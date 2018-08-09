Обновление воздушных командных пунктов: модернизация самолётов Ил-22М-11



Воздушный командный пункт Ил-22М-11 в полете



Ил-22 базовой модификации

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://iz.ru/

http://tass.ru/

https://defendingrussia.ru/

http://russianarms.ru/

В текущей программе модернизации вооруженных сил в целом и военной авиации в частности большое внимание уделяется разного рода средствам управления войсками. Среди прочего, предполагается осуществлять планомерную модернизацию существующих воздушных командных типов и иных самолетов специального назначения. На днях стало известно о существовании нового проекта модернизации, предусматривающего серьезное обновление имеющихся самолетов Ил-22М-11. Ремонт и модернизацию пройдет далеко не весь парк таких машин, но и в таком случае новый проект заметным образом повлияет на боеспособность войск.На днях на официальном портале госзакупок появилась информация о новом тендере на проведение работ по модернизации авиационной техники. Речь идет о переоборудовании нескольких воздушных командных пунктов типа Ил-22М-11 в соответствии с новым проектом. По понятным причинам, пока опубликованы только общие данные по будущему контракту, тогда как значительный объем наиболее интересной информации официально не оглашался. Впрочем, отечественные средства массовой информации уже успели добыть нужные сведения и дополнить имеющуюся картину.Согласно опубликованным данным, работы по ремонту и модернизации самолетов Ил-22М-11 стартуют уже в следующем году. Предприятие-подрядчик должно будет обновить пять машин этого типа. Последнюю из них планируется вернуть к службе в 2021 году. Необходимые работы были оценены в 1,6 миллиарда рублей – в среднем порядка 320 млн за каждую из модернизированных машин. При этом, как следует из доступных данных, пока речь идет о модернизации только части парка воздушных командных пунктов. Что будет с прочими самолетами того же типа – не уточняется.Уже были оглашены некоторые подробности будущих работ. «Известия» со ссылкой на неназванный источник в министерстве обороны утверждают, что первым на ремонт отправится самолет с регистрационным номером RF-9441. Эта машина была построена в начале восьмидесятых годов, и к настоящему времени нуждается в восстановлении технической готовности, а также в установке новой аппаратуры. Текущий проект предусматривает серьезное обновление бортового радиоэлектронного оборудования с установкой ряда новых приборов.Также источник в военном ведомстве уточнил некоторые моменты технического характера. По его данным, предложенная модернизация Ил-22М-11 предусматривает проведение ремонта машин с восстановлением необходимого состояния. «Известия» отмечают, что за счет ремонта будет продлен ресурс планера, чему способствуют определенные особенности его конструкции. Самолеты остаются в неплохом состоянии, и потому смогут продолжать службу.Переделке подвергнут обитаемые отсеки самолета. В салоне появится рабочее место и отдельное помещение для отдыха командующего. Также предлагается оборудовать командный пункт со всей необходимой аппаратурой. Для вывода информации о текущей обстановке будет использоваться крупногабаритный монитор. Там же расположатся рабочие места операторов оборудования, задачей которых станет прием и обработка оперативной информации, а также выдача данных и команд различным структурам. На самолете будут сохранены места для отдыха и бытовые удобства, необходимые для длительного дежурства. При этом планируется улучшить условия работы личного состава в сравнении с существующими модификациями командных пунктов.К сожалению, более подробная информация относительно обновляемой бортовой аппаратуры пока отсутствует. Известно, что на Ил-22М-11 появится современный узел ретрансляции «Сокол», предназначенный для поддержания связи с различными соединениями и структурами. Также, вероятно, будет использована современная цифровая аппаратура обработки данных с возможностью приема и передачи информации по защищенным каналам. Существенному обновлению должны подвергнуться автоматизированные рабочие места операторов.По данным «Известий», предлагаемая модернизация воздушных командных пунктов связана с необходимостью обеспечения полноценной совместной работы самолетов Ил-22М-11 со всеми родами войск. В настоящее время в разных структурах армии внедряются новые автоматизированные системы управления, и предложенная модернизация позволяет самолету полноценно взаимодействовать с ними.Благодаря появлению такой совместимости самолет Ил-22М-11 сможет обмениваться данными и управлять разнородными межвидовыми группировками войск в различных условиях при проведении тех или иных мероприятий. Такие возможности обязательно найдут применение в ходе предстоящих учений, а кроме того, серьезным образом повысят эффективность работы войск в ходе реального вооруженного конфликта. Утверждается, что обновленный Ил-22М-11 сможет контролировать боевую работу целого фронта или военного округа.Новый проект модернизации предполагает обновление пяти самолетов Ил-22М-11 или около половины имеющегося парка такой техники. На работы уйдет не слишком много времени – около трех лет. После этого российская армия получит современные воздушные командные пункты, способные решать свои задачи в условиях современных учений или конфликтов, что должно привести к общему росту обороноспособности.Запланированная модернизация предусматривает не только обновление материальной части, но и изменение методик ее эксплуатации. В прошлом воздушные командные пункты закреплялись за командующими высшего звена: их распределяли между командующими родами войск, руководством военных округов и т.д. Теперь, как пишут «Известия», предполагается создать общий парк из нескольких самолетов, которые при необходимости будут придаваться тем или иным структурам, управляющим войсками в конкретной операции.По известным данным, в общей сложности было построено более двух десятков самолетов Ил-22М-11, не считая Ил-22 других модификаций. Большая часть этой техники служит в России. В течение нескольких последних лет осуществляется планомерная модернизация имеющихся самолетов по новым проектам, благодаря чему она получает новые возможности. В связи с этим есть основания полагать, что нынешний тендер на ремонт и модернизацию Ил-22М-11 не станет последним. Уже в начале двадцатых годов может стартовать новая подобная программа, в рамках которой необходимые процедуры пройдут несколько других самолетов.Первые самолеты специального назначения семейства Ил-22 появились в конце семидесятых годов. Эта техника была разработана на базе гражданского лайнера Ил-18Д и предназначалась для выполнения особых задач, связанных с обработкой данных и управлением войсками. Самолеты управления предполагалось использовать в различных ситуациях, когда применение иных командных пунктов затруднено или исключено. В частности, поэтому их нередко называли «самолетами ядерной войны».Появление новых средств связи и управления войсками закономерно привело к доработке имеющихся воздушных командных пунктов. По мере развития исходных конструкций были созданы машины с иным оснащением и другими задачами. В результате в семействе Ил-22 присутствует четыре типа самолетов, имеющие самые заметные отличия.В ходе перестройки Ил-18Д в рамках самого первого проекта Ил-22 «Бизон» была выполнена серьезная перестройка салона и ряда других отсеков. На борту появились разнообразные приборы закрытой кодовой связи и другое оснащение. Также проект предусматривал наличие ряда операторских мест. В связи со спецификой работы самолета и его экипажа, приводящей к необходимости совершения длительных полетов, были организованы места для отдыха, принятия пищи и т.д.Серийное строительство самолетов Ил-22 «Бизон» стартовало в конце семидесятых годов. В общей сложности построили и передали армии 14 таких самолетов. Вскоре была проведена модернизация имеющегося самолета, предусматривавшая использование иной бортовой аппаратуры связи и управления. Ее итогом стало появление воздушного командного пункта Ил-22М-11 «Зебра». В ходе серийного производства отечественная промышленность выпустила 21 такую машину. Позже был разработан самолет Ил-22М-15, однако он был построен в единственном экземпляре и сейчас служит в одной из зарубежных армий.Согласно открытым данным, в вооруженных силах России продолжает службу всего 5 самолетов Ил-22 и 12 более новых Ил-22М-11. Прочие серийные машины в свое время перешли к новым независимым странам. Ранее российская промышленность реализовала интересное предложение, предусматривавшее перестройку более старых машин в постановщики помех. Так, в 2016 году в строй вошли первые три машины типа Ил-22ПП, ранее являвшиеся командными пунктами. Самым новым воздушным командным пунктом своего семейства при этом оказывается Ил-22М-11.Впрочем, несмотря на меньший возраст, Ил-22М-11 в существующем виде уже может не в полной мере соответствовать актуальным требованиям. Согласно последним данным, предлагаемая модернизация такой техники связана с необходимостью обеспечения совместимости с современной аппаратурой управления войсками. Сейчас разные рода войск осваивают новые автоматизированные системы управления, и воздушный командный пункт должен полноценно взаимодействовать с ними.По очевидным причинам, воздушные командные пункты не могут быть массовыми и не должны строиться в больших количествах. В связи с характером решаемых задач всей российской армии необходимо не более пары десятков таких самолетов. Это означает, что запланированная модернизация всего пяти Ил-22М-11 «Зебра» должна оказать самое серьезное влияние на всю структуру управления войсками. При этом нельзя исключать, что в будущем появится новый подобный заказ, в результате которого количество обновленных самолетов увеличится с понятными последствиями.Модернизация вооруженных сил в целом и боевой авиации в частности предусматривает строительство и ремонт не только боевых машин, но и самолетов специального назначения. Уже в следующем году российская авиационная промышленность должна начать ремонт и модернизацию пяти строевых Ил-22М-11. По результатам этих работ в начале следующего десятилетия армия получит современные воздушные командные пункты, соответствующие актуальным требованиям.