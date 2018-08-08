18:42 08 августа
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В США рассказали о «фейковом» оружии России

В США опубликовали подборку «воображаемых» вооружений советского и российского производства, сообщает Лента.ру.



Речь идет о существовавшей или планировавшейся к созданию военной технике, которую в действительности никто не видел, по крайней мере, в полноценном варианте.


Список открывает плазменный стелс-щит, с помощью которого в 1999 году «Центр Келдыша» пытался обеспечить малозаметность российских истребителей 4 поколения. Однако технология оказалась слишком сложна для того времени.

Далее значится геофизическое оружие, которое якобы способно вызывать сильные землетрясения и извержения вулканов. О нем в 1996 году сообщали «Московские новости».

На третьей строке атомный пистолет «Элиптон». Про него в 1994 году рассказывал Владимир Жириновский. По словам лидера ЛДПР, мир не представляет реальную силу этого оружия, которое при испытании «уничтожило 12 боснийских солдат».

Четвертым упоминается генетическое оружие. О подобных разработках в 1997 году сообщил министр обороны США Уильям Коэн. По его словам, это оружие Москва планировала использовать в отношении определенных этнических групп.

На пятом месте – комплекс РЭБ «Хибины», который, по данным российских СМИ, в 2014 году нарушил энергосистему эсминца ВМС США Donald Cook. При этом авторы отмечают, что данная система существует в реальности, однако ее могущество сильно преувеличено прессой.

Далее расположились так называемые «лучи смерти», способные поражать баллистические ракеты и спутники (1977 год) и психотропное оружие, о котором рассказывали западные издания (2012 год).

На восьмой строке – сверхзвуковой бомбардировщик T-4, напоминающий по своим ТТХ американский North American XB-70. Дальше создания прототипов дело не пошло. Проект был свернут в 1974 году в пользу Ту-22М.

На девятом месте оказались боевые плазмоиды, способные разрушать боевые блоки баллистических ракет. О них в 1993 году писали Известия.

Завершает перечень «скалярное оружие», действие которого основано на «лженаучной теории торсионного поля» (не путать с торсионными полями Эли Картана).

Советский Союз и Россия обещали многое, но не всё из того что они обещали, стало реальностью, заключают авторы.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 85

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  1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:44
    Ну да, да. Оружие может существовать только в Саше. Остальные страны только блефуют.( ну у них ума не хватит. Не Америка же.) Или ссыкливо стало??)
    jncnfdybr
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:53
      Цитата: jncnfdybr
      Ну да, да. Оружие может существовать только в Саше.

      Трамп грозил бомбить Россию из космоса металлическими стержнями из твердотельных сплавов.
      dorz
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:03
        Половину этих "разработок" выдумали сами США, вторую половину взяли из желтушных газетенок)) так что источники так себе...
        maxim947
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 14:09
          Цитата: maxim947
          Половину этих "разработок" выдумали сами США, вторую половину взяли из желтушных газетенок)) так что источники так себе...

          А остальное из записок санитара сумасшедшего дома. smile
          Завершает перечень «скалярное оружие», действие которого основано на «лженаучной теории торсионного поля» (не путать с торсионными полями Эли Картана).
          Монос
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:41
            В США рассказали о «фейковом» оружии России


            Любят они дурачками прикидываться, и овечек из себя изображать.

            Это как с агентами - наш, значит разведчик, вражеский - значит шпион

            Так и здесь, с одной стороны фейки, а с другой - информационная война

            И темы могут быть придуманы, как про себя, так и про противника
            bulvas
          2. poquello (poquello) Сегодня, 15:55
            Цитата: Монос

            А остальное из записок санитара сумасшедшего дома. smile
            Завершает перечень «скалярное оружие», действие которого основано на «лженаучной теории торсионного поля» (не путать с торсионными полями Эли Картана).

            не совсем так, была группа алхимиков проталкивающая эту тему, даже испытания проводили
            poquello
        2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:42
          Цитата: maxim947
          Половину этих "разработок" выдумали сами США, вторую половину взяли из желтушных газетенок)) так что источники так себе...

          Советский Союз и Россия обещали многое, но не всё из того что они обещали, стало реальностью, заключают авторы.

