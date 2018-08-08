13:54 08 августа
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Правительство привлекло МО РФ для решения вопроса водоснабжения Крыма

Правительство Российской Федерации по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя приняло решение привлечь Минобороны РФ к решению вопроса дефицита воды на Крымском полуострове.

Правительство привлекло МО РФ для решения вопроса водоснабжения Крыма


Премьер министр Медведев поручил сформировать межведомственную рабочую группу из представителей Минприроды, Минобороны, Росатома и Российской академии наук с целью решения вопросов водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов, а также подготовить программу по ликвидации дефицита воды, говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте правительства. На это отводится чуть больше месяца, к 10 сентября 2018 года программа должна быть готова.


Напоминаем, что ранее в Херсонской области Украины возвели капитальную дамбу на месте временной плотины, тем самым заблокировав поступление пресной воды в Крым. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в воде. В июне в четырех районах Крыма — Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском — был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.

Мустафа Джемилев, являющийся лидером запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" и депутатом Верховной Рады Украины, ранее заявил, что Украина создала «реальные проблемы» с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.

Использованы фотографии: https://eadaily.com/ru/
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Комментарии 147

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:12
    Дамбу взрывать будем, чтоли? what
    злой партизан
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:23
      ага.... с привлечением Росатома!!!! добрый день!!!!
      д^Амир
      1. alex-s (Александр) Сегодня, 10:54
        Хватило бы и МО!
        alex-s
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:00
          Цитата: alex-s
          Хватило бы и МО!

          Не факт, тут по умному взорвать надо, по этому и Российскую академию наук привлекают.
          MPN
          1. Например Сегодня, 11:16
            По умному - это власть в Киеве сменить, регионы русские вернуть в состав нашей страны.
            Организаторов строительства дамбы судить. Фашистов на кол.
            Например
            1. Пятница (Сергио) Сегодня, 13:48
              Цитата: Например
              По умному - это власть в Киеве сменить, регионы русские вернуть в состав нашей страны.

              Вы мыслите как царь, а на дворе 21 век.
              России нужны индустриальная и научная революции, создание рабочих мест, сокращение импорта на нашем рынке до нуля, а тратить силы на захват новых территорий,то уровень мыслей аборигенов.

              Я рад что вернулся Крым, но возвращение Крыма отличный способ отвлечь внимание от поражения на других направлениях.
              Пятница
          2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:51
            Добрый день!!!! тут надо не Российскую академию наук!!! так как оккупанты и так далее.... тут надо матёрых британских учёных!!! от укрорейха даже копыт не останется...
            д^Амир
          3. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 12:32
            И Псаки нужна чтобы потом дать комментарий
            Bad_Santa
          4. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:41
            Цитата: MPN
            .....Не факт, тут по умному взорвать надо, по этому и Российскую академию наук привлекают.

            Интересную ответку когда-то предлагал Жириновский, а именно, перед украинской границей пустить Днепр по другому руслу. belay А что, течёт себе Днепр по российской территории (Смоленск и т.д.), а перед границей сделать дамбу, чтобы река повернула в одно из старых русел (за миллионы лет их образовалось много) fellow
            Нам от этого толку никакого, а вот геморроя украинцы отхватят по уши belay , Северо-Крымский канал покажется детской песней winked
            Как говорится, "око за око", а то, они нам делают пакости (дамба, взорванные опоры ЛЭП), а мы - мост для людей строим! fellow
            Украинцы явно это не ценят crying , ответно поступать нужно их методами.. winked
            Проксима
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:48
              Идея мощная. Только мы укропам уподобляться не будем, ибо сами их за такое хаем...
              MPN
          5. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:00
            Во первых надо поднять информационную волну, обратится в ООН с официальной нотой о преступлении Киевской власти против населения Крыма, в отсечении доступа воды, что приравнивается к геноциду проживающих в Крыму людей...Почему МИД РФ так преступно неактивен и не защищает интересы граждан Крыма,и да и в нарушеннии прав граждан РФ другими странам...Правительство РФ явно не работает, а создаёт только видимость работы,( наверное слишком заняты разворовыванием гос.средств)...
            Vladimir 5
            1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:25
              В лигу защиты меньшинств с низкой социальной ответственностью.
              Да, да в - ООН ! laughing
              DED_peer_DED
            2. Curbstone 24 (Владимир) Сегодня, 13:32
              Это надо было делать давно, и каждый день тыкать их носом в этот факт. Спрашивать, где их всевозможные правозащитные организации? Почему они не кричат о нарушениях прав человека? Тут стоит какому-то оставшемуся в Крыму щырому, отключить воду за не уплату. Так завопят о притеснениях, со всех щелей полезут возмущения. А тут 2 с лишним миллиона людей умышленно оставили без воды, и все молчат. Но хуже всего, что Россия тоже молчит по этому поводу. И делает вид, что ничего не происходит
              Curbstone 24
      2. bulvas (Василий) Сегодня, 10:59

        Из Темрюка (устье Кубани) трубу прокладывать?

        Газпром поможет


        bulvas
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:06
          Типа, трубопроводные войска вперёд! А на санкции и все сопутствующее им до фонаря!
          Как бы ребятам будет где и как потренироваться, только военное это часто не самое экономически оправданное, чаще всего всё делается от слова НАДО!
          Ну надо, так надо .... только другие ведомства тут с какого боку?
          rocket757
        2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:26
          Цитата: bulvas
          Из Темрюка (устье Кубани) трубу прокладывать?
          Газпром поможет

          Запросто. Много труб, отслуживших свой срок в транспорте газа, как раз для водоводов и используют. yes
          злой партизан
        3. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 12:41
          Зачем? В Крыму на глубине 600 метров целый океан пресной воды..Думают наверное как её поднять на верх..У ливийцев получилось Они и с большей глубины в Сахаре подняли..Снимками со спутника поинтересуйтесь какие они территории в оазисы превратили..
          нафанаил
      3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:24
        Цитата: д^Амир
        добрый день

        И Вам не хворать! hi
        злой партизан
    2. антивирус Сегодня, 11:15
      Мустафа Джемилев, являющийся лидером запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" и депутатом Верховной Рады Украины, ранее заявил, что Украина создала «реальные проблемы» с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.


