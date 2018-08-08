18:40 08 августа
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Пентагон ожидает получить к 2020 году полнофункциональный "лазерный грузовик"

Американская армия планирует к 2020 году получить в свое распоряжение полнофункциональный прототип "лазерного грузовика". С этой целью американское военное ведомство заключило контракты с компаниями Raytheon и Lockheed Martin-Dynetics на создание проекта мобильной лазерной установки мощностью 100 кВт, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com

Пентагон ожидает получить к 2020 году полнофункциональный "лазерный грузовик"


Каждая из компаний, участвующая в разработке лазерного оружия, получила от Минобороны США по 10 млн. долларов в рамках проекта создания "Лазерного грузовика". Предварительная разработка проекта должна быть закончена к концу этого года. Компания, чей проект подойдет под требования американского военного ведомства, получит дальнейшее финансирование в рамках проекта и должна будет к 2020 году предоставить полностью функционирующий прототип для проведения дальнейших испытаний.


Необходимо отметить, что Пентагон давно заинтересован в разработках лазерного оружия и старается финансировать все перспективные проекты в данном направлении. В 2014 году Минобороны США провело испытания лазерной установки в рамках программы HEL MD, а в настоящее время запустило программу HEL TVD. Ключевым отличием этих программ является многократное увеличение мощности при снижении габаритов лазерной установки.

Минобороны выдвинул требование к новой лазерной установке, создаваемой в рамках программы HEL TVD: установка должна быть полностью самодостаточной - она должна самостоятельно обнаруживать, наводить и поражать воздушные цели. При этом установка должна поражать все цели, начиная от беспилотников до мин и ракет.

Использованы фотографии: boeingimages.com
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Комментарии 29

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:14
    Будем лазерами меняться)
    А так, конечно крайне любопытны ожидаемые возможности данного комплекса и нашего Пересвета.
    maxim947
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 14:16
      до мин и ракет.
      Мух, комаров, оводов, тараканов и клопов !
      Uncle Lee
      1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:59
        Цитата: Uncle Lee
        до мин и ракет.
        Мух, комаров, оводов, тараканов и клопов !

        Оставьте насекомых в покое. Установку с такими требованиями
        установка должна быть полностью самодостаточной - она должна самостоятельно обнаруживать, наводить и поражать воздушные цели. При этом установка должна поражать все цели, начиная от беспилотников до мин и ракет.

        Нужно установить (и не одну!) вокруг Белого Дома !
        Чтобы ни одна шизанутая сволочь больше не вышла !
        Starover_Z
      2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:24
        они не могут разобраться, кто хуже- демократы, или республиканцы :), а вы - клопы, тараканы ...
        СССР-1
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 14:15
    Новое фейковое оружие Вашингтона
    Сергей39
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:25
      Цитата: Сергей39
      Новое фейковое оружие Вашингтона

      По чему фейковое? Есть грузовики бензиновые, дизельные..., вот теперь лазерный будет, прорыв реальный в технологиях... wink В грузовиках они сильны...
      MPN
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:26
    На фотке - Наутиус. Американо-израильский проект. Американцы сделали лазер, Израиль - СУО.
    Он еще в 2000 на испытаниях в Неваде сбил 5 ракет Град из залпа в 8 ракет.
    Но проект не профинансировали ни в Штатах, ни в Израиле. Для американцев Грады неактуальны, а в Израиле победил в МО Железный Купол, как более дальнобойная и универсальная система.
    voyaka uh
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:04
      Очередная амерская супер-пупер вундервафля laughing lol
      Black Sniper
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:17
        Посмотрим... Лазер в 100 Квт уже много чего может, не только дроны сбивать.
        voyaka uh
        1. krops777 (Алексей) Сегодня, 15:44
          Посмотрим... Лазер в 100 Квт уже много чего может, не только дроны сбивать.


