13:53 08 августа
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Аль-Мисмари: Ливия нуждается в российской помощи в борьбе с террористами

Ливия очень нуждается в помощи России, как в поставках оружия, так и в консультациях по методам борьбы с террористами, так как Россия является одной из самых эффективных стран мира в деле противодействия терроризму, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

Аль-Мисмари: Ливия нуждается в российской помощи в борьбе с террористами


Со слов официального представителя командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, после свержения Муаммара Каддафи в стране появились многочисленные экстремистские группировки, и армия Ливии нуждается в помощи Москвы в борьбе с ними, при этом ливийской армии нужно не только оружие, но и российский опыт в борьбе с терроризмом. Аль-Мисмари напомнил, что вооружение ливийской армии преимущественно советского и российского производства и было бы логичным продолжить эксплуатацию именно российских вооружений, добавив, что эффективность российского оружия и опыт в борьбе с террористами доказала ситуация в Сирии, когда Россия спасла страну от развала и захвата террористическими группировками.


Ранее сообщалось, что Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, неоднократно приезжал в Москву и встречался с представителями МИД и МО России. Со слов ливийского маршала, поставки российских вооружений ранее не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

Напоминаем, что в Ливии царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с ЛНА Халифы Хафтара и ведет борьбу с исламистами, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Обе стороны пытаются наладить контакты с Москвой независимо друг от друга.

Использованы фотографии: http://english.alarabiya.net/
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Комментарии 63

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  1. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 09:53
    восток дело тонкое -нельзя не подумав начинать войну
    seregatara1969
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:08
      Аль-Мисмари: Ливия нуждается в российской помощи в борьбе с террористами
      да конечно, это ведь дешевле чем своим детям и старикам помогать.
      андрей юрьевич
      1. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 10:17
        "своим" это вы кого имели ввиду?
        OrcSWAT
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:19
          Цитата: OrcSWAT
          "своим" это вы кого имели ввиду?

          тем , кому помощь по телевизору собирают. или они не свои ?
          андрей юрьевич
          1. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 10:24
            Я так и не понял кого вы имеете ввиду. Ваш посыл я понял так, что если РФ не будет помогать ливийцам в борьбе с террористами, то "нашим" старикам и детям станет лучше жить?
            OrcSWAT
            1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:38
              Цитата: OrcSWAT
              Ваш посыл я понял так,

              как поняли.так и поняли... жевать не стану...
              андрей юрьевич
    2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:29
      Цитата: seregatara1969
      восток дело тонкое -нельзя не подумав начинать войну

      Ливия западнее России лежит wink
      Стирбьорн
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:35
        Там нет государства, фактически, всё раздроблено по самым разным признакам и причинам! По простому, большая вонюсяя каша, в которой покопался да и продолжает кто ни поподя!
        Это большая ЗАСАДА для любого, кто туда сунется!
        Перспективы могут быть у типичного восточного ДЕСПОТА, подкреплённого огромными ресурсами и деньгами ..... стандартная процедура приведения всех к одному знаменателю! Как то иначе, это фиговая, бредовая фантазия!
        rocket757
    3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:39
      Цитата: seregatara1969
      восток дело тонкое -нельзя не подумав начинать войну

      Террорист, разрушивший Ливию и его помощники известны- США и ЕС.
      СССР-1
  2. ученый Сегодня, 09:56
    При наличии соглашения с обоими конфликтующими сторонами российская военная база, как гарант безопасности инвестиций и восстановление нефтегазовых месторождений будет очень полезна как для народа Ливии так и для России. Вот только ЕС и США сделают все что бы этого не допустить.
    ученый
    1. spectr (Дмитрий) Сегодня, 10:09
      Этим, наверху, думать надо нужна ли нам Ливия. Базу ведь можно по разному организовать. Можно объявить об организации Российской базы и прислать только инструкторов, а весь основной состав взять из местных. Формально оружие поступит для Российской базы, а по факту пойдет вооружение местных.
      spectr
      1. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 10:19
        За оружие у ливийцев есть чем заплатить.
        OrcSWAT
        1. spectr (Дмитрий) Сегодня, 10:21
          Такая схема подойдет, если мы не хотим официально нарушать эмбарго ООН.
          spectr
  3. DMoroz Сегодня, 09:59
    Обе стороны пытаются наладить контакты с Москвой независимо друг от друга.
    Видимо в бюджет Пентагона и ЦРУ поставки оружия и инструкторов противоборствующим сторонам в этот раз не включили (из-за ненадобности)...
    DMoroz
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:08
    Хотелось бы надеяться, что РФ хватит рассудителности не дать себе увязнуть и второй ногой в ближневосточном болоте. hi
    А. Привалов
    1. shans2 (shans2) Сегодня, 10:11
      Да поздно хотеть, ваших оттуда уже вышибают, как и из Сирии). Даже в Африке уже Россия.
      Да даже в США ваших мочат, конгресс тоже будут обновлять.
      shans2
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:23
        Цитата: shans2
        Да поздно хотеть, ваших оттуда уже вышибают, как и из Сирии). Даже в Африке уже Россия.
        Да даже в США ваших мочат, конгресс тоже будут обновлять.

