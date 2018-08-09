Кровавый юбилей. 10 лет необъявленной войне

В этом году печальный юбилей: 10-летие с начала 5-дневной войны Грузии против Южной Осетии и Абхазии.Новый виток истории Кавказа, которую пишут исключительно алыми чернилами, начинается в 23:30 в ночь на 8 августа 2008 года, когда на мирно спящий после дневного зноя Цхинвал посыпались грузинские снаряды реактивной системы залпового огня «Град».Мир же в этот момент предвкушал зрелище открытия очередных Олимпийских игр 2008 в Пекине, проходящих по злой иронии под девизом «Один мир – одна мечта». Не знаю, о чём мечтали миллиарды телезрителей, а вот мечты цхинвальцев, думаю, может себе явственно представить каждый.Но идёт время, а вопросов становится только больше. События обрастают заявлениями официальных лиц, «хотелками» местных князьков и интересами элит разных стран…В те дни автор этих строк прогревал свои студенческие рёбра на таманском солнышке, потягивая ледяное пиво в одном из крохотных приазовских посёлков. Лёгкий ветерок колыхал виноградную лозу, обвившую саманную хатку, жизнь казалась безмятежной. Особенно в этом послеполуденном жарком безвременье южного лета. Сначала в небе повис тот самый тяжёлый голос боевых самолётов. Поначалу гул в небе не беспокоил: военные аэродромы есть и под Краснодаром, и в Ейске, и в Крымске. Но голос не унимался, словно вращаясь вокруг головы. Через час я заставил себя сделать пару звонков.В итоге фраза «война в Осетии» выгнала меня из посёлка в считанные часы. В Темрюке на автовокзале я застал нескольких не по-летнему озадаченных и взволнованных офицеров. А Новороссийск, крайне заполошный в летний период город, казался мне тревожно сосредоточенным. Слухи о том, что 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия то ли грузится на БДК, недавно вошедшие в бухту, то ли уже погрузилась, носились по городу как эпидемия.Местные власти не предпринимали ничего, чтобы угомонить слухи. Не имея на тот момент интернета, я поехал к своему другу, живущему недалеко от порта в районе так называемого «Стандарта» (бывшее владение французского нефтепромышленного общества «Русский стандарт»). Ненадолго мы погрузились в успокаивающую дружескую болтовню, прогуливаясь по сети. Но когда люстра под потолком заходила ходуном, мы взбудоражились.Хищный гул ворвался с улицы в открытое окно. Побросав бездельное шатание по несведущей сети, мы выбежали на балкон. Прямо под нами по шоссе, которое, казалось, испокон времён было оккупировано фурами-зерновозами, двигались хищные бронированные машины десантников в сторону Новороссийской ВМБ, где стояли серые силуэты больших десантных кораблей.Для меня тот конфликт начался именно так. И, как это ни иронично, но все конфликты Кавказа начинаются так. Предваряются массой популизма, а кровь проливается внезапно. Час назад вы наслаждаетесь ледяным пивом, вашим парикмахером работает армянин, ваши картины в гостиной — кисти местного художника-грека, а подруга — абхазских кровей, как вдруг ваш город отправляет солдат на войну. А местные кафе полнятся слухами, что турецкий флот вышел в море. Это вообще свойственно Кавказу.И, по моему скромному мнению, единственным условием мира на этой многострадальной земле является доминирование лишь одной силы. Стоит в этот кавказский узел войти второй силе, как размежевание и межнациональная рознь становится просто вопросом времени. Некогда респектабельные президенты и премьеры, упакованные в итальянские костюмы, моментально превращаются в воинственных князьков с замашками племенных вождей. Для геополитических элит, чьё население на Кавказе не проживает, которые в принципе не заинтересованы в мире на этой земле, такие вожди просто находка. Ведь элиты ничего не теряют. А сами вожди, заручившись зарубежной поддержкой и распаляя своё властолюбие, готовы ввергнуть народ в любую кровавую мясорубку. Вдобавок за всю древнюю историю Кавказа поводов для неё найдётся масса…Даже Грузия, которая благодаря Саакашвили в 2008 году казалась монолитной осетинофобской страной, далеко не так едина. Собранная Россией (Союзом, империей, не суть важно) современная Грузия в случае наличия должного количества политических проходимцев готова рассыпаться в считанные секунды. Только грузинских субэтносов, разделённых как географически, так и по языковому признаку, насчитывается около двадцати. Большинство аджарцев (Аджария со столицей в Батуми), к примеру, — мусульмане с известной степенью симпатии к Турции. А у кахетинцев, имеретинцев и картлийцев вообще был весьма серьёзный опыт собственной государственности. Кто-то скажет, что подобное в необходимых условиях свойственно любой стране. Но вряд ли найдётся на территории Евразии другой такой столь насыщенный и пёстрый регион. Вот это и характеризует быстротечность и трагичность событий.