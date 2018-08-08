18:41 08 августа
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Памфилова: ЦИК одобряет идею всероссийского референдума по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поддерживает идею всероссийского референдума по вопросам пенсионной системы. На заседании комиссии в среду были одобрены вопросы, которые предполагается вынести на всероссийский референдум, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Памфилова: ЦИК одобряет идею всероссийского референдума по пенсионной реформе


Памфилова заявила, что российские граждане имеют конституционное право высказать свое мнение по вопросам пенсионной реформы в стране. С этой целью проведено заседание ЦИК, в ходе которого были рассмотрены и впервые за 25 лет одобрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по изменениям в пенсионное законодательство.


На рассмотрении Центризбиркома были три вопроса от инициативных групп, которые были признаны соответствующими закону и в случае положительного решения будут вынесены на всенародное голосование по вопросам пенсионного обеспечения граждан.

Вопрос первый сформулирован следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством России и о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Вопрос второй звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Третий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?".

Теперь для того, чтобы организовать всероссийский референдум, инициативным группам необходимо провести предусмотренные законом действия, направленные на организацию этого всероссийского голосования (провести собрания, собрать подписи и т.д. и т.п.). В случае подтверждения достоверности всех документов и подписей Центризбирком даст разрешение на проведение референдума.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 96

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  1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:03
    Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.
    vladimirvn
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:10
      Цитата: vladimirvn
      Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

      Вероятно придумали как... Думаю вопрос будет стоять так:
      Вы не против увеличения пенсионного возраста?
      Ответы:
      -Да не против
      -Нет не против.
      поставьте галочку. на против вашего ответа!
      MPN
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 17:42
        Цитата: MPN
        Цитата: vladimirvn
        Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

        Вероятно придумали как... Думаю вопрос будет стоять так:
        Вы не против увеличения пенсионного возраста?
        Ответы:
        -Да не против
        -Нет не против.
        поставьте галочку. на против вашего ответа!

        Это что, как из серии примерно, вопрос: умеете вы играть на пианино? Три варианта ответа (да; нет; не знаю - не пробовал) winked
        Проксима
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:20
          Возможно... я не пробовал (это не ответ из выбранного) это я не пробовал..
          MPN
      2. user (User) Сегодня, 18:33
        поставьте галочку. на против вашего ответа!


        Да нет, скорее всего ВП посмотрел на реакцию pipla, просчитал последствия или их варианты. Недаром его на Западе называют гроссмейстером, таким образом пока пенсионную реформу решили оставить как есть. Пусть и таким способом.

        Проигрывать красиво тоже надо уметь, что бы сохранить лицо, что для любого политика талант.
        user
    2. Kontra-M Сегодня, 17:12
      Цитата: vladimirvn
      Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

      Проходили мы уже все эти референдумы ..Все равно пенсионеров вокруг пальца обведут ! Не нежны они государству , а вот их деньги и немалые заработанные как раз во время расцвета СССР так называемые дети 60-тников их очень много рождалось в то время и сейчас они предпенсионные и их хотят кинуть очередной раз как и в 90-х ..Олигархов трясите,если денег не хватает ,слишком они разжирели падлы ..Вот и вся реформа ! soldier
      Kontra-M
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:27
        На заседании комиссии в среду были одобрены вопросы, которые предполагается вынести на всероссийский референдум, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

        Чем ближе референдум, тем больше вопросов. А нельзя просто задать вопрос на референдуме: "Вы против пенсионной реформы?" Ответ: "да" или "нет". К чему эта витиеватость нынешнего Избиркома? В надежде, что люди не поймут вопроса? Или таким способом легче отменить референдум? Сдается мне, что не будет никакого референдума.
        СРЦ П-15
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:37
        Скорее всего Путин не хочет быть оплеванным историей, поэтому и разрешил референдум. Только нужно включить еще один пункт о доверии правительству.
        Egorovich
        1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:46
          Цитата: Egorovich
          Скорее всего Путин не хочет быть оплеванным историей, поэтому и разрешил референдум. Только нужно включить еще один пункт о доверии правительству.

          Так итог референдума и будет означать не доверие правительству, тут самому ВВП надо подумать как остаться не замаранным с этой аферой.
          предки с Дона
        2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:13
          Цитата: Egorovich
          Только нужно включить еще один пункт о доверии правительству.

          Не припомню, что бы кто нибудь и когда то, негласно, доверял своему руководству what
          Теренин
    3. poquello (poquello) Сегодня, 17:26
      Цитата: vladimirvn
      Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

      а есть сегодня доводы для сомнений в прозрачности ЦИК? или главное ляпнуть?
      poquello
      1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:37
        ЦИК не знаю. А как считают на местах, видел не однократно.
        vladimirvn
        1. poquello (poquello) Сегодня, 17:41
          Цитата: vladimirvn
          ЦИК не знаю. А как считают на местах, видел не однократно.