        Не знаю, как там наши, но ваших в Сирии точно мочат. laughing
        Владимир Владимирович ещё год назад сказал, что из 20 тысяч боевиков ИГИЛ — 9 тысяч — это россияне, еще 5 тысяч человек — это выходцы из постсоветских республик. Вполне себе серьёзный костяк.
        А начальник генштаба Герасимов подтвердил:
        "За эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из Российской Федерации».

        Только уничтоженных 2800 (!), а сколько же там было живых, задумайтесь, shans2.
        Иными совами, достоверно известно и официально подтверждено, что ваши земляки и соплеменники воюют в Сирии на стороне бандитов всех мастей, цветов и оттенков (не стану перечислять все названия). Об этом говорится на самом высоком уровне. Так что, не нужно валить с больной головы на здоровую.
        Что до Африки, так за последние 25 лет мусульмане по всему миру искрошили в капусту более десяти(!) миллионов своих единоверцев. Желаете поучаствовать в этом празднике? Добро пожаловать. Только ещё раз спросите сами себя, ради чего? hi
        Сегодня на ВО в разделе "История" вышла хорошая статья "Великая африканская война. За что погибли пять миллионов человек". Почитайте и подумайте, хотите ли вы в таком поучаствовать.
        А. Привалов
        1. igorbrsv Сегодня, 11:08
          "Не знаю, как там наши, но ваших в Сирии точно мочат.
          Владимир Владимирович ещё год назад сказал, что из 20 тысяч боевиков ИГИЛ — 9 тысяч — это россияне, еще 5 тысяч человек — это выходцы из постсоветских республик"
          Вот поэтому их ТАМ и мочат. Потому что не наши они и нам не нужны
          igorbrsv
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:20
            Цитата: igorbrsv
            "Не знаю, как там наши, но ваших в Сирии точно мочат.
            Владимир Владимирович ещё год назад сказал, что из 20 тысяч боевиков ИГИЛ — 9 тысяч — это россияне, еще 5 тысяч человек — это выходцы из постсоветских республик"
            Вот поэтому их ТАМ и мочат. Потому что не наши они и нам не нужны

            Иными словами, РФ отрядила ТУДА свои войска, ВКС, и пр. и пр. ради того, чтобы мочить своих не нужных граждан? wassat
            А. Привалов
            1. igorbrsv Сегодня, 11:22
              Отчасти да. Так оно и есть
              igorbrsv
              1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:25
                Цитата: igorbrsv
                Отчасти да. Так оно и есть

                Ну, успехов! hi
                Хотя я до сих пор считал, что РФ там ради сохранения режима Асада и получения за свои труды нескольких сухопутных и морских баз...
                А. Привалов
                1. igorbrsv Сегодня, 11:33
                  Ну только отчасти. И "граждан" тех можно даже предположить уроженцы чьих стран. "Не допустить их возвращения" - цель поставленная не мной
                  igorbrsv
    2. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:28
      Цитата: А. Привалов
      Хотелось бы надеяться, что РФ хватит рассудителности не дать себе увязнуть и второй ногой в ближневосточном болоте. hi

      Ливия должна России как земля колхозу. Если Россия хочет возвращения этих денег, то помочь восстановить ливийскую государственность в ее собственных интересах.
      ButchCassidy
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:43
        Цитата: ButchCassidy
        Цитата: А. Привалов
        Хотелось бы надеяться, что РФ хватит рассудителности не дать себе увязнуть и второй ногой в ближневосточном болоте. hi

        Ливия должна России как земля колхозу. Если Россия хочет возвращения этих денег, то помочь восстановить ливийскую государственность в ее собственных интересах.

        РФ списала Ливии весь её долг в 4,5 миллиардов долларов ещё в 2008 году. Точка. hi
        А. Привалов
    3. spectr (Дмитрий) Сегодня, 10:29
      Интересно зачем Европа запихнула свою ногу в это болото. Видимо в этом болоте могут водиться жирные лягушки. wink
      spectr
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:47
        Цитата: spectr
        Интересно зачем Европа запихнула свою ногу в это болото. Видимо в этом болоте могут водиться жирные лягушки. wink

        Неужели уподобляясь европейским Дуремарам, вы готовы отправить туда погибать своих детей в расчёте на каких-то призрачных жирных лягушек?
        А. Привалов
        1. igorbrsv Сегодня, 11:27
          Или мы там наведем порядок, или и дальше будем жить в окружении нестабильных регионов. Если солдат не отдаст свою жизнь, то кто это сделает вместо него?
          igorbrsv
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:32
            Цитата: igorbrsv
            Или мы там наведем порядок, или и дальше будем жить в окружении нестабильных регионов. Если солдат не отдаст свою жизнь, то кто это сделает вместо него?