      -если любит водой баловаться --ему в Тикси жить надо.
      кто поможет?
      антивирус
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:19
        Цитата: антивирус
        -если любит водой баловаться --ему в Тикси жить надо.

        Зачем так далеко ехать? Утопить можно и в Сиваше
        Piramidon
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 11:58
      Премьер министр Медведев поручил сформировать межведомственную рабочую группу из представителей Минприроды, Минобороны, Росатома и Российской академии наук с целью решения вопросов водообеспечения Крымского полуострова

      Ничего не хочу сказать плохого про жителей Крыма, но сказки про полное водоснабжение Крыма у Медведева закончились ? И что, тут держаться не нужно ?!
      Давно пора кому-то и поработать, а не только ля-ля ! Никак выход из ситуэйшен хотят найти за счёт МО ?! Так уже прокладывали трубы, подключали к артезианским скважинам. Так это не на долго и получилось ! Пора правительству поработать !
      Starover_Z
      1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:28
        Цитата: Starover_Z
        Пора правительству поработать !

        Вы, представляете себе, что Вы говорите?
        Медведев сотоварищи с лопатами в руках на строительстве Крымского канала?
        "Закусывать, надо..." (С) drinks laughing
        DED_peer_DED
        1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:42
          Цитата: DED_peer_DED
          Вы, представляете себе, что Вы говорите?
          Медведев сотоварищи с лопатами в руках на строительстве Крымского канала?
          "Закусывать, надо..." (С)

          Дык никто ышо из виновников не налил ! drinks
          Starover_Z
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:17
      Цитата: злой партизан
      Дамбу взрывать будем, чтоли? what

      Раду.
      Piramidon
  2. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:14
    Надо строить опреснители. Дорого, конечно, но имперская политика всегда стоила империям дорого. В конечном итоге эта политика и привела все существовавшие империи к их краху. Россия не будет исключением.
    Ivan Petroff
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:23
      Ваня,клея нанюхался?
      HAM
      1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:25
        Нет, просто я неплохо знаю историю
        Ivan Petroff
        1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:31
          Чёж, тогда иудеи 2000 лет по всему миру разбегались?
          Что, чай у них 2000 лет назад, тоже "Империя" - порушилась?
          DED_peer_DED
      2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 10:33
        Очередной тролль. На него внимание обращать не надо. Само высохнет и отвалится с подошвы)).
        Moskovit
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:24
      Цитата: Ivan Petroff
      Россия не будет исключением.


      Конечно не будет.

      Теперь.

      Уже.

      Российская Империя...

      - Дай Бог памяти, в каком это году*
      Ванёк
      1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:27
        Империя с 1721 по сегодняшний день
        Ivan Petroff
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:30
          НАРОД!!!

          МЫ ЖИВЁМ И ИМПЕРИИ!!!!

          Петрофф?! Вот насколько я любитель раскуриться, но такого никогда ещё не шабил...

          Уууу друг. Эка тебя торкнуло.

          Завязывал-бы.
          Ванёк
          1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:31
            Мы не живем в империи, мы в ней существуем...
            Ivan Petroff
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:33
              Я когда план с махоркой бодяжу, тоже существую...
              Ванёк
            2. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 10:44
              Не, ты не Ванька Петров. Ваньку Петрова я знал, он крепкий мужик, такого не скажет и не расплачится. Чего в России не знают и не догадываются, это то, что они живут лучше и свободней чем 90% этого мира. А оковы для выживания это в мозгах. Меньше слушайте провокаторов, больше думайте о том что вы делаете сами и сейчас. wassat Лежибоки диванные!
              Кокарев Михаил
            3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:58
              Ванёк, не позорьте фамилию. Или Вы уже педро?
              Николай Петров
              1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:28
                Цитата: Николай Петров
                Или Вы уже педро?

                Точно. Педро Развальцованный... feel
                злой партизан
          2. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:32
            Цитата: Ванёк
            Petroff
            Водкин.

            DED_peer_DED
    3. MstislavHrabr Сегодня, 11:48
      В русле имперской политики проще забрать Херсонскую область. Что совсем недорого. Достаточно объявить что эта территория будет признана нами как независимая и войдет в состав РФ. Ребята сами присоединятся... Вместе с плотиной...
      MstislavHrabr
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:21
    Выход здесь только один - водовод из Краснодарского края . Попутно сделать Крым своеобразным полигоном в отработке новейших методов водосбережения в с/х , промышленности и ЖКХ . В будущем пригодится во многих регионах . Всё это требует больших затрат , долгосрочной госпрограммы и вложений во множество НИОКР , стратегически это всё окупится . Правда в первую очередь это требует мышления на многие десятилетия вперёд , а это проблема ... как впрочем и деньги на подобные вложения
    КВУ-НСвД
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:24
      Денег нет, но вы мечтайте!
      Ivan Petroff
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:27
        Вы , Иван Петрофф , выше опреснители строить предлагали , а это ещё дороже в итоге . Так что или что то вразумительное пишите или эфир провокационным зубоскальством не засоряйте ...
        КВУ-НСвД
        1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:29
          Можно еще айсберг из Антарктиды притарабанить к Крыму
          Ivan Petroff
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:33
            Цитата: Ivan Petroff
            Можно еще айсберг из Антарктиды притарабанить к Крыму


            А зачем существуешь ты?

            Завязывай.
            Ванёк
          2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:42
            Цитата: Ivan Petroff
            Можно еще айсберг из Антарктиды притарабанить к Крыму

            Вы знаете - оно конечно можно тягать айсберги через пол мира , но только объяните мне , как его через Босфор тянуть , а чудесным образом протянувши что с ним делать по доставке к берегам Крыма ? Вы мне дочку напоминаете - та ещё прожектёрка - с фантазией , но без логики в голове . Но она ещё весёлое , легкомысленное дитё , а Вы то уж поди и с бритвой знакомы не понаслышке ..
            КВУ-НСвД
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:56
              Цитата: КВУ-НСвД
              но только объяните мне


              Объясняю.

              Готовы?!

              Если его там, в Антарктиде, отпилили. Значит через Босфор и прочие Дарданеллы как миленький проскочит.

              На обратном пути, перед проливом подрехтуют ножовками. Делов-то!

