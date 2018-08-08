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Ситуация в Сирии. США поставили курдским отрядам новую партию оружия
САА нанесла серьезный урон террористам к северу от Хамы. Террорист-смертник подорвал себя недалеко от КПП сирийских войск в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Накануне опорный пункт сирийской армии около города Сараф на северо-востоке Латакии стал целью атаки местных исламистских формирований. Атака была отбита, бандиты уничтожены. Позже стало известно, что в нападении участвовали боевики группировки, аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Кроме того, во второй половине дня исламисты похитили главу департамента здравоохранения Латакии Халиля Ага прямо из одного из госпиталей. Также боевики угнали машину скорой помощи. Подробности происшествия выясняются.
ВВС западной коалиции вновь нанесли удары в провинции Дейр-эз-Зор. На этот раз бомбардировкам подверглись населенные пункты Багуз Фаукани и Ас-Суса, расположенные на юге региона. В результате, по данным очевидцев, несколько мирных граждан получили ранения. Сообщается также, что за последние несколько дней силы западной коалиции задержали на территории провинции ряд бойцов SDF. Согласно информации, арестованные радикалы помогали пленным террористам в организации побега за крупные денежные суммы.
Сирийские войска нанесли ряд артиллерийских ударов по опорным пунктам исламистов к северу от административного центра провинции Хама. В ходе обстрела было уничтожено большое количество боевиков, несколько оружейных складов, частично разрушены передовые укрепления противника.
Террорист-смертник одной из «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ) подорвал себя близ КПП сирийских войск в районе вершины Тель Разин (провинция Эс-Сувейда). В результате четверо военнослужащих погибли, не менее шести получили ранения. Местные источники полагают, что террористическая активность на этом направлении поддерживается с американской базы «Ат-Танф», находящейся неподалеку. Позже очевидцы сообщили о факте самосуда: местные жители захватили нескольких боевиков ИГ, возможно, участвовавших в планировании теракта, и казнили их через повешение.
На территорию провинции Хасака, практически полностью находящейся под контролем Отрядов народной самообороны (YPG), прибыла очередная военная колонна западной коалиции, доставившая курдам оружие и боеприпасы. Источники сообщают о 200 грузовиках. По их мнению, таким образом американцы пытаются склонить курдское руководство отказаться от дальнейших переговоров с законным правительством САР.
Накануне опорный пункт сирийской армии около города Сараф на северо-востоке Латакии стал целью атаки местных исламистских формирований. Атака была отбита, бандиты уничтожены. Позже стало известно, что в нападении участвовали боевики группировки, аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Кроме того, во второй половине дня исламисты похитили главу департамента здравоохранения Латакии Халиля Ага прямо из одного из госпиталей. Также боевики угнали машину скорой помощи. Подробности происшествия выясняются.
ВВС западной коалиции вновь нанесли удары в провинции Дейр-эз-Зор. На этот раз бомбардировкам подверглись населенные пункты Багуз Фаукани и Ас-Суса, расположенные на юге региона. В результате, по данным очевидцев, несколько мирных граждан получили ранения. Сообщается также, что за последние несколько дней силы западной коалиции задержали на территории провинции ряд бойцов SDF. Согласно информации, арестованные радикалы помогали пленным террористам в организации побега за крупные денежные суммы.
Сирийские войска нанесли ряд артиллерийских ударов по опорным пунктам исламистов к северу от административного центра провинции Хама. В ходе обстрела было уничтожено большое количество боевиков, несколько оружейных складов, частично разрушены передовые укрепления противника.
Террорист-смертник одной из «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ) подорвал себя близ КПП сирийских войск в районе вершины Тель Разин (провинция Эс-Сувейда). В результате четверо военнослужащих погибли, не менее шести получили ранения. Местные источники полагают, что террористическая активность на этом направлении поддерживается с американской базы «Ат-Танф», находящейся неподалеку. Позже очевидцы сообщили о факте самосуда: местные жители захватили нескольких боевиков ИГ, возможно, участвовавших в планировании теракта, и казнили их через повешение.
На территорию провинции Хасака, практически полностью находящейся под контролем Отрядов народной самообороны (YPG), прибыла очередная военная колонна западной коалиции, доставившая курдам оружие и боеприпасы. Источники сообщают о 200 грузовиках. По их мнению, таким образом американцы пытаются склонить курдское руководство отказаться от дальнейших переговоров с законным правительством САР.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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