали мятежников, но английская королева Елизавета I, желая избежать лобового столкновения с могущественной Испанией, не провозглашала своего вмешательства в Нидерландскую войну официально. В 1584 году Филипп II заключил Жуанвильский договор с французской Католической лигой, чтобы не допустить на трон Франции гугенота Генриха Наваррского. Опасаясь, что Испания будет действовать в союзе с Францией, 1585 году английская королева направила в Нидерланды в качестве лорда-регента графа Лестера с 6-тыс. отрядом. Также Лондон пообещал выплачивать ежегодные субсидии на борьбу с испанцами. Это стало важнейшим принципом политики Англии, а в будущем США – финансово поддерживать различных повстанцев, мятежников, революционеров, ослабляя и подрывая силы своих конкурентов. Филипп II закономерно воспринял это как объявление войны.В-четвертых, английские пираты постоянно беспокоили испанские корабли и наносили урон колониальной империи, её торговле и морским коммуникациям. Прежние лидеры разбойного промысла, французы, погрязли в своей гражданской войне, зато англичане быстро освоили прибыльный «бизнес». Главной базой пиратов стал Плимут. С разрешения и при поддержке Лондона в море выходили многочисленные пиратские суда, нападавшие на испанские суда, которые везли колониальные товары и серебро, совершавшие набеги на испанское побережье в Новом Свете. Постоянные нападения английских пиратов на испанские владения в Америке и корабли, проходившие при негласной поддержке лично Елизаветы I (она была в доле с пиратами), подрывали экономику империи Габсбургов и королевские финансы, наносили удар по престижу Испании. Испанцам пришлось ввести запрет на одиночные плаванья и снарядить Серебряный или золотой флот (исп. Flota de Indias - «флот Индий»), предназначавшаяся для вывоза из американских колоний в Европу разнообразных ценностей.Ещё одной статьей дохода английских «джентльменов удачи» стала работорговля. Португальцы не могли контролировать всё побережье Африки. Португалия вывозила невольников в основном из Конго и Анголы, а англичане орудовали севернее, в Нигерии, скупая людей у местных вождей и везли их в Америку. Испанские землевладельцы охотно покупали людей, рабочие руки были в цене (индейцы были плохими рабами – быстро умирали в неволе).Самые удачливые пираты становились богачами и национальными героями. Джон Хокинс разбогател на работорговле, пиратствовал, стал членом парламента и казначеем королевского флота. Его сын Ричард разграбил г. Вальпараисо. Молодой пират Уолтер Рэли совершил два рейда в Вест-Индию, за что получил рыцарство и стал фаворитом королевы. Елизавета осыпала его милостями и наградами. Рэли стал одним из самых богатых людей в Англии.Одним из знаменитых пиратов, отмеченных милостью английской короны, был Френсис Дрейк. Его кругосветное путешествие в 1577 – 1580 гг. (второе в истории после Магеллана) преследовало разведывательные и грабительские цели. Хищнический поход был крайне успешным – Дрейк прошёл Магелланов пролив, вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки на север, атакуя испанские порты, в том числе Вальпараисо, а затем исследовал побережье значительно севернее испанских колоний, приблизительно до современного Ванкувера. 17 июня 1579 года Дрейк высадился, как предполагается, в районе Сан-Франциско (по другой гипотезе, в современном Орегоне) и объявил этот берег английским владением («Новый Альбион»). Затем Дрейк пересёк Тихий океан и вышел к Молуккским островам. Обойдя Африку с юга, Дрейк вернулся в Англию привезя награбленные сокровища на 600 тыс. фунтов стерлингов, сумму, в два раза превышающую размер ежегодного дохода английского королевства. Дрейк был встречен как национальный герой и удостоен рыцарского звания. Во время очередной экспедиции в Вест-Индию Дрейк разорил испанские гавани Виго, Санто-Доминго (на острове Гаити), Картахену (в Новой Гранаде) и Сан-Аугустин (во Флориде). В 1587 году прославился дерзким нападением на испанский порт Кадис. Не удивительно, что его именем пирата испанцы пугали своих детей, в их литературе он аллегорически изображался в виде дракона.