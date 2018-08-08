Мэттис назвал космос новым театром военных действий

В Пентагоне всецело поддержали идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании отдельного рода войск - Военно-космических сил. Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис высказался за идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил, сообщает ABC News.Как следует из публикации издания, Джеймс Мэттис заявил, что США должны рассматривать космос как развивающийся театр военных действий, добавив, что "космос такое же поле боя, как земля, воздух и море". Пентагон полностью поддерживает инициативу создания космических войск и уже работает над реализацией этой идеи. Глава Минобороны США отметил, что новое оперативное командование создается "для защиты активов США в космосе", при этом обратив внимание на слова директора НАСА Джима Брайденстайна, который недавно заявил об уязвимости американских космических объектов, а также вероятности потери GPS-сигнала, которая грозит США "полной остановкой жизнедеятельности".Ранее при обсуждении военных расходов на 2019 финансовый год, Конгресс США предусмотрел статью расходов на формирование нового рода войск. В ближайшей перспективе США планируют создание эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.Россия неоднократно критиковала решение Соединенных Штатов о размещении оружия в космосе и призывала Вашингтон не начинать новую "космическую гонку вооружений".