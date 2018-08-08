13:55 08 августа
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В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией

Израиль и Россия будут сотрудничать в сфере противоракетной обороны при условии, что сирийской армии не будут поставляться комплексы С-300, передает РИА Новости заявление экс-главы организации ПРО Израиля, генерала Узи Рубина.

В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией


Сотрудничество по ПРО зависит от Москвы. Сегодня отношения между Израилем и РФ дружественные, россияне проявляют большое и обоснованное внимание безопасности еврейского государства, сказал Рубин журналистам в ходе конференции, посвященной вопросам ракетно-космической обороны.


Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют. Поставка этих комплексов будет иметь большие политические последствия, поскольку проблема эта – политическая, пояснил генерал.

Ранее в Москве не раз рассматривалась возможность поставки в САР зенитных систем С-300. Однако передача комплексов каждый раз откладывалась, в том числе по просьбе израильских властей, которые небезосновательно считают, что комплексы, размещенные в соседней стране, перекроют всё воздушное пространство Израиля.

Тем не менее, вопрос поставок С-300 снова попал в повестку дня российского руководства во второй половине апреля после того, как США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии ракетные удары. Позднее, комментируя это событие, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара западной коалиции, Россию уже не могут связывать «никакие моральные обязательства» не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 162

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:18
    Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют.
    ...И как эта деградация будет выглядеть?
    parusnik
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:19
      Сдержанность Израиля в вопросах налетов на Сирию - залог того, что вопрос останется на бумаге.
      Одно время, имея анклав с бойцами ИГ под боком, с упорством, достойным лучшего применения, бомбили тех, кто боролся с чёрными.
      С ликвидаций черно-зеленой опухли на юз Сирии этот вопрос должен вообще уйти с повестки, как бомбардировки, так и С-300.
      Leeds
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:21
        И как эта деградация будет выглядеть?

        Биньямин Нетаньяху реже будет в гости летать.
        maxim947
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:37
          Цитата: maxim947
          И как эта деградация будет выглядеть?

          Биньямин Нетаньяху реже будет в гости летать.

          Летать он не будет вообще, там же С-300 будут, ссыкотно летать то станет...
          MPN
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:10
            Если Израиль против поставок С-300, то надо поставить С-400
            А то Ф-35, вероятно, плохо на радаре С-300 будет виден
            Shurik70
      2. sogdy (sogdy) Сегодня, 11:34
        Цитата: Leeds
        Сдержанность Израиля в вопросах налетов на Сирию - залог того, что вопрос останется на бумаге.
        Одно время, имея анклав с бойцами ИГ под боком, с упорством, достойным лучшего применения, бомбили тех, кто боролся с чёрными.
        С ликвидаций черно-зеленой опухли на юз Сирии этот вопрос должен вообще уйти с повестки, как бомбардировки, так и С-300.

        Таки не понял: Вы за белых или за красных?
        И да, мнение Израиля учитывается в последнюю очередь. Ссылка на него - лишь дипломатическая форма не отвечать на глупые вопросы.
        sogdy
        1. borberd Сегодня, 12:25
          Кем это мнение Израиля учитывается в последнюю очередь ? Россией или США ? Вы просто со здравым смыслом не в ладах , отсюда и такие глупые заявления . Израиль сказал что не хочет иранцев и хизбаллонов на своих границах , и россияне их не пустили на границу . Сейчас там нет С-300 потому что Израиль против , а не потому что кто-то не хотел поставлять . Короче .. , курите тему ..
          borberd
          1. sogdy (sogdy) Сегодня, 12:27
            Цитата: borberd
            Кем это мнение Израиля учитывается в последнюю очередь ?

            Вы считаете, что Ваше мнение кому-то интересно? ...наш шестигранный друх.
            sogdy
            1. borberd Сегодня, 13:30
              А кому интересно что считаете вы ? Ваше мнение , с реальным состоянием дел на БВ , никак не кореллирует . Ваши посты о Израиле , отличаются редким незнанием реалий и болезненным снобизмом . Особенно умиляет это ваше - "учитывается в последнюю очередь ... " - поменьше апломба , больше читайте по теме - чтоб "впросак" не попадать .
              borberd
              1. sogdy (sogdy) Сегодня, 13:43
                Цитата: borberd
                А кому интересно что считаете вы ? Ваше мнение , с реальным состоянием дел на БВ , никак не кореллирует . Ваши посты о Израиле , отличаются редким незнанием реалий и болезненным снобизмом

                И тут его понесло...
                Надеюсь, выздоровеете. Или нет. Но это будут Ваши проблемы. Но не мои.
                sogdy
            2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 13:51
              Мне его мнение интересно. Гораздо больше, чем ваше.
              Kirill Dou
        2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:42
          Очень смешно, залезли на БВ,и не учитывать...да наверное главного игрока там Израиль... Я бы вообще посоветовал Израилю с Ираном обьедениться, и нагнуть в пустыне всех вообще!Не позволяет идеология!
          игорка357
    2. Комментарий был удален.
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:30
      Толку нам от сотрудничества в ПРОтиворакетной обороне с Израилем, у нас чё, общие враги появилисьwassat? А трёхсотки Сирии нас может остановить лишь одно - то что поставка по сути бесплатная. Вот Ирану, Ираку и Египту если будет договорённость и бабки - поставим и С-300 и С-400.
      Сармат Саныч
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:08
        Цитата: Сармат Саныч
        Толку нам от сотрудничества в ПРОтиворакетной обороне с Израилем, у нас чё, общие враги появилисьwassat? А трёхсотки Сирии нас может остановить лишь одно - то что поставка по сути бесплатная. Вот Ирану, Ираку и Египту если будет договорённость и бабки - поставим и С-300 и С-400.

        Сотрудничество в области ПРО между нашими странами невлзможно. Генералы в отставке часто несут отсебятину лишь бы пропиариться.
        Арон Заави
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:34
          Цитата: Арон Заави
          Сотрудничество в области ПРО между нашими странами невлзможно. Генералы в отставке часто несут отсебятину лишь бы пропиариться.
          У вас предвзятое мнение Арон, если смотреть со стороны, то слова генерала Узи Рубина вполне укладываются в сложившуюся ситуация вокруг ЗРК! Если вы Арон вмести с генералом работали, то поделитесь другими взглядами на слова генерала... yes

          Узи Рубин (англ. Uzi Rubin, ивр. עוזי רובין) — израильский инженер, основатель и первый директор Израильской организации по противоракетной обороне Министерства обороны, в рамках которой запустил и руководил национальной инициативой по разработке, созданию и развертыванию израильской системы противоракетной обороны Arrow (Модификации:Arrow-1; Arrow-2; Arrow-3;начались работы по разработке Arrow-4), бывший руководитель ракетной программы Министерства обороны, глава компании Rubincon Ltd, независимый консультант!
          XXXIII
    4. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 09:16
      "...и они возроптали." И так по каждому поводу ещё со времён Моисея! request
      SteelRatTV
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:28
        Ну вот ... А в соседней теме некоторые говорили, что судьба Израиля решается в Израиле! А оказывается это находится в сфере моральных устремлений России... Мораль она вообще разная бывает. Христианская например! Не будет ли она в Израиле не правильно понята?)
        Опер
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 11:30
          Цитата: Опер
          Христианская например!

          good
          Цитата: Опер
          Не будет ли она в Израиле не правильно понята?)

          У них не много другая мораль yes
          Вас Влад
          1. Krasnodar Сегодня, 12:33
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: Опер
            Христианская например!

            good
            Цитата: Опер
            Не будет ли она в Израиле не правильно понята?)

            У них не много другая мораль yes

            А я всегда думал, что Христианство это адаптированный под греческое население Византийской империи иудаизм ))
            Ошибался, наверное
            Krasnodar
            1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 12:38
              Цитата: Krasnodar
              А я всегда думал, что Христианство это адаптированный под греко-римское население иудаизм ))
              Ошибался, наверное

              Вот вам намёк...
              Вас Влад
              1. Krasnodar Сегодня, 13:07
                Полная чушь и профонация ))
                Гой - народ, а не стадо. (Ну да, иврита и арамейского, т.е. языков, на котором говорил Христос, батюшка естесиественно, не разумит). Евреи в Библии тоже называются гой (народ, сделаю тебя великим народом, обещает Б-г Аврааму).
                И т.д. - за пару минут ахинеи батюшку можно подловить на трындеже раз восемь..))))
                Krasnodar
                1. borberd Сегодня, 13:32
                  При наличии вступительных экзаменов в попы , этот "батюшка" даже на звонаря бы не прошёл . Хотя... lol
                  borberd
        2. sogdy (sogdy) Сегодня, 11:56
          Цитата: Опер
          Не будет ли она в Израиле не правильно понята?)

          Знаете, по Вашему очень резонному вопросу решил глянуть Абрама Леона. И офигел - если биография на Красных бригадах имела лишь мелкие (вобщем-то несущественные) умолчания, то теперь в топе сайты, утверждающие, что профессор философии Берлинского университета, гражданин Рейха - таки являлся бельгийским троцкистом... Кто-то отчаянно дискредитирует анализ еврейства и иудаизма с позиций материализма.
          Так что "мораль" в отношении Израиля может пониматься только как "выгодность".
          sogdy
    5. майор147 Сегодня, 09:41
      Цитата: parusnik
      Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют.
      ...И как эта деградация будет выглядеть?

      Хохлатым чего то продадут.
      майор147
    6. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 10:41
      передача комплексов каждый раз откладывалась, в том числе по просьбе израильских властей, которые небезосновательно считают, что комплексы, размещенные в соседней стране, перекроют всё воздушное пространство Израиля.

      А сирийцы после получения пообещают Израилю, что не будут обстреливать самолёты, летающие над территорией Израиля !
      Starover_Z
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 11:59
        Цитата: Starover_Z
        пообещают Израилю, что не будут обстреливать самолёты, летающие над территорией Израиля

        Ващета, это вопрос предустановок.
        sogdy
    7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:47
      Цитата: parusnik
      Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют.
      ...И как эта деградация будет выглядеть?

      Чтобы такое не случилось, Россия должна твердо пообещать не поставлять с- 300 и сдержать слово! Поставить с-400.
      СССР-1
  2. To be or not to be Сегодня, 08:18
    С-300 оборонительное оружие.
    И Россия его поставит Сирии!
    И Израиль это скушает..
    И очередной раз Нетаньяху приедет в Сочи -другого пути у них нет..просто нет..
    Да .кстати .США не постеснялись поставить Израилю самолеты Ф-35 ...
    To be or not to be
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:43
      Цитата: To be or not to be
      И Россия его поставит Сирии!

      нет, не поставит, будет только обещать, так как Израиль - дружественное государство нашим правителям-олигахам
      Тикси-3
      1. PDM80 (денис) Сегодня, 09:18
        не столько дружественное, сколько запасной аэродром!
        PDM80
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:34
        А чего же это они так нервничают, Тикси? Если только обещания в том числе способны навести порядок на юге Сирии то скажу я вам у нас большие перспективы подкрепленные реальными возможностями!
        Опер
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:48
          Цитата: Опер
          А чего же это они так нервничают, Тикси? Если только обещания в том числе способны навести порядок на юге Сирии то скажу я вам у нас большие перспективы подкрепленные реальными возможностями!


          Уже 3 года наши там, а вы все продолжаете про перспективы...
          Не надоело пороть одну и ту же нелепость?
          Уже раз 10 наши СМИ говорили о разгроме врагов.
          И что?
          Через день-два. опять появляются новости. Как бармалеи снова что-то там захватили, снова кого-то разгромили...
          ЗВО
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:11
            Цитата: ЗВО
            Уже раз 10 наши СМИ говорили о разгроме врагов.
            И что?
            Через день-два. опять появляются новости. Как бармалеи снова что-то там захватили, снова кого-то разгромили...

            Уже раз 10 наши СМИ гворили о победе алкоголизма.
            И что?
            Через день два опять появляются новости. Как алкоголики снова сломали скамейки, снова устроили семейный дебош.....
            Зачем вы этот порожняк гоняете? Уничтожено зарождающееся квази государство имя которому - "Исламское Государство Ирака и Леванта"обладавшее всеми атрибутами присущими государству - армией, судом, министерством обороны,финансов и экономики, информации, с работающей системой налогообложения и т.д., а гоняют сегодня по пустыне его ошмётки в виде групп бородатых недобитков. Вы разницу между ИГИЛ и недобитыми бандюками вообще осознать то можете?request
            Ныробский
            1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 10:48
              Цитата: Ныробский
              Цитата: ЗВО
              Уже раз 10 наши СМИ говорили о разгроме врагов.
              И что?
              Через день-два. опять появляются новости. Как бармалеи снова что-то там захватили, снова кого-то разгромили...

              Уже раз 10 наши СМИ гворили о победе алкоголизма.
              И что?
              Через день два опять появляются новости. Как алкоголики снова сломали скамейки, снова устроили семейный дебош.....
              Зачем вы этот порожняк гоняете? Уничтожено зарождающееся квази государство имя которому - "Исламское Государство Ирака и Леванта"обладавшее всеми атрибутами присущими государству - армией, судом, министерством обороны,финансов и экономики, информации, с работающей системой налогообложения и т.д., а гоняют сегодня по пустыне его ошмётки в виде групп бородатых недобитков. Вы разницу между ИГИЛ и недобитыми бандюками вообще осознать то можете?request


              Как вы их не называйте. Даишем ли. игилом ли, джебхатом. армией ислама, ахраром. аджадом, нусрой - все это фигня...
              Они там со всего мира собираются.
              Сегодня они так называются. завтра иначе.
              Ну и что что наши провозгласили разгром ДАИШа...??? Что в этом такого?
              Разгрома по сути то и не было, просто пара банд ушла в Ирак, а остальные переименовались в Малахим...
              И все.
              Вы это понимаете?
              Ну что вы суетесь с умным видом туда. в чем не понимаете?
              Вы знаете. сколько там группировок. только чисто исламских, со всего мира наемников? Порядка 20...
              А если еще курдские, есть турецкие, есть сирийские, в которых чужаков не берут.

              И все. все они воюют ...

              И порожняк гонишь ты... несешь какую то муть про игил - как государство...
              ЗВО
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:17
                Цитата: ЗВО
                несешь какую то муть про игил - как государство...

                Поподробнее, почему это, по-Вашему, "муть", не растолкуете?
                Голован Джек
                1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:31
                  Цитата: Голован Джек
                  Цитата: ЗВО
                  несешь какую то муть про игил - как государство...

                  Поподробнее, почему это, по-Вашему, "муть", не растолкуете?


                  Да потому. что они не являются чем то целостным.
                  Что можно сломать и оно останется сломанным.
                  Они переформатируются "на лету", бармалеи переходят от одной группировке к другой...
                  и вот получается.
                  Что какой-нибудь Ахрир в 10 тысяч стволов.
                  Развалился по внутренним разногласиям.
                  5 тысяч ушли в во вторую группировку, 4500 человек в третью группировку.
                  Оставшиеся 500 пострелялись между собой - осталось 100 человек с названием Ахрир.
                  Потом их сирийцы смогли уничтожить - и вот победная реляция в СМИ - Ахрир уничтожен...
                  и наши "умники" потом рассказывают. что Ахрир был очень сильный - 5000 боевиков. Что он уничтожен.

                  А по факту?
                  А по факту - уничтожено сирийцами 100 боевиков.
                  400 - тоже погибли. что есть хорошо.
                  но 4500 боевиков не уничтожено.
                  Они просто "переобуты"...
                  И они продолжают воевать.
                  ЗВО
                  1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:09
                    Цитата: ЗВО
                    Да потому. что они не являются чем то целостным

                    Сейчас - да, а, скажем, в 2014-м - тоже "не являлись"?
                    Цитата: ЗВО
                    муть про игил - как государство

                    Какую территорию (сколько) контролировала эта организация, скажем, в том же 2014-м и какую - сейчас?
                    Занимается ли организация, как ранее, оптовыми поставками сирийской нефти? Соответственно, возросли или снизились доходы этой организации?
                    Я к чему: изначально это действительно было нечто с претензией на государственность: территории, самофинансирование, и прочая-прочая. А теперь вот - не является.
                    А Вы там боевиков на пальцах считаете... зачем-то request
                    Голован Джек
                  2. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:10
                    О чём вы говорите? Вы на карту посмотрите! Какие территории и стратегические объекты боевики занимали до и после разгрома.
                    Что вы тут мозги парите своими переходами из одной в другую группировку?
                    Hottabych
                  3. sogdy (sogdy) Сегодня, 12:25
                    Цитата: ЗВО
                    А по факту?
                    А по факту - уничтожено сирийцами 100 боевиков.
                    400 - тоже погибли. что есть хорошо.
                    но 4500 боевиков не уничтожено.
                    Они просто "переобуты"...

                    Попытка описать броуновское движение. Или фильтруют, или замораживают. Или оба вместе.
                    "Замораживание" проводится в том числе на уровне прекращения криминального движения денег и прекращения криминального образования (таки да). А фильтрация - она и есть фильтрация. Вы забыли, что начиналось с "более 5 миллионов" активных единиц (контроль 80% населения на 95% территории).
                    sogdy
              2. sogdy (sogdy) Сегодня, 12:11
                Цитата: ЗВО
                Вы знаете. сколько там группировок. только чисто исламских, со всего мира наемников? Порядка 20...

