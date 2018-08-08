ЦАХАЛ: В боевых частях возросло количество девушек-военослужащих

В израильской армии значительно возросло количество женщин-военнослужащих. Как сообщила израильская армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ", по итогам завершившегося на этой неделе нового армейского призыва, желание служить в боевых частях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) изъявили 1000 девушек-призывниц.Согласно поступившей информации, в этом году поступило рекордное количество заявок от девушек на службу в боевых частях израильской армии. В ЦАХАЛ отметили, что еще пять лет назад количество таких добровольцев было, как минимум, в два раза меньше. При этом, по итогам призыва стал известно, что повысилось количество девушек из религиозных семей, желающих нести службу именно в боевых частях.Между тем, кроме коренных израильтян, на службу в израильскую армию отправились и репатрианты из различных стран Европы, США, Латинской Америки, Африки. Среди призывников этого призыва насчитано 312 человек из Украины, 285 из России, 248 из США и 167 из Франции. Репатрианты будут служить в инженерном корпусе, часть из них отправится в бригаду парашютистов-десантников, бронетанковый и артиллерийский корпуса, а также в батальоны спасателей и противовоздушной обороны.Также в ЦАХАЛ отметили, что по итогам летнего призыва на службу в армию пришло значительное количество религиозной молодежи. В частях ЦАХАЛ, а также на альтернативной службе будут задействованы около 4 тысяч человек из ультраортодоксального сектора.Ранее израильские СМИ сообщили о первом в истории назначении женщины командиром боевой эскадрильи ВВС. Майор "Г" (настоящее имя не сообщается по настоянию военной цензуры) приказом командующего ВВС была назначена командиром боевой эскадрильи «Нахшон» израильских ВВС. По вступлению в эту высокую должность, майор "Г"» будет произведена в подполковники, став первой в истории ВВС Израиля женщиной-командиром эскадрильи.