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Легендарному танку Т-72 исполнилось 45 лет
Танк Т-72, принятый на вооружение 7 августа 1973 года, до сих пор остается одним из самых многочисленных и «воюющих» ОБТ в мире. Его популярность уступает только автомату Калашникова, пишет пресс-служба УВЗ.
Разработка машины, которая сочетала бы в себе огневую мощь и бронезащиту тяжелых танков и подвижность средних, начали с конца 1950-х годов. В результате были получены Т-64А Харьковского завода, Т-72 КБ Уралвагонзавода и Т-80 Кировского завода (Ленинград).
Испытания машин показали, что у каждой из них свои достоинства и недостатки. Тем не менее, у нижнетагильской машины двигатель и ходовая оказались более надежными. Кроме того, наводчики Т-72 превосходили соперников в точности поражения целей (системы управления огнем Т-80Б и Т-64Б были сложнее).
В итоге СССР стал единственной страной в мире, имеющей на вооружении сразу 3 типа ОБТ. В конце 80-х доля каждого типа в танковом парке страны составила: Т-72 – 38%, Т-80 – 34%, Т-64 – 28%.
Уральские машины поставлялись в Чехословакию, Югославию, Алжир, Индию. Позднее в нескольких странах было организовано лицензионное производство танков (Польша, Чехословакия, Югославия, Индия, Иран и Ирак).
Боевое крещение Т-72 получил во время войны в Ливане в 1982 году. Тогда выяснилось, что он может успешно противостоять израильским "Меркава" МК1 и американским М60А1.
По словам представителей УВЗ, нижнетагильские специалисты начали улучшать Т-72 сразу после его появления на свет (1970 год): тщательно отбирались самые удачные решения, как технологические, так и конструктивные, а правильность принятых решений проверялась на полигоне, испытательных маршах и в боях.
Разработка машины, которая сочетала бы в себе огневую мощь и бронезащиту тяжелых танков и подвижность средних, начали с конца 1950-х годов. В результате были получены Т-64А Харьковского завода, Т-72 КБ Уралвагонзавода и Т-80 Кировского завода (Ленинград).
Испытания машин показали, что у каждой из них свои достоинства и недостатки. Тем не менее, у нижнетагильской машины двигатель и ходовая оказались более надежными. Кроме того, наводчики Т-72 превосходили соперников в точности поражения целей (системы управления огнем Т-80Б и Т-64Б были сложнее).
В итоге СССР стал единственной страной в мире, имеющей на вооружении сразу 3 типа ОБТ. В конце 80-х доля каждого типа в танковом парке страны составила: Т-72 – 38%, Т-80 – 34%, Т-64 – 28%.
Уральские машины поставлялись в Чехословакию, Югославию, Алжир, Индию. Позднее в нескольких странах было организовано лицензионное производство танков (Польша, Чехословакия, Югославия, Индия, Иран и Ирак).
Боевое крещение Т-72 получил во время войны в Ливане в 1982 году. Тогда выяснилось, что он может успешно противостоять израильским "Меркава" МК1 и американским М60А1.
По словам представителей УВЗ, нижнетагильские специалисты начали улучшать Т-72 сразу после его появления на свет (1970 год): тщательно отбирались самые удачные решения, как технологические, так и конструктивные, а правильность принятых решений проверялась на полигоне, испытательных маршах и в боях.
Использованы фотографии: Уралвагонзавод
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