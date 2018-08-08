13:52 08 августа
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Маргвелашвили пообещал скорое возвращение "исконно грузинских" территорий

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили, выступая перед журналистами на брифинге, посвященном десятой годовщине войны с Россией, пообещал, что "скоро Грузия восстановит свою территориальную целостность", возвратив контроль над "исконно грузинскими" территориями Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Маргвелашвили пообещал скорое возвращение "исконно грузинских" территорий


В своей речи Маргвелашвили сообщил, что России "не удалось сломить мораль и веру" грузин и пообещал скорую победу над Россией и объединение страны. Он напомнил, что Россия всегда была против независимости Грузии и с 90-х годов, после развала СССР, пыталась "Грузию наказать", сначала участвуя в вооруженных конфликтах 90-х годов а Абхазии и Южной Осетии, а в 2008 году "вероломно напала на грузинскую армию".


Между там, Госдеп США призвал Москву убрать свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии, разместив их на позициях до произошедших событий 2008 года. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии, а не территории России. Вслед за США за вывод российских войск с "грузинской территории" выступила и Канада. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что российская политика в отношении грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 72

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  1. Vard Сегодня, 12:22
    У всех приступ мании величия.. Норвегия претендует на Архангельскую область... Литва на Калининград, Япония на Курилы... И только мы не вспоминаем, что когда-то сдали Аляску в аренду...
    Vard
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:25
      боевая фармакология
      Дормидонт
      1. bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:29
        Эй, кто-нибудь, вы слышали - рак на горе свистнул, али нет? request
        bessmertniy
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:32
          Это риторика для внутреннего потребления.
          Аристарх Людвигович
          1. SSR (Roman) Сегодня, 12:44
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Это риторика для внутреннего потребления.

            Риторика риторикой, но на канадские и американские дома, дааавно бомбы не падали а чужое горе им по барабану.
            После их тупых и горделивых высказываний, возникает острое желание......
            SSR
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:59
              Маргвелашвили:
              ...скоро Грузия восстановит свою территориальную целостность...
              ....России "не удалось сломить мораль и веру" грузин...
              ...Россия в 2008 году "вероломно напала на грузинскую армию"...

              А. С. Грибоедов, “Горе от ума”, 1824 год:
              “Свежо предание, а верится с трудом“

              Туго доходит до батоно Маргвелашвили недавнее прошлое с предшественником:
              Андрей К
            2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 13:01
              Цитата: SSR
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Это риторика для внутреннего потребления.

              Риторика риторикой, но на канадские и американские дома, дааавно бомбы не падали а чужое горе им по барабану.
              После их тупых и горделивых высказываний, возникает острое желание......

              и кто вам мешает ?
              KLV2018
              1. SSR (Roman) Сегодня, 13:25
                Цитата: KLV2018
                Цитата: SSR
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Это риторика для внутреннего потребления.

                Риторика риторикой, но на канадские и американские дома, дааавно бомбы не падали а чужое горе им по барабану.
                После их тупых и горделивых высказываний, возникает острое желание......

                и кто вам мешает ?

                Зато вам никто не мешает бомбить своих, да. Уподобляться подобно вам, мне не охота.
                SSR
              2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:37
                Да ,ни кто не мешает !
                30 вис
                1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 13:38
                  Цитата: 30 вис
                  Да ,ни кто не мешает !

                  так бомбите.
                  KLV2018
                  1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:42
                    Начать с верховной рады Украины , или может адресочек подскажите какой ,никакой ..
                    30 вис
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:34
          Да ладно вам. У них всё просто (у нас, впрочем. тож) пообещал, потом ещё пере обещал и далее по кругу или квадрату, суть от того не меняется.
          Политик, что с них взять ....
          rocket757
      2. prapor55 (Александр) Сегодня, 13:25
        Скорее клинический диагноз.
        prapor55
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:36
      "скоро Грузия восстановит свою территориальную целостность", возвратив контроль над "исконно грузинскими" территориями Абхазии и Южной Осетии
      Уфф, выдохнул , а то по заголовку думал речь пойдет о Ростове и Кубани... sad
      MPN
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 12:52
        Цитата: MPN
        Уфф, выдохнул , а то по заголовку думал речь пойдет о Ростове и Кубани...

