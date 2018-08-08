13:52 08 августа
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Помпео упрекнул Порошенко в невыполнении требований МВФ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал украинского президента Петра Порошенко выполнять требования МВФ в полном объеме, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.



В ходе телефонного разговора Помпео обсудил с Порошенко «ряд двусторонних вопросов», а также приветствовал прохождение законов о национальной безопасности и об антикоррупционном суде, рассказала представитель Госдепа.


Вместе с тем, по словам Науэрт, госсекретарь призвал украинского президента выполнять и другие, все еще «не реализованные требования валютного фонда».

В конце беседы Помпео в очередной раз заверил Порошенко в том, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины и не намерен признавать «попытку Москвы аннексировать Крым».

Напомним, формирование антикоррупционного суда – одно из основных требований МВФ к Киеву, выполнение которого делает возможным предоставление очередного транша. Соответствующий закон Порошенко подписал в июне текущего года. А в начале августа он утвердил положение об апелляции, которое призвано обеспечить эффективную работу как самого суда, так и его апелляционной палаты.

Киев рассчитывал получить пятый транш в рамках 17,5-миллиардного кредита еще в конце прошлого года. Однако из-за невыполнения украинскими властями требований валютного фонда, с его предоставлением было решено повременить. Сегодня в Киеве называют разные сроки поступления денежных средств. Нацбанк, например, прогнозирует получение транша уже этой осенью.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:45
    Вор у вора дубинку украл
    Дормидонт
    1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:23
      А не думает ли Помпео о территориальной целостности Мексики и возврате Штатами оттяпанных у ней в прошлом территорий! wink
      bessmertniy
      1. Jerk Сегодня, 12:26
        ...и Японии - оккупированых островов wink Штативы весьма некисло у Японии островов оттяпали. Гораздо больше Курил feel
        Jerk
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:09
          Цитата: Jerk
          Штативы весьма некисло у Японии островов оттяпали. Гораздо больше Курил

          не трогай святое, они туда принесли демократию hi
          Angel_and_Demon
      2. Гуру (Олег) Сегодня, 12:45
        А как США, Гуантанамо купили у Кубы за 1$ - вернуть Кубе её исконные территории не желают.
        Гуру
      3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 12:47
        Вообще то это Мексика оттяпала Калифорнию у США! lol
        Black Sniper
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:08
      Цитата: Дормидонт
      Вор у вора дубинку украл

      ну что вы, как вообще такое может быть, если посадить всех коррупционеров - то останется один Иво Бобул, но он снял свою кандидатуру, и что делать?
      Angel_and_Demon
    3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:46
      Цитата: Дормидонт
      Вор у вора дубинку украл

      Скорее -----------" Где деньги ,Петька ? ! "
      30 вис
  2. silberwolf88 (SS) Сегодня, 11:46
    Милые бранятся ... только тешатся
    Выступил с критикой ... а мы вот должны поверить что это серьёзно ... чистая игра на публику ... на деле ... кормёжка "бандеровщины" продолжается ... в масштабе чтоб не сдохли и были способны далее гадить ...
    silberwolf88
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:49
      Милые?
      Шож не приехал, за щёчки потрепал бы. Есть за шо ... закрома укропиии укладываются ещё и там.
      rocket757
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:03
        Виктор приветствую! hi Вот Петя и дождался..., хозяева начинают требовать, пора валить, а то непонятки ждут впереди...Вот если бы еще долги страны с президента и правительства взыскивали, было бы классно, а так свалит просто и не при делах, и в истории...
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:20
          Павел привет soldier
          Классика жанра - Уходя, уйди красиво! --- сомневаюсь, что это про пана прэзидента, ему свои бабосики и жирный филей унести б не под палёной, вот задача! Будет делать всё шо скомандуют и гори оно всё огнем ... эт про укропию и народ той страны!
          Всё очень не прикольно, а весьма стрёмно мож пойти!
          Не надо нам такого, а майдауны сами такое выбрали .... всё равно жалко.
          rocket757
        2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:13
          Цитата: MPN
          Вот если бы еще долги страны с президента и правительства взыскивали, было бы классно, а так свалит просто и не при делах, и в истории...

          Angel_and_Demon
      2. Комментарий был удален.
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:14
          Цитата: den3080
          зачем за щёчки? надо уж сразу... жирную задницу... помацать

          или фаберже оторвать?
          Angel_and_Demon
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:51
    В ходе телефонного разговора Помпео обсудил с Порошенко «ряд двусторонних вопросов», а также приветствовал прохождение законов о национальной безопасности и об антикоррупционном суде, рассказала представитель Госдепа.
    Вместе с тем, по словам Науэрт, госсекретарь призвал украинского президента выполнять и другие, все еще «не реализованные требования валютного фонда».
    Какая честь для президента великой европейской державы ! Целый мининдел из града на холме звонит , совета просит , хвалит скупо , порой отечески журит ... Короче проявляет респект и уважуху , по братски по плечику хлопает .. Как ты низко пала , Украина , уже и дно проломлено , а падение продолжается ..
    КВУ-НСвД
  4. Apollo (Алех) Сегодня, 11:53
    Очень похоже на то как Путин призывает правительство к выполнению своих указов. А ведь должен требовать.
    Apollo
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:12
      Какое там ТРЕБОВАТЬ? Там по большинству "секир башка" заждалась!
      rocket757
  5. kefan (kefan) Сегодня, 12:29
    Ворон у ворона глаз не выклюет.
    kefan
  6. Дирижер Сегодня, 12:57
    Помпео, фамилия то какая , громкая , римлянин , однако.
    Дирижер
  7. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:03
    Придет время и эти деньги надо будет отдать. Это не Россия, которая прощает все долги. И как эти убогие будут возвращать.
    sgr291158
    1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:08
      А не как. Это Украина. Какие долги? Это им все должны. ))
      jncnfdybr
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