                На севере Красноярского края в Гражданскую (фактически до 1926 года) действовало более 100 партизанских отрядов - красные всех цветов.
                Чем Вы пытаетесь удивить?
                sogdy
          2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:42
            Цитата: ЗВО
            раз 10 наши СМИ говорили о разгроме врагов


            Наши СМИ говорили о том, что трамп говорил мол победил всех в Сирии.

            Не путайте. Это разные вещи.

            Ни на ОРТ, ни на РТР, ни на СТС и прочих ТНТ такого не было. РБК и Дождь не смотрю, не знаю. Может у них есть.
            Ванёк
            1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:13
              Цитата: Ванёк
              Цитата: ЗВО
              раз 10 наши СМИ говорили о разгроме врагов


              Наши СМИ говорили о том, что трамп говорил мол победил всех в Сирии.

              Не путайте. Это разные вещи.

              Ни на ОРТ, ни на РТР, ни на СТС и прочих ТНТ такого не было. РБК и Дождь не смотрю, не знаю. Может у них есть.


              последняя новость о разгроме была 7 декабря 2017 года.
              И генштаб и Путин и МИД.
              Смотрите новости.
              Внимательно.
              ЗВО
              1. sogdy (sogdy) Сегодня, 12:29
                Цитата: ЗВО
                последняя новость о разгроме была 7 декабря 2017 года.

                Пожалуйста, процитируйте и укажите источник цитирования.
                Слова - они такие слова...
                sogdy
          3. Опер (Игорь) Сегодня, 10:56
            Алекс, в разговоре с людьми не надо грубить если вы вообще хотите, чтобы с вами разговаривали и не ответили в том же духе. Это я про "пороть нелепость"- порете чушь здесь и сейчас исключительно вы! Наши по вашему долго в Сирии находятся и ничего не изменилось? Сообщу вам страшную тайну - американцы с западной коалицией там гораздо дольше и Израиль там вообще прописался! Кто добился своих целей?
            Далее если перед вами не стоит задача принизить роль России в регионе, а вы просто не в теме то меньше говорите и больше слушайте. Спрашивайте обдумывая конечно вопросы. После этого пытайтесь сами анализировать ситуацию. Конечно вам это будет не легко, но хотя бы попробуйте.
            Опер
        2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:11
          Цитата: Опер
          А чего же это они так нервничают, Тикси?

          кто? евреи? не смешите мои подковы))....это все спектакль и ни кто не нервничают!
          Тикси-3
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:57
            Подковы?! Хорошо... Не буду! Мало ли чего...)))))))
            Опер
    2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:52
      Цитата: To be or not to be
      С-300 оборонительное оружие.
      И Россия его поставит Сирии!
      И Израиль это скушает..
      И очередной раз Нетаньяху приедет в Сочи -другого пути у них нет..просто нет..
      Да .кстати .США не постеснялись поставить Израилю самолеты Ф-35 ...


      Во первых - не поставят.
      Ибо все понимают, что как только комплексы будут отгружены - то в течении первой же недели по прибытии на Сирию - они будут уничтожены.
      Так же. как были уничтожены Яхонты и многое другое.

      Поэтому бессмысленность поставок понимают все.
      И Асад и Путин.

      И не сравнивайте связку США-Израиль и связку Россия-Сирия.
      Два военных гегемона (планетный и региональный) с преуспевающими экономиками с одной стороны.
      Два не пойми что (полу-аутсайдер и полный лузер) с другой стороны.

      Научитесь быть честными и понимать и осознавать реальные вещи.
      ЗВО
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:26
        Цитата: ЗВО
        Два военных гегемона (планетный и региональный) с преуспевающими экономиками с одной стороны.
        Два не пойми что (полу-аутсайдер и полный лузер) с другой стороны.

        Вот эти, как вы выразились два "непоймичто"(полу-аутсайдер и полный лузер) за неполных три года в связке для уничтожения ИГИЛ сделали больше, чем два "военных гегеммона" со сворой подручных "гегемонят" в количестве 60 стран за всё время войны в Сирии, и к тому же завалили нахрен весь план "планетарных и региональоных" по переформатированию Ближнего Востока под их интересы. Так что аутсайдеры в данном случае как раз США и Израиль. А знаете почему? Потому что они не учли истину из поговорки - "Против лома нет приёма, если нет другого лома". Американцы её просто не знают, а евреи покинувшие СССР уже подзабыли.
        Цитата: ЗВО
        Научитесь быть честными и понимать и осознавать реальные вещи.

        Вот сами и следуйте своему совету. В сирийском вопросе правда на нашей стороне. Нас позвали, мы пришли, отгрузили кому что положено легально и показательно. А евреи с американцами под видом борьбы с террористами оказывали им же полную поддержку - логистическую, информационную, медицинскую и военную. Факты сей неблаговидной деятельности Израиля и США обнаруживаются и документируются на освобождаемых территориях с завидным постоянством.
        Ныробский
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 10:53
          Цитата: Ныробский
          Цитата: ЗВО
          Два военных гегемона (планетный и региональный) с преуспевающими экономиками с одной стороны.
          Два не пойми что (полу-аутсайдер и полный лузер) с другой стороны.

          Вот эти, как вы выразились два "непоймичто"(полу-аутсайдер и полный лузер) за неполных три года в связке для уничтожения ИГИЛ сделали больше, чем два "военных гегеммона" со сворой подручных "гегемонят" в количестве 60 стран за всё время войны в Сирии, и к тому же завалили нахрен весь план "планетарных и региональоных" по переформатированию Ближнего Востока под их интересы. Так что аутсайдеры в данном случае как раз США и Израиль. А знаете почему? Потому что они не учли истину из поговорки - "Против лома нет приёма, если нет другого лома". Американцы её просто не знают, а евреи покинувшие СССР уже подзабыли.
          Цитата: ЗВО
          Научитесь быть честными и понимать и осознавать реальные вещи.

          Вот сами и следуйте своему совету. В сирийском вопросе правда на нашей стороне. Нас позвали, мы пришли, отгрузили кому что положено легально и показательно. А евреи с американцами под видом борьбы с террористами оказывали им же полную поддержку - логистическую, информационную, медицинскую и военную. Факты сей неблаговидной деятельности Израиля и США обнаруживаются и документируются на освобождаемых территориях с завидным постоянством.


          Просто. посмотрите реально, кому сейчас подчиняются территории в Сирии.
          Карту нефтяных районов обязательно.
          Карту пустынь.
          Проанализируйте
          А потом несите свой пафосный текст.
          ЗВО
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:48
        Цитата: ЗВО
        полу-аутсайдер и полный лузер


        Ты говори, да не заговаривайся.

        Ты судя по флагу не далеко от нас-то ушёл.

        Группа "Каста", песня Ревность.

        Второй - это вообще - прозрачный свитерок с вырезом,
        Полу..... такой, гелем вылизан,
        Кремом вымазан. "Откуда вылез он?"
        Из книги редких видов выписан.
        Ванёк
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:15
          Цитата: Ванёк
          Цитата: ЗВО
          полу-аутсайдер и полный лузер


          Ты говори, да не заговаривайся.

          Ты судя по флагу не далеко от нас-то ушёл.

          Группа "Каста", песня Ревность.

          Второй - это вообще - прозрачный свитерок с вырезом,
          Полу..... такой, гелем вылизан,
          Кремом вымазан. "Откуда вылез он?"
          Из книги редких видов выписан.


          Слушай Касту дальше. Я гораздо старше.
          и рэпчиками не увлекаюсь.
          ЗВО
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:22
            Ты только можешь сказать, что живёшь в полу-аутсайдерской, лузерской стране.

            Это твоё ведь:

            Цитата: ЗВО
            Два не пойми что (полу-аутсайдер и полный лузер) с другой стороны.


            ЧО ТЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕШЬ???

            Чемодан вокзал и знай как звали.

            Как можно гадить там где живёшь??? Я вас не понимаю. Если мне не нравится где-то я туда не хожу. С вашей стороны это на садо-мазохизм похоже.

            Извращенцы! Тьфу блин*.

            Аривидерчи кароче hi
            Ванёк
    3. spektr9 Сегодня, 09:59
      И Россия его поставит Сирии!
      Конечно поставит, сразу после того как осла корану научат ...
      spektr9
  3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 08:21
    Опять территория по площади Кош-Агачского района Республики Алтай, России условия выставляет: Не мешайте нам безнаказанно бомбить соседа, а то мы с вами дружить не будем.
    Нет предела вселенной и наглости ....., ну вы поняли чьей.
    Николай Петров
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:53
      Цитата: Николай Петров
      Опять территория по площади Кош-Агачского района Республики Алтай, России условия выставляет: Не мешайте нам безнаказанно бомбить соседа, а то мы с вами дружить не будем.
      Нет предела вселенной и наглости ....., ну вы поняли чьей.