              Когда петрофф его до Крыма дотянет, он, айсберг, начнёт таять. Уровень чёрного моря поднимется...
              Ванёк
              1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:00
                Цитата: Ванёк
                Цитата: КВУ-НСвД
                но только объяните мне


                Объясняю.

                Готовы?!

                Если его там, в Антарктиде, отпилили. Значит через Босфор и прочие Дарданеллы как миленький проскочит.

                На обратном пути, перед проливом подрехтуют ножовками. Делов-то!

                Когда петрофф его до Крыма дотянет, он, айсберг, начнёт таять. Уровень чёрного моря поднимется...

                Отсыпьте и мне на пару штакетин . Вам там весело , я тоже так хочу .. feel feel laughing
                КВУ-НСвД
                1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:07
                  Цитата: КВУ-НСвД
                  Вам там весело


                  Читаем петроффа и - ржунемогу. Тут и без травы веселуха.

                  hi
                  Ванёк
              2. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 11:00
                Нельзя так, он крымский мост может затопить
                Ivan Petroff
                1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:11
                  Вы б заканчивали с лёгкими наркотиками ... smile
                  КВУ-НСвД
            2. MstislavHrabr Сегодня, 11:50
              Дешевле холодильников наставить, а они льда наморозят...
              MstislavHrabr
      2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:49
        Цитата: Ivan Petroff
        Денег нет, но вы мечтайте!
        --------------------------------Ты от куда вывалился Ванюта ? Что ,за флажок под которым соловейкой заливаешься ? Как денюшки называются в твоей замечательной стране ? Родом от куда дружок ?
        30 вис
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:37
      Цитата: КВУ-НСвД
      деньги на подобные вложения


      Вот с этом-то не беда. Беда как Вы правильно заметили:

      Цитата: КВУ-НСвД
      мышления на многие десятилетия вперёд , а это проблема


      Хотя по Петрову, айсберг с Антарктиды....

      Блин, но его тоже на долго не хватит...
      Ванёк
    3. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:38
      Вы неумный человек если не сказать хуже fool . Вам бы сначала съездить в Краснодар, и пожить там все лето, думаю тогда поумнее и поймете - НЕТ в Краснодарском крае избытка водных ресурсов! Там до сих пор ее недостаток.
      Мих1974
    4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:43
      В Краснодарском крае тоже с водой не очень. Надо строить в Крыму опреснительные заводы. И электростанцию для них.
      voyaka uh
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:53
        Цитата: voyaka uh
        В Краснодарском крае тоже с водой не очень. Надо строить в Крыму опреснительные заводы. И электростанцию для них.

        Опреснённая вода - это дорого для с/х . Если на другом берегу Керченского пролива воды тоже нехват ( специалистам виднее ) - то тогда нужно перепрофилирование с/х Крыма на засухоустойчивые культуры , возможно водовод из бассейна Дона ( но тут надо считать рентабельность и экологию ) , ну и опять таки отрабатывать в крыму на будущее технологии водосбережения . Опреснители , скважины и хранилища для талой и дождевой воды конечно появятся , но в ограниченном количстве - что б хватало для ЖКХ и промышленности .
        КВУ-НСвД
      2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 11:05
        Кстати вот тут опыт Израиля в области такого земледелия очень бы пригодился. Если честно, я бы в принудительном порядке отправлял бы крымчан в Турцию учиться туристическому бизнесу, а в Израиль сельскому хозяйству.
        Moskovit
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:17
          Цитата: Moskovit
          опыт Израиля в области такого земледелия очень бы пригодился

          Вы имеете в виду захват Израилем сирийских Голанских высот и постройки там платины для отвода воды на свою территорию?
          Vita VKO
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:30
            У Израиля десятки стран покупают патенты, лиценции и оборудование для ведения рационального экономного с/х. Также для опреснения морской воды, очистки сточных вод. Китай покупает проекты на десятки миллионов. Индия.
            voyaka uh
        2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 11:18
          Цитата: Moskovit
          Кстати вот тут опыт Израиля в области такого земледелия очень бы пригодился. Если честно, я бы в принудительном порядке отправлял бы крымчан в Турцию учиться туристическому бизнесу, а в Израиль сельскому хозяйству.

          Израиль предлагал капельное орошение за 200 млн. бакинских.
          но Гоблин отказал. ведь опреснение - это 5-6 млрд.
          хорошо можно денег поднять на этом.
          KLV2018
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:49
            Цитата: KLV2018
            но Гоблин отказал.

            он еще та штучка!
            говорят. что ему на смену Поклонская пойдет
            Silvestr
            1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 12:51
              Цитата: Silvestr
              говорят. что ему на смену Поклонская пойдет

              Ну если Поклонская, тогда всё решиться просто и без денег. Пара сотен крестных ходов с портретами Николая 2, - и вода будет wassat
              Нормаль ок
              1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:40
                Цитата: Нормаль ок
                Пара сотен крестных ходов с портретами Николая 2, - и вода будет

                Лучше ход с портретом "Владимира 2". Бог, точно - заплачет потоком слёз.
                DED_peer_DED
      3. avt Сегодня, 11:06
        Цитата: voyaka uh
        В Краснодарском крае тоже с водой не очень. Надо строить в Крыму опреснительные заводы. И электростанцию для них.

        Собственно в СССР АЭС и ставили там . Но вода в Крыму есть , без экзотики про
        Цитата: КВУ-НСвД
        Выход здесь только один - водовод из Краснодарского края .

        Вопрос в другом - Как и сколько её поднимать ? Ну и естественно кому и как поставлять ? Если по уму сделают , ну не будут с горизонта подавать в открытые хранилища и по отрытым наспех каналам вливать в бывшие рисовые чеки. То собственно работа для трубопроводных войск МО РФ есть . Опять же параллельно нужно определиться с тем что выращивать будут и ваш опыт капельного орошения применить . Всё получится , как и с мостом , который нельзя построить через пролив и который , построенный уже куда то уплывает wassat , ка с трассой ,,Таврида" , которую ,,никогда не построят"на Мосфильме .Ну а шумероукры пусть пока мриями мриють и ухахатываются
        Цитата: Felix99
        Водовод из Дона по дну Азовского моря с перекрытием фарватера в Мариуполь и Бердянск.
        Кстати ! к вопросу кидающимся у навоз
        Цитата: Silvestr
        вопрос возник 4 года назад и только сейчас Айфон прозрел. Позднее зажигание у власти.

        Там Трубопроводные УЖЕ работали после перекрытия канала -гугель в помощь , мыша у руку. Работали и по водопроводу, где с советских времён ничего не делалось и местами до 80% в гунт уходила из ,,труб", но это было на юге и юго-востоке Крыма . Теперь пришла пора северных, степных территорий.
        avt
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:00
          Цитата: avt
          Теперь пришла пора северных, степных территорий.

          В селе Малое Садовое Бахчисарайского района в домах из кранов течет грязная и мутная вода серого цвета.
          Это какой район Крыма?
          Цитата: avt
          Там Трубопроводные УЖЕ работали

          не спорю, видел
          Цитата: avt
          гугель в помощь , мыша у руку.

          изучите вопрос водоснабжения Крыма, лучше на месте
          Цитата: avt
          Кстати ! к вопросу кидающимся у навоз

          Северо-Крымский канал давал до 80 % воды Крыма.80% территории полуострова занимает степь, где весьма развито сельское хозяйство, которое забирает себе 3/4 от всей потребляемой в Крыму воды. На все остальное, в том числе и водоснабжение населения, остается 20-25%, которые можно было бы закрыть и без украинских поставок. Но, более чем полтора миллиарда кубометров воды, необходимой крымским селянам, взять пока неоткуда.
          Общий ущерб от нехватки воды 12 млрд руб.
          Так кто в навозе? Тот, кто живет без воды или тот, кто уверяет, что все в порядке?
          Silvestr
          1. avt Сегодня, 13:03
            Цитата: Silvestr
            В селе Малое Садовое Бахчисарайского района в домах из кранов течет грязная и мутная вода серого цвета

            И что ? В Подмосковье ,там где убитый в хлам водопровод, особенно это было в брошенных военных городках , такое же текло , а кое где наверняка течёт и ныне.Надо к местным властям вопрос, да не вопрос , а за жабры брать .И Крым тут не исключене.
            Цитата: Silvestr
            Так кто в навозе?

            Тот в него лицом в истерике кидается , обвиняя других в том
            Цитата: Silvestr
            Тот, кто живет без воды или тот, кто уверяет, что все в порядке?

            чего к примеру Аз грешный не утверждал.
            avt
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:06
              Цитата: avt
              Тот в него лицом в истерике кидается , обвиняя других в том

              у кого истерика?
              Цитата: avt
              В Подмосковье ,там где убитый в хлам водопровод,

              а где трубопроводные войска?Они же в Крыму работали
              Silvestr
            2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 13:09
              Цитата: avt
              Цитата: Silvestr
              В селе Малое Садовое Бахчисарайского района в домах из кранов течет грязная и мутная вода серого цвета

              И что ? В Подмосковье ,там где убитый в хлам водопровод, особенно это было в брошенных военных городках , такое же текло , а кое где наверняка течёт и ныне.Надо к местным властям вопрос, да не вопрос , а за жабры брать .И Крым тут не исключене.
              Цитата: Silvestr
              Так кто в навозе?

              Тот в него лицом в истерике кидается , обвиняя других в том
              Цитата: Silvestr
              Тот, кто живет без воды или тот, кто уверяет, что все в порядке?

              чего к примеру Аз грешный не утверждал.

              нужен системный подход.
              и «Крымский титан» закрыть, пока они опреснитель не построят.
              KLV2018
              1. avt Сегодня, 13:37
                Цитата: KLV2018
                нужен системный подход.
                и «Крымский титан» закрыть, пока они опреснитель не построят.

                wassat Херасе
                Цитата: KLV2018
                системный подход

                Лишить людей рабочих мест ??? wassat Давайте мух от котлет всё таки как то отделять - водопроводную систему отдельно и планово ремонтировать с очистными естественно для канализационных стоков и масштабную мелиоративную систему для сельского хозяйства .Которая конечно в какой то части пересекается и с коммунальной системой водоснабжения.
                avt
      4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:13
        voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:43 Новый
        В Краснодарском крае тоже с водой не очень. Надо строить в Крыму опреснительные заводы. И электростанцию для них.

        К опреснительной теме надо и народ другой, водо-ресурсо-сберегающий! Это не есть характеристика нашего человека!
        Что проще, повернуть реки вспять или научить нашего человека ЭКОНОМИТЬ?
        rocket757
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:39
          Грядки частников - это, конечно, приятно для людей. Своя земля, удовлетворение... Но к экономии и технологиям приучить трудно.
          Сейчас строят здание этажей на 10.
          На каждом этаже - грядки в три ряда по вертикали. И - овощи весь год. С минимумом воды, БЕЗ пестицидов (насекомых вредителей не пускают сетки на окнах). Минералы добавляют в воду прямо под корни. Компы следят за всем. Такой дом может кормить миллионный город.
          voyaka uh
          1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:54
            Опять же онкологическим клиникам в Израиле работа прибавится ... Ни чего личного ,только голый бизнес !
            30 вис
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:41
              Онкологическим клиникам прибавляют работы бабушки, которые на своих огородах поливают овощи из лейки дешевыми китайскими пестицидами без всякого контроля. Сегодня польют, завтра сорвут и на базар: "кушайте, натуральное! со своего огорода..."
              voyaka uh
          2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 12:31
            Такое нам надо. Может кто возьмется. Хватит кормить помидорных султанов
            Moskovit
      5. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 12:50
        Так денег же нет! То на скрипки,то на мундиали..
        sapporo1959
    5. Felix99 (Феликс) Сегодня, 10:44
      Водовод из Дона по дну Азовского моря с перекрытием фарватера в Мариуполь и Бердянск.
      Felix99
    6. ученый Сегодня, 11:07
      Очень хорошо, что бандеровцы сами перекрыли этот канал. В Киеве сейчас такая концентрация нацистов, что им вполне хватило бы ума и отравить или заразить воду, а потом и земли Крыма. Поэтому для гарантии предотвращения вероятной диверсии, нужна еще платина с российской стороны.
      Цитата: КВУ-НСвД
      Выход здесь только один - водовод из Краснодарского края

      Вариантов много. Мало вероятно, что будут применятся дорогие опреснительные установки, да и каналы тянуть далеко и долго, хотя Краснодарскому краю тоже часто воды не хватает для земледелия. Скорее всего на первом этапе выбор будет в пользу артезианских скважин. Проведут разведку и набурят столько сколько нужно, потом постепенно займутся водоводами.
      ученый
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:01
        Цитата: ученый
        Скорее всего на первом этапе выбор будет в пользу артезианских скважин.

        дело в том, что выкачанная артезианская вода замещается соленой.Эта вода проблемы не решает.
        Silvestr
        1. ученый Сегодня, 13:38
          Цитата: Silvestr
          дело в том, что выкачанная артезианская вода замещается соленой

          Откуда такие "познания" геологии?

          Как вы видите даже в прибрежных районах найти под землей морскую соленую воду очень не просто.
          ученый
      2. Curbstone 24 (Владимир) Сегодня, 13:42
        артезианские скважины уже засаливаться начали, по крайней мере в северном Крыму. Артезианские скважины решают вопрос потребления воды ТОЛЬКО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Для предприятий и сельского хозяйства, этот вариант не годится
        Curbstone 24
    7. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:07
      Артезианские скважины в Крыму набурят и проблема дефицита с водой решится.
      Вадим237
    8. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:37
      Поворот Сибирских рек. belay
      DED_peer_DED
  4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:22
    вопрос возник 4 года назад и только сейчас Айфон прозрел. Позднее зажигание у власти. Люди бросили огороды, сады- нечем поливать. Питьевая вода некачественная, бутилированная вода в спросе.
    Silvestr
  5. gurta (Gurta) Сегодня, 10:23
    А дождик вызвать слабо? Спрашиваем Жириновского, у него же были кой каки рычаги воздействия на природу.
    gurta
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:25
      Цитата: gurta
      А дождик вызвать слабо?

      дожди там не перестают лить, вот только воды в водохранилищах почему-то больше не становится
      Silvestr
      1. Felix99 (Феликс) Сегодня, 10:47
        Нужно наладить сбор дождевой воды, построить подземные водохранилища. Есть опыт Ирана, подземные водопроводы - канаты.
        Felix99
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:20
          Т.е. нужно сделать нормальную, нужную работу, а не пальцами в айфоны тыкать и талдычить всякие глупости!
          Это темка для нашей власти или для кого то не знамо кого?
          Не смешно ... впрочем в Стране Советов проблемы такие решали успешно, а не только фантазировали о повороте сибирских рек!
          У нас что на очереди? Мост на Луну .... ай нет, на Сахалин кажется, а тут какие то проблемы у ЛЮДЕЙ в Крыму, пфе-е-е.
          rocket757
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:45
            Цитата: rocket757
            У нас что на очереди? Мост на Луну .... ай нет

            на Марс Путин собрался, на Марс
            Silvestr
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:05
              Silvestr (Сильвестр)
              на Марс Путин собрался, на Марс

              Если б он с собой всех и вся рядом стоящих\ползающих забрал, даж за мост ждать не стали б! На ракету с прицепом скинулись, пред пенсионеры всей страны!
              rocket757
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:44
          Цитата: Felix99
          Нужно наладить сбор дождевой воды, построить подземные водохранилища

          но ЭТО нужно делать! Проще в ящике красоваться и деньги пилить
          Silvestr
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
        Цитата: Silvestr
        вот только воды в водохранилищах почему-то больше не становится

        Безответственные граждане успевают по частным хозяйствам растащить... wink
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:08
          Привет Павел soldier
          У нас правило какое? Кто охраняет, тот и имеет!
          Кто у нас ресурсы под себя загрёб и охраняет? Так шо всяких разных частников это сомнительно .... только избранные, по тем или иным связям!
          rocket757
      3. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:47
        Цитата: Silvestr
        дожди там не перестают лить, вот только воды в водохранилищах почему-то больше не становится

        Наверное, потому-что эти водохранилища, как и всё (почти...) вокруг - частные?
        "Забирай свои игрушки и не ....... в мой горшок!" (С)
        DED_peer_DED
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:31
    Украина создала «реальные проблемы» с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.
    ..Жителям находящихся под "оккупацией" воды не дадим..Пусть все от жажды загинутся и татары и русские и украинцы.."Добрые" какие..А дефицит воды, большая проблема и затратная..Это строительство опреснителей, лесопосадки,бурение скважин..А главное, что бы это окупалось...
    parusnik
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:32
    Отдыхающих немерянно. И не только в Крыму, из курортов, кстати проблемы с водой в этом году
    Sadko88
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:11
      Цитата: Sadko88
      Отдыхающих немерянно. И не только в Крыму, из курортов, кстати проблемы с водой в этом году

      Решается легко. Отдыхающий везет воду с собой из расчета 3 кубометра на человека..., или вообще не пускать отдыхающих которые пьют воду... feel
      MPN
  8. Клайд Бэрроу (Олег) Сегодня, 10:35
    Опреснение морской воды - это будет самым разумным вариантом, хотя бы до уровня воды пригодной для мытья посуды и полива огородов)) осталось выбрать наиболее эффективную и бюджетную технологию, а если ещё и организовать производство соли из отходов производства, то всё будет и на самоокупаемости)
    Клайд Бэрроу
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 10:42
      Для опреснения воды на сколько я помню много энергии нужно. Может поэтому Росатом привлекли? Одна плавучая АЭС уже есть. Почему бы вторую не сделать и не запитать опреснители в Крыму.
      DenZ
      1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:46
        Да, если несколько атомных реакторов-опреснителей разбросать по южному побережью Крыма, то можно будет экономить на уличном освещении - приехавшие отдыхать через день сами начнут светиться зеленоватым радиоактивным светом...
        Ivan Petroff
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:52
        Плавучую АЭС через Босфор нельзя.Технологию обратного осмоса скорее всего.
        Цитата: DenZ
        Для опреснения воды на сколько я помню много энергии нужно. Может поэтому Росатом привлекли? Одна плавучая АЭС уже есть. Почему бы вторую не сделать и не запитать опреснители в Крыму.
        210окв
        1. Комментарий был удален.
        2. DenZ (Денис) Сегодня, 11:08
          Цитата: 210окв
          Технологию обратного осмоса скорее всего

          Ну да, но энергия то все равно нужна .

          Мембранная технология это вроде как и есть обратный осмос.
          DenZ
          1. Squelcher (Максим) Сегодня, 11:20
            Все о ничего, но опресненная вода по сути вредна, РН ближе к кислотному, плюс обязательно надо добавлять минеральные добавки иначе прощай зубы и кости, и растения опресненкой лучше не поливать.
            Squelcher
      3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:09
        Росатом привлекли в виду перспективы строительства в Крыму новой АЭС.
        Вадим237
  9. Squelcher (Максим) Сегодня, 10:36
    Ну что сказать, поведение #свидомых# по анологии, это как от особы мужского рода( таких и мужиком трудно назвать) ушла девушка(жена), и он начинает пакостить и строить полянки ей думая , что вернёт этим.
    Squelcher
  10. Apollo (Алех) Сегодня, 10:37
    Отлистываем в 2016 год:
    «Нужно отметить, что в сентябре 2016 года началось строительство 36 скважин, объединённых в три водозабора подземной воды (70 тыс. кубометров). Это полностью изменит ситуацию с водой. Со сдачей первой очереди водовода подача должна увеличиться до 195 тыс. До 2020 года в рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма магистральный водовод протяженностью 220 км будет продолжен до Керчи. Таким образом, уже в ближайшее время такая проблема, как водоснабжение Крыма, полностью отпадёт»[b][/b]

    Подробности: https://regnum.ru/news/2426686.html
    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

    Прошло 2 года и что на выходе?

    Ни воды, ни денег.
    Apollo
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 11:22
      Цитата: Apollo
      Отлистываем в 2016 год:
      «Нужно отметить, что в сентябре 2016 года началось строительство 36 скважин, объединённых в три водозабора подземной воды (70 тыс. кубометров). Это полностью изменит ситуацию с водой. Со сдачей первой очереди водовода подача должна увеличиться до 195 тыс. До 2020 года в рамках реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма магистральный водовод протяженностью 220 км будет продолжен до Керчи. Таким образом, уже в ближайшее время такая проблема, как водоснабжение Крыма, полностью отпадёт»[b][/b]

      Подробности: https://regnum.ru/news/2426686.html
      Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

      Прошло 2 года и что на выходе?

      Ни воды, ни денег.

      вы ещё к сказкам не привыкли ?
      KLV2018
      1. avt Сегодня, 11:46
        Цитата: KLV2018
        вы ещё к сказкам не привыкли ?

        А привыкли , к нарисованному мосту через пролив привыкли , к рисуемой трассе ,,Таврида" привыкаем, в подводным кабелям и ТЭС с турбинами от Сименс bully Вот к чему походу многие у нас не привыкли , так это смотреть на ваши танцы боевым гопаком на граблях . Да и вот к новой забаве шумроукров -цээуропьцив , а именно - нарисовать себе гибридную войну у мозгу , на которую Россия так и не пришла , да походу у том же воспалённом мозгу её выигратьи ...наяву требовать от России репарации. bully Ну а мы ...
        Мы рождены , чтоб сказку сделать былью..
        bully
        Цитата: Ivan Petroff
        Поскольку поблизости на материке воды нет, лучше сразу повернуть северные реки в Крым!

        Свидомошумероукр успокоиться не может ? ,,Ну так не буди лихо , когда оно тихо". Не проси - сбудется , здобудите пэрэмогу-вот повернём Днепр от Смоленска
        Цитата: Ivan Petroff
        в Крым

        Что тогда про птицу и ширину Днепра сказывать по Гоголю будете?Типа не всякий шумероукр сможет свидомо это болото переползти ?
        avt
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:13
      Увы, 195000 кубов не хватает, в виду бурного развития С/Х на территории Крыма, за четыре с половиной года.
      Вадим237
  11. spektr9 Сегодня, 10:42
    Мост построили, под мостом трубы проложить и подавать с материка водичку
    spektr9
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:49
      Поскольку поблизости на материке воды нет, лучше сразу повернуть северные реки в Крым!
      Ivan Petroff
      1. spektr9 Сегодня, 10:56
        Поскольку поблизости на материке воды нет, лучше сразу повернуть северные реки в Крым!
        Я думаю если каждого тролля по типу вас на органы пустить, то денег хватит wink
        spektr9
        1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 11:01
          Да где же столько реципиентов взять?
          Ivan Petroff
          1. avt Сегодня, 11:48
            Цитата: Ivan Petroff
            Я думаю если каждого тролля по типу вас на органы пустить, то денег хватит

            Цитата: Ivan Petroff
            Да где же столько реципиентов взять?

            Ну как то не смотря на сбитые вами цены на органы у Эуропэ , куда ваши ,,нерабы" после майдана по частям поехали . Спрос есть - можете убедиться на своих кладбищах по свежим табличкам рядами выстроенными -,,зирургические отходы"
            avt
            1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:00
              Цитата: avt
              Спрос есть - можете убедиться на своих кладбищах по свежим табличкам рядами выстроенными -,,зирургические отходы"

              Вы ещё забыли про: "чернозём весь вывезли" и "над Украиной самолёты не летают" laughing Непорядок, не всю методичку процитировали.
              Нормаль ок
              1. avt Сегодня, 13:52
                Цитата: Нормаль ок
                Вы ещё забыли про: "чернозём весь вывезли"

                Мы вообще то вполне себе в курсе , что чернозём вывозят , но его ещё вполне много , хотя если массово пойдёт под сою и рапс генномодифицированный , то вывозить точно не будут - убьют поля на месте.
                Цитата: Нормаль ок
                "над Украиной самолёты не летают"
                Кое где и не летают и что ? Типа на кладбищах табличек ,,хирургические отходы" нет ? А ,,врачи без границ" Бернара Кушнера резвившегося с транспланталогией ещё в Африке на тамошних войнах задолго до майданов ещё на Украине не появились , как стервятники ? Кого назначили в 2015 году куратором реформы здравоохранения Украины со стороны международной общественности?Поискать неохота?
                avt
    2. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:51
      Цитата: spektr9
      Мост построили, под мостом трубы проложить и подавать с материка водичку

      На той стороне, тоже - засуха. Подавать, нечего.
      DED_peer_DED
  12. Apollo (Алех) Сегодня, 10:50
    Отлистываем в 2015 год: Крым. МО РФ решило проблему обеспечения полуострова пресной водой
    В Крыму началась пробная подача пресной воды по новым трубопроводам. Российские военные раньше графика проложили первые 8 линий, по которым вода беспрепятственно теперь будет идти к жителям полуострова. Решение о строительстве трубопровода было принято в прошлом году, когда власти Киева перекрыли Северо-Крымский канал, и регион оказался фактически в водной блокаде.