При этом Дрэйк применил новую тактику морского боя. Раньше победителем считался корабль с большим количеством орудия. Дрейк противопоставил большим и неповоротливым испанским кораблям скорость и маневренность. На своем галеоне «Золотая лань» Дрейк не раз доказывал это. С помощью специальных снарядов – книппелей (состоял из двух массивных чугунных деталей - ядер, соединённых железным стержнем, позднее цепью), пираты разрушали такелаж вражеского судна, обездвиживая его. После чего судно можно было спокойно расстрелять, склонить к сдаче или взять на абордаж.Таким образом, у Мадрида были все основания для осуществления масштабной операции по ликвидации враждебного и наглого елизаветинского режима. Прямым поводом для начала наступления стали пиратские набеги на испанские корабли и поселения в Карибском море, совершенные Дрейком в 1585–1586 гг. Наконец, в феврале 1587 г. за участие в заговоре против Елизаветы была казнена Мария Стюарт, шотландская королева, также претендовавшая на английский престол, и Филипп желал отомстить за ее смерть. Началась подготовка грандиозной военной экспедиции в Англию.Испанский командующий "Армадой" Дон Алонсо Перес де Гусман-и-де Суньига-Сотомайор, 7-й герцог Медина-СидонияПри финансировании экспедиции испанский король рассчитывал на займы итальянских и немецких банкиров, обычные поступления в королевскую казну, и богатства, собранные в колониях. Он собрал со всех флотов (средиземноморского и атлантического, португальского, а также у союзников) более 130 больших и средних кораблей (общим водоизмещением более 59 000 тонн с 2630 орудиями на бортах) и 30 вспомогательных. Эскадра была названа испанцами «Непобедимой армадой». Флот готовили в Кадисе и Лиссабоне. На кораблях размещалось 8 тыс. матросов и 19 тыс. солдат. К ним для высадки десанта в Англии должно было присоединиться 30-тыс. войско, находившееся в Нидерландах под командованием Александра Фарнезе, герцога Пармского.Во Фландрии строили небольшие плоскодонные суда. На них планировали осуществить переброску войск на корабли «Армады». Стоит отметить, что высадка десантной армии в Англии была здравой идеей, так как Англия фактически не имела армии. Королева имела небольшую гвардейскую охрану и оборона страны возлагалась на местные ополчения – плохо подготовленные и вооруженные, которые испанские солдаты и европейские наемники легко бы рассеяли. То есть если бы испанцы смогли высадить армию, то режим Елизаветы пал.Организацией эскадры вначале занимался один из героев Лепанто опытный адмирал дон Альваро де Басан, маркиз Санта-Крус, но он не дожил до её отплытия. На место Санта-Круса был назначен Алонсо Перес де Гусман, герцог Медина-Сидония, человек умный, но мало знакомый с морским делом и нерешительный. Понимая свою некомпетентность, он даже пытался дать самоотвод, но безуспешно.Испанский флагман, галеон "Сан-Мартин" в бою с английскими кораблями. Автор Корнелис Хендрикс Вром. Корабль был построен в 1580 году. У галеона была полная длина приблизительно 55 метров, ширина приблизительно 12 метров. Он нёс более 40 тяжёлых пушек, стоящих на двух палубах, и массу оружия меньшего калибра. Судно имело водоизмещение примерно 1000 тонн. Корабль избежал гибели и вернулся в Испанию.Англичане и голландцы знали о этих планах Филиппа ещё с 1586 г. Чтобы не допустить соединения сухопутной армии герцога Пармского с испанским флотом, главнокомандующий английским флотом лорд Говард, барон Эффингемский, отрядил небольшие эскадры под командой Винтера и Сеймура на патрулирование побережья вместе с голландцами. А Фрэнсис Дрейк предложил Елизавете I нанести упреждающий удар и атаковать испанские корабли прямо в портах. 12 апреля 1587 года английский флот отплыл из Плимута и направился к берегам Испании. Елизавета передала под командование Дрейка четыре галеона («Бонавентура», «Золотой лев», «Не бойся ничего» и «Радуга») и около 20 вооруженных судов. 29 апреля Дрейк и его корабли вошли в Кадисскую бухту. Их появление стало для испанцев полной неожиданностью. Матросы многих судов находились на берегу, и корабли не были готовы к бою. Тем временем эскадра Дрейка вступила в бой с галерами, охранявшими порт. Две из них были выведены из строя, а остальные отошли под защиту береговой артиллерии. Англичане принялись захватывать испанские корабли один за другим: самые ценные грузы захватывались, после чего сами корабли поджигались.