Россия отказывается от американского интернета

С самого создания интернета контроль над ним находится в руках Соединенных Штатов Америки. В частности, речь идет о системе корневых серверов DNS, без которой работа всемирной сети невозможна в принципе. Учитывая весьма напряженные отношения между Россией и западным миром, реализация независимого интернета в нашей стране становится стратегической задачей.



Таким образом зародился проект "Сфера", который подразумевает создание на орбите Земли группировки из более чем 600 спутников. Эта "армада" сможет обеспечить доступ во всемирную сеть не только жителям России, но и всего остального мира. Независимый вход в веб-зону даст нашей стране неоспоримые преимущества.



Прим этом, строительство сотен спутников в десятков ракет-носителей для их вывода на орбиту даст ощутимый толчок отечественной ракетной и микроэлектронной промышленности.





Впрочем, "Сфера" станет лишь одним из этапов по созданию в России "параллельного" интернета. Следующим шагом должна стать реализация собственной системы DNS.