        а почему нет? может вернуть им всех грузин из России, ведь это их - исконное? laughing
        Angel_and_Demon
      2. igorbrsv Сегодня, 13:46
        И про Псковску волость
        igorbrsv
    3. алексеев (алексей) Сегодня, 12:36
      Цитата: Vard
      У всех приступ мании величия.. Норвегия претендует на Архангельскую область... Литва на Калининград, Япония на Курилы...

      Это точно!
      Дескать, международное право нарушено... Ахти, вот развал СССР - это по праву, а развал джорджии или незалежной - это безобразие, совсем не по праву. request
      Развал Югославии и бомбёжки Сербии, забивание обхезавшегося Каддафи в Ливии, путчи на Украине, Ближнем Востоке - это, ничего, приемлемо...
      Надо нашим официальным лицам, причем на высоком уровне, США и прочим разным там канадам и другим сателлитам периодически напоминать про право международное.
      Контрпропаганда, однако. Они этого не любят: аж волоса на попе рвут посмотревши RT или ещё что-нибудь с не ихней версией про международные права.
      алексеев
    4. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 12:49
      Не сдали Аляску, а продали за большие деньги
      Ivan Petroff
      1. bekub (Борис) Сегодня, 12:57
        Только деньги в казну не попали :(
        bekub
        1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:14
          Попали, но если их оттуда украли, то Америка не виновата
          Ivan Petroff
          1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:40
            Дружочек ,опять ты ! А флажочек где , того замечательного государства где ты обретаешься ? Или бомжуешь .....
            30 вис
      2. igorbrsv Сегодня, 13:49
        Все-таки Аляску сдали. Екатерина вроде. Продали в 90-х оффициально за 1$.
        igorbrsv
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:24
    "пообещал скорую победу над Россией" https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/25-12
    -2016/1321095-cannabis-0/
    Дормидонт
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:38
      Спасибо, теперь все ясно! lol
      pvv113
  3. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 12:25
    шо опять ? не - неможет быть
    seregatara1969
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:30
      Цитата: seregatara1969
      шо опять ? не - неможет быть

      цитата - "В своей речи Маргвелашвили сообщил, что России "не удалось сломить мораль и веру" грузин и пообещал скорую победу над Россией и объединение страны, забыли добавить под ТРИКОЛОРОМ!!"
      Тикси-3
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 12:55
        Цитата: Тикси-3
        забыли добавить под ТРИКОЛОРОМ!!"

        под красным флагом
        Angel_and_Demon
        1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:25
          Цитата: Angel_and_Demon
          под красным флагом

          Китай???
          Семен1972
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:29
            Цитата: Семен1972
            Китай???

            у вас проблемы со зрением - фото не знакомо? recourse
            Angel_and_Demon
  4. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 12:27
    Ооо еще один Аника воин. Уже смешно становится.)
    jncnfdybr
  5. kefan (kefan) Сегодня, 12:31
    Видать и этого клоуна Пеця - Вальцман укусил.
    kefan
    1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 12:42
      Видать и этого клоуна Пеця - Вальцман укусил

      Да, нет, скорее всего просто память притупляться начала! wink
      Barzha
  6. лысова (владимир) Сегодня, 12:35
    Ну какая короткая память. Тогда точно до Тбилиси будут тянуться территории Абхазии и Южной Осетии. Абхазцы и осетины никогда не забудут грузинский бандитизм.
    лысова
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:24
      Цитата: лысова
      Абхазцы и осетины никогда не забудут грузинский бандитизм.

