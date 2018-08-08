18:41 08 августа
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Легендарному танку Т-72 исполнилось 45 лет

Танк Т-72, принятый на вооружение 7 августа 1973 года, до сих пор остается одним из самых многочисленных и «воюющих» ОБТ в мире. Его популярность уступает только автомату Калашникова, пишет пресс-служба УВЗ.



Разработка машины, которая сочетала бы в себе огневую мощь и бронезащиту тяжелых танков и подвижность средних, начали с конца 1950-х годов. В результате были получены Т-64А Харьковского завода, Т-72 КБ Уралвагонзавода и Т-80 Кировского завода (Ленинград).


Испытания машин показали, что у каждой из них свои достоинства и недостатки. Тем не менее, у нижнетагильской машины двигатель и ходовая оказались более надежными. Кроме того, наводчики Т-72 превосходили соперников в точности поражения целей (системы управления огнем Т-80Б и Т-64Б были сложнее).

В итоге СССР стал единственной страной в мире, имеющей на вооружении сразу 3 типа ОБТ. В конце 80-х доля каждого типа в танковом парке страны составила: Т-72 – 38%, Т-80 – 34%, Т-64 – 28%.

Уральские машины поставлялись в Чехословакию, Югославию, Алжир, Индию. Позднее в нескольких странах было организовано лицензионное производство танков (Польша, Чехословакия, Югославия, Индия, Иран и Ирак).

Боевое крещение Т-72 получил во время войны в Ливане в 1982 году. Тогда выяснилось, что он может успешно противостоять израильским "Меркава" МК1 и американским М60А1.

По словам представителей УВЗ, нижнетагильские специалисты начали улучшать Т-72 сразу после его появления на свет (1970 год): тщательно отбирались самые удачные решения, как технологические, так и конструктивные, а правильность принятых решений проверялась на полигоне, испытательных маршах и в боях.

Использованы фотографии: Уралвагонзавод
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Комментарии 20

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  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:58
    И ещё лет 50 простоит, в виде многочисленных модификаций, на базе Т 90.
    Вадим237
    1. Глядя Петрович Сегодня, 17:00
      Цитата: Вадим237
      И ещё лет 50 простоит, в виде многочисленных модификаций, на базе Т 90.

      Да. 100% на параде Победы 2045 г. будет участвовать.
      Глядя Петрович
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:02
        Легендарному танку Т-72 исполнилось 45 лет
        В неудачное время он попал, согласно ПР ему еще 20 лет пахать и пахать без пенсии... laughing
        MPN
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:12
          Цитата: MPN
          Легендарному танку Т-72 исполнилось 45 лет

          бессрочно...попал парень... не то что "армата",раз и на пенсии...
          андрей юрьевич
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:27
            Неудачник по жизни... Хотя нравится... выиграл борьбы с Т-64... Политика блин... А по чему не совместилми достоинства того и другого? Вот вопрос не понятен, ну пытались совмещать Т-80 (уд и иже с ним) Да ладно, я не научный работник.. да еще не из этой области, спецам виднее... а политикам тем более, там спецы вооще не котируются. Читал и воспоминания Уралвагонзавода в борьбе за танк и Харьковских танкостроителей в том же формате, ну все правы... Честно жаль харьковчан, потенциал у них был огромный, но теперь уже не имеет значения, просто нет ни чего кроме усиления мусорных баков в бронезащите .... Нету ни чего ! Кто будет? кто разработает? нет ни инженеров не ни технологов... Польша возможно чего то и поимеет, и то не факт. Да ни кто там об этом и не думает. Нет восстановить Украинский оборонпром можно только с поддержкой инопланетных цивилизаций и то если они власть сменят... и объявят порошенко К стати Порошенко меня подчеркивает красным.. what с чего бы это? дьяволом... и к стати если еще правый сектор с этим согласится..
            MPN
      2. Kontra-M Сегодня, 17:03
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: Вадим237
        И ещё лет 50 простоит, в виде многочисленных модификаций, на базе Т 90.

        Да. 100% на параде Победы 2045 г. будет участвовать.

