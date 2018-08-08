СМИ: Путин предложил Трампу ограничить ядерные вооружения

На прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече лидеров России и США, президент РФ Владимир Путин сделал президенту США Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.Как пишет издание, данные предложения ранее нигде не публиковались и содержатся на странице документа под названием "Диалог по вопросу контроля вооружений", попавшей в руки источника якобы от "российских чиновников". В документе расписаны следующие предложения России к США: продление договора СНВ-3 на пять лет, в том числе ограничение количества ядерных боеголовок наземного базирования, на подводных лодках и бомбардировщиках до 1,5 тыс. единиц. Кроме того, Москва предложила Вашингтону "подтвердить приверженность" Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.Также в документе упоминается о новом договоре о космосе, запрещающем "выводить оружие на орбиту Земли" обоим странам, различные предложения по сотрудничеству и рекомендации по диалогу в формате 2+2 между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.В издании отмечают, что администрация США отказывается комментировать данные предложения, аргументируя это отсутствием таких документов у Трампа. Как заявили в Госдепе, президент США "не получал никаких предложений от Путина".