      Вы из осетин и абхазцев то же святых не делайте, все они там на одно лицо. И никакие там не ополченцы наваляли грузинам, а доблестные русские парни.
      Семен1972
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:35
    Ничего другого он говорить и не может , если дорожит постом . Главное чтобы кроме пламенного глагола других способов вернуть "исконно грузинское" опять применять не начинали . А так... собака воет , ветер носит ... По крайней мере , при всей риторике , сейчас в отношениях с Грузией всё вменяемо ...
    КВУ-НСвД
  8. Strashila (I) Сегодня, 12:36
    России требуется вернуть Грузию в рамки 1801 года, когда она добровольна вошла в состав Российской Империи... остальное ей нарезала Россия, в 1801 году у них даже выхода к Черному морю не было... подарок России.
    Strashila
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:15
      Из Википедии:
      В мае 1801 года генерал Карл Богданович Кнорринг в Тбилиси сверг грузинского претендента на трон Давида и установил правительство Ивана Петровича Лазарева[6]. Грузинская знать не признавала указа до апреля 1802 года, когда Кнорринг собрал всех в Сионском соборе Тбилиси и заставил принести присягу российскому престолу. Те, кто отказался, были арестованы[7].
      В 1810 году было сломлено сопротивление имеретинского царя Соломона II, и Имеретия была включена в состав России[8].
      Ivan Petroff
  9. Пленник (Айрат) Сегодня, 12:37
    Идеальный собутыльник для Петрушки Порошенко. winked Сегодня на арене цирка клоунский дуэт " Биджо и хлопец компани" с репризой "Донбасс- Крым и Южная Осетия- Абхазия"
    Пленник
  10. Blue Fox Сегодня, 12:37
    Маргвелашвили случайно не из тех самых мегрел, которые мороженное едят взяв его в поднятую вверх вытянутую руку и слизывая его тающее и стекающее с плеча? Только ущербные орут популистские лозунги в годовщину победы над собой. Пару бутылок боржоми и хванчкары ему промеж задних извилин.
    Надеюсь, здравомыслящих грузин ещё хватает, чтобы не верить такому провокатору.
    Blue Fox
  11. gla172 (Сергей) Сегодня, 12:38
    ....аляску с калифорнией возвращайте...!!!!
    gla172
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:23
      Цитата: gla172
      ...аляску с калифорнией возвращайте...!!!!

      Тем более граждане америки видят, что Россия несет слово Божье, а Трамп бред несет!!! Пора очищать мир через присоединение территорий!!!
      Семен1972
  12. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 12:39
    Госдеп США призвал Москву убрать свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии, разместив их на позициях до произошедших событий 2008 года. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии, а не территории России.

    Простите за нескромный вопрос: "А более 730 военных баз США по всему миру, это как? Или США тоже готовы убрать свои войска с ЧУЖИХ территорий? А может США все страны, где находятся их базы считают СВОЙ территорией?"
    Barzha
  13. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 12:40
    Слишком много вина и боржоми продаётся в России, слишком много...
    Tank Hard
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:22
      Цитата: Tank Hard
      Слишком много вина и боржоми продаётся в России, слишком много..

      Больше, чем там производят.
      Семен1972
  14. Семен1972 (Семен) Сегодня, 12:40
    За слова ответит!!! Пора бомбить их всех, гадов!!!!
    Семен1972
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:48
      Какой бомбить, нужно подождать, пока Аджарию турки не оттяпают, уже новые мечети там строят, тогда грузинам яснее станет их будущее...
      Vladimir 5
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:21
        Цитата: Vladimir 5
        Какой бомбить, нужно подождать, пока Аджарию турки не оттяпают, уже новые мечети там строят, тогда грузинам яснее станет их будущее...

        В Грузии местные жители должны провести референдум, мы им быстро паспорта раздадим и самым демократическим способом присоединим/захватим этих грузин. Всем выгода- гражданам вино, Путину отсутствие нато. Пора действовать жестко, сколько можно топтаться на одном месте. Либо мы нагнем этот мир,либо нас!!!
        Семен1972
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 13:03
      Цитата: Семен1972
      За слова ответит!!! Пора бомбить их всех, гадов!!!!

      бомба под диваном ?
      KLV2018
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 12:41
    Ну заяаление смешнее не бывает! Восстановить свою "целостность" т.е. находиться в составе с абхазами и осетинами в одном государстве Грузия может исключительно войдя в состав России! Мы конечно понимая все бедственное положение этой совершенно зависимой с позволения страны пойти на это не можем! Памятуя хотя бы о грузинском национализме еще времен СССР. Так, что даже Грузинской ССР Джорджии стать тоже не судьба! Да и за убийство наших миротворцев они конечно ответили, но еще не в полном объеме. Так, что этому грузинскому мечтателю ничего не светит. Да и историческую память о близости Чечни и Дагестана видать отшибло подностью...
    Опер
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 12:57
      Цитата: Опер
      Ну заяаление смешнее не бывает! Восстановить свою "целостность"

      а это как? после ковбоев - опять девственница? recourse
      Angel_and_Demon
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:05
        Это у грузин спросите, как у них после ковбоев?! У них в этом плане большой опыт-они все время после кого то!
        Опер
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:21
          Цитата: Опер
          У них в этом плане большой опыт-они все время после кого то!