      А что прямо то не скажешь?
      Трусливо становится?
      боишься обвинений в разжигании розни?
      ЗВО
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:27
        Кто умный, тот понял. А глупому как не старайся - не объяснишь. Про разжигание, так посмотрите наше ТВ, как там упоротые русофобы распинаются. Чем не разжигание? И не тыкайте мне, я уже одному тов. говорил: я вместе с Вами баранов не пас, и на брудершафт не пил. Извольте соблюдать правила поведения. Если это для Вас тяжело, Вы ошиблись сайтом. Удачи.
        Николай Петров
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 10:55
          Цитата: Николай Петров
          Кто умный, тот понял. А глупому как не старайся - не объяснишь. Про разжигание, так посмотрите наше ТВ, как там упоротые русофобы распинаются. Чем не разжигание? И не тыкайте мне, я уже одному тов. говорил: я вместе с Вами баранов не пас, и на брудершафт не пил. Извольте соблюдать правила поведения. Если это для Вас тяжело, Вы ошиблись сайтом. Удачи.


          Общение на ты - норма в интернете с конца 80-тых годов.
          Не пытайтесь с умным видом устраивать тут истерики...
          И тем более учить меня. начинавшего еще с ФИДО...
          ЗВО
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:50
            Цитата: ЗВО
            Общение на ты - норма в интернете с конца 80-тых годов

            Странная у вас норма воспитания, (воспитанник интернета) аж передергивает.
            Цитата: ЗВО
            И тем более учить меня. начинавшего еще с ФИДО...

            Я так понял, все кто на сайте хамит с ФИДО начинали?
            MPN
  4. лысова (владимир) Сегодня, 08:24
    Государство должно себя защищать , тем более, кода соседи шабутные со всех сторон.
    лысова
  5. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:27
    Израиль никогда не был и никогда не будет союзником России...
    Грэг Миллер
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 08:31
      Ну ничего страшного. Может хотя бы Россия будет союзником Израиля тогда, поживем увидим.
      Vladimirovich_4
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:36
      Они нам временные попутчики, и то до тех пор, пока израилю сша не начнёт прямо давать указания что и как делать в регионе. Тогда Россия израилю вдруг станет как минимум неинтересной, а то и передет в разряд врагов израиля.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:44
      Цитата: Грэг Миллер
      Израиль никогда не был и никогда не будет союзником России.

      уже лет так 25 как дружественное, с момента прихода к власти Путина Владимира Владимировича
      Тикси-3
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:50
        Цитата: Тикси-3
        уже лет так 25 как дружественное, с момента прихода к власти Путина Владимира Владимировича

        Естественно, поэтому смешно читать ряд комментаторов, грозящих Израилю...пока Путин у власти, никто даже не пукнет в ту сторону, С-300 они поставлять собрались wassat
        Стирбьорн
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:18
          Цитата: Стирбьорн
          Естественно, поэтому смешно читать ряд комментаторов, грозящих Израилю...пока Путин у власти, никто даже не пукнет в ту сторону, С-300 они поставлять собрались

          Ну если очень надо будет, то развернутые ЗРК можно оставить в Сирии и ничего везти не надо будет, все уже намести или под предлогом привезти С-300 для себя, а потом оставить, мол украли..... lol
          XXXIII
          1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 09:58
            Цитата: XXXIII
            Цитата: Стирбьорн
            Естественно, поэтому смешно читать ряд комментаторов, грозящих Израилю...пока Путин у власти, никто даже не пукнет в ту сторону, С-300 они поставлять собрались

            Ну если очень надо будет, то развернутые ЗРК можно оставить в Сирии и ничего везти не надо будет, все уже намести или под предлогом привезти С-300 для себя, а потом оставить, мол украли..... lol


            Вы дейс твительно такой смешной. что считаете, что мнение некоторых людишек на территории бывшего Сирийского государства. разорванного сейчас на клочки. в котором нет ни государственной власти. ни органов местного самоуправления. - будет восприниматься Турцией? Или Израилем? Или даже Иорданией?
            Не говоря уже про Францию. Британию , США...
            Уничтожат в первый же день после "оставления в Сирии"...

            Сирия - ничто. Просто территория на которой бегают племена.
            нету больше такой страны. как Сирия.
            Нету.
            Турки уже захватили очень ценное. и насовсем.
            Курды отжали всю нефть.

            Нету Сирии. Кончилась.
            как бы ни прискорбно это выглядело.
            ЗВО
            1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 11:01
              О да, порванная в клочки Сирия...Порванная в клочки экономика России...Знакомая методичка.
              Вы правы лишь в одном- ваше описание Сирии являлось планами США и Израиля. В реальности мы видим восстановление сирийской государственности на большей части территории страны, уничтожение игил (В том числе милых израильских приграничных), изгнание боевиков в идлиб, постепенное прижимание курдов к ногтю и возрат нефте-газовых месторождений.
              Налицо крупнейшее стратегическое поражение Израиля и США. Асад на месте + Иран на границе Израиля.
              Moskovit
              1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:19
                Цитата: Moskovit
                О да, порванная в клочки Сирия...Порванная в клочки экономика России...Знакомая методичка.
                Вы правы лишь в одном- ваше описание Сирии являлось планами США и Израиля. В реальности мы видим восстановление сирийской государственности на большей части территории страны, уничтожение игил (В том числе милых израильских приграничных), изгнание боевиков в идлиб, постепенное прижимание курдов к ногтю и возрат нефте-газовых месторождений.
                Налицо крупнейшее стратегическое поражение Израиля и США. Асад на месте + Иран на границе Израиля.


                Кому сейчас подчиняется север Сирии?
                Кому сейчас подчиняется восток Сирии?

                Государственность Сирии вы восстанавливается в бесплодных и безнефтяных пустынях?
                Курдов вы к ногтю прижмете?
                За курдов будет полноценная война между РФ и США.
                По всем фронтам.
                Курды для США - священная корова. И они ее никому не отдадут.
                и если с турками они еще пока вась-вась.
                То сирийцам и нам воевать с курдами они не позволят.
                ЗВО
                1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 11:28

                  Свежая карта специально для вас.
                  Можно сравнить с годичной давностью и увидеть динамику.
                  Про курдов не смешите. Барзани может рассказать, какие курсы священные для США . И африновские курды подтвердить. Так что постепенно, перемелят и север, и договорятся с вменяемыми местными курдами.
                  Moskovit
                2. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:26
                  Цитата: ЗВО
                  Государственность Сирии вы восстанавливается в бесплодных и безнефтяных пустынях?

                  Побережье - это бесплодные земли по вашему? Это самые густонаселенные районы. Хватит мозги здесь пудрить! Попросят ваших мерикатосов и с нефтяных районов. Скоро сами уйдут. Условия уже создаются для этого.
                  Hottabych
            2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:13
              Цитата: ЗВО
              Сирия - ничто. Просто территория на которой бегают племена.

