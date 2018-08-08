13:52 08 августа
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В Иране нейтрализованы террористические группы, готовившие атаки по всей стране

Иранские силовики обезвредили две террористические ячейки, готовившие серию атак по всей стране, передает ТАСС сообщение министерства информации Ирана.



По данным ведомства, сотрудники спецслужб сорвали два террористических акта, которые боевики намеревались в ближайшее время осуществить в провинциях Хузестан и Курдистан близ границы с Ираком.


Сообщается также, что в дальнейшем экстремисты планировали провести атаки в других регионах, в том числе в городах, расположенных в центре исламской республики.

В заявлении отмечается, что в террористические ячейки входили сторонники «сепаратистских и такфиристских» группировок.

В ходе операции спецназу удалось задержать живыми шесть человек. При обыске помещений обнаружено и изъято стрелковое оружие, пояса смертников, гранаты, самодельные взрывные устройства и приборы ночного видения. Кроме того, военнослужащие нашли большое количество снаряжения и амуниции.

Немногим ранее иранские спецслужбы совместно с пограничниками пресекли попытку ввоза в страну большой партии взрывчатых веществ, которые предназначались для изготовления бомб, используемых в терактах.

Следствие по делу продолжается. Усилия правоохранителей направлены на выявление связей террористов, в том числе зарубежных, и на установление сообщников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:57
    Не ладится что-то у наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:01
      России нужно готовиться к падению власти аятолл в Иране и смене курса на проевропейский. Как-никак Россия граничит с Ираном через Каспийское море.
      Гаргантюа
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:46
        Россия граничит и с Австралией через Тихий океан, и что? winked
        сибиралт
  2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:00
    В заявлении отмечается, что в террористические ячейки входили сторонники «сепаратистских и такфиристских» группировок.
    а кто финансировал? или встреча без предварительных условий?
    Angel_and_Demon
  3. MPN (Павел) Сегодня, 13:01
    Пошло применение боевиков из Сирии...
    MPN
  4. Комментарий был удален.
  5. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:17
    Получили леща в Сирии и решили попытаться отыграться в Иране? what
    Пленник
  6. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 13:20
    У иранских террористов планы "совершенно" случайно совпали с планами американских "партнёров" . И это у меня не излишняя любовь к теориям заговора , а оценка оперативного планирования (как , например , в Союзе были плановые пятилетки по развитию , так и у Штатов - планы по убийствам)
    Holsten
    1. тагил (сергей) Сегодня, 13:38
      У иранских террористов планы "совершенно" случайно совпали с планами американских "партнёров" .
      Не только у них
      тагил
  7. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:22
    Ждём гирлянд из блохастых на площадях городов Ирана. Вешают там нечисть. И это правильно.
    Николай Петров
  8. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:33
    Сложная страна Иран. И, что интересно, совсем не антиамериканская.
    злой партизан
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