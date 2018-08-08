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Помпео упрекнул Порошенко в невыполнении требований МВФ
Госсекретарь США Майк Помпео призвал украинского президента Петра Порошенко выполнять требования МВФ в полном объеме, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хезер Науэрт.
В ходе телефонного разговора Помпео обсудил с Порошенко «ряд двусторонних вопросов», а также приветствовал прохождение законов о национальной безопасности и об антикоррупционном суде, рассказала представитель Госдепа.
Вместе с тем, по словам Науэрт, госсекретарь призвал украинского президента выполнять и другие, все еще «не реализованные требования валютного фонда».
В конце беседы Помпео в очередной раз заверил Порошенко в том, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины и не намерен признавать «попытку Москвы аннексировать Крым».
Напомним, формирование антикоррупционного суда – одно из основных требований МВФ к Киеву, выполнение которого делает возможным предоставление очередного транша. Соответствующий закон Порошенко подписал в июне текущего года. А в начале августа он утвердил положение об апелляции, которое призвано обеспечить эффективную работу как самого суда, так и его апелляционной палаты.
Киев рассчитывал получить пятый транш в рамках 17,5-миллиардного кредита еще в конце прошлого года. Однако из-за невыполнения украинскими властями требований валютного фонда, с его предоставлением было решено повременить. Сегодня в Киеве называют разные сроки поступления денежных средств. Нацбанк, например, прогнозирует получение транша уже этой осенью.
В ходе телефонного разговора Помпео обсудил с Порошенко «ряд двусторонних вопросов», а также приветствовал прохождение законов о национальной безопасности и об антикоррупционном суде, рассказала представитель Госдепа.
Вместе с тем, по словам Науэрт, госсекретарь призвал украинского президента выполнять и другие, все еще «не реализованные требования валютного фонда».
В конце беседы Помпео в очередной раз заверил Порошенко в том, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины и не намерен признавать «попытку Москвы аннексировать Крым».
Напомним, формирование антикоррупционного суда – одно из основных требований МВФ к Киеву, выполнение которого делает возможным предоставление очередного транша. Соответствующий закон Порошенко подписал в июне текущего года. А в начале августа он утвердил положение об апелляции, которое призвано обеспечить эффективную работу как самого суда, так и его апелляционной палаты.
Киев рассчитывал получить пятый транш в рамках 17,5-миллиардного кредита еще в конце прошлого года. Однако из-за невыполнения украинскими властями требований валютного фонда, с его предоставлением было решено повременить. Сегодня в Киеве называют разные сроки поступления денежных средств. Нацбанк, например, прогнозирует получение транша уже этой осенью.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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