              Так вот эти племена хуже всего, гляньте на Афганистан, там мало поменялось что! Эти племена постепенно будут формировать свои интересы и воевать будут чаще чем регулярная армия любой страны. После войны НКВД сколько лет еще гоняли в лесах остатки вермахта, так вот такая война самая сложная, тяжелая и очень затратная. Скажу еще раз, вот если человек 100 условно пролезут в Израиль вооруженные хотя бы автоматами, представьте какую бойню они там могут устроить, злость евреев не будет знать границ, в прочем и в других странах будет также. Вот почему Израиль больше вех своих соседей печется о безопасности своих границ, отводя угрозу на сторону под любыми предлогами и действиями.... yes
              Формально Сирии может и нет, хотят юридически она есть, но если и так, то её остатки (племена) будут еще долгие годы приносить проблемы соседним государствам, чума и анархия родит зверя не хуже того который гуляет сейчас. Кстати есть и африканские страны не уступающие в насилие Сирии, а может и хуже.... hi
              XXXIII
      2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 08:56
        Тикси, не согласен с Вами. Отношения с израилем восстановил рекламщик пиццы.
        Николай Петров
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:34
    У нас есть свои интересы, и если поставки то или иного вида вооружения соответствуют интересам России, это оружие должно быть туда поставлено. У израиля свои хотелки, и танцевать под их дудку как минимум наивно и опасно для нас. Дружба с израилем это вечные уступки в регионе во вред интересам России и той же Сирии.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:35
    Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют.
    Тут решают деньги, пока денег Асад не дает, значит нет и С-300! yes
    Однако передача комплексов каждый раз откладывалась, в том числе по просьбе израильских властей, которые небезосновательно считают, что комплексы, размещенные в соседней стране, перекроют всё воздушное пространство Израиля.
    А вот и не двусмысленное подтверждение опасности появления С-300 в Сирии! Значит экс-глава организации ПРО Израиля генерала Узи Рубина признает факт того что С-300 представляет угрозу безопасности Израиля и ограничит действия ВВС Израиля в данном регионе. Вот что значит здравая и холодная оценка военного, оружие есть оружие, а вот местные израильские рембо не подтверждают возможного воздействия С-300 на безопасность ВВС Израиля, ну фиг сними.... drinks
    Позднее, комментируя это событие, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара западной коалиции, Россию уже не могут связывать «никакие моральные обязательства» не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.
    Если Израиль будет вести себя и дальше так, игнорируя мир на БВ и права суверенных государств. То абсолютно согласен с МИД РФ, что РФ мало что сдерживает от морального права предоставить Сирии средства защиты от вмешательства из вне и не только Сирии.... hi
    XXXIII
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:35
    Башар Асад-друг Путина.
    Беньямин Нетаньяху-друг Путина.
    Беньямин Нетаньяху-враг Башара Асада.
    Израилю очень выгодно разделение Сирии и окончательная аннексия сирийских территорий-Голанских высот.
    В этой войне интересы США и Израиля сильно совпадают.
    Вот исходя из этого уравнения можно объяснить все выверты Израиля и России. Почему Россия сквозь пальцы смотрит на атаки Израиля на Сирию, почему ИГИЛ жмется к израильской границе. Почему такие пляски с организацией ПВО в Сирии.
    Altona
  9. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:40
    Позднее, комментируя это событие, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара западной коалиции, Россию уже не могут связывать «никакие моральные обязательства» не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.

    Да ладно, 102 номер региона не занят. Но для начала евреи должны расплатится по долгам. Почти 28 килобакса госдолга на душу населения.
    Tusv
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:15
      У нас гос.долг относительно невысокий:
      60% ВВП. И он снижается. За это (и другие успехи экономики) нам даже кредитный рейтинг недавно повысили. До АА.
      (28 килобаксов Вам, видимо, кажется большой суммой? Автомобиль...)
      voyaka uh
      1. brr1 (Макар ) Сегодня, 10:25
        врет и не краснеет
        brr1
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:49
          По-английски троечники читают? smile

          S&P raises Israel’s credit rating to record -AA
          voyaka uh
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:52
        Цитата: voyaka uh
        нам даже кредитный рейтинг недавно повысили. До АА.

        Нашли чем хвастаться. Кредитный скоринг у должников, всегда выше, чем у того, кто живет по средствам. Аксиома. У нас долг 3 с полтиной килобакса на душу населения, потому и рейтинг чуть выше плинтуса. hi
        Tusv
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:48
          Ваши представления об экономике мне стали понятны laughing
          voyaka uh
  10. vit357 Сегодня, 08:42
    Израиль нужно расформировать и проблемы закончатся.
    vit357
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:09
      Цитата: vit357
      Израиль нужно расформировать и проблемы закончатся.

      Сразу после того как Белоруссию вернут Польше.
      Арон Заави
      1. vit357 Сегодня, 10:44
        Белоруссия ничего ни у кого не захватывала,никого не бомбила и не устраивала геноцид соседним народам.Как-то так.Израиль террористическо-нацистское государство и это факт.
        vit357
      2. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 13:38
        Цитата: Арон Заави
        Сразу после того как Белоруссию вернут Польше.

        Только западная часть была в Польше 21 год, так что Ваше выражение не корректно.
        Израиль ни в коем случае нельзя расформировывать, а проблемы со временем решаться.
        saturn.mmm
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:43
    Израиль и Россия будут сотрудничать в сфере противоракетной обороны при условии, что сирийской армии не будут поставляться комплексы С-300, передает РИА Новости заявление экс-главы организации ПРО Израиля, генерала Узи Рубина.

    ... а чего так?! laughing ... чего так испугался какого то 300-го комплекса еврей-пвоошник?! wassat ...ведь фи-35 лучшие на планете Земля самолёты, они же невидимые никем...правда летают на них не все, и "не на всех скоростях", потому как если, не приведи Господи, больше 7G, тогда капец многомилиардному чуду голливуда! laughing
    глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после удара западной коалиции, Россию уже не могут связывать «никакие моральные обязательства» не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.

    ... а это ответ синезвездным, которые дежурят на сайте ВО...
    a.s.zzz888
  12. Pacifist (Виктор) Сегодня, 08:45
    Израиль в наглую наносит удары по территории суверенного государства, при этом что-то там еще заявляя про то, что оно не имеет права оборонятся... belay Господа евреи наверное слишком много рыбного супа если... условия они ставят.. охринеть можно.
    Pacifist
    1. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 08:53
      условия они ставят.. охринеть можно

      а вы ещё не ... ?
      Totah155 Mk 2
  13. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 08:45
    евреи давно деградировали, террористов когда стали поддерживать.
    Рав Рав
  14. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 09:03
    Зачем России сотрудничество с ИМзраилем? Ничему у Израиля Россия научится не сможет, зачем Израиль России? Израиль России не нужен, как и сотрудничество с ним. Можно спокойно поставлять С-300 Сирии, чтобы она сбивала из него неадекватных израильтянчиков, как обычно помогающих террористам.
    Феникс_Львов
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:23
      "Ничему у Израиля Россия научится не сможет, "////
      ----
      Почему это не сможет? Чипы можем научить делать. Знаете, что такое чип? -
      Он такой же важный, как атомный реактор, только маленький-маленький fellow
      voyaka uh
      1. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:32
        Цитата: voyaka uh
        Почему это не сможет? Чипы можем научить делать. Знаете, что такое чип? -

        laughing Ахахах! Учителя..... У еврея учиться - что жулику в долг давать! Сказанули.
        Hottabych
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:51
          Я не джинам предлагал учиться, а людям. wink
          voyaka uh
          1. Hottabych (Алексей) Сегодня, 13:26
            Цитата: voyaka uh
            Я не джинам предлагал учиться, а людям. wink

            Джины не желают учится делать чипы. wink А люди не желают чтобы их обманывали.
            Hottabych
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:40
              Люди не желают учиться. Ни у евреев, ни у других толковых людей. Хотят сидеть на крыльцы, и чтоб Хоттабыч принес много денег... yes
              voyaka uh
  15. Strashila (I) Сегодня, 09:07
    С какой стати со стороны Израиля обижучки на поставку С-300 Сирии... они в месте американцами кричали что этот комплекс ни о чем и представляет им ни какой угрозы... или все таки реально представляет...???
    Strashila
    1. Добрый (Слава) Сегодня, 10:05
      Согласен. Не нужен Сирии С-300. Нужно им поставить С-400 ! При этом у Израиля не будет претензий, ведь С-300 же не поставили!!! laughing
      Добрый
  16. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:11
    Вся проблема с израильскими хотелками и "нашим" пониманием (про баланс сил в регионе) в том, что представителей племени моисея у нас на ключевых постах тьма, а вот русского (этнического) на государственной должности в израиле днём с огнём не найдёшь.
    Николай Петров
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:20
      Мы не " племя". Ст. 282 по тебе плачет.
      профессор
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:25
        Уважаемый, я баранов с Вами не пас, и на брудершафт не пил. Не тыкайте пожалуйста. И рад буду от Вас услышать имя и фамилию русского на государственной должности в израиле. Таки нет?!
        Николай Петров
      2. brr1 (Макар ) Сегодня, 10:10
        сионизм=фашизм
        brr1
        1. gurta (Gurta) Сегодня, 10:41
          Цитата: Николай Петров
          Уважаемый, я баранов
          А он проффессор, и чё?
          Падгарает, скоро рванёт.
          gurta
      3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 10:46
        Мы не " племя". Ст. 282 по тебе плачет.
        А по тебе, специфическое лечебное учреждение.
        72jora72
      4. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:34
        Цитата: профессор
        Ст. 282 по тебе плачет.

        Хорошо статьи знаете. Плохо, что к себе никогда не примеряете.
        Hottabych
  17. shans2 (shans2) Сегодня, 09:12
    Там в Израиле, в ставке Нетаньяху, все малахольные...
    shans2
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:17
      Могерини, немогерини, и прочие просто щёки надувают от своей "значимости". Как прикажет хозяин из-за океана, а хозяину прикажет хозяин из земли обетованной - так и будет. Так что господам могерини, меркелям, макронам не стоит даже напрягаться.
      Николай Петров
      1. shans2 (shans2) Сегодня, 09:19
        от ваших еврейских хотелок реальность изменений в мире не изменится (каламбур). Иран получил С-300 и много других ништяков, про которые даже не скажут. Иран получил поддержку Европы от санкций США и тд...
        shans2
  18. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:19

    Сотрудничество по ПРО зависит от Москвы. Сегодня отношения между Израилем и РФ дружественные, россияне проявляют большое и обоснованное внимание безопасности еврейского государства, сказал Рубин журналистам в ходе конференции, посвященной вопросам ракетно-космической обороны.


