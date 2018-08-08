13:54 08 августа
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ЦАХАЛ: В боевых частях возросло количество девушек-военослужащих

В израильской армии значительно возросло количество женщин-военнослужащих. Как сообщила израильская армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ", по итогам завершившегося на этой неделе нового армейского призыва, желание служить в боевых частях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) изъявили 1000 девушек-призывниц.

ЦАХАЛ: В боевых частях возросло количество девушек-военослужащих


Согласно поступившей информации, в этом году поступило рекордное количество заявок от девушек на службу в боевых частях израильской армии. В ЦАХАЛ отметили, что еще пять лет назад количество таких добровольцев было, как минимум, в два раза меньше. При этом, по итогам призыва стал известно, что повысилось количество девушек из религиозных семей, желающих нести службу именно в боевых частях.


Между тем, кроме коренных израильтян, на службу в израильскую армию отправились и репатрианты из различных стран Европы, США, Латинской Америки, Африки. Среди призывников этого призыва насчитано 312 человек из Украины, 285 из России, 248 из США и 167 из Франции. Репатрианты будут служить в инженерном корпусе, часть из них отправится в бригаду парашютистов-десантников, бронетанковый и артиллерийский корпуса, а также в батальоны спасателей и противовоздушной обороны.

Также в ЦАХАЛ отметили, что по итогам летнего призыва на службу в армию пришло значительное количество религиозной молодежи. В частях ЦАХАЛ, а также на альтернативной службе будут задействованы около 4 тысяч человек из ультраортодоксального сектора.

Ранее израильские СМИ сообщили о первом в истории назначении женщины командиром боевой эскадрильи ВВС. Майор "Г" (настоящее имя не сообщается по настоянию военной цензуры) приказом командующего ВВС была назначена командиром боевой эскадрильи «Нахшон» израильских ВВС. По вступлению в эту высокую должность, майор "Г"» будет произведена в подполковники, став первой в истории ВВС Израиля женщиной-командиром эскадрильи.

Использованы фотографии: https://stmegi.com/
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Комментарии 53

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  1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:48
    Вот, что есть то есть -девчонки в Израиле огонь!)
    Опер
    1. mvd ru (Иван ) Сегодня, 11:52
      в каком месте lol
      mvd ru
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:56
        В том - красивые девушки! Как истинный ценитель женской красоты вам говорю!
        Опер
        1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:09
          Цитата: Опер
          В том - красивые девушки! Как истинный ценитель женской красоты вам говорю!

          В израиле, красивые бабы?!...... Ну и вкусы у Вас!
          Николай Петров
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:18
            Конечно! Я часто общаюсь с офицерами безопасности сопровождающими иностранные делегации в том числе спортивные. Вот в последний раз глядя на польского офицера женщину я сразу понял, что это очередной недружественный шаг поляков в отношении России! Зато израильтянка являла собой явный признак потепления политического климата между Израилем и Россией! Входящие в нашу группу два капитана сразу сообразили, что им придется с поляками работать.)
            Опер
            1. Татьяна Сегодня, 12:56
              Мужчины! Отложим в сторону красоту еврейских девушек - в молодости красивы практически все девушки и парни - и подумаем лучше о том, почему среди них добровольцев-призывников ЦАХАЛ стало больше? Причём так больше, что даже "В частях ЦАХАЛ, а также на альтернативной службе будут задействованы около 4 тысяч человек из УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНОГО сектора"?!
              Такие вещи просто так не бывают.

              В интернете есть видео, как раз затрагивающее эту тему, которое может служить ОТВЕТОМ на этот ВОПРОС. Смотреть с 12 мин.
              Комментирует на видео Сергей Разумовский - бывший разведчик КГБ СССР, лидер батальона "Каскад". Он говорит весьма интересные вещи с профессиональной точки зрения в социологическом плане.

              Северный Израиль в Украине на 5 южных областях - чей "вброс"? Сергей Разумовский (3.08.2017, ч. 4)
              Татьяна
        2. MPN (Павел) Сегодня, 12:10
          И макияж армейский им к лицу. smile я не пошутил.. feel
          MPN
          1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:19
            Нашим-то из России, как понимать, в нашей армии что ли места не нашлось? И условия у нас для мужественных женщин не хуже, чем в Израиле. request
            bessmertniy
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:24
              Цитата: bessmertniy
              Нашим-то из России, как понимать, в нашей армии что ли места не нашлось?

