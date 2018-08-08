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В Иране нейтрализованы террористические группы, готовившие атаки по всей стране
Иранские силовики обезвредили две террористические ячейки, готовившие серию атак по всей стране, передает ТАСС сообщение министерства информации Ирана.
По данным ведомства, сотрудники спецслужб сорвали два террористических акта, которые боевики намеревались в ближайшее время осуществить в провинциях Хузестан и Курдистан близ границы с Ираком.
Сообщается также, что в дальнейшем экстремисты планировали провести атаки в других регионах, в том числе в городах, расположенных в центре исламской республики.
В заявлении отмечается, что в террористические ячейки входили сторонники «сепаратистских и такфиристских» группировок.
В ходе операции спецназу удалось задержать живыми шесть человек. При обыске помещений обнаружено и изъято стрелковое оружие, пояса смертников, гранаты, самодельные взрывные устройства и приборы ночного видения. Кроме того, военнослужащие нашли большое количество снаряжения и амуниции.
Немногим ранее иранские спецслужбы совместно с пограничниками пресекли попытку ввоза в страну большой партии взрывчатых веществ, которые предназначались для изготовления бомб, используемых в терактах.
Следствие по делу продолжается. Усилия правоохранителей направлены на выявление связей террористов, в том числе зарубежных, и на установление сообщников.
По данным ведомства, сотрудники спецслужб сорвали два террористических акта, которые боевики намеревались в ближайшее время осуществить в провинциях Хузестан и Курдистан близ границы с Ираком.
Сообщается также, что в дальнейшем экстремисты планировали провести атаки в других регионах, в том числе в городах, расположенных в центре исламской республики.
В заявлении отмечается, что в террористические ячейки входили сторонники «сепаратистских и такфиристских» группировок.
В ходе операции спецназу удалось задержать живыми шесть человек. При обыске помещений обнаружено и изъято стрелковое оружие, пояса смертников, гранаты, самодельные взрывные устройства и приборы ночного видения. Кроме того, военнослужащие нашли большое количество снаряжения и амуниции.
Немногим ранее иранские спецслужбы совместно с пограничниками пресекли попытку ввоза в страну большой партии взрывчатых веществ, которые предназначались для изготовления бомб, используемых в терактах.
Следствие по делу продолжается. Усилия правоохранителей направлены на выявление связей террористов, в том числе зарубежных, и на установление сообщников.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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