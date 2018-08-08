Маргвелашвили пообещал скорое возвращение "исконно грузинских" территорий

Грузинский президент Георгий Маргвелашвили, выступая перед журналистами на брифинге, посвященном десятой годовщине войны с Россией, пообещал, что "скоро Грузия восстановит свою территориальную целостность", возвратив контроль над "исконно грузинскими" территориями Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.В своей речи Маргвелашвили сообщил, что России "не удалось сломить мораль и веру" грузин и пообещал скорую победу над Россией и объединение страны. Он напомнил, что Россия всегда была против независимости Грузии и с 90-х годов, после развала СССР, пыталась "Грузию наказать", сначала участвуя в вооруженных конфликтах 90-х годов а Абхазии и Южной Осетии, а в 2008 году "вероломно напала на грузинскую армию".Между там, Госдеп США призвал Москву убрать свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии, разместив их на позициях до произошедших событий 2008 года. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии, а не территории России. Вслед за США за вывод российских войск с "грузинской территории" выступила и Канада. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что российская политика в отношении грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.