На следующий день Дрейк возглавил флотилию пинасов (небольшое парусно-гребное судно), которая прорвалась на внутренний рейд. Там англичане сожгли галеон, принадлежавший самому испанскому командующему Альваро де Басану. Ночью с 30 апреля на 1 мая испанцы попытались применить против английских пиратов брандеры, но неудачно, и лишь увеличили неразбериху и пожар в порту. На рассвете 1 мая английская эскадра покинула гавань Кадиса. Из 60 каракк (большое парусное судно) и большого количества других судов, стоявших там, англичане сожгли или отправили на дно от 24 (оценка испанцев) до 38 судов (по версии самого Дрейка). Затем англичане взяли курс на север вдоль иберийского побережья. У Сагреша англичане высадили десант и захватили городскую крепость, а также форты Белише и Балеейра. Дрейк приказал перевезти тяжёлые орудия из Сагреша на свои корабли, а саму крепость — разрушить. Затем флот остановился в Кашкайше, недалеко от Лиссабона. На всём пути вдоль побережья эскадра Дрейка уничтожала торговые и рыболовецкие суда, грузы которых (вода, вино, солонина, корабельный лес и пр.) предназначались преимущественно для испанского флота.Де Басан, находившийся в Лиссабоне вместе со своими кораблями, не рискнул выйти в море и дать бой противнику: его галеоны и галеры были не до конца оснащены, их команды — не укомплектованы. Англичане не могли атаковать порт из-за его сильных укреплений. Дрейк послал де Басану предложение принять сражение, но получил отказ. Поняв, что выманить испанцев из Лиссабона не удастся, Дрейк увёл свои корабли обратно в Сагреш. 1 июня, после десяти дней отдыха, эскадра вышла из Сагреша. По пути Дрейк захватил богатый приз – каракку, шедшую из Гоа с большим грузом золота, пряностей и шёлка (на 108 тыс. фунтов стерлингов). За всё время похода у берегов Португалии и Испании эскадра Дрейка уничтожила более 100 судов с различными запасами. Это отсрочило выступление «Непобедимой армады» более чем на год, однако не смогло заставить испанцев полностью отказаться от идеи высадиться в Англии.Английский пират и адмирал Френсис ДрейкВ этом же году, для того чтобы подготовить базу на нидерландском побережье, войска Фарнезе осадили и 5 августа захватили порт Слейс, оборонявшийся английским гарнизоном. Также был прорыт канал из Сас-ван-Гент в Брюгге и углублен фарватер Иперле от Брюгге до Ньюпорта, чтобы подходящие к берегу суда не попадали под огонь голландского флота или пушек крепости Флиссинген. Из Испании, Италии, Германии и Бургундии перебрасывались войска и стекались добровольцы, желавшие принять участие в экспедиции против Англии. Фарнезе видел, что имевшиеся в распоряжении испанцев гавани Дюнкерка, Ньюпорта и Слейса слишком мелки для того, чтобы в них могли войти тяжелые корабли испанского флота. Он предлагал перед отправкой «Армады» к побережью Англии захватить более глубоководный порт Флиссинген. Однако Филипп поторопился как можно скорее начать операцию.«Армада» вышла из Лиссабона 9 мая 1588 года. Главные силы флота были разделены на 6 эскадр: «Португалия», «Кастилия», «Бискайя», «Гипускоа», «Андалусия» и «Левант». Кроме солдат, матросов и гребцов, на судах находилось 300 священников, готовых возродить католичество на Британских островах. Шторм загнал «Армаду», в Ла-Корунью, откуда после ремонта корабли вновь вышли в море лишь 22 июля.После долгих споров английский командующий Чарльз Говард согласился с планом Дрейка вывести из гавани Плимута 54 лучших английских корабля и попытаться уничтожить испанский флот, прежде чем тот выйдет в море. Однако перемена ветра помешала этой операции, и 29 июля 1588 г. «Армада» показалась вблизи островов Силли у западной оконечности полуострова Корнуолл. Первое столкновение произошло в виду Плимута 31 июля. Испанцы лишились здесь трех кораблей, а англичане не понесли почти никакого урона.Английские корабли превосходили испанские в маневренности, ими командовали опытные адмиралы Дрейк, Говард, Хокинс, Фробишер. К англичанам на помощь пришли и голландские корабли, управляемые опытными моряками. Английские корабли не везли десант с различными запасами, что давало преимущество в скорости и маневре. В боях англичане использовали и преимущество своей артиллерии, не подпуская противника ближе чем на расстояние пушечного выстрела и тем самым не давая им пойти на абордаж, используя численное преимущество экипажей. У испанцев были в основном тяжелые, неповоротливые высокобортные суда, со множеством пушек малой дальнобойности. С массивными башнями на носу и корме, они напоминали плавучие крепости, хорошо приспособленные для ближнего боя. Корабли англичан были ниже, но манёвреннее. Кроме того, они были оснащены большим количеством дальнобойных пушек. На каждый выстрел корабля «Армады» англичане отвечали тремя.