          Воображение нарисует ещё, особенно после знатного количества дриньков. Но что придётся увидеть в реальности вражеским солдатам мы думаю узнаем не из газет и тем более не из "жёлтых". Но лучше до этого не дожить !
          Starover_Z
          1. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 15:38
            И много амерзких солдат воюет в иностранных государствах? Американцы кажется таскают каштаны из огня чужими руками. А все эти сказки о злых соседях мечтающих овладеть великой страной великой свободы и демократии это в пользу бедных. Чтобы много не думали и не задавали лишних вопросов. Америка сегодня как крепость окруженная рвом с водой из двух океанов. И завоевывать кому то Америку просто глупо. Но народ надо держать в тонусе и рассказывать ему в духе доктора Геббельса. Хотя амерзкие друзья сами разрабатывают оружие для набегов из своей крепости. Они как и англичане, недостаток суши и окруженность водой сделали достоинством. Для захвата замучишся флот строить. А вот сами американцы разрабатывают массу оружия. И биологического и генного. Они делают прививки затрудняющие или делающие невозможным беременность. Используют добавки в пищу ведущие к онкологии. Не удивлюсь если окажется что их бедняцкие гетто это полигон для отработки технологии управления. Вот поставили их в такие условия и смотрят чем кончится. Такой аналог введения санкций. Подкинули наркоту- не дохнут, подкинули болезни- выжили. Зато хорошо клюют на сказки, скандалы и деньги.
            Мистер Кредо
        3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:29
          Странно что в статье не сказано про российских боевых полярных медведей! laughing Кстати один из експердов указл и "точную" цифру в 5 дивизий lol
          Black Sniper
      2. Leeds (Alexander) Сегодня, 15:35
        А где про рой полярных боевых пчёл?!
        Leeds
        1. РядовойСА Сегодня, 15:55
          И про подводных кавалеристов не слова, странно ))
          РядовойСА
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:55
      любое оружие будет "фейковым" до применения. и это истина. доказано Хиросимой,никто не верил. а японцы похоже,и теперь не верят. вот,кому охота, на себе попробовать,взведён курок или нет ? людям явно не охота,а политикам-пофигу.
      андрей юрьевич
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:55
      ...Советский Союз и Россия обещали многое, но не всё из того что они обещали, стало реальностью...

      Про таких публицистов у нас в народе говорят:
      "В чужом глазу соринку видим, в своем бревно не замечаем"...
      Бывшему Союзу и современной России далеко до спецов по прожектам из Северной Америки.
      Денег столько распилено, сказок столько рассказано, что на планете Земля конкурентов им нет.
      Андрей К
      1. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 14:15
        Цитата: Андрей К
        что на планете Земля конкурентов им нет.

        Вот вот))) про Луну забыли, ведь сейчас нет ничего сложного подтвердить или опровергнуть факт пребывания США на Луне, ан нет, просто запретная тема, не ужто сложно для начала Хаблом просветить, да и как объяснить потерю технологий производства ракетных двигателей, никак не пойму, не уж то Лунатики сперли?
        Sirocco
      2. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:22
        Вы это серьезно?. Или так преклоняетесь перед США? А что же они на данный момент на наших движках в космос летают? От большого ума?
        jncnfdybr
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:33
          Цитата: jncnfdybr
          Вы это серьезно?. Или так преклоняетесь перед США? А что же они на данный момент на наших движках в космос летают? От большого ума?
          " нет ", большой ум" это про вас видимо, и про тех, кто торгует "моторами", просто ,это -в разы дешевле ! вот и всё. свои дороже, да и дорабатывают кстати.
          андрей юрьевич
          1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:37
            Опа, великий бизнесмен? Ищешь где дешевле? Или ума не хватает, что свое произвести? Опять же просматривается зависимость перед"великими сша".
            jncnfdybr
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:17
      Цитата: jncnfdybr
      Остальные страны только блефуют.

      так самый крупный блеф был именно от них. СОИ
      LSA57
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:39
        СОИ реально делали и упёрлись в то кае её сделать эту СОИ! hi
        Black Sniper
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:00
          Цитата: Black Sniper
          СОИ реально делали и упёрлись в то кае её сделать эту СОИ!

