Правительство привлекло МО РФ для решения вопроса водоснабжения Крыма

Правительство Российской Федерации по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя приняло решение привлечь Минобороны РФ к решению вопроса дефицита воды на Крымском полуострове.Премьер министр Медведев поручил сформировать межведомственную рабочую группу из представителей Минприроды, Минобороны, Росатома и Российской академии наук с целью решения вопросов водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов, а также подготовить программу по ликвидации дефицита воды, говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте правительства. На это отводится чуть больше месяца, к 10 сентября 2018 года программа должна быть готова.Напоминаем, что ранее в Херсонской области Украины возвели капитальную дамбу на месте временной плотины, тем самым заблокировав поступление пресной воды в Крым. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в воде. В июне в четырех районах Крыма — Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском — был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.Мустафа Джемилев, являющийся лидером запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" и депутатом Верховной Рады Украины, ранее заявил, что Украина создала «реальные проблемы» с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.