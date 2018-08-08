13:54 08 августа
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МО Британии: агрессивная Россия угрожает всему миру

На данном этапе Россия представляет собой угрозу не только Великобритании и Европе, но и многим другим странам, передает ТАСС заявление министра Обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона.



По его словам, в 2015 году западные страны рассматривали Россию как «нарождающуюся угрозу» и не могли дать точного прогноза дальнейшего развития ситуации. Однако тот опыт, который мир приобрел после 2015 года, ясно показывает, что агрессивная деятельность Москвы направлена не только против Европы, но и против многих других стран, отметил министр, выступая в Вашингтоне на семинаре в Атлантическом совете.


Теперь Россия применяет весь военный арсенал для продвижения своих интересов на мировой арене, сказал он.

В настоящее время, мировая общественность может наблюдать растущую конкуренцию среди агрессивных государств: Иран, спонсирующий терроризм; КНДР, обладающую ядерным оружием; всё более агрессивную Россию, заявил Уильямсон, призвав также не забывать и про растущий Китай.

Не забыл министр и о «первом со времен Второй мировой войны применения на территории Британии химического оружия (дело Скрипалей)», ответственность за которое, скорее всего, лежит на российских спецслужбах.

По его мнению, всё перечисленное говорит о том, что «угрозы становятся более разнообразными», некоторый страны начинают действовать как террористические группировки, а сами террористы «получают всё более современное оружие, в том числе в киберпространстве».

Таким образом, сегодня «размывается граница между миром и конфликтом» – человечество «вступило в новую эру взаимосвязанных угроз», добавил глава британского оборонного ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:03
    ... опять этот недоумок из кучи выглянул... босота из подворотни.... laughing
    a.s.zzz888
    1. jjj Сегодня, 10:10
      Слова британца надо понимать так: на Западе поняли, что Россия теперь может навалять им всем вместе
      jjj
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:11
        jjj Сегодня, 10:10 ↑ Новый
        Слова британца надо понимать так: на Западе поняли, что Россия теперь может навалять им всем вместе

        ... как всем скопом, так и по отдельности...
        a.s.zzz888
        1. Татьяна Сегодня, 11:09
          Цитата: jjj
          Слова британца надо понимать так: на Западе поняли, что Россия теперь может навалять им всем вместе

          Нет, не так!
          Слова британца говорят о том, что правительство Мэй по-прежнему мечтает "навалять" России вместе со всеми странами НАТО так, чтобы самой Великобритании остаться от ТМВ в сторонке, как это было всегда в истории с Британией.
          Правительство Мэй в лице руководителя МО продолжает подначивать всех к войне с Россией и распорядится потом добивать уцелевшие страны, переметнувшись на сторону победителя и примазавшись к его победе.
          Остальные заявления британцев - это просто цветочки в вазочке - для миролюбивой декорации о скрытии своих подлинных сатанистских намерений.
          Татьяна
          1. тагил (сергей) Сегодня, 12:04
            Вы во всем правы я даже скажу больше и эти "джентельмены" подталкивают европу уничтожить эту "сволочь".
            тагил
    2. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:07
      опять этот недоумок из кучи выглянул

      Тут, как мне кажется, не всё так просто. Вряд ли он "выглядывает" сам. Мне кажется, что его начали раскручивать. Потому что так-то, мало ли что он там вякнул. А тут, посмотрите частоту его появлений в прессе и его высказывания. Его явно начали пиарить. Цель, как мне кажется, сделать второго Макрона. И готовят его на замену Терезе...
      Barzha
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:19
        Barzha (Dmitriy) Сегодня, 11:07 ↑
        опять этот недоумок из кучи выглянул
        Тут, как мне кажется, не всё так просто. Вряд ли он "выглядывает" сам

        ... однозначно, он марионетка, а концы верёвок у хозяина за лужей...
        a.s.zzz888
  2. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:07
    Брекзит,это брекзит. Как только англичанка от куда то выходит - вони на всю вселенную
    Tusv
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:18
      на тему вони... енто как раз не брекзит... енто новичок!!!! перенюхал бедолага....

      взято вот здесь: https://vz.ru/news/2018/8/7/936016.html
      д^Амир
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:23
        Ну, что сказать. Уборную нужно держать в чистоте. Наши хозяйки ее драют хлоркой. На острове Невезенья Новичком
        Tusv
        1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:25
          крутоват метод.... добрый день!!!!! да и по деньгам то же....
          д^Амир
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:29
            Цитата: Tusv
            крутоват метод.... добрый день!!!!! да и по деньгам то же..

            Когда маразм у наших границ крепчает, остров рождает "английских ученых". Диалектика аднака laughing
            Tusv
            1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:33
              ну если бы это были только их проблемы, еще куда бы ни шло.... а так теперь прикидывай как на буйнопомешанного рубашку натягивать...
              д^Амир
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:12
    Кусок Гевина, оно и в Африке такое же. Не интересно.
    rocket757
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:14
    После провокации со Скрипалями высшее руководство британии показало своё нутро. Столько обвинений, оскорблений и т.д. А раньше и не думал что они ненормальные.
    Грибок
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:28
      Грибок (Витёк) Сегодня, 09:14 Новый
      После провокации со Скрипалями высшее руководство британии показало своё нутро. Столько обвинений, оскорблений и т.д. А раньше и не думал что они ненормальные.