          да так и мы реально делали и реально упёрлись. они блефовать начали, мы замолчали
          LSA57
      2. poquello (poquello) Сегодня, 16:03
        Цитата: LSA57
        Цитата: jncnfdybr
        Остальные страны только блефуют.

        так самый крупный блеф был именно от них. СОИ

        в то время сша поставили на спутник хорошую линзу и получили снимки нашей территории высокого разрешения, а Горбачеву заявили что это новые американские бомбардировщики пролетали, ну тот и портки обгадил
        poquello
    5. ghby (Андрей) Сегодня, 15:31
      Цитата: jncnfdybr
      Оружие может существовать только в Саше.

      Знаю я одну Сашу ммм...... нехилое оружие я вам скажу...
      ghby
    6. Маз Сегодня, 15:47
      Самолеты из картона , танки из фанеры, ракеты деревянные, подводные лодки из коры берёзы, угу, солдаты из пластилина... Де то мы эту слышали лет семьдесят назад...
      Маз
    7. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:27
      Цитата: jncnfdybr
      Ну да, да. Оружие может существовать только в Саше. Остальные страны только блефуют.( ну у них ума не хватит. Не Америка же.) Или ссыкливо стало??)

      это они друг друга успокаивают
      СССР-1
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:45
    Пусть свою подборку сделают...начнут с программы СОИ в 80-х и по настоящее время.....
    Alexey-74
    1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 13:46
      А Вы думаете, что у них есть, что то по СОИ? Вот это и был ФЕЙК,)
      jncnfdybr
    2. poquello (poquello) Сегодня, 16:05
      Цитата: Alexey-74
      Пусть свою подборку сделают...начнут с программы СОИ в 80-х и по настоящее время.....

      да там куда больше проектов было чем у нас, и чуднее и вычурнее
      poquello
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:45
    Все фейки потом становятся реальностью
    Грибок
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:36
      Цитата: Грибок
      Все фейки потом становятся реальностью

      все "грибки" гниют потом...
      андрей юрьевич
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 13:45
    Советский Союз и Россия обещали многое
    Но никто не говорит, что этого может и не быть !
    Uncle Lee
  5. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 13:47
    Сами написали, сами опровергли! Молодцы!
    Кокарев Михаил
  6. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:47
    Значит подборку "Техники молодёжи" ещё не нашли.
    Керенский
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:00
      Цитата: Керенский
      Значит подборку "Техники молодёжи" ещё не нашли.

      Много чего им недоступно, пока не рассекретим... request И Юный техник и радиолюбитель (к стати там еще в 36г. по моему году лучевое оружие приводилось в схеме... wink
      MPN
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 14:37
        Цитата: MPN
        (к стати там еще в 36г. по моему году лучевое оружие приводилось в схеме...

        инженер Гарин ? belay
        андрей юрьевич
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:44
          Цитата: андрей юрьевич
          инженер Гарин ? belay
          Неа, не на химическом источнике, от батареек пахало... wink А еще не помню в каком году, но 50х годов времен в журнале "Радио", а может в смежных приводилась схема генератора который может воздействовать на сердце, попадая то ли в резонанс, то ли еще как. по сути летальное оружие. и можно было бы уже тогда Америку на колени ставить, но вот засекретили видать... laughing
          MPN
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:42
            drinks
            Цитата: MPN
            Неа, не на химическом источнике, от батареек пахало...

            фсё по 99 ? (ранее по 39,потом по 59) щас вообще фсё по... "фикс прайс" однако...
            андрей юрьевич
            1. MPN (Павел) Сегодня, 16:56
              Цитата: андрей юрьевич
              фсё по 99 ? (ранее по 39,потом по 59) щас вообще фсё по... "фикс прайс" однако...

              drinks Сам заядлый радиолюбитель... сейчас нет возможности бороться с микроконтролерами, все могут, а раньше и Кт315 мог много... wink
              MPN
              1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:58
                Цитата: MPN
                Цитата: андрей юрьевич
                фсё по 99 ? (ранее по 39,потом по 59) щас вообще фсё по... "фикс прайс" однако...

                drinks Сам заядлый радиолюбитель... сейчас нет возможности бороться с микроконтролерами, все могут, а раньше и Кт315 мог много... wink

                drinks
                андрей юрьевич
  7. BAI Сегодня, 13:47
    Четвертым упоминается генетическое оружие. О подобных разработках в 1997 году сообщил министр обороны США Уильям Коэн. По его словам, это оружие Москва планировала использовать в отношении определенных этнических групп.


