18:39 08 августа
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В Сирии замечен БРДМ-2 с самодельной «динамической защитой»

В ходе последних боевых операций правительственные войска САР обзавелись значительным количеством трофейной техники, которая была передана им капитулировавшими боевиками, пишет Российская газета.

В Сирии замечен БРДМ-2 с самодельной «динамической защитой»


Среди переданных танков и легких бронемашин «затесалась» одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2). Российские военные их называют «бардаками».


Обращает на себя внимание дополнительная самодельная защита трофейной машины: на броне вдоль бортов умельцы установили коробки из-под боеприпасов. Вряд ли они пустые. Скорее всего, боевики наполнили их песком либо гравием, в надежде, что таким образом смогут защититься от реактивных гранат.

Можно также предположить наличие другого наполнителя, превращающего коробку в своеобразный элемент динамической защиты. Как сообщалось ранее, некоторые «изобретатели» помещают в подобные коробки осколочные гранаты, которые, по их мнению, при попадании боеприпаса взорвутся и рассеют направленную внутрь корпуса машины кумулятивную струю.



Специалисты в эффективности таких мер сомневаются. По их словам, вероятность удачного исхода при срабатывании подобной защиты равна нулю.

Сегодня сирийская армия использует БРДМ-2 в очень ограниченных количествах. На передовой они практически не встречаются. Применение им нашлось в тылу в качестве охранников какого-либо военного объекта.

Использованы фотографии: https://twitter.com/
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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:03
    В Сирии замечен БРДМ-2 с самодельной «динамической защитой»
    на рыбалку гоняем на такой... wassat
    андрей юрьевич
  2. MPN (Павел) Сегодня, 16:06
    По моему мнению тоже такая защита не эффективна, кроме того если такая защита сработает от пули (а тут без вариантов сработает) то она уничтожит саму БРДМ ибо картонная броня не выдержит взрыва любого из (даже не этого) блоков ДЗ и проломится... именно по этому ДЗ там и не применяют...
    MPN
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:13
      Мешок с песком работает, а почему ящик не должен??? hi
      Black Sniper
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 16:17
        В Грозном ящики набивали битым кирпичом и крепили к БМП-1/2
        Leeds
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:20
        Цитата: Black Sniper
        Мешок с песком работает, а почему ящик не должен??? hi

        Я про динамическую защиту
        Можно также предположить наличие другого наполнителя, превращающего коробку в своеобразный элемент динамической защиты.
        Данный девайс не выдержит срабатывания блока ДЗ на своей картонной броне... request А мешки с песком, ну это классика... hi
        MPN
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:32
      Цитата: MPN
      По моему мнению тоже такая защита не эффективна, кроме того если такая защита сработает от пули (а тут без вариантов сработает) то она уничтожит саму БРДМ ибо картонная броня не выдержит взрыва любого из (даже не этого) блоков ДЗ и проломится... именно по этому ДЗ там и не применяют...

      в нашем варианте, внутри доской "сороковкой" обшита, не плохо против РПК, тесновато, зато аромат !
      андрей юрьевич
  3. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 16:18
    мешок с силмкатным наполнителем поможет от мелких снарядов
    seregatara1969
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:19
    Специалисты в эффективности таких мер сомневаются. По их словам, вероятность удачного исхода при срабатывании подобной защиты равна нулю
    ...Как говорится на аллаха надейся , а самодельную «динамическую защиту» устанавливай...
    parusnik
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:01
      Цитата: parusnik
      Специалисты в эффективности таких мер сомневаются. По их словам, вероятность удачного исхода при срабатывании подобной защиты равна нулю
      ...Как говорится на аллаха надейся , а самодельную «динамическую защиту» устанавливай...

      гы...
      андрей юрьевич
  5. loki565 Сегодня, 16:23
    Скорее защита от крупнокалиберных пулеметов. У нас в первую чеченскую тоже всякий хлам навешивали, вплоть до березовых поленьев...
    loki565
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:34
      Цитата: loki565
      Скорее защита от крупнокалиберных пулеметов. У нас в первую чеченскую тоже всякий хлам навешивали, вплоть до березовых поленьев...

      но-но, берёза это вам не "хлам" ! плотность дерева уникальна, вполне себе за броню сходит drinks
      андрей юрьевич
  6. лысова (владимир) Сегодня, 16:25
    В какой то степени поможет, скажем под определённым углом попадания, ну или рядом совсем что то сильное жахнуло. Главное чисто психологически работает.
    лысова
  7. loki565 Сегодня, 16:49
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: loki565
    Скорее защита от крупнокалиберных пулеметов. У нас в первую чеченскую тоже всякий хлам навешивали, вплоть до березовых поленьев...

    но-но, берёза это вам не "хлам" ! плотность дерева уникальна, вполне себе за броню сходит drinks

    Ну да, а если замерз можно разобрать и костерок сварганить)))
    loki565
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:03
      Цитата: loki565
      Цитата: андрей юрьевич
      Цитата: loki565
      Скорее защита от крупнокалиберных пулеметов. У нас в первую чеченскую тоже всякий хлам навешивали, вплоть до березовых поленьев...

      но-но, берёза это вам не "хлам" ! плотность дерева уникальна, вполне себе за броню сходит drinks

      Ну да, а если замерз можно разобрать и костерок сварганить)))

      понимаю сарказм,но,как вариант...
      андрей юрьевич
  8. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:54
    правительственные войска САР обзавелись значительным количеством трофейной техники, которая была передана им капитулировавшими боевиками...

    ...но которую боевики изначально получили в качестве трофеев у той же правительственной армии.
    Piramidon
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:15
    Такая частичная защита скорее всего психологическое самоуспокоение, ибо против тандемных выстрелов эффективность равна нулю.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:41
    Можно также предположить наличие другого наполнителя, превращающего коробку в своеобразный элемент динамической защиты.

    Они таким макаром сами себя не взорвут?
    Всё таки конструкция динамической защиты со взрывчаткой, не тот вопрос, к которому можно по дилетантски и наплевательски (абы что) относиться. Ну да и ладно. К Аллаху и гуриям им лететь, может просто торопятся на эту встречу? what
    К-50
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