    "Это зависит от России... Сейчас отношения Израиля и России дружественные. Россия проявляет большое и обоснованное внимание к проблемам безопасности Израиля... Однако если они дадут сирийцам С-300, отношения между странами деградируют. Это имеет очень сильные политические последствия, это политическая проблема", – Узи Рубин.


    Если цитируете, то цитируйте точно и не надо отсебятины. negative

    Никакого "сотрудничества" не будет.
    профессор
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:24
      Никакого "сотрудничества" не будет.
      laughing laughing laughing
      ...оказывается на сайте присутствует еврей, решаюший за весь израиль, и его внешнюю политику... laughing laughing laughing ... правда флажок сменил...
      a.s.zzz888
      1. brr1 (Макар ) Сегодня, 10:19
        На этом сайте присутствует несколько таких персонажей люто любящих израиль и нелюбящих гоев. Основу их писанины составляет талмудическая ложь являющаяся неотъемлемой частью их культуры. Их нельзя в этом винить, но их нужно либо игнорировать либо конкретно указывать на их лживые высказывания.
        brr1
      2. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:37
        Цитата: a.s.zzz888
        правда флажок сменил...

        Прокси сервер
        Hottabych
  19. Дирижер Сегодня, 09:21
    То есь невозбранно бомбить Сирию то можно , а ту на тебе с 300 , страшно же. Шалите евреи, вам обязательно надо из за спины нож показывать , что бы вы про свою богоизбранность забывали.
    Дирижер
    1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 09:36
      Цитата: Дирижер
      То есь невозбранно бомбить Сирию то можно , а ту на тебе с 300 , страшно же. Шалите евреи, вам обязательно надо из за спины нож показывать , что бы вы про свою богоизбранность забывали.

      Всё предельно просто. Как только С300 встанет на боевое дежурство - оно будет расxерачено ко всем чертям. Чует моё сердце что операторами на сирийской С300 будут как раз Абу Андрей и Абу Иван. А очень не хотелось бы что-бы похоронки Андрею и Ивану доставила почта России. Честное слово не хотелось-бы.
      Но если вариантов не будет - это произойдёт, и тогда один Бог знает какие могут быть последствия.
      brigadir
      1. Дирижер Сегодня, 10:04
        может и так быть. но тогда может ю. что что то прилетит в евреям с акватории средиземки___)))) хоотя у наших кишка тонка.
        Дирижер
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:10
        brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 09:36..Всё предельно просто. Как только С300 встанет на боевое дежурство - оно будет расxерачено ко всем чертям.

        ...полотенично водой намочить, и на воспалённую голову, должно помочь... мечтатель... bully
        a.s.zzz888
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 10:57
          Цитата: a.s.zzz888
          brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 09:36..Всё предельно просто. Как только С300 встанет на боевое дежурство - оно будет расxерачено ко всем чертям.

          ...полотенично водой намочить, и на воспалённую голову, должно помочь... мечтатель... bully


          Это вы мечтатель. Человек не знающий истории.
          А история показывает другое.
          Человек. не знающий истории - потерян для будущего, ибо нелепы его поступки и мысли...
          ЗВО
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:28
            ЗВО (Алекс) Сегодня, 10:57 ↑

            Это вы мечтатель. Человек не знающий истории.
            А история показывает другое.
            Человек. не знающий истории - потерян для будущего, ибо нелепы его поступки и мысли...
            ... ууууу как всё запущено!
            ...
            .Это где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать чево попало на порядочных людей ..
            laughing laughing
            a.s.zzz888
      3. brr1 (Макар ) Сегодня, 10:43
        Руссофобы сионистско-фашистские слюнями экран забрызгали аж. Холокост вас всех побери
        brr1
      4. gurta (Gurta) Сегодня, 10:45
        Цитата: brigadir
        какие могут быть последствия.
        Какие последствия? Перестанут покупать даже то что ещё покупают, разве что нефть и газ. А батуты нет. Ну чё, до тех пор ещё пенсионеров прибавится.
        gurta
  20. mvd ru (Иван ) Сегодня, 09:26
    Цитата: профессор
    Мы не " племя". Ст. 282 по тебе плачет.

    А судя по вашему аватару , по вам 228 laughing
    mvd ru
  21. Runoway (Runoway) Сегодня, 09:29
    Успокойтесь вояки,никаких действий против Израиля РФ не сделает. Вы глаза откройте ,у нас по всем каналам одни богоизбранные,русского репортёра или ведущего редкость увидеть,молчу кто страной управляет lol
    Runoway
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:35
      good Целиком и полностью согласен.
      Николай Петров
    2. gurta (Gurta) Сегодня, 10:47
      Цитата: Runoway
      по всем каналам одни богоизбранные,русского репортёра или ведущего редкость увидеть
      Однозначно требуйте удаления, подавайте петиции, и тут поместите.
      gurta
  22. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 09:33
    Труд сделал из обезьяны человека.
    А сотрудничество всяко помогает и на международном уровне.
    Ну а что там сказал какой либо военный той или иной страны это мелочи.
    Межгосударственные взаимоотношения не их дело.
    Их дело - профессионально Родину защищать.
    Livonetc
  23. alta (Анатолий) Сегодня, 09:43
    Для Израиля террористы Игил ничем не отличаются от террористов Ирана и их подопечных террористов Хисболлы и шиитских боевиков из Афганистана и Ирака, привезенных Ираном в Сирию.
    Иран по всему миру устраивает теракты против граждан Израиля ... пару лет тому суд Канады оставил в силе, взыскать с иранского правительства 1,7 млрд долларов в пользу граждан, чьи близкие погибли в терактах, совершенных Ираном и их сателлитами-террористами Хисболлой в Ливане, Аргентине, Саудовской Аравии и Израиле.
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве еврейского центра в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана , министр обороны и командующий Корпусом стражей исламской революции .
    Цели своей Иран не скрывает : уничтожение Израиля, однако со своей территории Иран боится атаковать Израиль, рядом с Ираном дежурят подводные лодки Израиля.
    Территория Сирии - самое удобное место для нападения на Израиль, поэтому Иран транспортирует оружие в Сирию, а Израиль периодически это оружие уничтожает.
    Россия никогда не поставит С-300 для Сирии, как отметил министр обороны Израиля : если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них.
    Когда касалось безопасности страны, Израиль нанес ракетный удар даже по кораблю США, во время шестидневной войны.
    Пока Иран находится на территории Сирии, мира в Сирии не будет, понятно всем, если С-300 будут поставлены Сирии и атакуют Израиль, установка будет уничтожена , как и другие ЗРК - Израиль находится в состоянии войны с Сирией.
    Кстати, сегодня организовывается коалиция армий арабских стран по типу НАТО ( Египет, Сауды, Иордания, страны персидского залива) , которые будут противостоять терроризму Ирана.
    alta
    1. shans2 (shans2) Сегодня, 09:52
      shans2
      1. gurta (Gurta) Сегодня, 10:56
        Правда? больше 800? вот молодцы какие. Пожалуйста не остaнавливайтесь на достигнутом.
        Уважаемая редакция, В dailymail написано, что Моссад уничтожал террористов.
        Можно ли получить от вас ясный отвeт, на каком основании публикуете брехливый перевод тут выше, на является ли это фаик ньюз, и нет ли закона против сайтов публикующих подобную брехню.
        Заранее благодарен.
        Оригинал: http://www.dailymail.co.uk/news/article-6001335/H
        ow-Israels-secret-service-world-leader-assassins.
        html
        gurta
    2. 100502 (2203) Сегодня, 09:56
      Когда Израиля не станет мир наступит на бв.
      100502
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:03
        Цитата: 100502
        http://www.dailymail.co.uk/news/article-6001335/H
        ow-Israels-secret-service-world-leader-assassins.
        html

