08:04 08 августа
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Иванов: В США признали, что в 2008 году Саакашвили "сорвался с поводка"

Сергей Иванов, десять лет назад во время "войны 08.08.08" занимавший пост вице-премьера, заявил, что американцы впоследствии признались, что Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка", пишет "Коммерсант".

Иванов: В США признали, что в 2008 году Саакашвили "сорвался с поводка"


Как заявил в своем интервью газете "Коммерсант" Сергей Иванов, бывшая в то время госсекретарем Кондолиза Райс утверждала, что Соединенные Штаты не причастны к нападению на Южную Осетию, но все прекрасно понимали, кто стоял за спиной грузинского лидера, отдавшего приказ о нападении. В частной беседе Райс впоследствии призналась, что виновник войны все-таки Саакашвили, и что в тот момент он "просто сорвался с поводка", но никогда об этом американцы не расскажут во всеуслышание.


Тогда, в начале августа, обстановка в зоне предстоящего конфликта сильно накалилась, и в ночь с 7 на 8 августа грузинские войска атаковали Цхинвал, столицу Южной Осетии, напав и на российских миротворцев. В Грузии объяснили свое нападение "восстановлением конституционного порядка". В конфликт вмешалась Россия, проведя "операцию по принуждению к миру", в результате которой грузинская армия была разбита, а российские "миротворческие силы" остановились недалеко от Тбилиси. В результате "пятидневной войны" погибло около одной тысячи человек, из них 72 российских миротворца. В последствии Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, что в настоящее время Грузия обвиняет Россию в нападении на своих военнослужащих в 2008 году, при этом в Тбилиси не признают независимости Южной Осетии и Абхазии, заявляя, что республики по прежнему входят в состав Грузии.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:34
    Кондолиза Райс - "чёрная торпеда", зарядила Михаила и в кусты. Очередная серия "Чужие ручки"...
    dsk
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:49
      Цитата: dsk
      Очередная серия "Чужие ручки"..

      Верно.Свой детский лепет пусть в яслях рассказывает.Чем больше крови по всему миру тем сытнее живётся американцам.И судя по их современным действиям они от этого отказываться не собираются.С тех времён узнал очень много интересного.И то что Медведев был в отпуске,и то что он медлили с решением ввода войск которое стоило сотням жизней миротворцев и мирных жителей,и то что остановил войска в пригородах Тбилиси без предварительных условий капитуляции Грузии,и тем самым по сути возродил проамериканскую грузинскую армию,и поднял её дух.А теперь поёт о своей мессии.
      Мар.Тира
      1. asv363 (Сергей) Сегодня, 07:32
        Олег, ссылка на небольшой док. фильм на тему задержки наших войск: https://www.youtube.com/watch?v=zmdRH4Fp8JI

        Там упоминается, что для всех структур в своё время были выработаны меры - кто, куда и как действует при напападении на наших миротворцев и ЮО. Не сказано лишь об одном - в 58-я армии после нескольких бесплодных часов ожидания был вскрыт конверт с планами и выдвижение в сторону ЮО началось самостоятельно.
        asv363
      2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:33
        Интересно увидеть комментарий самого Саакашвили на признание США, что держат его на поводке
        Shurik70
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:08
      В данном случае команда фас была понята Мишкой буквально и он по своей недалекости подумал что США за него впрягутся .
      Spartanez300
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:18
        Цитата: Spartanez300
        У кукловода

        "Председатель грузинского парламентского комитета по безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможных последствиях включения Украины или Грузии в состав НАТО.
        В Тбилиси уверенно заявляют, что желание пополнить ряды стран - членов Североатлантического альянса - это, мол, выбор самого грузинского народа, а потому страна продолжит дальнейшие шаги по пути интеграции. При этом Сесиашвили заверил, что в составе НАТО Грузия станет для России не только сильным, но и безопасным соседом."
        Полсотни проплаченных депутатов и министров затащат очередную страну в "мышеловку". К сожалению референдума о вступлении в NATO не будет.
        dsk
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:22
        Ничего они не признали.Просто в очередной раз наш МИД. оказался в дураках поверив в "честное джентльменское"махинаторов,проходимцев и бандитов...
        Цитата: Spartanez300
        В данном случае команда фас была понята Мишкой буквально и он по своей недалекости подумал что США за него впрягутся .
        210окв
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:35
      Можно подумать, что в США правая рука не знает что делает левая. winked
      сибиралт
  2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:35
    Десять лет...

    Как быстро идёт время...
    Ванёк
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:24
      Помянем наших воинов,честно выполнивших воинский долг и погибших в Южной Осетии....
      210окв
  3. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 06:55
    Мишико не на поводке надо держать, его лечить надо, полный неадекват

    Анатоль Клим
  4. TarasVE (Владимир) Сегодня, 07:10
    Мишико хозяива вовремя антидеприсанты не подвезли вот эго и заглючило тогда.
    TarasVE
  5. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:10
    Сами натравили его, а теперь слили
    nikoliski
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:12
    Да не сорвался, а сами спустили, а сейчас "дурака включили " типа мы не при делах! !! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 07:13
    Не верю в самодеятельность . Скорее ему сказали : твоя победа - наша победа , твоё поражение - только твоё .
    Holsten
  8. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:22
    Американцы вывели странную породу бобиков: на самого большого и доброго соседа гавчет, кидается... а чуть что, - так галстуки жрать...
    Jovanni
    1. Русский ватник (Денис) Сегодня, 07:28
      Добавлю свои пять копеек. Каков дрессировщик, таковы и клевреты... И наоборот... hi
      Русский ватник
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:36
    Оказали ему полную новостную, медийную и пропагандистскую поддержку и говорят, что непричастны. Так не бывает.
    Altona
  10. Strashila (I) Сегодня, 08:03
    Просто Саке показалось... что США и НАТО за него впрягутся если он откровенно полезет на Россию... но те первые рванули из страны побросав технику и вооружение... заниматься демагогией это одно и трясти кулачками... а получать цинки с трупами своих граждан, это совсем другое... то же самое произошло в 2014 в Крыму.
    Strashila
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