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Генерал Хайтен: новое оружие РФ – слабый конкурент американской мощи
Американское оружие сдерживания остается вне конкуренции и всегда готово ответить на любую угрозу, передает РИА Новости заявление командующего Стратегическим командованием США генерала Джона Хайтена.
Все эти ядерные возможности, о которых в марте рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, эти ядерные гиперзвуковые ракеты, торпеды и прочее не представляют глобальной опасности для США, сказал Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.
По его словам, Россия как не могла ранее, так и теперь «не может убрать порядка 400 пусковых площадок» по всей Америке. Она ничего не может сделать с Соединенными Штатами.
Российские интернет-пользователи довольно резко и с юмором ответили Хайтену. Они назвали его глупым и бестолковым и пожелали успехов в защите свой страны.
«Первого марта узнал о новых видах оружия, 7 августа ответил? Столько времени ответ готовил? Или наконец-то от шока отошел?», – написал в комментарии к сообщению пользователь cdtnf.
«Никто и не подвергал сомнению американский сдерживающий потенциал, им только дали понять, что их система ПРО – куча хлама, именно для ее преодоления и были созданы новые образцы вооружений», – пишет Roma123.
Все эти ядерные возможности, о которых в марте рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, эти ядерные гиперзвуковые ракеты, торпеды и прочее не представляют глобальной опасности для США, сказал Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.
По его словам, Россия как не могла ранее, так и теперь «не может убрать порядка 400 пусковых площадок» по всей Америке. Она ничего не может сделать с Соединенными Штатами.
Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции,заявил генерал, добавив, что ВС США по-прежнему доминируют и могут ответить на любую угрозу, откуда бы она ни исходила.
Российские интернет-пользователи довольно резко и с юмором ответили Хайтену. Они назвали его глупым и бестолковым и пожелали успехов в защите свой страны.
«Первого марта узнал о новых видах оружия, 7 августа ответил? Столько времени ответ готовил? Или наконец-то от шока отошел?», – написал в комментарии к сообщению пользователь cdtnf.
«Никто и не подвергал сомнению американский сдерживающий потенциал, им только дали понять, что их система ПРО – куча хлама, именно для ее преодоления и были созданы новые образцы вооружений», – пишет Roma123.
Использованы фотографии: U.S. Air Force
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