        Вы так уверены?
        Этому пророческому видеоролику более десяти лет. Жив был ещё Бин Ладен, в Сирии ещё не шла кровавая гражданская война, миллионы беженцев ещё не рвались в Европу. Многое изменилось в мире, но тема актуальна и по сей день...
        А. Привалов
    3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 11:07
      Кстати, сегодня организовывается коалиция армий арабских стран по типу НАТО ( Египет, Сауды, Иордания, страны персидского залива) , которые будут противостоять терроризму Ирана.
      Да Вы Что,серьезно? laughing Египет с Ираном связываться не будет,от слова ни когда. Саудиты и прочие эмираты,да не смешите,эти верблюдолюбы партизан хуситов сколько лет разбить не могут,а Вы тут про Иран рассказываете. Дальше что там у Вас, Иордания!, Абдалле II со своими палестинцами бы разобраться,их численность составляет 55% от всего населения и любовью к королю как минимум не пылают.
      72jora72
    4. мерцание (Николай) Сегодня, 12:53
      однако со своей территории Иран боится атаковать Израиль, рядом с Ираном дежурят подводные лодки Израиля.
      В случае войны Израиля и Ирана, огромную роль будет играть вопрос кто агрессор, а кто жертва. В случае, если агрессором будет Израиль, то Россия и Китай поддержат Иран и Израиль (не смотря на помощь США) эту войны уж точно не выиграет (а может и вовсе прекратить свое существование). В случае, если агрессором выступит Иран, то лишится поддержки России и Китая, со всеми вытекающими из этого последствиями.
      Территория Сирии - самое удобное место для нападения на Израиль, поэтому Иран транспортирует оружие в Сирию
      Это да, больше того, это позволяет Ирану купировать агрессию Израиля по территории Ирана, в тоже время это же (Сирия не территория Ирана) не позволяет Ирану ответить Израилю в ответ на обстрел своих частей в Сирии, ибо ответ будет по территории Израиля, а значит Иран будет выглядеть агрессором. Но тем не менее иранские силы в Сирии это некая защита территории Ирана от израильских ударов.
      сегодня организовывается коалиция армий арабских стран по типу НАТО ( Египет, Сауды, Иордания, страны персидского залива) , которые будут противостоять терроризму Ирана.
      Еще пару лет назад это было бы похоже на правду, но сейчас (когда суниты сыты по горло американо-израильскими проектами, типа, ИГИЛ, от которых у суннитов одни убытки - финансовые и людские) еще большой вопрос по чью душу собирается эта коалиция.
      мерцание
  24. kriten (Владимир) Сегодня, 09:53
    Надо поставить и С-300 и с-400. Может тогда Израиль, посокльку отношения деградируют, перестанет показывать Москве , что он хозяин почти на всем ближнем Востоке и имеет право бомбить там ,где ему заблагорассудится и кого угодноя, не считаясь ни с чьим мнением.
    kriten
  25. mvd ru (Иван ) Сегодня, 09:55
    Цитата: brigadir
    Всё предельно просто. Как только С300 встанет на боевое дежурство - оно будет расxерачено ко всем чертям. Чует моё сердце что операторами на сирийской С300 будут как раз Абу Андрей и Абу Иван. А очень не хотелось бы что-бы похоронки Андрею и Ивану доставила почта России. Честное слово не хотелось-бы.
    Но если вариантов не будет - это произойдёт, и тогда один Бог знает какие могут быть последствия.

    товарисчь из израиля , а мысль , что придется почте израиля доставлять похоронки по летунам с фамилиями .. либерман или эфрон не допускаете ? слишком высокого мнения о себе " избранных "
    mvd ru
    1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:07
      Цитата: mvd ru
      Цитата: brigadir
      Всё предельно просто. Как только С300 встанет на боевое дежурство - оно будет расxерачено ко всем чертям. Чует моё сердце что операторами на сирийской С300 будут как раз Абу Андрей и Абу Иван. А очень не хотелось бы что-бы похоронки Андрею и Ивану доставила почта России. Честное слово не хотелось-бы.
      Но если вариантов не будет - это произойдёт, и тогда один Бог знает какие могут быть последствия.

      товарисчь из израиля , а мысль , что придется почте израиля доставлять похоронки по летунам с фамилиями .. либерман или эфрон не допускаете ? слишком высокого мнения о себе " избранных "

      Товарисч Иван не считает что Абу Иван и Абу Андрей будут из воинской части "аихтамнет"? И претензий предъявлять будет некому и не о чем? Или Можеты Абу Иван и Абу Андрей будут стрелять по израильским самолётам? Как в добрые семидесятые? Это вообще тогда будет весело и абсолютно непредсказуемо.
      brigadir
  26. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 09:55
    Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют. Поставка этих комплексов будет иметь большие политические последствия, поскольку проблема эта – политическая, пояснил генерал.

    поставка военной техники только повод для политиков-ничего более
    seregatara1969
  27. мерцание (Николай) Сегодня, 10:00
    Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют. Поставка этих комплексов будет иметь большие политические последствия, поскольку проблема эта – политическая, пояснил генерал.
    Израиль наш БВ партнер и надо пойти им на встречу ... вместо комплексов С-300 поставить в Сирию Искандеры. И сирийцам хорошо и Израилю спокойно.
    мерцание
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:20
      смешно (!) но Вы правы (!)
      Уже поставили в Сирию, ограниченную партию ракет 9М723, но под пусковые от ОТРК Точка. Под Дараа отработали по бармалеям.
      кстати, ни Израильские ни Американские ЗРК, не смогли перехватить наши ракеты
      Romario_Argo
      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:02
        Цитата: Romario_Argo
        9М723


        Вам уже сказали, что вы врете...
        Вопрос.
        Зачем вы продолжаете врать снова:?
        Тем более повесить ракету Искандера на ПУ Точки - это вообще - фееричный бред!!!..

        В вашей альтернативной вселенной на Ил-2 уже Х-55 подвесили? Или мы скоро от вас это узнаем?
        ЗВО
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:53
          Тем более повесить ракету Искандера на ПУ Точки - это вообще - фееричный бред!!!..

          Отличия СПУ:
          9П129 - применяют любые ракеты кроме "Точки-Р"
          9П129М / 9П129М1 - могут применять любые ракеты
          9П129-1 - применяют любые ракеты кроме "Точки-Р"
          9П129-1М - могут применять любые ракеты
          не нравится (?!)
          но факт остаётся фактом 9М723 Израиль не перехватил ни своим ЗРК ни Патриотом-3, при чем с расстояния не более 50 км., 2 перехвата по 2 ЗУР. (!)
          * 9М79 перехват возможен, как вариант 50/50
          * спу 9П76 может запускать исключительно только 9М723, так что выбор пу отрк Точка понятен - универсальность и под 9М79
          Romario_Argo
  28. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:08
    Поставки ПВО там не сделает погоды никому... Слишком тесно что бы был паритет. А террористические методы применяют все стороны. Особенности работы местных, да и не только спецслужб. Только взаимное непротивление сторон с учетом национальных интересов и понимания что сила в этом регионе только для геноцида друг друга. Всем людям нужен мир. Особенно тем кто познал что такое война.
    Sadko88
  29. mvd ru (Иван ) Сегодня, 10:11
    Цитата: brigadir
    Товарисч Иван не считает что Абу Иван и Абу Андрей будут из воинской части "аихтамнет"? И претензий предъявлять будет некому и не о чем? Или Можеты Абу Иван и Абу Андрей будут стрелять по израильским самолётам? Как в добрые семидесятые? Это вообще тогда будет весело и абсолютно непредсказуемо.

    товарисчь Мамтерот не умеет видимо читать wink перечитайте Бевакаша́ еще раз , потом отпишитесь hi
    mvd ru
    1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:24
      Прочитал. Всё правильно. Почта Израиля работает из рук вон плохо, если вам это интересно. Израиль не боялся СССР, так теперь Россию будет боятся?! Тем более что у нас партнёрские отношения на данном этапе и всем есть чего терять.
      brigadir
      1. brr1 (Макар ) Сегодня, 10:45
        сионизм=фашизм
        brr1
        1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:36
          не "=" , а "≡"
          Дормидонт
  30. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:15
    всё будет иначе. поставим не С-300, а С-400 - 5 дивизионов - причём Ирану, а Иран уже в Сирию 2 дивизиона к Дамаску
    убиваем 3-х зайцев сразу: нормализуем отношения с Ираном, купируем агрессию США и Израиля.
    * плюсом напрямую в Сирию догрузим 20 Панцирей, 20 Торов, 20 Буков - в рамках договоренностей с Израилем, не поставлять С-300 laughing .
    Romario_Argo
  31. 501Legion (Артём) Сегодня, 10:28
    а почему бы и не перекрыть всё пространство израиля. американцы поставляют Израилю помощь. так РФ может делать спокойно тоже самое. всё равно не будет войны между Израилем и Сирией. а защищаться от коалиции почему бы и нет
    501Legion
  32. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:38
    ИМХО:
    1. РФ никогда не поставит С300 Асаду. Тому море причин, из них не последняя - мнение Израиля.
    2. Слова Лаврова про "никакие моральные обязательства" - это часть политического торга. Пусть Израиль придерживает "коалиционеров" от слишком уж демонстративных действий. Он неплохо это умеет.
    3. Бодания Израиля с персами на территории Сирии - это проблема Сирии и персов. РФ персы в Сирии нафиг не сдались, вообще говоря. А сирийцы - не настолько друганы, чтобы все их косяки (в том числе запускание к себе персов) собой прикрывать.
    Вот примерно так yes
    Голован Джек
  33. mvd ru (Иван ) Сегодня, 10:39
    Цитата: brigadir
    Прочитал. Всё правильно. Почта Израиля работает из рук вон плохо, если вам это интересно. Израиль не боялся СССР, так теперь Россию будет боятся?! Тем более что у нас партнёрские отношения на данном этапе и всем есть чего терять.