    В Крыму началась пробная подача пресной воды по новым трубопроводам. Российские военные раньше графика проложили первые 8 линий, по которым вода беспрепятственно теперь будет идти к жителям полуострова. Решение о строительстве трубопровода было принято в прошлом году, когда власти Киева перекрыли Северо-Крымский канал, и регион оказался фактически в водной блокаде.

    Русло северо-крымского канала вновь напоминает полноводную реку. Спасением стали артезианские скважины. Из них по этим магистралям вода поступает в канал. "Я очень рад, что принял участие и горжусь тем, что мы выполнили свою работу. Вода с большим потоком подается в Крым", — рассказывает Андрей Медведев, заместитель командира взвода 1-й трубопроводной роты 1-го трубопроводного батальона Западного военного округа.

    Новый водопровод — в рекордные сроки. Меньше чем за неделю военные провели восемь магистралей. Общая протяжённость труб — более сорока километров. И это только начало. "Благодаря Министерству Обороны мы закрываем это слабое для нас место", — уверен Владимир Константинов, председатель городского совета республики Крым.

    http://maxpark.com/community/politic/content/3391
    425

    Прошло 3 года
    Опять те же результаты. Куда опять вода делась?
    Apollo
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:54
      Ну вот, оказывается проблема была решена 3 года назад. Дефицита воды нет и Медведев неизвестно почему хочет раздербанить народные деньги на несуществующую проблему.
      Ivan Petroff
    2. NKT (Сергей) Сегодня, 11:05
      Основная проблема с водой для сельского хозяйства.
      NKT
    3. курвиметр (игорь) Сегодня, 11:33
      Неплохо так, по мурсалам всехпобедителей...
      курвиметр
    4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:09
      Цитата: Apollo
      Русло северо-крымского канала вновь напоминает полноводную реку.

      Цитата: Apollo
      Прошло 3 года


      Цитата: Apollo
      Куда опять вода делась?
      Silvestr
  13. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 10:58
    Да, кстати, если кто не помнит, к 1980 году у нас должны были построить коммунизм, при котором каждый должен был иметь в избытке не только воду, но и французский коньяк...
    Ivan Petroff
    1. Михаил Р (Михаил Р) Сегодня, 11:18
      Цитата: Ivan Petroff
      Да, кстати, если кто не помнит, к 1980 году у нас должны были построить коммунизм, при котором каждый должен был иметь в избытке не только воду, но и французский коньяк...

      К 1947 году и всех бандерлогов должны были передушить. Но увы, кукурузник не дал это сделать, а после смерти Виссарионовича ещё и способствовал их реабилитации. Тогда б и тебя не было, троль,если б не кукурузник. Так что закрой варежку и не чирикай тут, гендерно-нейтральное существо из эвропейской страны.
      Михаил Р
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:23
      Сомневаюсь, что про французское пойло кто то говорил. Кисельные берега и молочные реки это в тему было б!
      rocket757
    3. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:54
      "Брешешь, собака!!!" (С) Коньяк никто не обещал. negative
      DED_peer_DED
  14. rudolff (Rudolf) Сегодня, 11:07
    Вообще то из-за воды войны начинались. Почему бы на эту тему более жестко с Украиной не разговаривать? Например, увязать дальнейшее исполнение минских соглашений или газовый транзит с поставками воды в Крым. Или закрыть Керченский пролив до тех пор пока дамбу не снесут.
    rudolff
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 11:10
      А заодно перекрыть Атлантический океан
      Ivan Petroff
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:28
      Цитата: rudolff
      Или закрыть Керченский пролив до тех пор пока дамбу не снесут.

      Сделать платным проход через Керченский пролив, так как это внутренние воды РФ. В качестве взаиморасчета предложить поставку воды в Крым по каналу. Украина давно бы так поступила, если бы была на месте РФ. Только качество воды придется мониторить ежедневно, во избежание отравления нациоалистами.
      Гаргантюа
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:06
        Цитата: Гаргантюа
        Сделать платным проход через Керченский пролив, так как это внутренние воды РФ.

        По международному морскому праву, Азовское море является внутренним морем для России и Украины. А нарушение сего права, каким-либо государством, повлечёт за собой множество тяжёлых последствий. НАТО, например, сможет отказаться от конвенции Монтрё.
        Нормаль ок
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:14
          Цитата: Нормаль ок
          НАТО, например, сможет отказаться от конвенции Монтрё

          Это как? НАТО подписывало эту конвенцию? Ключевой участник этой конвенции - Турция, с которой у нас хорошие отношения. Да и не выгодно Турции отказываться от нее, т.к. это может привести к войне на Черном море между странами НАТО и России. Турции то это зачем? Нужно просто выйти из соглашения с Украиной, а дальше все будет законно.
          Гаргантюа
  15. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:09
    Опреснители, дамбы, трубопроводы из Дона. Однако дешевле будет пол-руины снести, чем заниматься ерундой. А санкции, да они как были так и будут. Со времён Александра Невского эти санкции. Тогда папа ввёл первые санкции против нас, запретил продавать корабельную пеньку, оружие. Сегодня ничего нового. Слава Богу уже 1000 лет и не умерли.
    Николай Петров
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:09
      Цитата: Николай Петров
      Опреснители, дамбы, трубопроводы из Дона. Однако дешевле будет пол-руины снести, чем заниматься ерундой

