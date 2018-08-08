08:05 08 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Испанский истребитель "отстрелялся" над Эстонией

В небе над Эстонией случился инцидент с самолетом НАТО, занятым в миссии по охране воздушного пространства прибалтийских государств. Испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000, пролетая над южной частью Эстонии, произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух", сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.

Испанский истребитель "отстрелялся" над Эстонией


Рийво Валге, занимающий пост главы эстонского штаба ВВС, заявил, что в настоящее время уточняются траектория полета ракеты, чтобы провести ее поиск. При этом Валге уточнил, что у запущенной ракеты AIM-120 AMRAAM активирован режим самоуничтожения, который при ошибочном пуске должен ликвидировать ракету, но имеется вероятность того, что ракета все-таки долетела до земли. Силы самообороны Эстонии выпустили предупреждение, что в случае обнаружения самой ракеты или ее компонентов, следует немедленно уведомить ВВС страны.


По словам полковника, радиус полета ракеты составляет сто километров, а запустили ее с высоты в шесть километров. Если она не самоликвидировалась, то даже при попадании в какой-либо объект на земле, ракета не нанесет большого ущерба, так как "по сравнению с бомбами ее сила очень мала", добавив, что инцидент подобного рода впервые произошел в воздушном пространстве Эстонии.

Необходимо напомнить, что у прибалтийских республик отсутствует собственная авиация, поэтому воздушное пространство над этими странами патрулируют самолеты Североатлантического альянса.







Использованы фотографии: http://www.airliners.net/
12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 06:53
    Искать надо в небе, ракета еще лееееетиииииит
    g1washntwn
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:58
      Как только найдут эту ракету, она и самоуничтожится. Откуда ей знать, кому она в руки попасть может? belay
      сибиралт
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:14
        у нее вроде как таймер на самоликвидацию стоять должен .
        но если он не сработал , и она при падении хотя бы частично уцелела , то нашим стоило бы тоже ее поискать . ибо ГСН для изучения (да хотя бы в плане РЭБ) была очень пригодна .
        просто экспл
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:29
          Цитата: просто экспл
          нашим стоило бы тоже ее поискать

          Дать объявление в газете "куплю ракету за вознаграждение". И подпись - "Темнейший". Все всё поймут, а придраться не к чему. Да и визгу будет столько, что узнают все.
          Shurik70
  2. spech (Владимир) Сегодня, 06:57
    в случае обнаружения самой ракеты или ее компонентов, следует немедленно уведомить ВВС страны.

    После продажи находки оборонный бюджет вырастит на 300%
    spech
  3. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:00
    Почему-то прибалтов не жалко. От слова "совсем".
    Опасно другое, а если эти пьяные испанцы вновь запулят ракету, и, поскольку, Прибалтика по площади мала, эта ракета залетит в наше воздушное пространство? Или, не дай бог, упадет на наших людей в приграничных районах. Вот по израильским стандартам надо сбивать средствами ПВО такие "воздушные объекты", которые могут нести угрозу нашим границам и гражданам. И об этом и испанцам и прочим шведам надо сказать открыто, не таясь, чтобы потом пеняли только на себя.
    1536
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 07:39
      при любом раскладе, будет максимум нота протеста. Даже если будут жертвы.
      Я русский
  4. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:00
    ДОГОНЯЙТЕЕЕ!!!!
    Ванёк
    1. Неплохой Сегодня, 07:28
      Футбол в Барселону полетела смотреть.
      Неплохой
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 07:00
    Путин, прекрати! (С)
    Мур
  6. TarasVE (Владимир) Сегодня, 07:06
    Российские спецслужбы с помощью средств РЭБ умышленно произвели пуск ракеты, без ведома пилота.Она упала в Псковской области и отправилась на изучение ТТХ.
    (Свободная Эстонская пресса.) lol
    TarasVE
  7. Fil743 (Игорь) Сегодня, 07:09
    В связи с "угрозой вторжения армад российских танков" надо срочно ввести непрерывное патрулирование натовскими истребителями-бомбардировщиками с полным БК. Чтобы реально боялись lol
    Fil743
  8. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 07:10
    В самурайском духе : там было право на пробу меча , а у нато теперь право на пробу ракет .
    Holsten
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:16
    А чего эстонцы возмущаются? fool Сдали свою "независимость "тем кто побогаче и посильнее, так пускай и привыкают к участи терпил -это только цветочки, дальше их ждут ягодки, и ягодки эти будут со вкусом крови! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  10. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:18
    Необходимо напомнить, что у прибалтийских республик отсутствует собственная авиация, поэтому воздушное пространство над этими странами патрулируют самолеты Североатлантического альянса.


    Эта.... А бомбардировщики у них часом, не патрулируют? А то ещё и бомбы искать по Прибалтике придется. Ну тут попроще будет искать куда упало: был хуторок, оп-п-па, и нет хуторка...
    Jovanni
  11. besik (юрий) Сегодня, 07:23
    Ежели она долетела до нашей территории, то есть повод нашим ТУ-160 случайно отстреляться над Бискайским заливом на юго-восток....
    besik
  12. ПалБор (Павел) Сегодня, 07:31
    А как можно "случайно" запустить ракету? Там же нужно последовательно несколько операций произвести. Пилот под гипнозом был или пьяный похулиганил?
    ПалБор
    1. nikpwolf (Никита ) Сегодня, 07:40
      Не пилотом, а хакерами)) И полетела ( не взирая на дальность) на склады укровермахта или на крайний случай рассылать "новичок" в общественный сортир под Солсбери... К гадалке не ходи...
      nikpwolf
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:48
    Ракета - ракетой .. Вопрос в другом - а зачем вообще стрелял гишпанец - то ? Что это - технический сбой или глюки у пилота по теме "русские идут" ?
    КВУ-НСвД
    1. лысова (владимир) Сегодня, 07:58
      Ночью написали - технический сбой, поэтому до выяснения все полёты прекращены.
      лысова
  14. лысова (владимир) Сегодня, 07:56
    Какое ускорение приобретут осколки, с высоты 6 км, поражающие самолёт, мало не покажется. А так как пуск не санкционирован и ПВО может отработать, на нас " грешных " подумают.
    лысова
Картина дня