13:55 08 августа
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Мэттис назвал космос новым театром военных действий

В Пентагоне всецело поддержали идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании отдельного рода войск - Военно-космических сил. Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис высказался за идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил, сообщает ABC News.

Мэттис назвал космос новым театром военных действий


Как следует из публикации издания, Джеймс Мэттис заявил, что США должны рассматривать космос как развивающийся театр военных действий, добавив, что "космос такое же поле боя, как земля, воздух и море". Пентагон полностью поддерживает инициативу создания космических войск и уже работает над реализацией этой идеи. Глава Минобороны США отметил, что новое оперативное командование создается "для защиты активов США в космосе", при этом обратив внимание на слова директора НАСА Джима Брайденстайна, который недавно заявил об уязвимости американских космических объектов, а также вероятности потери GPS-сигнала, которая грозит США "полной остановкой жизнедеятельности".


Ранее при обсуждении военных расходов на 2019 финансовый год, Конгресс США предусмотрел статью расходов на формирование нового рода войск. В ближайшей перспективе США планируют создание эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.

Россия неоднократно критиковала решение Соединенных Штатов о размещении оружия в космосе и призывала Вашингтон не начинать новую "космическую гонку вооружений".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:13
    В Пентагоне всецело поддержали идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании отдельного рода войск - Военно-космических сил.
    Они и создание корпуса марсианской пехоты (КМП 2)поддержат с удовольствием, было бы где бабло рубить...
    MPN
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:40
      Цитата: MPN
      Они и создание корпуса марсианской пехоты (КМП 2)поддержат с удовольствием, было бы где бабло рубить...

      не получится. шумеры уже эту идею застолбили. киборги кончились, марсиане на очереди
      LSA57
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:35
        СОИ, продолжение... Интересно очередной развод? или теперь всерьез)) думаю развод)
        maxim947
        1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 12:50
          Цитата: maxim947
          думаю развод)

          А может всерьез.
          Х-37 у них в космосе годами летает.
          saturn.mmm
    2. Ierarh (Alex) Сегодня, 12:11
      Во! А нам летать не на чём... Верхом на олигархах, чтоли? Или деньги на нью-Энергию с пенсионеров добываться будет? wassat wassat
      Ierarh
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:17
        Цитата: Ierarh
        Во! А нам летать не на чём... Верхом на олигархах, чтоли? Или деньги на нью-Энергию с пенсионеров добываться будет? wassat wassat


        Хохлы давно так летают...
        MPN
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:40
      Джеймс Мэттис заявил, что США должны рассматривать космос как развивающийся театр военных действий, добавив, что "космос такое же поле боя, как земля, воздух и море". Пентагон полностью поддерживает инициативу создания космических войск и уже работает над реализацией этой идеи.

      Они там пересмотрели "Звёздных войн" ? Так в фильме не показано, как имперские объекты на Земле будут атакованы ракетами с ядерными боеголовками ! И что из Космоса им уже некуда будет возвращаться !
      Starover_Z
    4. To be or not to be Сегодня, 13:50
      Какой обширный и глубокий театр.. распила военного бюджета...
      Космические масштабы ...
      To be or not to be
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:14
    Американцам плевать на мнение и протесты других государств. Если есть возможность милитаризировать космос, то они сделают это. Сейчас весь вопрос в недостатке технологий у США.
    Alexey-74
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 11:24
      а чего им не хватает?
      уже лет 30 как могут на челнок бомбу подвесить.
      yehat
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:26
        Раньше душка не хватало, СССР подвесил бы такую же только с приставкой Царь.
        MoJloT
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:41
      Цитата: Alexey-74
      Американцам плевать на мнение и протесты других государств.


      а для них в мире существует одно государство. они сами
      LSA57
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:14
    ... новая раскрутка бабла по старому сценарию... хоть мытьём, хоть катанием - но дай бабки для распила! bully
    a.s.zzz888
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:29
      Это идеальный вариант, а то ни дай Бог это в металле воплотится.
      MoJloT
    2. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 12:12
      Цитата: a.s.zzz888
      хоть мытьём, хоть катанием - но дай бабки для распила!

