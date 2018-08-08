Белорусские "Кайманы" добрались до Африки

Бронированные машины "Кайман" белорусского производства были замечены во время прошедшего 7 августа 2018 года в пригороде Абиджана Йопугоне военном параде в честь 58-летия независимости Кот-д'Ивуара. Таким образом, Кот-д'Ивуар стал первым иностранным заказчиком бронированной машины "Кайман", передает блог bmpd.Всего было замечено восемь бронемашин "Кайман": четыре из них шли в парадной колонне жандармерии Кот-д'Ивуара, а еще четыре с камуфляжной окраской, видимо, представляли вооруженные силы страны. Ранее из Белоруссии поступала информация о том, что "почти уже идет практическая поставка в одно из государств Африки легкобронированных автомобилей "Кайман".Необходимо напомнить, что бронированная машина (официальное название - «мобильное бронированное транспортное средство» - МБТС) «Кайман» с колесной формулой 4х4 была разработана белорусским ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов). В 2014 году завод посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе своего визита глава государства поставил перед предприятием задачу: ему следовало создать мобильное транспортное средство, способное найти применение как в отечественных, так и в зарубежных войсках. Результатом этого распоряжения стал проект "Кайман". Первый опытный образец МБТС «Кайман», продемонстрированный в 2015 году, был изготовлен путем переделки старой БРДМ-2, но новые машины имеют новый бронекорпус. К 2017 году машина была официально принята на вооружение министерством обороны Белоруссии.МБТС «Кайман» предназначается для перевозки личного состава или некоторых грузов и может применяться для ведения патрулирования, сопровождения колонн, а также ведения разведки и диверсий. Также возможно применение техники в миротворческих или милицейских операциях. На верхней части корпуса расположена турельная установка, предназначенная под монтаж трех видов вооружения: пулемет Калашникова, гранатомет АГС-17 и пулемет НСВ-12,7.