              Почему и у нас идут, в Краснодарское летное училище набор женский произвели, и у нас женщины подполковники в ВКС вполне себе появиться могут... request
              MPN
              1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:18
                Баба в Армии скорее исключение, чем обыденность. Согласен, связистки, медики, бухгалтера служб, психологи какие-нибудь. Но в боевых подразделениях (мотострелки, артиллеристы, танкисты) баба - это пародия на солдата. Про Великую Отечественную сейчас речь не идёт.
                Николай Петров
        3. NEOZ Сегодня, 12:38
          Цитата: Опер
          истинный ценитель

          с чего вы взяли, что вы таковым являетесь?
          чего еще вы истинный ценитель?
          сколько мужчин (в %) являются "истинными ценителями", кем являются остальные?
          NEOZ
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:26
      Цитата: Опер
      Вот, что есть то есть -девчонки в Израиле огонь!)

      я бы поспорил, у настоящих 100% евреек, попа ну очень не красивая, по мне так испанки будут по красивее, хотя в Самаре и Воронеже девченки - просто бомба!!!
      Тикси-3
      1. Krasnodar Сегодня, 12:54
        Так испанки на израильских евреек очень похожи ))
        Krasnodar
    3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:32
      Цитата: Опер
      Вот, что есть то есть -девчонки в Израиле огонь!)

      у моего друга жена еврейка, а теща, так это вообще......
      Angel_and_Demon
  2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:51
    А мужики где? Это что такая вынужденная мера?
    MoJloT
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:57
      А мужики вам еще зачем?!
      Опер
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:03
        Мы тут армию Израиля обсуждаем.
        MoJloT
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:08
          Да?! Как то не подумал даже! И, что там с этой армией?
          Опер
        2. MPN (Павел) Сегодня, 12:11
          Цитата: MoJloT
          Мы тут армию Израиля обсуждаем.

          Аа, если так..., а мы девушек... wink
          MPN
          1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:35
            А, если так..., Вам не сюда... wink
            MoJloT
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:39
              Цитата: MoJloT
              А, если так..., Вам не сюда... wink

              Почему? winked
              В боевых частях возросло количество девушек-военослужащих
              приглашение сюда явно не двусмысленное... yes
              MPN
              1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:44
                Цитата: MPN
                приглашение сюда явно не двусмысленное...

                не обращайте внимание, что-то в личной жизни не срослось request
                Angel_and_Demon
                1. MPN (Павел) Сегодня, 13:47
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  не обращайте внимание, что-то в личной жизни не срослось request
                  Искренне жаль. sad
                  MPN
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:53
    Фиг их поймёшь! Толи эмансипация, то ли нормальных мужиков не хватает .... про патриотизм разговора нет, там просто вопрос за выживание главный.
    rocket757
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:13
      Цитата: rocket757
      Фиг их поймёшь! Толи эмансипация, то ли нормальных мужиков не хватает .... про патриотизм разговора нет, там просто вопрос за выживание главный.

      Мужики там все у стены плача с косами и в шляпах стоят..., плачут наверное...
      MPN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:00
        Павел, эт была шутка юмора....
        Я к людям и особливо ДАМАМ страны Израиль отношусь ровно. За их власть хорошего говорить не буду, так о большинстве правительств хорошего говорят мало, как внутри, граждане, так и вне!
        Личный опыт, их окружение, мусульманские страны и их правительства, это настолько малоприятная публика, если не говорить резко .... весь мой опыт подсказывает, что там правых просто НЕТ! Если претензии кому закидывать, так это наглобриттам и прочим наглофран, норм, исп, а теперь просто полосатым, как центровым выразителям подобной бандитской политики.
        rocket757
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:07
          Цитата: rocket757
          Павел, эт была шутка юмора....

          Я и поддержал... smile
          Цитата: rocket757
          что там правых просто НЕТ!

          Ну да, есть те кто больше не прав и меньше не прав... smile
          Цитата: rocket757
          Если претензии кому закидывать,

          Претензии я всегда себе закидываю, если чего не так, объясняется просто, не чего было слушать, идти на поводу и много чего не чего было. смотря по обстоятельствам, однако все что я ни сделал, это сделал именно я... request
          MPN
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:48
        Цитата: MPN
        Мужики там все у стены плача с косами и в шляпах стоят..., плачут наверное...

        ну не все, только ортодоксы, даже есть в армии арабы, правда не все, есть и друзы и черкесы ну и т.д., они защищают свое государство, честь и хвала им
        Angel_and_Demon
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:14
      Цитата: rocket757
      Фиг их поймёшь! Толи эмансипация, то ли нормальных мужиков не хватает .... про патриотизм разговора нет, там просто вопрос за выживание главный.

      Израиль крошечная страна размером в половину Московской области. 2/3 её территории -- бесплодная каменистая пустыня. У нас всего 8 миллионов населения. Отбросьте 2 миллиона арабов, стариков, младенцев, армию. У Израиля нет нефти, угля, леса. У Израиля нет Волги, куда можно было бы отступать. У Израиля нет Урала, куда можно было бы перенести промышленность. Простой вопрос выживания. Или нас сбросят в море, или мы выстоим. Тут волей-неволей патриотом станешь. Да, мужиков для защиты не хватает. Приходится и женщинам принимать участие. Несмотря на это, сегодняшний Израиль -- страна с устойчивой и динамично развивающейся экономикой, низкой инфляцией, с высоким ВВП и доходами на душу населения, большой продолжительностью жизни, отличной медициной, успешным хайтеком, мощным ВПК. hi
      А. Привалов
      1. Андрей Сухарев (Андрей Сухарев) Сегодня, 12:23
        Для полноты восприятия еще напишите - пенсионный возраст, средний размер пенсий и средние доходы чиновников, на злобу дня, так сказать. lol С уважением!
        Андрей Сухарев
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:35
          Цитата: Андрей Сухарев
          Для полноты восприятия еще напишите - пенсионный возраст, средний размер пенсий и средние доходы чиновников, на злобу дня, так сказать. lol С уважением!

          Я готов, но на ВО несколько бедняг имеются, они злобой изойти могут. Жаль их. crying
          На самом деле, пенсионный возраст 67 -- мужчины и 63 -- женщины. Продолжительность жизни 82,5 (мужчины 80,6 лет, женщины 84,3) Все остальные цифры ничего вам не скажут. Они очень разнятся, да и корзина расходов совершенно у нас иная. hi
          А. Привалов
      2. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 12:41
        Цитата: А. Привалов
        Простой вопрос выживания. Или нас сбросят в море, или мы выстоим.

        История помнит по меньшей мере три случая когда израильтян "сбрасывали в море" и это был не конец, вы возрождались как Феникс из пепла, но зачем возрождаться если можно выстоять.

        Цитата: А. Привалов
        Несмотря на это, сегодняшний Израиль -- страна с устойчивой и динамично развивающейся экономикой, низкой инфляцией, с высоким ВВП и доходами на душу населения, большой продолжительностью жизни, отличной медициной, успешным хайтеком, мощным ВПК.

        Безусловно израильтяне молодцы которым можно во многом позавидовать, к тому же вы правильно выбрали друзей.
        На счет статьи, так и в российской армии женщины служат несмотря на наличие Урала, Волги, нефти и газа.
        saturn.mmm
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:05
          Цитата: saturn.mmm

          На счет статьи, так и в российской армии женщины служат несмотря на наличие Урала, Волги, нефти и газа.