            Понимаю вас. Жить России в окружении нестабильных регионов -- таких как Сирия и Ливия не просто. Ну, а солдаты, конечно, на то и солдаты, чтобы жизнь свою отдавать. А для чего же ещё? Весьма мудрые рассуждения... lol
            А. Привалов
            1. igorbrsv Сегодня, 11:36
              Еще и армия для того и армия. Вы еще про Афганистан не упомянули с которым постоянные боестолкновения в Туркменистане в районе Кушки
              igorbrsv
          2. Лумумба (Михаил) Сегодня, 11:53
            Батенька вы больны! Что значит "или мы там наведем порядок или дальше будем жить в окружении нестабильных регионов"! Где эта Ливия вообще?! И кто это "мы" ?! Вот вы собираетесь и поезжайте туда! Да пускай они там переколошматят друг друга, нам до этого какое дело?!? Вон Израиль пускай им помогает у них военные доктора хорошие! А в вашем случае я вижу даже израильская медецина бессильна!
            Лумумба
            1. igorbrsv Сегодня, 12:08
              Мы это РФ. Такие вопросы как надо оно нам или нет решаю не я. "Собирайтесь и поезжайте"- скажут-поеду. Высказал свою точку зрения насчет наведения порядка. Насчет способностей Израильской медицины я не в курсе, не имею подобного опыта и огромная просьба не заниматься хамством
              igorbrsv
        2. MPN (Павел) Сегодня, 11:28
          Нет подождем пока Израиль не объявит Ливию своей территорией. Иначе чего вы так рьяно, прямо до пены оберегаете Ливию от нашего присутствия?
          MPN
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:35
            Цитата: MPN
            Нет подождем пока Израиль не объявит Ливию своей территорией. Иначе чего вы так рьяно, прямо до пены оберегаете Ливию от нашего присутствия?

            Ливию... Своей территорией.... what Простите, вы травку где такую забористую достаёте?
            А. Привалов
            1. igorbrsv Сегодня, 11:38
              С Ливаном просто названия похожи
              igorbrsv
              1. MPN (Павел) Сегодня, 11:55
                Цитата: igorbrsv
                С Ливаном просто названия похожи

                Вы правы, спасибо! hi
                MPN
                1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:25
                  Цитата: MPN
                  Цитата: igorbrsv
                  С Ливаном просто названия похожи

                  Вы правы, спасибо! hi

                  Я, на самом деле, не шибко удивился. Мне как-то раз, тут один господин-товарищ пенял, мол что это я раз говорю Иран, а потом -- Ирак. Мол, страна одна, а я её двумя названиями называю. Сколько не объяснял, что речь о разных странах -- не убедил. request
                  Ну, да ладно. Если Израиль не объявляет "Ливию своей территорией", то и вам, спасибо! hi
                  Что до нищего Ливана, то там пусть Хезболла разбирается. Израилю только ещё не хватало 5 (пять!) миллионов голодных ртов начать кормить. no
                  А. Привалов
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:28
                    Да ассоциировалось с соседней территорией. feel В предь буду внимательней. добавить кроме извинений не чего drinks hi
                    MPN
                    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:39
                      Цитата: MPN
                      Да ассоциировалось с соседней территорией. feel В предь буду внимательней. добавить кроме извинений не чего drinks hi

                      Бывает. Всего доброго! hi
                      А. Привалов
        3. spectr (Дмитрий) Сегодня, 11:34
          А нам с телевизора и по инету постоянно вещают, что европейские и американские "дуремары" истинные носители демократии, а мы тут в России варвары. wink
          spectr
        4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:37
          Странно вы рассуждаете .... думаете у нас своих дуриков не хватает? Есть и в избытке.
          Под разными лозунгами, по разным причинам, но суть одна -дурик конченый.
          rocket757
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:11
    Ливия очень нуждается в помощи России, как в поставках оружия, так и в консультациях по методам борьбы с террористами, так как Россия является одной из самых эффективных стран мира в деле противодействия терроризму