    Далее расположились так называемые «лучи смерти», способные поражать баллистические ракеты и спутники (1977 год) и психотропное оружие, о котором рассказывали западные издания (2012 год).

    Коэн и пробиркой тряс в ООН и западные "издания" могут писать, что хотят. Какое отношение они имеют к России?
    BAI
  8. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:53
    На днях еще писали о кварковой бомбе. На самом деле, если Сталин старался ничего из нового оружия не рассекречивал, то последующие правители все время хвастались тем, чего нет. Например, Хрущев пугал мир ракетами, которые выпускаются "как сосиски" на конвейере (Карибский кризис показал, что это неправда). Хотя нет, вспомнил: Сталин пугал мир водородной бомбой, которой тогда еще не было у СССР.
    Ivan Petroff
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:58
      Цитата: Ivan Petroff
      которые выпускаются "как сосиски" на конвейере

      Сосиски у нас и выпускаются на конвейере... feel
      MPN
      1. igorbrsv Сегодня, 16:17
        Пока у них в ручную лепят
        igorbrsv
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:29
          Ну тут не знаю, а вдруг наши хакеры на работу конейра повлияют, думаю в ручную им безопаснее будет.., да и рабочие места все таки... laughing hi
          MPN
    2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:34
      Цитата: Ivan Petroff
      Карибский кризис показал, что это неправда

      это каким образом?!!!
      Василенко Владимир
      1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 14:37
        Ядерный арсенал СССР был гораздо скромнее американского (стратегический — несравненно). Его значительную часть составляли ракеты Р-7, межконтинентальные, но весьма несовершенные, с длительным временем подготовки и низкой надёжностью. Имелось всего 4 стартовых комплекса в Плесецке, пригодных для боевого запуска. Более совершенные ракеты Р-16 были развернуты ещё в недостаточном количестве и, так же, как и Р-7 — не защищены от возможной атаки против самих пусковых установок (открытых). К моменту Карибского кризиса число МБР СССР достигло 75 штук[25], но одновременно могло быть запущено не более 25.
        На момент кризиса США располагали крупнейшим ядерным и обычным арсеналом и многочисленными средствами доставки.
        Его основу составляли межконтинентальные баллистические ракеты SM-65 Atlas[23], базирующиеся в США. В наличии на 1962 год было 144 этих МБР с боеголовками 1,44 Мт W49 и 3,75 Мт W38[en]. Ракеты были развёрнуты в 3 модификациях (радиокомандный SM-65D, инерциально-наводящиеся SM-65E и SM-65F), на постоянном дежурстве находилось около 129 ракет, из которых половина хранилась в защищённых подземных шахтах (остальные — в наземных или заглублённых железобетонных укрытиях). Время подготовки ракет к запуску составляло от 10 до 30 минут. Также в наличии имелось около 60 МБР SM-68 Titan-I с 3,75 Мт W38[en][24].
        Ivan Petroff
        1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:05
          Как ни относиться к Хрущу, но фаберже у него оказались покруче, чем у Кеннеди. И это сыграло свою роль - в Турции ракет не стало, да и Штаты немного угомонились (на время, правда).
          NordUral
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:18
          Цитата: Ivan Petroff
          Ядерный арсенал СССР был гораздо скромнее американского

          ииии?
          тогда почему американцы то же пошли на попятную если они были так сильнее??!!!!!
          Василенко Владимир
          1. poquello (poquello) Сегодня, 16:19
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: Ivan Petroff
            Ядерный арсенал СССР был гораздо скромнее американского

            ииии?
            тогда почему американцы то же пошли на попятную если они были так сильнее??!!!!!

