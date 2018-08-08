Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В Сирии замечен БРДМ-2 с самодельной «динамической защитой»
В ходе последних боевых операций правительственные войска САР обзавелись значительным количеством трофейной техники, которая была передана им капитулировавшими боевиками, пишет Российская газета.
Среди переданных танков и легких бронемашин «затесалась» одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2). Российские военные их называют «бардаками».
Обращает на себя внимание дополнительная самодельная защита трофейной машины: на броне вдоль бортов умельцы установили коробки из-под боеприпасов. Вряд ли они пустые. Скорее всего, боевики наполнили их песком либо гравием, в надежде, что таким образом смогут защититься от реактивных гранат.
Можно также предположить наличие другого наполнителя, превращающего коробку в своеобразный элемент динамической защиты. Как сообщалось ранее, некоторые «изобретатели» помещают в подобные коробки осколочные гранаты, которые, по их мнению, при попадании боеприпаса взорвутся и рассеют направленную внутрь корпуса машины кумулятивную струю.
Специалисты в эффективности таких мер сомневаются. По их словам, вероятность удачного исхода при срабатывании подобной защиты равна нулю.
Сегодня сирийская армия использует БРДМ-2 в очень ограниченных количествах. На передовой они практически не встречаются. Применение им нашлось в тылу в качестве охранников какого-либо военного объекта.
Среди переданных танков и легких бронемашин «затесалась» одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2). Российские военные их называют «бардаками».
Обращает на себя внимание дополнительная самодельная защита трофейной машины: на броне вдоль бортов умельцы установили коробки из-под боеприпасов. Вряд ли они пустые. Скорее всего, боевики наполнили их песком либо гравием, в надежде, что таким образом смогут защититься от реактивных гранат.
Можно также предположить наличие другого наполнителя, превращающего коробку в своеобразный элемент динамической защиты. Как сообщалось ранее, некоторые «изобретатели» помещают в подобные коробки осколочные гранаты, которые, по их мнению, при попадании боеприпаса взорвутся и рассеют направленную внутрь корпуса машины кумулятивную струю.
Специалисты в эффективности таких мер сомневаются. По их словам, вероятность удачного исхода при срабатывании подобной защиты равна нулю.
Сегодня сирийская армия использует БРДМ-2 в очень ограниченных количествах. На передовой они практически не встречаются. Применение им нашлось в тылу в качестве охранников какого-либо военного объекта.
Использованы фотографии: https://twitter.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти