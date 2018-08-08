13:53 08 августа
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СМИ: Путин предложил Трампу ограничить ядерные вооружения

На прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече лидеров России и США, президент РФ Владимир Путин сделал президенту США Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

СМИ: Путин предложил Трампу ограничить ядерные вооружения


Как пишет издание, данные предложения ранее нигде не публиковались и содержатся на странице документа под названием "Диалог по вопросу контроля вооружений", попавшей в руки источника якобы от "российских чиновников". В документе расписаны следующие предложения России к США: продление договора СНВ-3 на пять лет, в том числе ограничение количества ядерных боеголовок наземного базирования, на подводных лодках и бомбардировщиках до 1,5 тыс. единиц. Кроме того, Москва предложила Вашингтону "подтвердить приверженность" Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.


Также в документе упоминается о новом договоре о космосе, запрещающем "выводить оружие на орбиту Земли" обоим странам, различные предложения по сотрудничеству и рекомендации по диалогу в формате 2+2 между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.

В издании отмечают, что администрация США отказывается комментировать данные предложения, аргументируя это отсутствием таких документов у Трампа. Как заявили в Госдепе, президент США "не получал никаких предложений от Путина".



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:09
    Слетали бы у нас Су-57, Т-14 и т.д. с конвейеров, как пирожки, можно было бы поддержать такую идею. А так, ракет должно хватить на всех членов одной дружественной организации в «чёрный день».
    Leeds
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:15
      Опять - одна бабка сказала...
      maxim947
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:29
        Зачем напускать туман , что это за информация ? , дальше пусть каждый домысливает - вот так и рождаются слухи.
        cniza
        1. Татьяна Сегодня, 11:31
          СМИ: Путин предложил Трампу ограничить ядерные вооружения

          И что, Трамп или его администрация послушает Путина? Нет, конечно! А только сделает вид, что послушала.
          Языком, конечно, всё "молоть" можно - дипломатия выдержит. Однако для РФ, не дай Бог, Путину уподобиться Горбачёву и Ельцину!
          Татьяна
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:46
            Цитата: Татьяна
            Языком, конечно, всё "молоть" можно - дипломатия выдержит. Однако для РФ, не дай Бог, Путину уподобиться Горбачёву и Ельцину!
            Вы правы Татьяна. первая мысль была об этом, подумалось "Проходили уже..."
            запрещающем "выводить оружие на орбиту Земли" обоим странам
            Создается впечатление, что там тогда Китай безраздельно господствовать будет. recourse
            MPN
            1. Татьяна Сегодня, 13:13
              Цитата: MPN
              Создается впечатление, что там тогда Китай безраздельно господствовать будет.
              А с Китаем с 1970-х заигрывает и активно его инвестирует по новым технологиям Великобритания, а через неё затем и США.
              Поэтому Вы правы! Ловушка по ядерному "разоружению" с США для России может оказаться ещё ТА! Да и Япония до производства ЯО не так уж и далека - свои военные запасы ядерного вещества уже имеет!
              Татьяна
    2. nikoliski (Николай) Сегодня, 10:08
      очевидно Путин знает, что и ракеты у нас с конвейеров слетать не будут так быстро как хотелось бы(всего один завод делает и Ярсы и искандеры)скоро Воеводы окончательно снимут с вооружения( 3 срок служат- уже продлевать некуда) а Сармат ракета дорогая и сложная, заменить 80 воевод в шахтах нереально сарматами даже за 5-6 лет.Поэтому и просит продлений СНВ потому что знает что американцы способны выгруженные на склады боеголовки поставить на полную загрузку на ракеты Трайдентов( там сейчас было из-за СНВ ограничение)Мы же свои снятые боеголовки продавали американским "партнерам" ввиде плутония для их атомной промышленности.
      nikoliski
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:40
        Цитата: nikoliski
        заменить 80 воевод в шахтах нереально сарматами даже за 5-6 лет

        Откуда столько Воевод взяли? ЕМНИП, их 30 с небольшим стоит на вооружении.
        Гаргантюа
        1. nikoliski (Николай) Сегодня, 13:22
          вы прочтите сколько их было всего в Домбаровском и Ужуре, их снимают каждый месяц по штуке-На май 2006 года в состав РВСН входили: 74 шахтных пусковых установки с МБР Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащёнными 10 боевыми блоками каждая. По состоянию на 2017 год на боевом дежурстве находились 46 единиц Р-36М2 «Воевода»[6] в двух позиционных районах в Ясном (Оренбургская область) и Ужуре (Красноярский край) в варианте с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (по 10 боевых блоков мощностью 1 Мт каждый), которые планируется сохранить на боевом дежурстве до начала 2020-х годов.[7]

          Список формирований РВСН, когда либо эксплуатировавших, либо эксплуатирующих РС-20:

