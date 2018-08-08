13:53 08 августа
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Мадуро назвал цель покушения на руководство Венесуэлы

Целью недавнего покушения на руководство Венесуэлы было погрузить республику в насилие, передает РИА Новости заявление президента страны Николаса Мадуро.



Враги пытались убить не только президента и других руководителей, но и саму страну, мир, демократическую идею, ввергнуть народ в пучину насилия, заявил Мадуро в телеэфире.


Это был террористический акт против меня и против тебя,
добавил он.

Президент показал зрителям фуражку одного из офицеров, пробитую поражающим элементом с беспилотника, а также металлический шарик со следами крови, попавший в другого военнослужащего.

Он сообщил, что действовали две группы, а первые подозреваемые в терроризме были задержаны уже через 15 минут после покушения. У одного из задержанных был найден прибор управления дроном. Затем была обнаружена и задержана вторая группа.

Это, по словам Мадуро, позволило вычислить спонсоров преступления и организаторов. При этом он попросил помощи у граждан в задержании других участников нападения, так как «народная разведка» уже помогла вычислить нескольких преступников.

Также президент обвинил в причастности к теракту оппозиционного деятеля Хулио Борхеса и депутата Нацсобрания Хуана Рекесенса. Кроме того, он обратился к американским и колумбийским властям с призывом предоставить ему информацию о других лицах, причастных к покушению.

Напомним, террористическая атака на президента Венесуэлы была предпринята в субботу во время парада, посвященного очередной годовщине создания национальной гвардии. Для нападения были использованы два беспилотника со взрывными устройствами. Позднее ответственность за неудавшийся теракт взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Плацебо Сегодня, 11:13
    Довел страну до ручки , теперь покушения на себя устраивает...
    Плацебо
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 11:18
      Любая бензоколонка взрывается рано или поздно.
      Цитата: Плацебо
      Довел страну до ручки , теперь покушения на себя устраивает...

      Придут госдепоориентипованные и наступит рай на земле в отдельно взятой Венесуэле?
      Leeds
      1. Например Сегодня, 11:33
        Цитата: Плацебо
        Довел страну до ручки , теперь покушения на себя устраивает...

        Ты бывал в Венесуэле? Или слышал как бабки во дворе обсуждали?
        Например
    2. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 11:39
      Кто это страну до ручки довёл? Уж не американцы ли? Под такими санкциями жить это ещё постараться надо! Россия ладно, она самодостачна, а Венесуэла?
      burigaz2010
    3. Комментарий был удален.
    4. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 12:40
      Цитата: Плацебо
      Довел страну до ручки , теперь покушения на себя устраивает...

      100% так и есть. А пафос какой:
      Враги пытались убить не только президента и других руководителей, но и саму страну, мир, демократическую идею, ввергнуть народ в пучину насилия, заявил Мадуро в телеэфире.
      Гитлер с Геббельсом нервно курят в сторонке.
      Нормаль ок
  2. Vard Сегодня, 11:14
    Вообще получается тенденция... В Турции покушение... Теперь в Венесуэле... Похоже кое кто насмотрелся голливудских фильмов...
    Vard
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:39
      Действительно всюду маньяки развелись, охочие до президентских жизней. И президент, которого не хотят, он вроде бы и не настоящий, не достойный, чтобы на него покушались. bully
      bessmertniy
  3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:17
    Охрана у Мадуро случаем не из Эстонии? Коле Мадуро после сего действа следовало бы сделать выводы и принять решения. А снайперы конечно молодцы, отработали по "самолётикам".
    Николай Петров
    1. Комментарий был удален.
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 12:42
        Цитата: burigaz2010
        Как раз охрана у него сработала на 5! А вот контрразведка про...Ла этот теракт это да!

        Контрразведка ничего не про.. Она сама этот театр и подготовила.
        Нормаль ок
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:17
    У одного из задержанных был найден прибор управления дроном. Затем была обнаружена и задержана вторая группа.

    ... полагаю, задержанные выдадут весь расклад событий, и для этого у спецслужб есть своя методА...
    a.s.zzz888
  5. NKT (Сергей) Сегодня, 11:17
    Фланелевые солдаты, Свободная Сирийская Армия, Белые каски, сколько много группировок, а хозяин одни и цель одна - дестабилизация страны. Когда же появится Свободная Армия Конфедерации в США или Зеленые каски в UK?
    NKT
  6. MPN (Павел) Сегодня, 11:18
    У одного из задержанных был найден прибор управления дроном.
    Это чего за неумный человек жадный оказался? Может это кто то подобрал выброшенный пульт, а его повязали?
    попросил помощи у граждан в задержании других участников нападения
    Ну теперь трепещите ненавистные соседи, кто в долг не дал, кто еще чем не угодил... winked
    MPN
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:29
    "Две группы террористов": 1-я наши западные, 2-я наши ближневосточные партнёры
    Дормидонт
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