      ... со дня своего существования наглы гадят России...такая нация, без пилюлЕй - как без пряников...
      a.s.zzz888
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:16
    Отрыжка империи с острова на западе европы . Скорей бы их уже затопило от глобального потепления .. Нападение вожака заставляет серьёзно напрягаться , а тявканье старых беззубых шавок из стаи выбешивает .
    КВУ-НСвД
  6. Black_PR (Сергей) Сегодня, 09:18
    Англией завоняло снова... Кто-то смыть забыл за собой.
    Black_PR
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:22
      laughing laughing В точку, про "смыть за собой". Уже в общественном туалете в англии обнаружен "новичок". Не я придумал, они сами вопят. Полагаю, следующее место обнаружения будет или канализация аглицкого города или выгребная яма у какого-нибудь фермера.
      Николай Петров
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:19
    В настоящее время, мировая общественность может наблюдать растущую конкуренцию среди агрессивных государств:
    Похоже, вы господа в одиночестве остаетесь. Не хотите присоединиться? Тогда как же вы со своего острова, окруженного яко бы террористами выйдете? fool
    Теренин
  8. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 09:22
    Назначение данного индивидуума на такой пост, показывает полную деградацию некогда Великой, а ныне Мелкой Британии." Трендовый хайп" а мозги - это лишнее...
    edeligor
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:23
    МО Британии: агрессивная Россия угрожает всему миру

    Наверное с подачи "британских учёных" такую "глубокую" мысль изрекли. what
    К-50
  10. ММ_4 (Максим Максимов) Сегодня, 09:24
    Почему то вспомнилась первая серия из Чёрного зеркала. Смешные они блин. Даже более того чаще всего когда про Британию читаю - всплывает в памяти сеё творение
    ММ_4
  11. Дирижер Сегодня, 09:25
    А Лавров опять спит? Пусть напомнит им, и пмв вмв , кто у истоков то был.
    Дирижер
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:25
      Дипломатия не работает, у них другие проблемы, к примеру - куда освоенные миллиарды на чужбине потратить, а то наворовали столько, сколько за всю жизнь не потратить, проблема же wassat
      YarSer88
  12. лысова (владимир) Сегодня, 09:30
    Зависть в совершенстве и отсюда злорадство - хреновые чувства. А в " душе " очко то играет. Тявкают от беспомощности. Да хоть в несколько кругов Россию, натой обогните, дёрнутся - концовка одна.
    лысова
  13. Squelcher (Максим) Сегодня, 09:39
    Как всегда запад в своем клише: истребители Росси, Ирана, КНДР(нужное подчеркнуть), подло атаковали бомбадировщики, которые мирно бомбили спящие города.
    Squelcher
  14. Pacifist (Виктор) Сегодня, 09:40
    А кроме пустобрёхства есть что предъявить? А то все эти сэры/пэры/мистеры сродни брехливой дворовой шавке, сами насрут и стоят гавкают на кучу.
    Pacifist
  15. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 09:49
    об этом мир должен помнить!А мы – о том, что следующими целями для атомных бомбардировок США должен был стать именно СССР. Первые планы нанесения по нему ядерных ударов рождались в Пентагоне уже в те дни. Кроме того, разбомбив Хиросиму и Нагасаки, американцы пытались еще и предотвратить вступление русских в войну с Японией, против которого тот же генерал Эйзенхауэр возражал самым категорическим образом. Усиления влияния СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Вашингтоне боялись панически. И, надо отдать должное, как минимум, высадку Красной армии в Японии они сорвали. А то ведь как неудобно получилось – русские за четыре дня добились в этой войне неизмеримо больших успехов, чем американцы за четыре года!

    и сколько государств разрушила россия за последние 50 лет?
    seregatara1969
  16. cariperpaint Сегодня, 09:56
    Мы все умрем сказал английский министер и хлопнул рюмку новичка))) а ведь когда то я шоу Бенни Хилла смотрел и смеялся сильно)
    cariperpaint
  17. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 11:03
    С моим списком агрессоров почему то не совпадает ни по одному участнику.
    vladimirvn
  18. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:22
    Великобритания в военном плане не соперник России, раздавим нафиг, если понадобиться....а враги у России, они по факту являются историческими и постоянными, и Запад в первой строчке....
    Alexey-74
  19. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 11:29
    Предкам этого недоумка когда то в далёком в 1854 году ,а если точно 17 октября крепко наваляли люлей,и после этого в открытой войне против России англикашки сикаются stop !
    Рав Рав
  20. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:32
    Классическая англо-сакская хуцпа
    Дормидонт
  21. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:35
    Завозмущались, что им мешают грабить. Россия вообще оборзела и сопротивляется когда у нее шарят по карманам, а СевКорея и Китай достали нунчаки, перочинных ножичков не боятся. Куда пойти бедному гопнику? Беда-беда, огорчение.
    g1washntwn
  22. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:44
    Жалко Британию, если это глупое ссыкло числится у них министром обороны. Представляю, в какой пещере и на какой глубине он спрячется, если Британии кто- то реально будет угрожать
    СССР-1
  23. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 12:57
    Еще один шизофреник визг поднял.
    sgr291158
  24. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:10
    Да,да агрессия России. И колонии то же у России были .)
    jncnfdybr
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