Перед печальным юбилеем действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили обвинил Россию в отделении двух «грузинских» регионов его страны. А что же тут удивительного? Нет, автор, конечно, понимает, что на протяжении десяти лет СМИ между оптимистическими речами политологов о возобновлении российско-грузинских отношений (столь важных, что они измеряются алкогольными литрами) ретранслировали приснопамятные слова грузинского солдата о заднем приводе его главнокомандующего. Но за словоблудием о «многовекторности» скрывались всё того же посола люди.К примеру, в карьере гражданина Маргвелашвили есть целый пятилетний период, когда он подъедался в Национальном демократическом институте международных отношений (National Democratic Institute, NDI), в котором без каких-либо обиняков ковались будущие племенные партайгеноссе для осколков Союза. Финансируется этот институт Агентством США по международному развитию (USAID), Госдепом США, Национальным фондом демократии США и так далее. Хотя сам институт позиционирует себя как негосударственная организация.Данная организация работает в 130 странах мира, в том числе на Украине, в Молдавии, Грузии и прочих. А в России офис этой конторы прикрыли лишь в 2012 году, но институт теперь просто действует через «партнёров» на местах. Председателем этой организации является незабвенная Мадлен Олбрайт со всеми вытекающими последствиями. Выводы очевидны.И это ещё не упомянута та нежность, с которой в Грузии сохраняется память о другом птенце западных организаций – господине Звиаде Гамсахурдия. Этот примечательный во всех смыслах гражданин начал свою головокружительную карьеру с «Хельсинкской группы». Много позже он станет автором как одного из витков геноцида осетинского народа, так и гражданской войны в самой Грузии. Улицы и проспекты в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и, конечно, Тбилиси названы именем Гамсахурдия. В Зугдиди ему стоит памятник. А нынешний президент Мергвелашвили в 2014 году учредил стипендию имени Звиада.Но, верно, одним из краеугольных камней является принятие Южной Осетии в состав России. После долгих лет взаимной интеграции данный спор ушёл скорее в разряд популизма отдельных политиканов, а сам вопрос при этом стал ещё более острым: либо вхождение в состав, либо полная сдача позиций. Почему?Во-первых, часть воинских подразделений Южной Осетии уже входят в состав ВС России, а югоосетинские военные билеты признаны действительными на территории РФ.Во-вторых, некоторые начинают прессинговать тему финансовой цены, которую заплатит Россия за Южную Осетию. Господа, мы это уже сделали и продолжаем делать в известном смысле. После 2008 года на восстановление республики были выделены весьма немалые средства из российского бюджета. А на данный момент 90% бюджета Южной Осетии состоит из российских инвестиций. Это не считая целого микрорайона «Московский», построенного на деньги правительства нашей столицы, отремонтированного Рокского туннеля, медицинского комплекса за 1,5 миллиарда российских рублей и т.д. и т.п.В-третьих, у особо въедливых граждан возникает вопрос культурной интеграции Южной Осетии, которая может быть проблемной. Это звучит потешно, учитывая всего лишь 50-тысячное население республики, а также того факта, что осетины Алании никогда из состава России не выходили. И какого-то особого культурного феномена нам не явят. Если только не разродятся очередным Валерием Гергиевым или Владимиром Хетагуровым.Единственное, остаётся надеяться, что властям России хватит воли и ума вовремя одёргивать новоявленных кавказских «наполеонов», а простому народу хватит здравого смысла держаться от них подальше. Сколько бы галстуков они ни уплели за раз, простому человеку вместо галстука по традиции достаётся пеньковая верёвка.