О женщинах за рулём

Да, у многих сразу, наверное, в голове всплыли многочисленные поговорки, повествующие о том, что женщина за рулём… И так далее. Хотя многие леди и сударыни вполне нормально ведут себя, управляя автомобилем. А число откровенно живущих по Лаврову среди мужской части нашего населения довольно велико. Достаточно посетить соответствующие разделы интернета.Но так как у нас обозрение все-таки военное, я сейчас говорю о женщине за армейским рулем. Находясь под впечатлением от увиденного на «Армейских играх-2018» в конкурсе «Мастера АБТ».Не знаю, где в конкурсе буква «Б», поскольку, побывав уже на четырех, ничего бронированного там не видел. А вот автомобильного там хватает.В этом году мы посетили конкурс только по одной причине. Участие женской сборной команды от России. Это вызвало интерес, поскольку сам конкурс, мягко говоря, не блещет новизной и большим количеством участников. Вообще, это разборки России и Китая. Кто круче. Остальные – из серии «кто станет третьим». Очень жаль, что перестали приезжать белорусы и казахи, они хоть как-то разнообразили общее уныние конкурса.И вот – женская команда, ставшая аж пятой участницей. Шестой была команда ДОСААФ, которая шла вне конкурса и ни на что не претендовала.Впервые в репортерской деятельности гонялся за девушками. Но отловил вот...Анастасия — водитель грузовика с тралом. Совершенно не женская модель, даже в армии.Да, помимо четырех участниц, в команде все-таки был один представитель нашей половины. Траловщик. Экипаж трала-транспортера должен состоять из двух человек, поскольку в процессе выполнения заданий надо зацеплять/отцеплять трал, что для женщин все-таки не совсем логичная работенка будет.Вообще, конкурс в этом году вызвал много мыслей, и я ими обязательно поделюсь. Но позже. Сейчас мы говорим о том, насколько вообще уместно выполнение женщиной обязанностей водителя. Речь идет не о «Патриотах», а о вполне себе «КамАЗах». Да, сегодня в армии где-то уже есть грузовики с автоматической трансмиссией. А где-то нет.Конкретно на конкурсе седельные тягачи с тралами были с АКПП. Автомобили 4х4 и 6х6 были на механике. Вот так…Что можно сказать после просмотра первого дня программы? А впечатляет. Собственно, автоледи спокойно оставили за кормой сборную ДОСААФ и сборную Египта. Но египтяне вообще никому кроме себя не соперники. А вот с венесуэльцами, которые приезжают уже третий год подряд, наши вполне себе спорили за третье место. А в ряде дисциплин даже брали второе. Результаты через некоторое время можно будет на сайте игр посмотреть, если кому интересно.Женская манера прохождения трассы заметна, кстати. Помягче будет, хотя и в «тупики» трехосный «КамАЗ» вполне тормозят. До дыма покрышек. Забавно выглядит, если понимаешь, кто в кабине.В кабине, кстати, не те, что «коня на скаку…». Все-таки грузовик – не совсем конь, с ним проще. Вакуумные и гидравлические усилители и прочие чудеса техники дня сегодняшнего.Но когда девушки проходили по трассам, ором их поддерживали все. И не зря, поскольку получалось у них все.Однако, с другой стороны, возникает вопрос: серьезно если, оно нам надо? Если эти конкурсы – спорт, то конечно, с натяжкой, на волне всеобщей победы феминизма и гендерного равноправия…Я не против феминисток с их идеями, и женский волейбол с удовольствием смотрю, и другие виды спорта. Но уверен, что в регби и хоккее женщинам делать нечего. Не для них виды спорта.Примерно те же ощущения были и на конкурсе. Нет, выступали наши очень хорошо. Достойно, наравне с мужиками. Это было приятно, что могут.Да, сегодня в современной армии есть где применить себя тем леди, которые хотят служить. Но одно дело связь и медицина, например, или штабные структуры, и другое дело – кресло водителя грузовика. Большого.Не могу сказать, что воодушевляет мысль о том, что любая из участниц когда-то будет вынуждена в мороз или под дождем и в грязи отворачивать гайки и что-то там менять или ремонтировать. Соревнования – понятно, там есть кому этим заняться. В повседневной жизни…Не могу решить: оно нам надо такое?А как ваше мнение?Постскриптум. Но раз уж так, то, конечно, желаю женской сборной удачного выступления. Можно парней из Венесуэлы подвинуть, можно.