    Вот так и живём.
    "Просвещённый западный мир демократий" взращивает "демократические террористические силы", а "убирать" за ними потом России приходится.
    К-50
    1. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 11:14
      Скорее: Ливия очень нуждается в новом каддафи
      Ваше благородие
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:13
    Да нафига нам эта каша - двоевластие и гражданская война в которой даже специалист ногу сломит . А поставки оружия всех минусов явно не компенсируют . База ? , ресурсы ? контракты ? в условиях того же двоевластия и местных непоняток о будущем всё это эфемерно . Даже консультативно помогать стратегически нецелесообразно пока не определится превалирующая сторона из двух противоборствующих ... Заварили короче там кашу - не расхлебаешь ...
    КВУ-НСвД
    1. igorbrsv Сегодня, 11:48
      Я так понимаю РФ заинтересована в стабилизации ситуации на ближнем востоке и распространении влияния. По крайней мере оф. версия. А рецепт решения проблеммы с двоевластием у сша имеется. Выбрал лояльную сторону, керосину плеснул... Только ветер в нужную сторону бы дул
      igorbrsv
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:57
        Цитата: igorbrsv
        Я так понимаю РФ заинтересована в стабилизации ситуации на ближнем востоке и распространении влияния.

        Совершенно верно . Только надо сначала одно дело до ума довести , а потом за другое браться , тем более в таком сомнительном случае ...
        КВУ-НСвД
  7. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:13
    а еще нуждаются в помощи наши пенсионеры,безработные,инвалиды,болеющие дети,молодежь ......если кого забыл,извините.....
    Хаджи Мурат
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:51
      Боюсь, что им КАБами не поможешь...
      YarSer88
    2. mihey Сегодня, 11:42
      Ну так начните с себя - помогите им) У меня мама-пенсионерка ни в чем не нуждается, потому что у нее дети есть и внуки. А ныть в темах не о России - это дурной тон (цензура не пропускает реальную фразу)
      mihey
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 10:24
    Цитата: seregatara1969
    восток дело тонкое -нельзя не подумав начинать войну

    Ливия расположена в Северной Африке...
    Apollo
  9. Комментарий был удален.
  10. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 10:27
    Сдается мне, что на основе опыта, полученного в Афганистане и Северном Кавказе, закрепленного потом в Сирии, Россия сформировал новый экспортный товар, которому нет конкурентов - это услуги безопасности и сохранения государственности.
    ButchCassidy
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:31
      С учетом того, что этот экспортный товар еще и за счет экспортера, то да, еще таких дур.., ой извините, конкурентов, не найдешь
      Стирбьорн
    2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:44
      Конкуренты есть всегда... soldier
      Sadko88
      1. igorbrsv Сегодня, 11:53
        США же платят. У них правда и бюджет поболе, ну шкурку потом с клиентов правда снимут.
        igorbrsv
  11. Комментарий был удален.
  12. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:49
    Россия будет помогать только Каддафи. А поддерживать эти осколки былой Ливии - увязнуть в бесконечной междоусобице без гарантий на положительный результат. Пусть наведут в стране порядок для начала.
    YarSer88
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:47
      Цитата: YarSer88
      Россия будет помогать только Каддафи. А поддерживать эти осколки былой Ливии - увязнуть в бесконечной междоусобице без гарантий на положительный результат. Пусть наведут в стране порядок для начала.

      Пожалуй, Каддафи, Россия помогать уже не станет... no
      А. Привалов
      1. igorbrsv Сегодня, 11:55
        Да на Каддафи никакой надежды no
        igorbrsv
      2. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:02
        Это я и хотел сказать. Вместе с Каддафи они убили страну Ливию, расчленив её на несколько враждующих анклавов. Пока в Ливии не будет порядка, который был при Каддафи - никакой помощи. Путь расхлебывают свою вольную жизнь без "диктатора", это был их выбор.
        YarSer88
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:52
    Обе стороны пытаются наладить контакты с Москвой независимо друг от друга.
    ...И обе стороны, не благосклонны друг к другу..Где чёт, где нечет ...И при этом, что Хафтар, что ас-Саррадж доверия не вызывают..
    parusnik
    1. igorbrsv Сегодня, 11:57
      В сбере им бы точно в кредите отказали
      igorbrsv
  14. Дирижер Сегодня, 11:00
    Утром деньги в обед стулья, только так.
    Дирижер
  15. Strashila (I) Сегодня, 11:00
    Еще пару лет им не стоит помогать... то снова деньги на ветер, не считая потерянных ранее... да и Европа пусть продолжает получать нелегальных мигрантов.
    Strashila
  16. Пётр Солнцев (Пётр Солнцев) Сегодня, 12:30
    Ливия, третья или четвёртая страна которая просит вмешаться в конфликт где раньше наворотили ы. нет уж, кто последний тот и отец. Пока все не устаканется делать там нечего. ы с западом сливают Украину, нам бы с ней разобраться.
    Пётр Солнцев
  17. Dikson (Евгений) Сегодня, 12:56
    Пусть у Французов просит и американцев.. Не хрен было с Каддафи так поступать.. Пусть перестреляют там друг дружку..
    Dikson
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