      Новый виток гонки вооружений. Расчет на "финансовое изматывание" противника. Своего то бабла у них хватит, мало будет, еще нарисуют, не в первый раз, а вот у России свободных денег, думаю, нет, проблем и так хватает. В общем самцы коз эти матрасы.
      novobranets
  4. sxfRipper (Александр) Сегодня, 11:15
    Джеймс Мэттис заявил, что США должны рассматривать космос как развивающийся театр военных действий, добавив, что "космос такое же поле боя, как земля, воздух и море"
    Кто-то думает, что у нас считают иначе?
    sxfRipper
  5. Vard Сегодня, 11:16
    Ну так до них наконец дошло... У нас эти силы не помню сколько... Но уже порядочно как созданы...
    Vard
    1. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 11:19
      Да уж- что крестьяне, то и обезъяне
      Ваше благородие
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 11:26
    Американские военные и чиновники соревнуются- кто найдет способ быстрее умереть и прекратить жизнь на Земле, тот победил?
    СССР-1
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:27
    В ближайшей перспективе США планируют создание эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.
    Планирование и стремление к вершинам - это похвально . Но во первых этот пузырь уже однажды лопнул , а во вторых принципиально с тех пор ничего не изменилось . Но громкие заявления - вещь конечно в политике неизбежно необходимая ..
    КВУ-НСвД
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:30
    У него как у маккейна могз рака
    Дормидонт
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:34
    Всё-таки человечество видимо пройдёт через полномасштабную ядерную войну...
    злой партизан
  10. Wedmak (Денис) Сегодня, 11:35
    Такое ощущение, что вы бредите. (с)
    Сдается мне, в США высшее руководство совсем с катушек поехало. То, что они живут в своем, ими самими созданном, мире было понятно уже давно. Но последние высказывания публичных лиц дает серьезные основания полагать, что в мозгу у них какой-то вирус завелся. Причем он заразный. Причем это химера из штаммов прибалтийской русофобии, украинского шумерства, английского чванства и американской исключительности. Жуткая смесь в общем, с пространственно-временными вывертами и исторической альтернативщиной.
    Wedmak
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:52
      Размещение конвенционального оружия в космосе - если не появятся международные договоры запрещающие это - неизбежное дело. Спутники становятся все более совершенными, более зрячими и мобильными. И мини-шатлы, и высотные глайдеры, и кинетические киллеры БЧ МБР - часть этой новой гонки вооружений.
      Ее можно остановить только договорами.
      voyaka uh
  11. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 11:36
    Пес сутулый,матрасовский, когда ж ты навоюешься? Все мало твоему скотскому государству...
    ангел-истребитель
  12. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:48
    США делают все, что им выгодно. Сейчас им выгодно разорвать все ранее заключенные договора и вбухивать раздутый и необеспеченный доллар в новую гонку вооружений. Что они и делают с попытками выскочить из ДРСМД, тянут кота за яйки с обновленным СНВ и вывод ударных вооружений в космос их уже не держит. Лишний повод подтвердить тезис об отсутствии договороспособности англосаксов и США в частности, ничего более.
    В ответ на их оружейные платформы сочиним орбитальные носители копеечных миниспутников и дронов-камикадзе, разместим все это хозяйство на орбите захоронения, чтобы ждало команды и пусть чешут репу, что там в этой куче мусора спит, а что работоспособное по сей момент.
    g1washntwn
  13. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:57
    Нормальная такая темка созревает! Денежная к тому ж.
    По факту мож получится, кто не успел, тот опоздал.
    Сейчас, эт только прожекты с куцым реальным исполнением, а вот бабосики могут пойти не куцые, реальные!
    rocket757
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:30
      Так всё для этого уже есть и частник - многоразовик, со сверхтяжёлой ракетой и беспилотные орбитальные самолёты XS 1, X 37, бюджет больше 700 миллиардов, в течении семи лет, в США ещё две сверхтяжёлых ракеты появятся, их надо чем то загружать - военные и загрузят, сотнями военных спутников и боевых орбитальных платформ.
      Вадим237
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:42
        Время и ресурсы + высокотехнологичное производство ... да ещё куча ботанов\круглоголовых, желательно в одном месте! Чего такого у полосатых нет? Кажись всё есть ... значит только временной фактор.
        Кстати, а шо, ни у кого больше такого "букета" нет?
        Будет гонка. Какой фактор окажется важнее, увидим.
        rocket757
  14. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:33
    Штатам пора принять доктрину борьбы с инопланетянами. Иначе - кирдык. lol
    bessmertniy
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:32
      Так наверное уже есть такая программа в новой СОИ, борьба с "инопланетянами" - астероидами и метеоритами.
      Вадим237
  15. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:30
    А он прав. Там сейчас столько всего летает. Хозяйство сильно разрослось, пора охрану выставлять. Мы-то не дураки, - свою спутниковую группировку надёжно на дне прячем. Вот начнут спутники прямо с орбиты воровать.... Виновата, конечно, Россия будет, но смотреть надо за вещами....
    Керенский
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