        Не нужно ехидничать..Уж что что, а танки надежные во времена СССР создавать умели ! Они во всем мире известные .как и наш Калашников !
        Kontra-M
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:15
          Цитата: Kontra-M
          Цитата: Глядя Петрович
          Цитата: Вадим237
          И ещё лет 50 простоит, в виде многочисленных модификаций, на базе Т 90.

          Да. 100% на параде Победы 2045 г. будет участвовать.

          Не нужно ехидничать..Уж что что, а танки надежные во времена СССР создавать умели ! Они во всем мире известные .как и наш Калашников !
          даром,любой каприз...
          андрей юрьевич
      3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:17
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: Вадим237
        И ещё лет 50 простоит, в виде многочисленных модификаций, на базе Т 90.

        Да. 100% на параде Победы 2045 г. будет участвовать.

        это не "армата" не заглохнет..
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:22
          кстати, день рождения "абрама" никто не афиширует,но он есть. и тоже не мало...
          андрей юрьевич
          1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:32
            Цитата: андрей юрьевич
            кстати, день рождения "абрама" никто не афиширует,но он есть. и тоже не мало...

            Но поменьше на 7 лет.
            ALEXXX1983
        2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:26
          Юрьевич, у нас в учебке на полигонах Т72 часто "глушили "механики-водители, которые кроме ишака в своей жизни иного транспортного средства в глаза не видали! Он с гор спустился, а его хлоп -и в армию, в учебку! !! belay
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:34
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            Юрьевич, у нас в учебке на полигонах Т72 часто "глушили "механики-водители, которые кроме ишака в своей жизни иного транспортного средства в глаза не видали! Он с гор спустился, а его хлоп -и в армию, в учебку! !! belay
            а то я не видел..
            андрей юрьевич
      4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:47
        Нет, в 45 уже беспилотная Армата на Красной площади кататься будет.
        Вадим237
    2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:37
      Цитата: Вадим237
      И ещё лет 50 простоит, в виде многочисленных модификаций, на базе Т 90.

      Не столько немногочисленные модификации Т-90, сколько многочисленные какие-нибудь Т-72 Б13.
      ALEXXX1983
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:45
        Зарубеж в основном модификации Т 90 идут.
        Вадим237
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:23
    Изделие "Урал " , для своего времени великолепный танк! hi А сейчас только глубокая модернизация с заменой орудия и КАЗом, с современными прицельными комплексами, полная замена электроники поможет танку и дальше еще пару десятков лет состоять на вооружении. hi
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:41
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ

      Изделие "Урал " , для своего времени великолепный танк!

      и машина шикарная ! пол-европы на высокооктановом бензине откатал.. на немой вопрос, "батя" ответил, в европе,такой бензин по пути везде будет..,пусть тачки привыкают... (не рискнёшь переспрашивать).
      андрей юрьевич
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:06
        Что сказать , "Калашников "на гусеницах! hi СССР, история написанная на века! soldier
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. zGomeRz (Павел) Сегодня, 17:31
    Тут написана чушь!!! Т-72 появился в следствии необходимости удешевления ОБТ. Т-64 оказался слишком дорогим и сложным в эксплуатации. Неопытные пацаны слишком часто запарывали двигатели 5ТДФ. Это очень капризный двигатель. Однако у Т-64 (а именно у Б-шек) стояла очень крутая система управления огнем (на Т-80 стояла она же). Мне довелось эксплуатировать и Т-64А, Б, БВ, так и Т-72 различных модификаций. Если на полигон на стрельбы то это только Т-64, если эксплуатировать в зиму то только Т-72 (ходовка у него круче, там где застревала в снегу 64-ка, наш комбат 72-ку ставил на дыбы и пер вытаскивать нас на 64-ке, а также движок, который можно завести без танцев с бубном). wink
    zGomeRz
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:09
      Павел hi -главное в том, что действительно танк вышел великолепный для своего времени! Не без проблем, но это было верхом совершенства, если бы у "семьдесятдвойки "все было идеально! hi
      ДРЕВНЕЙШИЙ
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