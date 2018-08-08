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Аль-Мисмари: Ливия нуждается в российской помощи в борьбе с террористами
Ливия очень нуждается в помощи России, как в поставках оружия, так и в консультациях по методам борьбы с террористами, так как Россия является одной из самых эффективных стран мира в деле противодействия терроризму, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.
Со слов официального представителя командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, после свержения Муаммара Каддафи в стране появились многочисленные экстремистские группировки, и армия Ливии нуждается в помощи Москвы в борьбе с ними, при этом ливийской армии нужно не только оружие, но и российский опыт в борьбе с терроризмом. Аль-Мисмари напомнил, что вооружение ливийской армии преимущественно советского и российского производства и было бы логичным продолжить эксплуатацию именно российских вооружений, добавив, что эффективность российского оружия и опыт в борьбе с террористами доказала ситуация в Сирии, когда Россия спасла страну от развала и захвата террористическими группировками.
Ранее сообщалось, что Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, неоднократно приезжал в Москву и встречался с представителями МИД и МО России. Со слов ливийского маршала, поставки российских вооружений ранее не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
Напоминаем, что в Ливии царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с ЛНА Халифы Хафтара и ведет борьбу с исламистами, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Обе стороны пытаются наладить контакты с Москвой независимо друг от друга.
Со слов официального представителя командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, после свержения Муаммара Каддафи в стране появились многочисленные экстремистские группировки, и армия Ливии нуждается в помощи Москвы в борьбе с ними, при этом ливийской армии нужно не только оружие, но и российский опыт в борьбе с терроризмом. Аль-Мисмари напомнил, что вооружение ливийской армии преимущественно советского и российского производства и было бы логичным продолжить эксплуатацию именно российских вооружений, добавив, что эффективность российского оружия и опыт в борьбе с террористами доказала ситуация в Сирии, когда Россия спасла страну от развала и захвата террористическими группировками.
Ранее сообщалось, что Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, неоднократно приезжал в Москву и встречался с представителями МИД и МО России. Со слов ливийского маршала, поставки российских вооружений ранее не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.
Напоминаем, что в Ливии царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с ЛНА Халифы Хафтара и ведет борьбу с исламистами, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Обе стороны пытаются наладить контакты с Москвой независимо друг от друга.
Использованы фотографии: http://english.alarabiya.net/
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