«Армада» продолжила плавание на северо-восток, в глубь Ла-Манша. Испанский флот располагался полумесяцем: по краям находились самые сильные военные корабли, под их прикрытием в центре группировались медлительные торговые и грузовые суда. Кроме того, ближе к противнику был выставлен авангард (фактически арьергард) из самых лучших кораблей под командованием Рекальде. С какой бы стороны ни подошёл противник, этот отряд должен был развернуться и отразить атаку. От остального флота требовалось держать строй и не терять взаимной поддержки. Пользуясь преимуществом в манёвренности, англичане с самого начала вышли испанцам на ветер. С этой выгодной позиции они могли атаковать или уклоняться от боя по желанию. Англичане преследовали «Армаду» по мере её движения Ла-Маншем, беспокоя её атаками. Однако разорвать оборонительный порядок испанцев долго не удавалось.На всём протяжении Ла-Манша оба флота вели перестрелку и провели несколько небольших сражений. За Плимутом последовали стычки при Старт Пойнт (1 августа), Портленд-Билл (2 августа) и острове Уайт (3—4 августа). Занятая испанцами оборонительная тактика оправдала себя: англичанам с помощью дальнобойных орудий так и не удалось потопить ни одного испанского корабля. Однако испанцы потеряли два сильно поврежденных корабля. Герцог Медина-Сидония направил флот навстречу герцогу Пармскому и его войскам. Ожидая ответа от герцога Пармского, Медина-Сидония приказал флоту встать на якорь у Кале.Английский флот вновь приблизился к испанскому глубокой ночью с 7 на 8 августа, когда «Армада» встала на якорь напротив Кале в Дуврском проливе. Лорд Говард направил восемь горящих брандеров прямо в центр испанского флота. С флагманского судна был поднят сигнал «немедленно вставать под паруса». Многие из испанских судов имели время лишь на то, чтобы обрубить якорные канаты, после чего в панике и беспорядке ринулись прочь. Один большой испанский галеас сел на мель, многие суда получили значительные повреждения.Не давая противнику возможности перегруппироваться, англичане наутро вновь атаковали испанцев (Гравелинское сражение). Во время восьмичасового сражения испанские корабли сносило на банки к северо-востоку от Кале, против Гравлина. Казалось, что испанский флот вот-вот неминуемо сядет на мель, доставив легкую победу англичанам. Однако северо-западный ветер сменился юго-западным и вынес испанские корабли в воды Северного моря. Англичанам удалось потопить один или два испанских корабля и повредить ещё несколько. Потеряв управление, один испанский корабль сел на мель у Кале, три корабля, отнесённые ветром на восток, где они тоже сели на мель, были вскоре захвачены голландцами. Англичане не потеряли ни одного корабля, потери личного состава за несколько дней непрерывных сражений составили около 100 человек. Испанцы в этом бою потеряли 600 человек убитыми и около 800 ранеными.Разгром Непобедимой Армады 8 Августа 1588 года. Картина англо-французского художника Филиппа-Жака (Филиппа-Джеймса) де ЛутербургаВ результате сражение не принесло англичанам полной победы, к тому же у них закончились боеприпасы, которые они не могли быстро пополнить. Испанцы об этом не знали и не решились атаковать противника, тем более что его собственный запас пороха и ядер подходил к концу. Испанский адмирал решил, что с имеющимися у него силами установить контроль над проливом невозможно, и о том, чтобы двигаться к устью Темзы не могло быть и речи, поэтому 9 августа, не предупредив Парму, он направился на север, намереваясь обогнуть Шотландию и спуститься на юг вдоль западного берега Ирландии (окончательное решение было принято 13 августа). Возвращаться назад Медина-Сидония также не решился, опасаясь новых атак английского флота. Англичане преследовали противника до залива Ферт-оф-Форт на восточном побережье Шотландии, где 12 августа шторм разъединил противников.Англичане получив известие о том, что армия герцога Пармского готова к погрузке на суда - герцог все ещё надеялся, что «Армада» подойдёт к Дюнкерку и прикроет его транспорты, повернули назад, чтобы отразить возможный десант. О планах испанцев англичане не знали, предполагали, что «Армада» может пополнить запасы у берегов Дании или Норвегии и вернуться назад, поэтому английский флот ещё длительное время находился в боевой готовности.