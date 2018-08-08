18:39 08 августа
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Белорусские "Кайманы" добрались до Африки

Бронированные машины "Кайман" белорусского производства были замечены во время прошедшего 7 августа 2018 года в пригороде Абиджана Йопугоне военном параде в честь 58-летия независимости Кот-д'Ивуара. Таким образом, Кот-д'Ивуар стал первым иностранным заказчиком бронированной машины "Кайман", передает блог bmpd.

Белорусские "Кайманы" добрались до Африки


Всего было замечено восемь бронемашин "Кайман": четыре из них шли в парадной колонне жандармерии Кот-д'Ивуара, а еще четыре с камуфляжной окраской, видимо, представляли вооруженные силы страны. Ранее из Белоруссии поступала информация о том, что "почти уже идет практическая поставка в одно из государств Африки легкобронированных автомобилей "Кайман".


Необходимо напомнить, что бронированная машина (официальное название - «мобильное бронированное транспортное средство» - МБТС) «Кайман» с колесной формулой 4х4 была разработана белорусским ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов). В 2014 году завод посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе своего визита глава государства поставил перед предприятием задачу: ему следовало создать мобильное транспортное средство, способное найти применение как в отечественных, так и в зарубежных войсках. Результатом этого распоряжения стал проект "Кайман". Первый опытный образец МБТС «Кайман», продемонстрированный в 2015 году, был изготовлен путем переделки старой БРДМ-2, но новые машины имеют новый бронекорпус. К 2017 году машина была официально принята на вооружение министерством обороны Белоруссии.

МБТС «Кайман» предназначается для перевозки личного состава или некоторых грузов и может применяться для ведения патрулирования, сопровождения колонн, а также ведения разведки и диверсий. Также возможно применение техники в миротворческих или милицейских операциях. На верхней части корпуса расположена турельная установка, предназначенная под монтаж трех видов вооружения: пулемет Калашникова, гранатомет АГС-17 и пулемет НСВ-12,7.

Использованы фотографии: koaci.com
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Комментарии 5

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  1. san4es Сегодня, 16:03
    hi ...Белорусские "Кайманы" добрались до Африки
    san4es
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:10
      Молодцы братья! Дай Бог успехов в расширении завоеваний на рынке вооружений! good
      MPN
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:18
      Санчес! !!!+++++И спасибо за видео от меня, как всегда !!! hi good
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:16
    Дополнительная и не лишняя для Белоруссии валюта, а нам это пример ведения бизнеса.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 17:51
    Интересный тут народ, как новость что белорусы продали "мешок картохи", так молодцы, так держать, это пример ведения бизнеса... Как то же про Россию, так сколько можно пилить наследие СССР, новья нет, просралиполимеры:)))
    Удачи белорусам:),просто взгляд со стороны:)
    GABALIS
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