          Лазер шмайзер все это от лукавого, слишком много факторов влияет на эффективность применения сего оружия от прозрачности атмосферы до материалов из чего будут делается ракеты, дроны и тд.
          krops777
      2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:30
        ...которая работает.
        Kirill Dou
        1. igorbrsv Сегодня, 15:48
          При определенных условиях. Для охраны обьекта возможно подойдет
          igorbrsv
          1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:49
            Любая техника работает только при определенных условиях.
            Kirill Dou
  4. san4es Сегодня, 14:37
    ...Минобороны США провело испытания лазерной установки в рамках программы HEL MD

    sad ...А сами, про "фейковое оружие России" трут... fellow
    .....Высокоэнергетический лазерный мобильный Демонстратор (HEL MD)-в основном высокоэнергетический лазер, установленный поверх большого грузовика,—был успешно использован для взрыва некоторых беспилотных летательных аппаратов и 60-мм минометов из неба Флориды в начале этого года, объявил Boeing..... 8 сент. 2014 г.
    san4es
  5. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:03
    Лазерное оружие в будущем заменит пулевое. Вот увидите.
    Грибок
    1. 100502 (2203) Сегодня, 16:27
      Завязывай с грибами, так и до ожога мозга может дойдёт.
      100502
  6. spectr (Дмитрий) Сегодня, 15:10
    Опоздали они с разработкой, лет на 20. С появлением гиперзвука, эффективность таким систем снижается. Только против слаботехнологичных стран можно будет успешно применять.
    Единственный плюс - дешево сбивать беспилотники.
    spectr
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:22
      Гиперзвуковое оружие появилось 60 лет назад. Это МБР. Их боевые части разгоняются до 20 МАХ.
      Другого гиперзвукового оружия в арсеналах стран нет. Только БР.
      Так что, почему "опоздал" лазер - непонятно? belay
      voyaka uh
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:32
        Алексей , вы точно знаете что кроме баллистических ракет другое гиперзвуковое оружие отсутствует, или вы это про оружие армий сша и израиля? ???
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 16:05
          А не поделитесь, какое еще гиперзвуковое оружие есть в мире?)
          Kirill Dou
        2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:29
          Я написал: "отсутствует в арсеналах".
          Нет на вооружении. В стадии разработок и прототипов находятся много вариантов. И то почти все - это варианты БР. Только, например, БЧ падает на цель не вертикально, а под пологим углом.
          voyaka uh
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:38
        Всё правильно он сказал. Опоздали вы.
        Грибок
    2. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:31
      Можно подумать, что все оружие - сплошь гиперзвуковое?
      Kirill Dou
  7. igorbrsv Сегодня, 15:39
    Лазер ведь не может моментально поражать цель. Он должен вызывать нагрев и разрушение цели. Сможет ли он сопровождать скоростную цель, близкую. А если цель далеко, то ему придется подождать идеальной погоды? В вакууме я бы еще понял против спутников, или в атмосфере но против квадрокоптеров
    igorbrsv
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:57
      Рентгеновские лазеры обладают высокой проникающей способностью, воздействие аэрозолей или облаков на них не такое уж и большое
      Kirill Dou
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:11
      Цитата: igorbrsv
      Лазер ведь не может моментально поражать цель. Он должен вызывать нагрев и разрушение цели. Сможет ли он сопровождать скоростную цель, близкую. А если цель далеко, то ему придется подождать идеальной погоды? В вакууме я бы еще понял против спутников, или в атмосфере но против квадрокоптеров

      В целом вы правы. Для маломощных лазеров (до 30 кВт) так всё и есть. Однако при мощностях приближающихся к 100 кВт нагрев и разрушение цели проходит за миллисекунды, имеет "взрывной" характер и ни о каком "сопровождении" речи не идёт. Обычный туман для таких мощностей уже не помеха. Происходит т.н. "тепловой пробой", чего для поражения будет достаточно. Возможно, какие-то тяжёлые аэрозоли будут для луча непреодолимой преградой, тогда придётся применять уже иное оружие.
      Разработанная Lockheed Martin установка работает по принципу спектрального совмещения волоконных лазеров. В таком оружии установлены несколько лазерных излучателей, лучи от которых передаются по оптическому волокну в специальное устройство совмещения. В итоге получается, что несколько маломощных излучателей позволяют получить на выходе луч высокой мощности.
      Какая система у Raytheon, я не знаю.
      Не следует так же забывать, что для Управления военно-морских исследований боевые лазеры разрабатывает корпорация Northrop Grumman. На море и требования иные и мощности по круче. На кораблях энергоустановки позволяют развивать такие мощности, что демонстрация установки на 150 кВт к концу этого года уже вовсе не кажется фантазией. hi
      А. Привалов
      1. igorbrsv Сегодня, 17:08
        Спасибо. Информация полезна для общего развития. Видимо не зря и у нас подобное соорудили
        igorbrsv
        1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 17:22
          Не зря, естественно. Конструкторы ж не дураки заведомо неэффективное оружие разрабатывать.
          Kirill Dou
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:07
    Сломается грузовик, не доедет.
    Ros 56
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