          и опять целомудренные?
          Angel_and_Demon
  16. Valter1364 (Валерий) Сегодня, 12:43
    Грузины, знающие свою историю всегда очень хорошо относились к России. Если бы не Россия, грузинской нации не было бы совсем.

    Так, что Жора Маргвелашвили, повернитесь в сторону России, кланяйтесь и повторяйте: "Спасибо, за то, что я есть".
    Valter1364
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 12:49
      Грузины всегда очень хорошо относились к России, пока она не напала на Грузию и не отняла у них Южную Осетию...
      Ivan Petroff
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:56
        Ну,Ваня, точно сегодня клея нюхнул!"Историк" вы наш!
        HAM
      2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 13:10
        Южная Осетия никогда не была грузинской.
        Black_PR
  17. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 12:51
    Грузинам живется плохо, будут старатся жить еще хуже.
    Кокарев Михаил
    1. Грац (Грац) Сегодня, 13:01
      конечно там будут жить хуже, ведь кредиты набранные саакашвили надо будет отдавать
      Грац
      1. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:28
        Не только. Это стратегия современного рабства. Раньше рабов пленяли и увозили, а там они работали за кров, еду и одежду. А сегодня едут на зароботки, за кров еду и одежду. А чтоб ехали и ехали куда нужно, или работали дома за кров, еду и одежду, что необходимо сделать? Необходимо лишить их крова у себя на родине, и они сами пойдут в рабство. Это гениальный план фашиста Сороса: не захватывать чужие земли, а делать жизнь на них невыносимой. А потом уже помочь им с организацией рабского труда.
        Кокарев Михаил
  18. Дирижер Сегодня, 12:55
    А через год спросить , Родной, целкость то восстановлена? Али так и ходим не целкостные?
    Дирижер
  19. Грац (Грац) Сегодня, 13:01
    сумасшедшие люди, все эти неудачники хотят утвердится за наш счет , фиг им
    Грац
  20. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:04
    А то как перед царем России на коленях ползали и просили защитить и включить в состав России уже не помнят? )
    jncnfdybr
  21. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 13:09
    Успокойся, Георгий! Пожуй галстук, чачи выпей, спой "Сулико"... Оно и отпустит.
    ангел-истребитель
  22. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:18
    А вы знаете, что пока мы тут рассуждаем о том, как бы еще какую-нибудь территорию отхватить у соседей России, рубль вошел в крутое пике и начисто проигрывает доллару и евро?
    Ivan Petroff
    1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:26
      Да Вы что?? В натуре?
      jncnfdybr
      1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:30
        Таки да! Надо бежать в обменку, спасать остаток деревянных.
        Ivan Petroff
        1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:41
          Вот это вряд ли. Господин паникер- Разводите панику в своей стране, а не в России.)
          jncnfdybr
        2. Valter1364 (Валерий) Сегодня, 13:41
          Иван, глубина Вашей мысли просто поражает! Только с шириной как то не очень. Видимо берега из виду потеряли. stop lol
          Valter1364
          1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:45
            Ну, хорошо, будь по вашему, спасать деревянный не будем. Пусть валится дальше
            Ivan Petroff
  23. Pacifist (Виктор) Сегодня, 13:46
    Очередному демагогу анус аджикой намазали? Дураков история ничему не учит.
    Pacifist
  24. sxfRipper (Александр) Сегодня, 13:48
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
    С такими именем и фамилией ей надо в 404-й сидеть!
    sxfRipper
  25. Старый военрук Сегодня, 13:51
    Ну а как же! Я вот, к сожалению, вспомнить кто из великих русских поэтов писал о храбрости грузин: "Бежали храбрые(?) грузины".
    Старый военрук
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