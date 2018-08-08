13:51 08 августа
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Ситуация в Сирии. США поставили курдским отрядам новую партию оружия

САА нанесла серьезный урон террористам к северу от Хамы. Террорист-смертник подорвал себя недалеко от КПП сирийских войск в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Накануне опорный пункт сирийской армии около города Сараф на северо-востоке Латакии стал целью атаки местных исламистских формирований. Атака была отбита, бандиты уничтожены. Позже стало известно, что в нападении участвовали боевики группировки, аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Кроме того, во второй половине дня исламисты похитили главу департамента здравоохранения Латакии Халиля Ага прямо из одного из госпиталей. Также боевики угнали машину скорой помощи. Подробности происшествия выясняются.


ВВС западной коалиции вновь нанесли удары в провинции Дейр-эз-Зор. На этот раз бомбардировкам подверглись населенные пункты Багуз Фаукани и Ас-Суса, расположенные на юге региона. В результате, по данным очевидцев, несколько мирных граждан получили ранения. Сообщается также, что за последние несколько дней силы западной коалиции задержали на территории провинции ряд бойцов SDF. Согласно информации, арестованные радикалы помогали пленным террористам в организации побега за крупные денежные суммы.

Сирийские войска нанесли ряд артиллерийских ударов по опорным пунктам исламистов к северу от административного центра провинции Хама. В ходе обстрела было уничтожено большое количество боевиков, несколько оружейных складов, частично разрушены передовые укрепления противника.

Террорист-смертник одной из «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ) подорвал себя близ КПП сирийских войск в районе вершины Тель Разин (провинция Эс-Сувейда). В результате четверо военнослужащих погибли, не менее шести получили ранения. Местные источники полагают, что террористическая активность на этом направлении поддерживается с американской базы «Ат-Танф», находящейся неподалеку. Позже очевидцы сообщили о факте самосуда: местные жители захватили нескольких боевиков ИГ, возможно, участвовавших в планировании теракта, и казнили их через повешение.

На территорию провинции Хасака, практически полностью находящейся под контролем Отрядов народной самообороны (YPG), прибыла очередная военная колонна западной коалиции, доставившая курдам оружие и боеприпасы. Источники сообщают о 200 грузовиках. По их мнению, таким образом американцы пытаются склонить курдское руководство отказаться от дальнейших переговоров с законным правительством САР.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:44
    Как бы ситуация с курдами в сирийское "Косово" не вылилось в дальнейшем, со всеми вытекающими бедствиями и последствиями..
    parusnik
    1. igorbrsv Сегодня, 11:00
      Турки не дадут
      igorbrsv
      1. Vard Сегодня, 11:17
        Плеснуть бензинчика в огонь... Типично в стиле США...
        Vard
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:07
          В данном случае уже не столько против сирийцев, сколько против турок бензинчик льют.
          Shurik70
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:28
        Там всё горячо, куда ни плюнь!
        Под восточного деспота, миротворца (т.е. как пришёл, наступает мёртвая тишина) этот Башар Асад неа, не похож, не тянет пока (или совсем). Долго ещё кипеть будет и по разному.
        Не война кажется. но и не мир?
        rocket757
        1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:45
          С курдами как-то все выходит на новый виток. Штаты явно подкидывают дрова, чтобы Ближний Восток продолжал гореть.
          bessmertniy
  2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:02
    Турки должны сделать своё дело
    Чича сквад
  3. Дирижер Сегодня, 11:11
    Ага, партнеры по нату поставляют сепарам оружие.
    Дирижер
  4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:36
    Вот, ей богу, пора поставлять оружие сторонникам республиканцев и демократов, противникам белых, черных, желтых, краснокожих, сторонникам отделения штатов и их противникам. Не должна существовать страна, пытающаяся разрушить мир, гадящая всем. Пусть лучше сами поубивают друг друга.
    СССР-1
  5. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 12:57
    Сообщается также, что за последние несколько дней силы западной коалиции задержали на территории провинции ряд бойцов SDF. Согласно информации, арестованные радикалы помогали пленным террористам в организации побега за крупные денежные суммы.

    Спасибо за новый анекдот от РИА ФАН.
    Wolf47525
  6. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 13:21
    А уж турки то как "обрадовались"....
    нафанаил
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