          Единственное отличие -- у нас женщины по закону по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ на 24 месяца. А россиянки служат добровольно. hi
          А. Привалов
      3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:51
        Да я к еврейским дамам отношусь со всем нашим УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ, чуть меньше чем в кубинкам! НАШИ ес-сно вне конкуренции!
        Кстати, к Израилю всегда отношусь РОВНО, ещё и потому, что арабов и прочих сынов Аллаха не перевариваю от слова СОВСЕМ и НАВСЕГДА!
        Я многое знаю, так же видел, поэтому ваше объяснение только подтверждает моё мнение ....
        На счёт эмансипации и т.д. это просто шутка! Про другие страны, их армии можно сказать гораздо смешнее и злее! В этом отношении у вас практически НОРМ!!! За многое другое, не обсуждаем сейчас.
        rocket757
      4. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 13:49
        Да, нашей бы стране у вас поучиться эффективности использования главного ресурса - интеллекта.
        Kirill Dou
      5. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:51
        Цитата: А. Привалов
        Несмотря на это, сегодняшний Израиль -- страна с устойчивой и динамично развивающейся экономикой, низкой инфляцией, с высоким ВВП и доходами на душу населения, большой продолжительностью жизни, отличной медициной, успешным хайтеком, мощным ВПК.

        вот с эти ни кто и не спорит, респект вам hi
        Angel_and_Demon
  4. лысова (владимир) Сегодня, 12:29
    Интересно, а вот год или два статья была скандальная, о претизаниях ( домоганиях ), там даже увольняться хотел женский пол. Туалетов и гигиены - ноль. Видать женщины победили ! А это расходы, не то что для мужиков.
    лысова
    1. Krasnodar Сегодня, 12:57
      Ещё во время моей срочной (1997-2000) в израильской армии были довольно неплохие условия для всех.
      Krasnodar
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:59
      С гигиеной - нормально. Душевые, горячая вода, нормальные туалеты с унитазами, спальные вагончики с кондиционерами сейчас есть везде в армии.
      За любые даже безобидные приставания наказывают очень строго.
      Военные суды.
      voyaka uh
    3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:06
      Владимир привет soldier
      Женщины в армии ко всему прочему дисциплинируют, подтягивают многих до нормального человеческого уровня\ состояния.
      В боевых частях, на боевых должностях, им мож и не место, но они завоевали это право и никто не посмеет сказать\отказать им в этом.
      Предпочел бы видеть их в более приличествующей обстановке, но тут уж как сложилось. Надо принимать и так.
      P.S. Как дела, беда-бедовая миновала?
      rocket757
  5. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:11
    сегодня утром только альбом смотрел smile
    Sadko88
    1. andrewkor Сегодня, 13:33
      Это что то и про что то!!!!
      andrewkor
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:54
      Цитата: Sadko88
      сегодня утром только альбом смотрел

      класс good drinks
      Angel_and_Demon
  6. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 13:12
    Главная надежда Израиля - не хваленные колесницы богов да звездно полосатые стальные птицы, а молитвы молодого пополнения ЦАХАЛ. И пока одни ходят на зарядки, драят полы в казармах, чистят свою винтовку, другие заняты куда более важным делом для обороноспособности страны - молитвой.
    Инжeнeр
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:17
    и можно сколько угодно обсуждать службу женщин в армии, но факт что там гражданская оборона на высоте и нам есть чему учиться
    Sadko88
  8. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:19
    Как кому, а мне привлечение к военным действиям женщин, детей и стариков никогда не нравилось. Такие меры автоматически заставляют рассматривать все эти категории как комбатантов, что ничего хорошего не сулит.
    Не от хорошей жизни это, и завидовать тут нечему.
    kakvastam
  9. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:19
    Да так и было. В армии Израиля всегда служило очень много женщин. Так, что ни чего нового..
    jncnfdybr
  10. alta (Анатолий) Сегодня, 13:25

    Солдаты зашли за кока-колой
    alta
  11. andrewkor Сегодня, 13:27
    Настоящие еврейские патриотки!Израиль может гордиться такими дочерьми!При таком настрое молодежи страна непобедима!
    andrewkor
  12. alta (Анатолий) Сегодня, 13:29

    Евреи и арабы на пляже
    alta
  13. Shahno (Павел) Сегодня, 13:35
    Вот и героиня статьи...
    Shahno
  14. Shahno (Павел) Сегодня, 13:38
    Вот еще наши...
    Shahno
  15. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 13:41
    С самого основания современного государства Израиль в 1948 женщины играли в его обороне значительную роль. Так остается и сегодня. Искренне восхищаюсь.
    Kirill Dou
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