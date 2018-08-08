Мадуро назвал цель покушения на руководство Венесуэлы

Это был террористический акт против меня и против тебя,

Целью недавнего покушения на руководство Венесуэлы было погрузить республику в насилие, передает РИА Новости заявление президента страны Николаса Мадуро.Враги пытались убить не только президента и других руководителей, но и саму страну, мир, демократическую идею, ввергнуть народ в пучину насилия, заявил Мадуро в телеэфире.добавил он.Президент показал зрителям фуражку одного из офицеров, пробитую поражающим элементом с беспилотника, а также металлический шарик со следами крови, попавший в другого военнослужащего.Он сообщил, что действовали две группы, а первые подозреваемые в терроризме были задержаны уже через 15 минут после покушения. У одного из задержанных был найден прибор управления дроном. Затем была обнаружена и задержана вторая группа.Это, по словам Мадуро, позволило вычислить спонсоров преступления и организаторов. При этом он попросил помощи у граждан в задержании других участников нападения, так как «народная разведка» уже помогла вычислить нескольких преступников.Также президент обвинил в причастности к теракту оппозиционного деятеля Хулио Борхеса и депутата Нацсобрания Хуана Рекесенса. Кроме того, он обратился к американским и колумбийским властям с призывом предоставить ему информацию о других лицах, причастных к покушению.Напомним, террористическая атака на президента Венесуэлы была предпринята в субботу во время парада, посвященного очередной годовщине создания национальной гвардии. Для нападения были использованы два беспилотника со взрывными устройствами. Позднее ответственность за неудавшийся теракт взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты».