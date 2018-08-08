Испанский истребитель "отстрелялся" над Эстонией

В небе над Эстонией случился инцидент с самолетом НАТО, занятым в миссии по охране воздушного пространства прибалтийских государств. Испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000, пролетая над южной частью Эстонии, произвел боевой пуск ракеты "воздух-воздух", сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.Рийво Валге, занимающий пост главы эстонского штаба ВВС, заявил, что в настоящее время уточняются траектория полета ракеты, чтобы провести ее поиск. При этом Валге уточнил, что у запущенной ракеты AIM-120 AMRAAM активирован режим самоуничтожения, который при ошибочном пуске должен ликвидировать ракету, но имеется вероятность того, что ракета все-таки долетела до земли. Силы самообороны Эстонии выпустили предупреждение, что в случае обнаружения самой ракеты или ее компонентов, следует немедленно уведомить ВВС страны.По словам полковника, радиус полета ракеты составляет сто километров, а запустили ее с высоты в шесть километров. Если она не самоликвидировалась, то даже при попадании в какой-либо объект на земле, ракета не нанесет большого ущерба, так как "по сравнению с бомбами ее сила очень мала", добавив, что инцидент подобного рода впервые произошел в воздушном пространстве Эстонии.Необходимо напомнить, что у прибалтийских республик отсутствует собственная авиация, поэтому воздушное пространство над этими странами патрулируют самолеты Североатлантического альянса.