Иванов: В США признали, что в 2008 году Саакашвили "сорвался с поводка"

Сергей Иванов, десять лет назад во время "войны 08.08.08" занимавший пост вице-премьера, заявил, что американцы впоследствии признались, что Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка", пишет "Коммерсант".Как заявил в своем интервью газете "Коммерсант" Сергей Иванов, бывшая в то время госсекретарем Кондолиза Райс утверждала, что Соединенные Штаты не причастны к нападению на Южную Осетию, но все прекрасно понимали, кто стоял за спиной грузинского лидера, отдавшего приказ о нападении. В частной беседе Райс впоследствии призналась, что виновник войны все-таки Саакашвили, и что в тот момент он "просто сорвался с поводка", но никогда об этом американцы не расскажут во всеуслышание.Тогда, в начале августа, обстановка в зоне предстоящего конфликта сильно накалилась, и в ночь с 7 на 8 августа грузинские войска атаковали Цхинвал, столицу Южной Осетии, напав и на российских миротворцев. В Грузии объяснили свое нападение "восстановлением конституционного порядка". В конфликт вмешалась Россия, проведя "операцию по принуждению к миру", в результате которой грузинская армия была разбита, а российские "миротворческие силы" остановились недалеко от Тбилиси. В результате "пятидневной войны" погибло около одной тысячи человек, из них 72 российских миротворца. В последствии Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.Напомним, что в настоящее время Грузия обвиняет Россию в нападении на своих военнослужащих в 2008 году, при этом в Тбилиси не признают независимости Южной Осетии и Абхазии, заявляя, что республики по прежнему входят в состав Грузии.