            а у Карибов ещё четыре наши подлодки были, с ЯО на борту )
            poquello
          2. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 16:20
            СССР дал задний ход. Демонтаж советских ракетных установок, погрузка их на корабли и вывод с территории Кубы заняли 3 недели. Убедившись, что Советский Союз вывел ракеты, президент Кеннеди 20 ноября отдал приказ прекратить блокаду Кубы.

            Через несколько месяцев из Турции были выведены и американские ракеты «Юпитер» — как «устаревшие». ВВС США не возражали против списания этих БРСД, так как к этому моменту ВМФ США уже развернул на подводных лодках намного более подходящие для передового базирования БРПЛ «Поларис», сделавшие комплекс «Юпитер» устаревшим.
            Ivan Petroff
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:18
              Цитата: Ivan Petroff
              СССР дал задний ход

              кто сказал?!
              то из за чего ракеты поставили на кубу американцы убрали
              так то дал задний ход?
              Василенко Владимир
    3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:43
      Цитата: Ivan Petroff
      На днях еще писали о кварковой бомбе. На самом деле, если Сталин старался ничего из нового оружия не рассекречивал, то последующие правители все время хвастались тем, чего нет.

      да ну... а мультики?
      андрей юрьевич
  9. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:55
    А вы знаете, что пока мы тут рассуждаем, рубль вошел в крутое пике и начисто проигрывает доллару и евро?
    Ivan Petroff
    1. AVA77 (Вадим) Сегодня, 14:37
      Я смотрю вы опреснительную установку в Крыму уже построили?теперь за рубль взялись.Ваня love трудяга вы наш,КОРМИЛИЦ! laughing
      AVA77
      1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 14:47
        А сколько вам на прокорм платят? Вы у шеф-повара работаете?
        Ivan Petroff
        1. AVA77 (Вадим) Сегодня, 14:54
          Завидовать грешно,мне хватает! А вас извиняюсь не докармливают?
          AVA77
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:02
      Подозреваю, что вы такой же Ваня, как я Сидоров Петя.
      NordUral
    3. igorbrsv Сегодня, 16:14
      Что опять в пике рубль ушел?!
      igorbrsv
    4. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:44
      Цитата: Ivan Petroff
      А вы знаете, что пока мы тут рассуждаем, рубль вошел в крутое пике и начисто проигрывает доллару и евро?

      ну это у кого рупь есть...
      андрей юрьевич
  10. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:59
    laughing Забыли ещё рассказать про резиновую бомбу для Китая ... Которая будет прыгать до тех пор пока не передавит пол страны .. laughing
    30 вис
    1. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 14:00
      Да, было такое
      Ivan Petroff
    2. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:09
      Не не, такого нельзя. Она ж будет прыгать до бесконечности.)))
      jncnfdybr
    3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 14:11
      Как из НИИ помечтаем : если резиновый с дом, внутри свинца на 10 тонн и на резонансе свинец внутри будет работать, и сброшен с 10 км, прыгать будет долго и с достаточным трамбовачным усилием. Жаль что столько резины угробится... В каждом фейке может быть и доля фейка...
      Vladimir 5
  11. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:04
    Если б они знали на самом деле какие разработки велись и ведутся,у них волосы бы поседели во всех местах laughing
    Proton
  12. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 14:15
    А,что же Вы тогда боитесь этого оружия? Оно же фейковое.(
    jncnfdybr
  13. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 14:25
    Интересно девки пляшут по четыре штуки вряд. Ядовитые щупальца империи лжи не осмелились даже персонифицировать блевотину, то есть указать автора который изверг свою омерзительную рвоту на публику. То есть некто верещит о "фейковом" оружии России, при этом ссылаясь на Московский комсомолец, Жириновского, американского экс-министра США и другие подобных болтунов. Американские СМИ - позор мира.
    mikh-korsakov
  14. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:25
    забыли гречневую кашу новичок
    Василенко Владимир
  15. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:32
    В США опубликовали подборку «воображаемых» вооружений советского и российского производства

    о своем расскажите
    Василенко Владимир
  16. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 14:51
    А почему чемоданную атомную бомбу от эколога Яблокова и генерала Лебедя не включили?
    "Известный лидер российского экологического движения академик Алексей Яблоков немедленно подтвердил заявления Лебедя и, более того, объявил, что 700 таких устройств, которые он назвал "ядерными минами", существовало в Советском Союзе."
    дилетант2
  17. NordUral (Евгений) Сегодня, 14:57
    Да куда уж нам, сирым... Только вот в Корее и Вьетнаме наши парни вместе с китайскими товарищами на таких же "фейках" там прекрасно наваляли американским асам.
    NordUral
  18. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:19
    На восьмой строке – сверхзвуковой бомбардировщик T-4, напоминающий по своим ТТХ американский North American XB-70. Дальше создания прототипов дело не пошло.

    Странное заявление. Вообще-то, "Сотка" вполне себе летала, да и "Валькирия" не была серийным изделием - она что, тоже "фейковая"?
    kakvastam
  19. мерцание (Николай) Сегодня, 15:29
    А вдруг не фейк? wassat
    мерцание
  20. Alex66 (Александр) Сегодня, 15:35
    Какой же это фейк, что -то разрабатывали, проверяли теории, а что-то грамотная деза (как СОИ) на это глупо по моему обижаться.
    Alex66
  21. DeGreen (Егорушка ) Сегодня, 15:38
    Фейковое оружие у НАТО. Сегодня в Эстонии,в городе Оттепяэ,испанский истребитель произвёл случайно? запуск боевой ракеты. В густонаселённых районе этого курорта,по счастью ракета не сработала
    DeGreen
    1. igorbrsv Сегодня, 16:10
      Почему не сработала? Они ее найти не могут
      igorbrsv
      1. igorbrsv Сегодня, 17:02
        Она от них ушла
        igorbrsv
        1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:14
          Продал испанец ракетку то ! За бабуленции продал ... Вот она и улетела - найти не могут ...
          30 вис
          1. igorbrsv Сегодня, 17:15
            Скорее всего даже взлетал без нее
            igorbrsv
            1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:17
              Во время войны в Югославии американцы продавали всё ,что только могли ... Воровали друг у друга боеприпасы на продажу ... Здесь именно тот случай !
              30 вис
  22. afrikanez (KONGO) Сегодня, 16:01
    Ну а теперь просьба к америкосам, огласите свой список вашего фейкового оружия. Любопытно посмотреть...
    afrikanez
  23. razved (Андрей) Сегодня, 16:08
    fool Голову в песок и все ХОРОШО. Сшаания по-прежнему сильнейшая в миру и у неё лучшее оружие всех времен и народов
    razved
  24. igorbrsv Сегодня, 16:08
    Некоторые из проектов существовали на самом деле, но выписывать из желтой прессы про какие-то плазмоиды и скаляры это показуха. А Жириновский мог и спутать "атомный пистолет" с особым сердечником пули. Как-то так
    igorbrsv
  25. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:33
    На пятом месте – комплекс РЭБ «Хибины», который, по данным российских СМИ, в 2014 году нарушил энергосистему эсминца ВМС США Donald Cook.

    Комплекс РЭБ "Хибины" растрезвонили всякие диванные эксперды соцсетей, приписав его наличие на Су-24, на котором он никогда не стоял и стоять не мог по-определению.
    Piramidon
  26. -ш- (Саша) Сегодня, 17:10
    красную ртуть ещё забыли
    -ш-
  27. Kontra-M Сегодня, 17:44
    Есть такое свойство России .как непредсказуемость и умение "сюрпризы " всякие создавать в критических ситуациях для Отечества ..Разрабатывать мы умеем ,а вот с внедрением у нас обычно проблемы разгильдяйства начинаются ..Просто вспомните ВОВ и наше оружие Победы с помощью которого Германию полностью раздолбали ..
    Как один герой и кинофильма сказал "Я удовлетворен развалинами Берлина ! "
    Помните об этом запад ,СССР вы развалили ,но "русский боевой дух !" НЕТ И оружие будущих побед мы создаем ,как бы вы не воровали и не мешали нам ..
    Вот такие дела в танковых войсках .
    Kontra-M
  28. Jerk Сегодня, 18:02
    Того, что есть - вам хватит
    Jerk
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