      Дешевле только если с дивана войну вести. А если посчитать, то это обернётся гораздо дороже. Стоимость ГСМ, техники, боеприпасов и продуктов для армии. + новые санкции. Это не говоря уже о десятках тысяч погибших. До которых вам по сути дела нет, ведь не вы же будете в атаки ходить.
      Нормаль ок
      1. Curbstone 24 (Владимир) Сегодня, 13:50
        Санкции и без войны введут, причём в полном объёме. Воевать конечно тоже не выход. Но свергать нынешнюю укро-власть нужно любой ценой, и пропихивать наверх своих людей. Тем более, что нынешние укро-власти и так всё делают для своего свержения
        Curbstone 24
  16. ЗВС Сегодня, 11:09
    "Премьер министр Медведев поручил сформировать межведомственную рабочую группу из представителей Минприроды, Минобороны, Росатома и Российской академии наук с целью решения вопросов водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов, а также подготовить программу по ликвидации дефицита воды..."
    В 2014-м году, когда был перекрыт северокрымский канал хохлами, правительство Медведева не решало вопрос водоснабжения, думали что "рассосется". А оно не "рассосалось". Пока сформируют группу, пока разработают программу, срок премьерства закончится.
    ЗВС
  17. Устин Умаров (Устин ) Сегодня, 11:11
    И это не геноцид? Когда будет Гаага для этих зверей?
    Устин Умаров
  18. Gumma (Владимир) Сегодня, 11:28
    Цитата: Ivan Petroff
    А заодно перекрыть Атлантический океан

    Да заблокируйте уже мериканца, всю ветку залил
    Gumma
  19. Apollo (Алех) Сегодня, 11:30
    Цитата: Ivan Petroff
    Да, кстати, если кто не помнит, к 1980 году у нас должны были построить коммунизм, при котором каждый должен был иметь в избытке не только воду, но и французский коньяк...

    Верно, было такое...
    Цитата из доклада Хрущева 22-му съезду КПСС:
    "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"
    Apollo
  20. Radikal Сегодня, 11:31
    Правительство привлекло МО РФ для решения вопроса водоснабжения Крыма
    Будут пробивать сухопутный коридор? wassat
    Radikal
  21. Apollo (Алех) Сегодня, 11:40
    Цитата: Radikal
    Правительство привлекло МО РФ для решения вопроса водоснабжения Крыма
    Будут пробивать сухопутный коридор? wassat

    Сколково над этим "колидором" денно и нощно бюджет осваивает. Есть надежда, что скоро Чубайса подключат. Ему не впервой.
    Apollo
  22. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:44
    Цитата: Ванёк
    Цитата: КВУ-НСвД
    но только объяните мне


    Когда петрофф его до Крыма дотянет, он, айсберг, начнёт таять. Уровень чёрного моря поднимется...


    Но тогда, возникшим противотечением, айсберг вытолкнет обратно в Средиземное море и вся идея потерпит полное фиаско sad С другой стороны, теперь, поднявшийся из-за того же айсберга уровень Средиземного моря, втолкнёт его обратно в Чёрное. И вот так айсберг будет туда-сюда «колбасить» пока мост через Босфор не обвалится. Султан будет недоволен negative об этом вы подумали? what
    Впрочем, отсутствие моста через Босфор, позволит не терять время на распил следующего айсберга и даст шанс быстро дотащить его до Крыма целым, если по пути его хохолики не понаодкусывают winked
    Gnefredov
  23. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 11:46
    Цитата: КВУ-НСвД
    Цитата: voyaka uh
    В Краснодарском крае тоже с водой не очень. Надо строить в Крыму опреснительные заводы. И электростанцию для них.

    Опреснённая вода - это дорого для с/х . Если на другом берегу Керченского пролива воды тоже нехват ( специалистам виднее ) - то тогда нужно перепрофилирование с/х Крыма на засухоустойчивые культуры , возможно водовод из бассейна Дона ( но тут надо считать рентабельность и экологию ) , ну и опять таки отрабатывать в крыму на будущее технологии водосбережения . Опреснители , скважины и хранилища для талой и дождевой воды конечно появятся , но в ограниченном количстве - что б хватало для ЖКХ и промышленности .

    Скважины нельзя, почта будет засоленная со временем
    GRIGORIY76
  24. Комментарий был удален.
    1. Sofievka (Виктор) Сегодня, 12:55
      Предыдущие 4года погода была лояльной по отношению к нам, в этом же сезоне бесснежная зима сменилась такой же весной, апрель, май, июнь осадков,необходимых для ведения эффективного земледелия просто не было. В Крыму это было всегда и ждать, что очень и зима будут с влагой не стоит. Опреснение, поворот рек,трубопроводы и т.д. все это звучит, но в далёкой перспективе. Может просто сделать Киеву предложение от которого он не сможет отказаться? yes
      Sofievka
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:19
        Россия сама решит проблемы с нехваткой воды, для сельского хозяйства Крыма.
        Вадим237
  25. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 12:45
    Правительство Российской Федерации по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя приняло решение привлечь Минобороны РФ к решению вопроса дефицита воды на Крымском полуострове.

    Какие такие проблемы с водой?! На ВО постоянно твердят, что проблем с водой в Крыму нет good А комментаторы ВО, - самые честные и осведомлённые люди на земле laughing
    Нормаль ок
  26. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 13:15
    Крым - не пустыня. Есть водоёмы, иногда есть осадки. Но в населённых пунктах очень изношенная инфраструктура, масса бесконтрольных врезок. Надо менять трубы, вводить строгий учет, ставить на учет малые водохранилища.
    Живу в 10 минутах от большого чистого озера, но село может 2 месяца быть с "засухой" в кранах. Зато "дикие" тепличники давно проложили стационарные трубы в озеро и бесплатно делают бизнес.
    samarin1969
  27. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 13:22
    Из статьи:"Премьер министр Медведев поручил сформировать межведомственную рабочую группу из представителей Минприроды, Минобороны, Росатома и Российской академии наук с целью решения вопросов водообеспечения Крымского полуострова"
    Росатом, то тут причём? Будут управлять погодой, путём "направленного ядерного взрыва"?
    Засуха в этом году, как минимум, на всём юге России, так и туда "атомом" дунуть, что-ли?
    Бред...
    DED_peer_DED
  28. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 13:29
    Цитата: Moskovit
    Очередной тролль. На него внимание обращать не надо. Само высохнет и отвалится с подошвы)).

    Самый настоящий тролль, этот Ваня Пупкин, достаточно заглянуть в историю его комментов.
    Но вот удивляет количество "лайков" ему. Жаль, что нельзя вычислить авторов этих лайков, можно было-бы весь тролльник (по аналогии с муравейником) накрыть.
    Dietmar
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