          31-я ракетная армия в г. Оренбург
          13-я Краснознамённая Оренбургская ракетная дивизия в г. Ясный (Домбаровский)
          59-я ракетная дивизия в п. Локомотивный (Карталы) — расформирована в 2005 году[8]
          33-я гвардейская ракетная Бериславско-Хинганская дважды Краснознамённая, ордена Суворова армия в г. Омск
          62-я ракетная Краснознамённая дивизия в пгт. Солнечный (Ужур-4)
          38-я ракетная дивизия в г. Державинск — расформирована в 1996 году[9]
          41-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени ракетная дивизия в г. Алейск — расформирована в 2001 году[10]
          57-я ракетная дивизия в г. Жангизтобе — расформирована в 1995 году А всего ракет было конечно не 80, а много больше( режут и режут их)
          nikoliski
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:48
            Верно, 46 Воевод стоят на боевом дежурстве. Но никак не 80, как вы написали. Много это или мало? По мне, так не много. Для производства такого же количества Сармат потребуется лет десять, а это, согласитесь, много.
            Гаргантюа
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:10
    попавшей в руки источника якобы от "российских чиновников"
    ....Тут бы ФСБ поработать...
    parusnik
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:39
      Да думаю , что незачем тут особо работать - то ... Это небольшая модификация излюбленного метода нынешних СМИ "метода ОБС" - только теперь вброс полуправды подаётся от имени якобы представителей противника , т.е. нас . На деле , если и было , то скорее всего предложение Путина подтвердить приверженность действующим договорам ( СНВ-3 , мирный космос , дог. РСМД и тд ) и возможно подкрепить их некими допсоглашениями ... А в утечку от
      "российских чиновников".
      верю слабо - во первых - это какого же уровня должен быть чиновник ознакомленный с содержанием переговоров тет-а-тет , а во вторых он не мог бы не понимать , что Россия не Америка и куда его закатают за такую утечку . Просто журналюга мыслил местными категориями , где трепаться о поднаготной высшей политики государства можно легко и безнаказанно (если тебе покровительствуют противники действующей власти) , а в России другие немного традиции .
      КВУ-НСвД
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:35
      Цитата: parusnik
      попавшей в руки источника якобы от "российских чиновников"
      ....Тут бы ФСБ поработать...

      Кхм....Так может быть это и есть умышленно засвеченная часть их работы по организации плановой утечки информации, для установления сектора постоянного слива и выхода на конечного(конченного) крота))) feel А вы вот так сразу палите работу конторы recourse
      Ныробский
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:39
        Видимо, судя по последним сливам, "контора" только этим и занимается...Вероятно "кротов" решили работой загрузить...
        parusnik
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 08:14
    Весьма странная информация. Россия, сокращать? При форсировании ПРО странами НАТО и Японией и при том что 1500 боевых блоков с трудом хватит для поражения всех нужных целей, долетит 1400 хорошо если.
    Насчет договора, о запрете оружия в космосе интересно... как раз недавно американцы решили его выводить. Неужели так плохи дела с этим, что на уступки придется идти?
    Vadim851
    1. spektr9 Сегодня, 09:55
      Весьма странная информация. Россия, сокращать? При форсировании ПРО странами НАТО и Японией и при том что 1500 боевых блоков с трудом хватит для поражения всех нужных целей, долетит 1400 хорошо если.

      У нас их уже меньше 1500, всего 1444 ....
      Насчет договора, о запрете оружия в космосе интересно... как раз недавно американцы решили его выводить. Неужели так плохи дела с этим, что на уступки придется идти?
      Там речь о оружии массового поражения
      p.s. Зато на сайт как не зайдешь, одна эйфория всех победим laughing
      spektr9
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:45
        ОМП размещать вряд ли станут, много рисков. А вот средства перехвата МБР очень даже, мусолится активно это тема.
        Вот, даже 1440. Я ядерный потенциал Франции и особенно Великобритании следует учитывать как дополнение американского. Также КР типа Томагавк и JASSM-ER по отношению к России являются стратегическим оружием. Бомберы B1 включаться как бы тоже должны.
        Vadim851
    2. nikoliski (Николай) Сегодня, 10:12
      даже если долетит всё, этого "всего" совсем не хватит для уничтожения даже половины всех стран НАТО( а американцы хитрые, они базы повсюду суют, даже не в НАТОвские Катары и иже с ними, чтобы если что нам не то что по городам-по базам боезапаса не хватило( и не хватит- это далеко не советский арсенал в 28 000 различных боеголовок)
      nikoliski
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:48
        К тому же в США застройка менее плотная, огромный частный сектор, много помещений под землей. Реально что наиболее опасно это разрушение энергоблоков АЭС, но тогда опа будет всем вообще на этом глобусе.
        Vadim851
  4. лысова (владимир) Сегодня, 08:20
    Если не липа , может хватит на одни и те же грабли наступать - договариваются с теми , кто за свои слова и документы отвечает.
    лысова
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:29
    Чаще всего, из истории человечества, можно сделать вывод, что после заявления о сокращении вооружения весь мир лихорадочно начинает наоборот вооружаться! Так что новый этап общепланетной гонки вооружений не за горами
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:51
    Во во. Полковник Трамп. Не быть тебе генералом, пока не снимешь Трайденты с наглицких подлодок. Маразматикам такие "спички" доверять себе дороже hi
    Tusv
  7. shans2 (shans2) Сегодня, 09:33
    что тут за крики? разговор лишь о продлении нынешней расстановки ядерных сил, а не сокращение.... можно конечно начать увеличивать количество ЯО, но зачем? У России теперь гиперзвук есть
    shans2
  8. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 10:00
    Как заявили в Госдепе, президент США "не получал никаких предложений от Путина".

    удобненькая такая позиция
    seregatara1969
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