Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
МО Британии: агрессивная Россия угрожает всему миру
На данном этапе Россия представляет собой угрозу не только Великобритании и Европе, но и многим другим странам, передает ТАСС заявление министра Обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона.
По его словам, в 2015 году западные страны рассматривали Россию как «нарождающуюся угрозу» и не могли дать точного прогноза дальнейшего развития ситуации. Однако тот опыт, который мир приобрел после 2015 года, ясно показывает, что агрессивная деятельность Москвы направлена не только против Европы, но и против многих других стран, отметил министр, выступая в Вашингтоне на семинаре в Атлантическом совете.
Теперь Россия применяет весь военный арсенал для продвижения своих интересов на мировой арене, сказал он.
В настоящее время, мировая общественность может наблюдать растущую конкуренцию среди агрессивных государств: Иран, спонсирующий терроризм; КНДР, обладающую ядерным оружием; всё более агрессивную Россию, заявил Уильямсон, призвав также не забывать и про растущий Китай.
Не забыл министр и о «первом со времен Второй мировой войны применения на территории Британии химического оружия (дело Скрипалей)», ответственность за которое, скорее всего, лежит на российских спецслужбах.
По его мнению, всё перечисленное говорит о том, что «угрозы становятся более разнообразными», некоторый страны начинают действовать как террористические группировки, а сами террористы «получают всё более современное оружие, в том числе в киберпространстве».
Таким образом, сегодня «размывается граница между миром и конфликтом» – человечество «вступило в новую эру взаимосвязанных угроз», добавил глава британского оборонного ведомства.
По его словам, в 2015 году западные страны рассматривали Россию как «нарождающуюся угрозу» и не могли дать точного прогноза дальнейшего развития ситуации. Однако тот опыт, который мир приобрел после 2015 года, ясно показывает, что агрессивная деятельность Москвы направлена не только против Европы, но и против многих других стран, отметил министр, выступая в Вашингтоне на семинаре в Атлантическом совете.
Теперь Россия применяет весь военный арсенал для продвижения своих интересов на мировой арене, сказал он.
В настоящее время, мировая общественность может наблюдать растущую конкуренцию среди агрессивных государств: Иран, спонсирующий терроризм; КНДР, обладающую ядерным оружием; всё более агрессивную Россию, заявил Уильямсон, призвав также не забывать и про растущий Китай.
Не забыл министр и о «первом со времен Второй мировой войны применения на территории Британии химического оружия (дело Скрипалей)», ответственность за которое, скорее всего, лежит на российских спецслужбах.
По его мнению, всё перечисленное говорит о том, что «угрозы становятся более разнообразными», некоторый страны начинают действовать как террористические группировки, а сами террористы «получают всё более современное оружие, в том числе в киберпространстве».
Таким образом, сегодня «размывается граница между миром и конфликтом» – человечество «вступило в новую эру взаимосвязанных угроз», добавил глава британского оборонного ведомства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти