18:42 08 августа
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Генерал Хайтен: новое оружие РФ – слабый конкурент американской мощи

Американское оружие сдерживания остается вне конкуренции и всегда готово ответить на любую угрозу, передает РИА Новости заявление командующего Стратегическим командованием США генерала Джона Хайтена.

Генерал Хайтен: новое оружие РФ – слабый конкурент американской мощи


Все эти ядерные возможности, о которых в марте рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, эти ядерные гиперзвуковые ракеты, торпеды и прочее не представляют глобальной опасности для США, сказал Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.


По его словам, Россия как не могла ранее, так и теперь «не может убрать порядка 400 пусковых площадок» по всей Америке. Она ничего не может сделать с Соединенными Штатами.

Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции,
заявил генерал, добавив, что ВС США по-прежнему доминируют и могут ответить на любую угрозу, откуда бы она ни исходила.

Российские интернет-пользователи довольно резко и с юмором ответили Хайтену. Они назвали его глупым и бестолковым и пожелали успехов в защите свой страны.

«Первого марта узнал о новых видах оружия, 7 августа ответил? Столько времени ответ готовил? Или наконец-то от шока отошел?», – написал в комментарии к сообщению пользователь cdtnf.

«Никто и не подвергал сомнению американский сдерживающий потенциал, им только дали понять, что их система ПРО – куча хлама, именно для ее преодоления и были созданы новые образцы вооружений», – пишет Roma123.

Использованы фотографии: U.S. Air Force
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Комментарии 60

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:02
    Типа утишение для своих жителей smile
    Грибок
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:10
      Ну да, себя не похвалишь...
      Сергей39
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:12
        Цитата: Сергей39
        Ну да, себя не похвалишь...



        Уводят тему от главного - их ПРО и безнаказанный глобальный удар - полный облом,

        а значит, просчитался, генерал, командующий, сэр!

        Остается только оправдываться
        bulvas
        1. Arh (Арх) Сегодня, 17:36
          Типа жидкий стул !!! )))
          Arh
    2. Маз Сегодня, 15:42
      Ну, и слава богу! А то мы тут ночами не спим, переживаем, вечные движки придумываем, а тут оказывается мощи еще есть. laughing
      Маз
    3. электроОлег (Олежище) Сегодня, 16:32
      Цитата: Грибок
      Типа утишение для своих жителей

      Это он с друзьями пилил бюджет, а сейчас отмазывается. Мол, с американской мощью всё нормально чуваки, не парьтесь laughing
      электроОлег
      1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 16:57
        А чего им парится если доллар их похлеще всяких бомб.Сколько там россияне за фантик этот своих хромающих рублей отдают то? Правильно 63 с половиной! Так что правильно генерал сказал..чего парится если долларовых фантиков напечатают да и обвалят этот пугливый рубль еще ниже в подходящую стойку..
        sapporo1959
        1. evgeny68 (Евгений) Сегодня, 17:36
          На это можно ответить так. Богатство Римской империи сопоставимо с богатством США и Евросоюза вместе взятых, возможно в истории больше не будет такой сверхдержавы ка Рим. Тем не менее, это не помешало Риму благополучно развалиться и исчезнуть, с помощью бедных и брутальных племен германского происхождения. Доллар пока устраивает многих сильных в мире, как только произойдет обратное доллара естественно не будет.
          evgeny68
    4. poquello (poquello) Сегодня, 16:33
      Цитата: Грибок
      Типа утишение для своих жителей smile

      избирателей успокаивает, типа если из США пролив сделают - сша успеет ответить ))))
      учитывая что если на Россию нападут она из США пролив сделает в общем правдивое заявление ),
      избирателям спокойно наверное )))))
      poquello
    5. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:15
      Это- то и страшно. Матрасники верят таким ...чудакам и в свою безопасность, нарываются. А итогом будет всеобщая пустыня. Наши должны объяснить им, что Новая Зеландия и горные районы Южной Америки (где строятся гигантские бункеры американскими богатеями и политиками), тоже обозначены на картах в качестве целей. Если что...
      СССР-1
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:05
    Какое одухотворенное лицо имбецила с наследственностью, отягащенной родительским алкоголизмом и врожденным сифилисом
    Дормидонт
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:38
      Вы всегда так критикуете собственное отражение?)
      Kirill Dou
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:23
        Генерал Хайтен: новое оружие РФ – слабый конкурент американской мощи
        "мультики" так себе пока получаются... не очень "атомные",но, мы учимся у голливуда и диснея.
        андрей юрьевич
    2. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 16:56
      Цитата: Дормидонт
      Какое одухотворенное лицо

      Это братуха гозмана!
      (Сходство на лицо)
      И такой же упоротый!
      ГРАНАТ-19
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:06
    По его словам, Россия как не могла ранее, так и теперь «не может убрать порядка 400 пусковых площадок» по всей Америке. Она ничего не может сделать с Соединенными Штатами.

    значит полосатые с нашим ПРО могут сделать? что то не видно у них желания попробовать
    LSA57
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:13
      Цитата: LSA57
      олосатые с нашим ПРО могут сделать? что то не видно у них желания попробовать

      сказал Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.
      Это все равно, как мы в гараже с друзьями набухались, потом заочно обругали и посмеялись над своим начальником, и довольные собой - разошлись yes
      Теренин
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:53
        Цитата: Теренин
        сказал Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

        А что он мог там сказать еще? Признать поражение в гонке вооружений, значит снять самого себя с поста, как не справившегося. Вариантов у него нет. Вернее есть, это как поставить вопрос, к примеру вопрос у них ставиться так:
        не считаете ли вы, что русские могут победить Америку?
        - Да не считаю
        -Нет не считаю
        Риторика сильная вещь в себе. Однако нам прыгать от радости нет оснований, если рассмотреть угрозы реально, то все ПРО которое нас окружает, создано не для защиты Америки и уж ни как не для защиты Европы и стран где оно размещено, это наступательное оружие и если все это бахнет залпом ракетами средней и малой дальности то с высокой степенью вероятности прорвет наше ПРО\ПВО , просто количеством задавит со временем подлета к Москве не более 5 минут... Есть куда еще направлять средства из пенсионного фонда..., свои то жалко тратить, даже на защиту самих себя...
        MPN
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:55
          Цитата: MPN
          прыгать от радости нет оснований, если рассмотреть угрозы реально, то все ПРО которое нас окружает, создано не для защиты Америки и уж ни как не для защиты Европы и стран где оно размещено, это наступательное оружие и если все это бахнет залпом ракетами средней и малой дальности то с высокой степенью вероятности прорвет наше ПРО\ПВО

          Павел, hi насколько я знаю Русь, Рос.империя, СССР, Россия - со времён Ивана Грозного живет с риском быть атакованной и уничтоженной со всех сторон. Прыгать от радости я не собираюсь, но и жить как премудрый пескарь (М.Е.Салтыков-Щедрин) тоже не буду.
          Теренин
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:17
            Генадий, так вроде и все мы не собираемся, но почему то как то, выражаем общее (нам вдруг привязанное ура) ???? Вы лично учавствуйте в правовых законодательных актах всех реформ выдвигаемых правительством (избранных вами в том числе?)? Вы лично согластны на пенсионную реформу? когда вы заработали бы около миллиона рублей за 5 лет по пенсии (ну псть 800000) по минимальному заработку, а вам предлагают 12000 в год по месячьно добавить к пенсии(1000 р. в месяц)??? Вас такой вариант устраивает? Посчитайте калькулятор онлайн! милион вы не проживете...!!!
            MPN
            1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:32
              Цитата: MPN
              Вы лично согластны на пенсионную реформу?

              Паша, извини, но ни где не увидишь мои комментарии про пенсионную реформу. Не могу разобраться. Вижу, что друзья и знакомые чуть ли не плачут, говоря, что их выгоняют на пенсию, а они ещё могут и готовы работать. Наверное и поднимать пенс.возраст необходимо и людям после пенсии пожить тоже нужно. request Уверен, надо искать ещё варианты.
              Теренин
  4. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 15:07
    Ну прямо как тот ежик на пеньке сидящий: " Я-сильный, я-очень сильный, я-самый сильный!!!" Медведь подошел, послушал-и дал пинка ежику... Вот летит ежик и повторяет: " Я-самый-самый сильный, но-очень легкий..."
    ангел-истребитель
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:11
    А что другого ожидать от Пентагона? Россия и не собирается нападать первой, но сунетесь и тогда у вас ,полосатые ,появится реальная возможность попробовать свою ПРО, и на своей шкуре почувствовать новое и не совсем новое оружие России
    Alexey-74
  6. ИванИванов Сегодня, 15:15
    Ну вот и хорошо, снижайте военный бюджет
    ИванИванов
  7. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:16
    Генерал!
    Россия как не могла ранее, так и теперь «не может убрать порядка 400 пусковых площадок» по всей Америке.

    Площадка, это не панацея. Кто всё оборудование обслуживать будет? На компы надеетесь, а Русских хакеров боитесь? Рубанут вам электронику да так, что время узнать не сможете...
    Керенский
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:01
      Кирил. hi У нас тоже на это надежда система «Периметр» — комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Хакеры увы тут практически бессильны. Одна надежда на наших людей в их структурах. А вот тут я бы сказал, что паритет не на нашей стороне, ибо в крайнее время уголовных дел в связи с вербовкой и передачей секретов увеличилось серьезно, хотя возможно это и к лучшему т.к. понимаю, что наши спецы вышли из кризиса и начали серьезно работать...
      MPN
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:18
        Хакеры увы тут практически бессильны.

        Чем больше люди зависят от гаджетов, тем больше уязвимо общество. И вот тут хакеры могут выйти в поле. У нас несколько лет назад на улице свет отключили. В аптеке лекарств не купишь, - кассы и терминалы не работают, светофоры тоже отказали, куча ДТП (забыли водители правила проезда), ну и куча другой беды. А представьте, что у них будет, если тостер неправильную погоду на гренке распечатает? А если телефоном нельзя за проезд рассчитаться?
        У меня дочь с компьютера время смотрит, ибо круглые часы не осилила. Про барометр вообще молчу, - таинственный прибор. А бумажные карты, компас и курвиметр, в антикварных магазинах искать?
        Эти люди сядут за пульты управления, эти откроют конструкторские программы.... Нет других.
        Автоматика только помогает человеку и делает только то, что человек туда заложил.
        Керенский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:27
          Я не спорю с вами во мнении. Я приводил вопрос о конкретном вопросе применительно к системам управления (применения, разрешения ит.д.) системами ядерного оружия. Не секрет внедрения вируса в систему управления обогащением урана в Иране... все может быть и даже больший чем от ЯО ущерб может быть нанесен выведением из строя АСУ канализацией ...
          MPN
          1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:40
            Я приводил вопрос о конкретном вопросе применительно к системам управления (применения, разрешения ит.д.) системами ядерного оружия.

            ДО вступления в действие этих систем, "на самом верхнем этаже" решения принимаются людьми. Да автоматика сработает, прикроет и защитит, но что будет ДО? Уязвимы для хакеров средства коммуникаций. Поправь немножко формулу при пересылке учебника в набор и несколько поколений курсантов будут учиться по "неправильным учебникам". Подбрось лишний блок в схему и все будут думать, а зачем он тут нужен? Вот про какое хакерское поле я говорю. Тю! Площадки там, это конечный этап, финиш.
            Керенский
  8. лысова (владимир) Сегодня, 15:20
    Мне кажется, что если придумывать подобное, неплохо подзаработать можно, переслав им сочинение - вся ната иссякла на выдумки.
    лысова
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:30
      Отвечать, что им, что нам, это просто МЕСТЬ.
      Прощальный реквием за упокой души погибающей цивилизации.
      Дебильная улыбка тут к месту будет, что ещё сказать.
      rocket757
      1. лысова (владимир) Сегодня, 16:16
        На счёт улыбки, ты правильно подметил - ну какой это командир, ведь он прекрасно понимает и осведомлён, что имеют они и что мы. а по сути - какая разница, что у кого есть реквием один, а сейчас просто рисовки ( гонка ). Вот теперь и в космос захотели ЯО перетащить ( хотелку могут оторвать наши параллельщики , или гости с соседних планет - им не надо таких соседей ).
        лысова
  9. krops777 (Алексей) Сегодня, 15:31
    Американское оружие сдерживания остается вне конкуренции и всегда готово ответить на любую угрозу, передает РИА Новости заявление командующего Стратегическим командованием США генерала Джона Хайтена.


    Вот есть же мнение про одну извилину да и то след от фуражки, это как раз тот случай.
    krops777
  10. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 15:31
    А мне вот даже "концептуально " интересно - че правда наши ракеты на их пусковые нацелены? Ой да ладно, ведь наверняка как раз по городам, ну и там по АЭС и тому подобному. Ведь так и так понятно что пусковые американцев или уже будут пустые или там будет то что "не смогло взлететь".
    Мих1974
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 15:50
      Все ракеты разом не пускают. Иначе просто несколькими мощными взрывами в космосе на подлете можно будет уничтожить все летящие блоки. Такой простой способ реализовать противоракетную оборону и в первые минуты ядерной войны уничтожить большую часть своих боевых блоков никто противнику не даст.
      И да и в США и в России являются доминирующими концепция контр-силового удара. Для этого достигаются такие малые КВО. Такие КВО не нужны для атак по городам. Только для поражения хорошо защищеных ШПУ.
      Vladimirovich_4
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 16:43
        belay Боже ну за что ты нам послал очередную жертву ЕГ? crying Мы уже устали этим неучам пояснять на пальцах что Космос - ОГРОМЕН. И фраза
        "просто несколькими мощными взрывами в космосе на подлете можно будет уничтожить все летящие блоки
        - глупа по своей сути.
        Мих1974
        1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 17:27
          Цитата: Мих1974
          Боже ну за что ты нам послал очередную жертву ЕГ? Мы уже устали этим неучам пояснять на пальцах что Космос - ОГРОМЕН. И фраза

          Космос то огромен. Но вот пути по которым балистические ракеты доставляют боевые блоки к своим целям. очень и очень ограниченны.
          Вокруг луны не одна ракета не умеет стрелять и через южный полюс они тоже не полетят.
          Большинство баллистических ракет летят по траекториям через северный полюс
          Vladimirovich_4
          1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 17:52
            Вернитесь в свое первое сообщение - у вас там идиотская идея "сбить несколько боеговловок одной ядерной противоракетой" fool . Теперь найдите фото боеголовки, найдите в сети данные по тем скоростям на которых они "падают" и попробуйте (хотя у вас не получиться - явно моск не осилит) представить- за сколько долей секунд такая боеголовка проскочит "зону перехвата ядерным взрывом" и что самое главное - не забудет то что сама боеголовка имеет защиту, нет не от "ядерной ПРО" , а от самой атмосферы которую она преодолевает на скоростях близких к космическим. Помните что было с американским шаттлов у которого "сломалась" защита , как он красиво фейерверком в небе рассыпался? Так же помните что чем выше тем меньше воздуха и "взрывная" волна от ядерного (защитного) взрыва по факту "исчезает" то есть ни о каком "много километровом заградительном взрыве" речи быть не может. В который Вы - содрались ловить "запущенные сразу боеголовки" fool
            ТАК вам понятно или еще что то разъяснить?
            Мих1974
            1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 18:04
              Глупо вообще вспоминать про взрывную волну при высотных взрывах. Основными поражающими факторами там являются жесточайшее нейтронное излучение, рентгеновское и гамма излучение бомбардировка тяжелыми частицами и электромагнитный импульс. Вообще радиус поражения при прямой видимости довольно большой. Особенно электронной начинки да и не только её. Судя по заявлением того же МО эффективны на расстояниях десятки и до сотни километров. Кстати упоминается что боевые блоки сармата защищены от высотных взрывов обтекателем.
              Vladimirovich_4
        2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 17:45
          Вообще если хотите можете поискать информацию про так называемую концепцию высотных блокирующих ядерных взрывов. Собственно про это речь и была.
          Vladimirovich_4
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:35
    Ваше оружие пренадлежит частной конторе фрс и называется доллар! А все остальное у вас через пятую точку сделано -излишне сложно, и ужасно дорого! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  12. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:37
    Из серии "Глупые ответы российских интернет-пользователей"
    Kirill Dou
  13. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 15:38
    "Жираф большой"! Ему видней. Ну, а ему "по морде чайником"!
    ушкуйник
  14. Лесс Сегодня, 15:39
    По его словам, Россия как не могла ранее, так и теперь «не может убрать порядка 400 пусковых площадок» по всей Америке.
    Их проблема в том, что они оценивают наши вооружения с точки зрения нападения, "превентивного" удара. А на самом деле это фактор сдерживания от подобного удара по нашей территории.
    Лесс
  15. Старый военрук Сегодня, 15:43
    Посмотрите какой красавчик. Да,да, всё обстоит именно так, нас устраивает этот взгляд на вещи. Ради бога, тем более, что в России нет обыкновения кому-то угрожать и окружать чью-то территорию своими военными базами.
    Старый военрук
  16. Правовед Сегодня, 15:55
    Главное оружие Америки - вот такие дубовые генералы, их ничем не прошибешь. Такой вот дубовый американский щит, который ставит в тупик любого мало-мальски думающего человека.
    Правовед
  17. afrikanez (KONGO) Сегодня, 15:56
    Как всегда, желаемое за действительное! fool
    afrikanez
  18. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:58
    Кто знает какие наработки у нас ещё есть.
    Советское наследие ещё не исчерпано.
    Чича сквад
  19. РядовойСА Сегодня, 16:01
    За такое т у п о р ыльство, без сомнения 5 баллов. )))
    Как можно больше таких генералов нужно америке и все будет ....... хорошо.
    РядовойСА
  20. mak53344 (Николай) Сегодня, 16:03
    Почему они на похожи ? Образ жизни?
    mak53344
  21. KIBL (GENE) Сегодня, 16:04
    Да у нас возле гастронома бомжи с более интеллектуальными рожами шастают чем у этого 4-х звёздного хенерала!
    KIBL
  22. razved (Андрей) Сегодня, 16:11
    Коллеги, в сшаании инкубатор идиотов находится только в Вест Поинте или ещё где построили? Или у них для генералов спецотбор существует?
    razved
  23. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:13
    Клоун-теоретик, ну что с него взять. Они там глухие что ли, ведь Путин ясно сказал, не будет России, не будет НИКОГО на земле.
    Ros 56
  24. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 16:13
    Основная мысль сего опуса: Генерал - Д*рак. В подтверждение приведены комментарии недовольных "экпертов" диванных войск. ВО с такими статейками стремится догнать по уровню подачи материала так горячто любимые американские СМИ?
    JD1979
  25. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 16:20
    США могут нанести удар по России ,любой ракетой с боевой головкой.. но такая шикарная территория не нужна с ядерным заражением , плюс, в США не научились отключать наши ракеты .
    андрсон
  26. Оплот Орел (Оплот Орел) Сегодня, 16:36
    Господин генерал, забыл уточнить, что их оружие, должно было позволить безнаказанно атаковать любую страну. Благодаря проведенной реформ и перевооружению России, а так же допущенным просчеиам и празному отношению американцев, мы им не позубам! Несколько десятков лет мы себе выиграли...
    Оплот Орел
  27. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 16:42
    Отмывание бабок - первостепенное дело для всех чиновников всех стран!
    pafegosoff
  28. Jerk Сегодня, 17:12
    Американские мощи. Какая последняя военная операция у вас была успешной? Например Россия в Грузии добилась ВСЕХ поставленных целей, вся калолиция в Югославии - лишь создала центр напряженности в Европе, не говоря о потоке оружия и боевиков. В Афгане - крах, В Сирии и Ираке - крах... Во всех трех случаях вторжение привело к бессмысленным потерям и консолидации вс противника
    Jerk
  29. Kontra-M Сегодня, 17:30
    эти ядерные гиперзвуковые ракеты, торпеды и прочее не представляют глобальной опасности для США,

    Если США так запели , думаю тут предательством попахивает ..Кто то сдал технологии! Чую генами ..Эх Россия ,смертную казнь нужно вводить за измену .Скольо денег потратили на разработку и прочее и "все коту под хвост " Но зря радуется запад и прочии их "агенты влияния" ,есть в России такая грозная штука ,как "Русский боевой дух" он не покупается и не продается ,но это оружие самое страшное для вас ! Было есть и будет .. soldier
    Kontra-M
  30. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:35
    заявил генерал, добавив, что ВС США по-прежнему доминируют и могут ответить на любую угрозу, откуда бы она ни исходила.

    Ну тут трудно не согласиться и дело совсем не в мощи ВС США .Как они воюют против Югославии ,Гренады,Ирака мы видели.Дело в экономической мощности страны ,именно это придает вес ВС. А воевать американцы могут только с папуасами
    APASUS
  31. sanches-nk (Александр) Сегодня, 18:36
    Неужели Задорнов был настолько прав?! Всё так плохо у них?
    sanches-nk
Картина дня