Испанцам пришлось оставить мысль о соединении с силами герцога Пармского, и они предприняли плавание вокруг Британских островов – обогнули с севера Шетландские острова, прошли вдоль западного побережья Ирландии, а затем возвратились в Испанию. Испанские моряки плохо знали этот район, навигационных карт на него у них не было, начались осенние бури. На обратном пути сильная буря около Оркнейских островов раскидала во все стороны и так изрядно потрепанный флот. Много кораблей затонуло, разбилось о скалы, тысячи трупов были выброшены на берег. Некоторых высадившихся на берег испанцев убили или захватили в плен. В испанский порт Сантандер на берегу Бискайского залива между 22 сентября и 14 октября возвратилось около 60 кораблей и менее половины матросов и солдат. Так бесславно закончился поход «Непобедимой Армады». Таким образом, природная стихия нанесла наиболее ощутимый удар по «Армаде», когда испанский флот уже возвращался домой. В ходе экспедиции было потеряно более 60 кораблей (причём только 7 из них — боевые потери).Испания понесла тяжёлые потери. Домой вернулось всего лишь около 60 (из 130) кораблей; потери в людях оценивались от 1/3 до 3/4 численности экипажей. Тысячи человек были убиты, утонули, многие скончались от ран и болезней по пути домой. Однако это не привело к немедленному крушению морского и колониального могущества Испании. Империя Габсбургов успешно защищалась и контратаковала. Попытка англичан организовать «симметричный ответ», добить «Армаду» в портах Португалии и Испании, взять Лиссабон с последующей реставрацией Португалии как независимой державы, привела к провалу и поражению английского флота в 1589 году (поражение «Английской армады»). Затем испанский флот нанёс английскому несколько поражений в Атлантическом океане. В 1595 году Елизавета послала Дрейка к испанской Вест-Индии, чтобы разграбить её и захватить «серебряный флот» Испании. Однако экспедиция провалилась с немалыми потерями, испанским колониальным войскам и флоту удалось наладить эффективную оборону Кубы, Панамского перешейка и всех своих укреплений побережья Карибского моря, а недостаток воды и пищи и непривычный климат вызвали у англичан вспышку болезни (умер и сам Дрейк). Испанцы извлекли урок из неудачи «Армады», отказавшись от тяжёлых кораблей в пользу более лёгких судов, оснащённых дальнобойными орудиями.В результате после смерти королевы Елизаветы финансы Англии оказались в состоянии коллапса. Взошедший на английский престол шотландский король Яков I пошел навстречу требованиям испанцев, и в 1604 году стороны заключили Лондонский мир. По нему Испания признавала легитимность протестантской монархии в Англии и отказывалась утверждать господство католицизма в этой стране, в обмен Англия сворачивала помощь Нидерландам и открывала пролив Ла-Манш для испанских кораблей.Но в стратегическом отношении поражение «Испанской Армады» было победой Англии. Мадриду пришлось отказаться от идеи реставрации католицизма в Англии и вовлечь её в сферу влияния империи Габсбургов. А Англия сделала важный шаг на пути к будущему положению «владычицы морей» и лидерству в Европе и мире. Ухудшились позиции испанцев Нидерландах, что в итоге привело к поражению и возникновению ещё одной морской и торговой державы – Голландии (Республика Соединённых провинций), ещё одного конкурента Испанской империи. Испания начнёт клониться к упадку. Утрачивать господство на море, колонии теперь будут захватывать не испанцы, а англичане, голландцы и французы.Причём для народов и племен Америки, Африки и Азии это будет хуже, чем господство испанцев. При всей своей жестокости, испанцы всё же считали покоренные народы, особенно когда они принимали христианство, людьми, подданными короля, защищенными законом. Поэтому испанцы легко брали в законные жены аборигенок, их дети были вполне полноправными подданными. Протестанты же были махровыми расистами – местных жителей они за людей не считали, и будут истреблять и уничтожать всеми способами (оружие, голод, болезни, алкоголь и пр.), расчищая под себя «жизненное пространство». Не зря позднее Гитлер и его помощники восторгались Британской колониальной империей, они считали себя учениками британских расистов.