    Все же Вы невнимательно читаете wink Ваш пост , что допустим появляется у Сирийцев С -300 , то ваш цахал сразу ее уничтожит , я Вам ответил , а вы не допускаете мысль , что уничтожена будет не С -300 , а ваши , неважно F-15 , 16 или 35 , события 10.02.2018 показали , что даже "старая " 200 сотка еще может себя показать против современного с вашей начинкой ! F-16 I , а уж кому почтой и что " полетит " это уже второстепенная часть нашей дискуссии .... hi
    mvd ru
  34. brr1 (Макар ) Сегодня, 10:44
    Цитата: alta
    Для Израиля террористы Игил ничем не отличаются от террористов Ирана и их подопечных террористов Хисболлы и шиитских боевиков из Афганистана и Ирака, привезенных Ираном в Сирию.
    Иран по всему миру устраивает теракты против граждан Израиля ... пару лет тому суд Канады оставил в силе, взыскать с иранского правительства 1,7 млрд долларов в пользу граждан, чьи близкие погибли в терактах, совершенных Ираном и их сателлитами-террористами Хисболлой в Ливане, Аргентине, Саудовской Аравии и Израиле.
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве еврейского центра в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана , министр обороны и командующий Корпусом стражей исламской революции .
    Цели своей Иран не скрывает : уничтожение Израиля, однако со своей территории Иран боится атаковать Израиль, рядом с Ираном дежурят подводные лодки Израиля.
    Территория Сирии - самое удобное место для нападения на Израиль, поэтому Иран транспортирует оружие в Сирию, а Израиль периодически это оружие уничтожает.
    Россия никогда не поставит С-300 для Сирии, как отметил министр обороны Израиля : если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них.
    Когда касалось безопасности страны, Израиль нанес ракетный удар даже по кораблю США, во время шестидневной войны.
    Пока Иран находится на территории Сирии, мира в Сирии не будет, понятно всем, если С-300 будут поставлены Сирии и атакуют Израиль, установка будет уничтожена , как и другие ЗРК - Израиль находится в состоянии войны с Сирией.
    Кстати, сегодня организовывается коалиция армий арабских стран по типу НАТО ( Египет, Сауды, Иордания, страны персидского залива) , которые будут противостоять терроризму Ирана.

    Думаю что для Ирана террористы ИГ и израиля тоже особо неразличимы.
    brr1
  35. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:47
    Цитата: mvd ru
    Цитата: brigadir
    Прочитал. Всё правильно. Почта Израиля работает из рук вон плохо, если вам это интересно. Израиль не боялся СССР, так теперь Россию будет боятся?! Тем более что у нас партнёрские отношения на данном этапе и всем есть чего терять.

    Все же Вы невнимательно читаете wink Ваш пост , что допустим появляется у Сирийцев С -300 , то ваш цахал сразу ее уничтожит , я Вам ответил , а вы не допускаете мысль , что уничтожена будет не С -300 , а ваши , неважно F-15 , 16 или 35 , события 10.02.2018 показали , что даже "старая " 200 сотка еще может себя показать против современного с вашей начинкой ! F-16 I , а уж кому почтой и что " полетит " это уже второстепенная часть нашей дискуссии .... hi

    А... пардон. Так Вы в этом смысле...
    Ну во первых никто пока не знает как будут Ф35 с С300 "взаимодействовать". Может таки Ф35 настолько "невидим" - что сможет.
    Во вторых - мы же тут близко. Тут наша песочница. Я больше чем уверен, что наш спецназ гуляет по всей Сирии (ну или там где нам интересно) и если будет необходимость пусковые установки могут быть уничтожены и без применения ВВС. Вариантов множество.
    brigadir
    1. brr1 (Макар ) Сегодня, 11:55
      Т.е. если хезболла или хамас что грохнули на вашей территории они террористы, а у вас в другой стране спецназ гуляет? Нужно понимать если евроспецназера-террориста отловят в Сирии, его казнят как на днях игиловца, прям на воротах повесят. Вою то у стены плача будет мама не горюй
      brr1
    2. Челдон (Алексей) Сегодня, 12:16
      Цитата: brigadir
      Я больше чем уверен, что наш спецназ гуляет по всей Сирии (ну или там где нам интересно)

      Судя по пленненым советникам в Алеппо,ваш спецназ гуляет только по территории гоблинов.
      Челдон
  36. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 10:56
    В России объяснили, как поставка ударных БПЛА в Азербайджан отразится на отношениях с Израилем.
    Чича сквад
  37. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:00
    С-300 оружие защиты, а не нападения. Евреи и дальше хотят безнаказанно бомбить правительственные войска, прикрывая террористов. Поэтому поставлять нужно не только С-300.
    Чича сквад
  38. mvd ru (Иван ) Сегодня, 11:09
    Цитата: brigadir
    А... пардон. Так Вы в этом смысле...
    Ну во первых никто пока не знает как будут Ф35 с С300 "взаимодействовать". Может таки Ф35 настолько "невидим" - что сможет.

    Наконец то поняли wink ключевое слово "может " а если наоборот ....прекрасно видим wink
    Цитата: brigadir
    Во вторых - мы же тут близко. Тут наша песочница. Я больше чем уверен, что наш спецназ гуляет по всей Сирии (ну или там где нам интересно) и если будет необходимость пусковые установки могут быть уничтожены и без применения ВВС. Вариантов множество.

    Вот именно , вариантов развития много , спецназ спецназу рознь , могут ваши спецы и погибнуть или , что еще хуже для них , в плен попасть в подвалы Mukhabaratа
    mvd ru
    1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 11:23
      Цитата: mvd ru
      Цитата: brigadir
      А... пардон. Так Вы в этом смысле...
      Ну во первых никто пока не знает как будут Ф35 с С300 "взаимодействовать". Может таки Ф35 настолько "невидим" - что сможет.

      Наконец то поняли wink ключевое слово "может " а если наоборот ....прекрасно видим wink
      Цитата: brigadir
      Во вторых - мы же тут близко. Тут наша песочница. Я больше чем уверен, что наш спецназ гуляет по всей Сирии (ну или там где нам интересно) и если будет необходимость пусковые установки могут быть уничтожены и без применения ВВС. Вариантов множество.

      Вот именно , вариантов развития много , спецназ спецназу рознь , могут ваши спецы и погибнуть или , что еще хуже для них , в плен попасть в подвалы Mukhabaratа

      На войне как на войне.
      brigadir
  39. mvd ru (Иван ) Сегодня, 11:24
    Цитата: brigadir
    На войне как на войне.

    Вот тут соглашусь
    mvd ru
  40. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:25
    С-300 - предмет торга с "западной коалицией". А поставлять надо экспортную С-350 (и торы, и буки) вкупе с закрытием опасных зон дальним обнаружением, трехсотка избыточна, так как израильская тактика низковысотное преодоление зон ПВО, пуск управляемых ракет со своей территории и ударные бпла. В лоб соваться дальше голан и повторить участь американских топоров они сейчас сильно подумают и вряд ли решаться.
    g1washntwn
  41. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:34
    Израиль и Россия будут сотрудничать в сфере противоракетной обороны
    А оно нам надо?
    Дормидонт
  42. mvd ru (Иван ) Сегодня, 11:37
    Цитата: g1washntwn
    А поставлять надо экспортную С-350

    Так с ней и не понятно , до сих пор все на испытаниях , на вооружение не принята , тогда уж БУК М3 Сирийцам поставить там дальность 70 км вроде
    mvd ru
  43. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 12:53
    Израильская военщина может быть спокойна, В.В.Шаломов никогда не поставит оружие на БВ во вред Израилю.
    Я русский
  44. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:24
    Сегодня отношения между Израилем и РФ дружественные, россияне проявляют большое и обоснованное внимание безопасности еврейского государства... laughing fool Однако если Москва передаст сирийцам ЗРК С-300, израильско-российские отношения деградируют.

    Перестанут у нас в "Магните" еврейскую редиску продавать? recourse
    Piramidon
Картина дня