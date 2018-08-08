13:53 08 августа
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ВМСУ: Паритет с российским военно-морским флотом невозможен

Командование Военно-морских силы Украины, изучив боевые возможности своего флота и сравнив его с российским Военно-морским флотом, сделало вывод, что ВМС Украины не способны достичь военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, заявили в командовании ВМСУ.

ВМСУ: Паритет с российским военно-морским флотом невозможен


Командование ВМСУ на своей странице в Facebook сделало запись, посвященную вопросам развития стратегии военно-морских сил страны на период до 2035 года, и отметило, что достичь паритета с Черноморским флотом на Черном и Азовском морях будет невозможно, но этого и не требуется. В ВМСУ заявили, что для остановки "агрессии России" Украине будет достаточно "небольшого эффективного флота", такого же, как у Швеции, Норвегии и Израиля. Украинское морское командование отметило, что на Украине "строится сбалансированный морской флот", способный решать все задачи, присущие морским флотам других государств.


В ВМС Украины подчеркнули, что считают поэтапное строительство флота единственно правильным и планируют представить его на рассмотрение "руководства страны и народа". Согласно плана, на первом этапе будет создан прибрежный флот, на втором - москитный, а на третьем - сбалансированный.

Напомним, что ранее на Украине заявили, что Россия пытается сделать Азовское море своим внутренним, выдавив остатки украинских ВМС на побережье, а затем захватить Мариуполь, Одессу и Николаев, проложив пешеходный переход от Азовского моря до Румынии.

Использованы фотографии: http://etnonews.com.ua/
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Комментарии 19

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:20
    Командование Военно-морских силы Украины изучив боевые возможности своего флота и сравнив его с российским Военно-морским флотом, сделали вывод, что ВМС Украины не способны достичь военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, заявили в командовании ВМСУ. (из текста)
    Гениальное заявление! good drinks Это сродни такому "откровению", как "вода мокрая" или "лёд холодный". Что-то мне это напоминает из серии "британские учёные доказали". lol
    Проксима
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:27
      Украине будет достаточно "небольшого эффективного флота", такого же как у Швеции, Норвегии и Израиля.
      Етишкин дух...., а до ВМФ перечисленных стран они типа уже дотянули, по моему на всем черном море (да и вообще) нет страны с которой бы по ВМФ Украина имела паритет..., может с Грузией или Абхазией только...
      MPN
      1. igorbrsv Сегодня, 13:38
        А как же швейцария?
        igorbrsv
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:39
          Цитата: igorbrsv
          А как же швейцария?

          Ну поспешил я чуток , есть такие страны, Казахстан, Туркмения, Киргизия... wink
          ПС если чего, то в Киргизии на Иссыккуле торпеды испытывали.. wink
          MPN
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:46
        Цитата: MPN
        а до ВМФ перечисленных стран они типа уже дотянули

        по количеству адмиралов даже обогнали
        LSA57
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:50
          Цитата: LSA57
          по количеству адмиралов даже обогнали

          Правда Ваша... yes
          MPN
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:36
      ВМСУ: Паритет с российским военно-морским флотом невозможен
      да... как и Российского с американским,или Бразильского с ЦАР...
      андрей юрьевич
  2. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:24
    Ай, яй , яй А как же волчьи стаи.? )))
    jncnfdybr
    1. avt Сегодня, 13:32
      Цитата: jncnfdybr
      Ай, яй , яй А как же волчьи стаи.? )))

      recourse Волки оказались позорные request bully
      avt
  3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 13:27
    Согласно плана, на первом этапе будет создан прибрежный флот, на втором - москитный, а на третьем - сбалансированный.

    прибрежный
    Angel_and_Demon
    1. igorbrsv Сегодня, 13:35
      Флагман?! belay Расконсервировали? А осадка позволит? Какие ТТХ?
      igorbrsv
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:49
        Цитата: igorbrsv
        Флагман?!

        не, флагман этот
        LSA57
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:48
      Цитата: Angel_and_Demon
      прибрежный

      LSA57
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:31
    ВМСУ: Паритет с российским военно-морским флотом невозможен
    Такие новости надо печатать в СМИ с пометкой "Дошло". yes
    злой партизан
  5. igorbrsv Сегодня, 13:32
    "проложив пешеходный переход от Азовского моря до Румынии"
    Да ну на@иг. А зачем?
    igorbrsv
  6. BAI Сегодня, 13:38
    "небольшого эффективного флота", такого же, как у Швеции, Норвегии и Израиля.

    Израиль имеет подводные лодки с возможным ЯО на борту. Тут надо постараться.
    BAI
  7. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:40
    Ну заявили и что? Где "дайте грошей!".
    Керенский
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:50
      Цитата: Керенский
      Ну заявили и что? Где "дайте грошей!"

      это прелюдия
      LSA57
  8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:52
    Командование Военно-морских силы Украины, изучив боевые возможности своего флота и сравнив его с российским Военно-морским флотом,

    пришли к выводу
    LSA57
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