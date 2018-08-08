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В США рассказали о «фейковом» оружии России
В США опубликовали подборку «воображаемых» вооружений советского и российского производства, сообщает Лента.ру.
Речь идет о существовавшей или планировавшейся к созданию военной технике, которую в действительности никто не видел, по крайней мере, в полноценном варианте.
Список открывает плазменный стелс-щит, с помощью которого в 1999 году «Центр Келдыша» пытался обеспечить малозаметность российских истребителей 4 поколения. Однако технология оказалась слишком сложна для того времени.
Далее значится геофизическое оружие, которое якобы способно вызывать сильные землетрясения и извержения вулканов. О нем в 1996 году сообщали «Московские новости».
На третьей строке атомный пистолет «Элиптон». Про него в 1994 году рассказывал Владимир Жириновский. По словам лидера ЛДПР, мир не представляет реальную силу этого оружия, которое при испытании «уничтожило 12 боснийских солдат».
Четвертым упоминается генетическое оружие. О подобных разработках в 1997 году сообщил министр обороны США Уильям Коэн. По его словам, это оружие Москва планировала использовать в отношении определенных этнических групп.
На пятом месте – комплекс РЭБ «Хибины», который, по данным российских СМИ, в 2014 году нарушил энергосистему эсминца ВМС США Donald Cook. При этом авторы отмечают, что данная система существует в реальности, однако ее могущество сильно преувеличено прессой.
Далее расположились так называемые «лучи смерти», способные поражать баллистические ракеты и спутники (1977 год) и психотропное оружие, о котором рассказывали западные издания (2012 год).
На восьмой строке – сверхзвуковой бомбардировщик T-4, напоминающий по своим ТТХ американский North American XB-70. Дальше создания прототипов дело не пошло. Проект был свернут в 1974 году в пользу Ту-22М.
На девятом месте оказались боевые плазмоиды, способные разрушать боевые блоки баллистических ракет. О них в 1993 году писали Известия.
Завершает перечень «скалярное оружие», действие которого основано на «лженаучной теории торсионного поля» (не путать с торсионными полями Эли Картана).
Советский Союз и Россия обещали многое, но не всё из того что они обещали, стало реальностью, заключают авторы.
Речь идет о существовавшей или планировавшейся к созданию военной технике, которую в действительности никто не видел, по крайней мере, в полноценном варианте.
Список открывает плазменный стелс-щит, с помощью которого в 1999 году «Центр Келдыша» пытался обеспечить малозаметность российских истребителей 4 поколения. Однако технология оказалась слишком сложна для того времени.
Далее значится геофизическое оружие, которое якобы способно вызывать сильные землетрясения и извержения вулканов. О нем в 1996 году сообщали «Московские новости».
На третьей строке атомный пистолет «Элиптон». Про него в 1994 году рассказывал Владимир Жириновский. По словам лидера ЛДПР, мир не представляет реальную силу этого оружия, которое при испытании «уничтожило 12 боснийских солдат».
Четвертым упоминается генетическое оружие. О подобных разработках в 1997 году сообщил министр обороны США Уильям Коэн. По его словам, это оружие Москва планировала использовать в отношении определенных этнических групп.
На пятом месте – комплекс РЭБ «Хибины», который, по данным российских СМИ, в 2014 году нарушил энергосистему эсминца ВМС США Donald Cook. При этом авторы отмечают, что данная система существует в реальности, однако ее могущество сильно преувеличено прессой.
Далее расположились так называемые «лучи смерти», способные поражать баллистические ракеты и спутники (1977 год) и психотропное оружие, о котором рассказывали западные издания (2012 год).
На восьмой строке – сверхзвуковой бомбардировщик T-4, напоминающий по своим ТТХ американский North American XB-70. Дальше создания прототипов дело не пошло. Проект был свернут в 1974 году в пользу Ту-22М.
На девятом месте оказались боевые плазмоиды, способные разрушать боевые блоки баллистических ракет. О них в 1993 году писали Известия.
Завершает перечень «скалярное оружие», действие которого основано на «лженаучной теории торсионного поля» (не путать с торсионными полями Эли Картана).
Советский Союз и Россия обещали многое, но не всё из того что они обещали, стало реальностью, заключают авторы.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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