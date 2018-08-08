ВМСУ: Паритет с российским военно-морским флотом невозможен

Командование Военно-морских силы Украины, изучив боевые возможности своего флота и сравнив его с российским Военно-морским флотом, сделало вывод, что ВМС Украины не способны достичь военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, заявили в командовании ВМСУ.Командование ВМСУ на своей странице в Facebook сделало запись, посвященную вопросам развития стратегии военно-морских сил страны на период до 2035 года, и отметило, что достичь паритета с Черноморским флотом на Черном и Азовском морях будет невозможно, но этого и не требуется. В ВМСУ заявили, что для остановки "агрессии России" Украине будет достаточно "небольшого эффективного флота", такого же, как у Швеции, Норвегии и Израиля. Украинское морское командование отметило, что на Украине "строится сбалансированный морской флот", способный решать все задачи, присущие морским флотам других государств.В ВМС Украины подчеркнули, что считают поэтапное строительство флота единственно правильным и планируют представить его на рассмотрение "руководства страны и народа". Согласно плана, на первом этапе будет создан прибрежный флот, на втором - москитный, а на третьем - сбалансированный.Напомним, что ранее на Украине заявили, что Россия пытается сделать Азовское море своим внутренним, выдавив остатки украинских ВМС на побережье, а затем захватить Мариуполь, Одессу и Николаев, проложив пешеходный переход от Азовского моря до Румынии.