          и как считают на местах? я вот тоже видел неоднократно, ничего плохого сказать не могу
          poquello
        2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:18
          Цитата: vladimirvn
          А как считают на местах, видел не однократно.

          Тоже знаю не по наслышке, что фальсификация результатов выборов при подсчета голосов возможна только в кругу "своих пацанов".
          Теренин
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:34
      За сохранение СССР на референдуме проголосовало 90% населения и ........., давно не верю в добрую волю власть придержащих, а тем более этому правительству Медведева, одна светлая надежда прокатить его партию как "фанеру над Парижем" на ближайших выборах в областной и городской совет.
      предки с Дона
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:37
      Еще бы и конституцию переписать, взяв за основу Сталинскую 1937 года!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. космонафт (космонафт) Сегодня, 18:08
        ну ни фига себе,это что ж получится?вся власть Советам!кто не работает,тот не ест! вся буржуйская собственность отменяется))))))))))да им только повеситься от такой конституции)))))))
        космонафт
      2. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:17
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Еще бы и конституцию переписать, взяв за основу Сталинскую 1937 года!

        И чем это поможет пенсионерам? При Сталине пенсионеры получали пенсию меньше, чем студенты стипендию.
        Венд
    6. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:48
      Цитата: vladimirvn
      Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

      90% тех кто против трудно будет сфальсифицировать при подсчете, это однозначно Нобелевская премия по математике.
      предки с Дона
    7. Svarog (Владимир) Сегодня, 17:54
      Цитата: vladimirvn
      Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

      Будет даже не смешно уже если 93% Россиян откажутся от пенсии, по итогам референдума wassat
      Svarog
    8. den3080 Сегодня, 17:56
      На все вопросы рассмеюсь я тихо,
      На все вопросы не будет ответа,
      Ведь имя моё - иероглиф
      Мои одежды залаьаны ветром
      (с) Пикник

      Элла Памфилова совсем недавно высказывалась против проведения референдума о пенсионной реформе. Босоножки переобувает, не прерывая полёта wink
      den3080
    9. staviator (staviator) Сегодня, 17:57
      Цитата: vladimirvn
      Не важно как проголосуют. Важно как посчитают.

      Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
      - Я могу узнать, моя жена проголосовала?
      - Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живёте вместе?
      - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать. А я её всё застать не могу. wassat
      staviator
  2. tomket (Александр) Сегодня, 17:04
    Переобулись на лету или как?
    tomket
    1. Комментарий был удален.
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 17:13
        А, что одного конкретного вопроса не достаточно? Надо три?
        Pax tecum
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 17:20
          ...и впервые за 25 лет

          Смеяться или плакать?
          Центризбирком даст разрешение на проведение референдума

          О, как! Разрешение изволят дать.
          Насколько знаю, статья 84 Конституции РФ предусматривает, что Президент РФ «назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом».
          Да, и процедура там несколько иная, чем Центризбирком снисходит до разрешения.
          Pax tecum
          1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 17:28
            Вполне возможно...
            Pax tecum
    2. razved (Андрей) Сегодня, 17:06
      Не просто на лету, а практически на гиперзвуке laughing
      razved
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:14
        И референдум вам плохо?! Власть переобулась? И подсчитают не так? Бабушка моя, царство ей небесное, интеллигентка до кончиков ногтей о таких говорила - хоть в Ж масло лей!
        Опер
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:27
          Цитата: Опер
          Бабушка моя, царство ей небесное, интеллигентка до кончиков ногтей о таких говорила - хоть в Ж масло лей!

          да... не выжечь свинцом "интеллиентность"..
          андрей юрьевич
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:07
            Пробовали. Замучаетесь выжигать. Хлопотно это!
            Опер
      2. Неплохой Сегодня, 17:18
        Вообще-то народ своим гулом на местах дал подобающую оценку этому ноу-хау, и проведение референдума окажется очередным расходом денежных средств.
        Неплохой
        1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:24
          То есть, вы против референдума?
          YarSer88
          1. Неплохой Сегодня, 17:30
            Зачем же доводить очевидное отношение народа к этому вопросу до референдума?
            Неплохой
            1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:33
              Совсем недавно было дружное негодование по поводу того, что людям не дали высказаться по этому вопросу. Сейчас новость о том, что людям таки дали высказаться, а что мы видим? Снова негодование.
              YarSer88
              1. Неплохой Сегодня, 17:43
                Цитата: YarSer88
                Совсем недавно было дружное негодование по поводу того, что людям не дали высказаться по этому вопросу. Сейчас новость о том, что людям таки дали высказаться, а что мы видим? Снова негодование.

                Согласен полностью с Вами, боюсь только чтобы выкрутиться из этой ситуации "с честью", правительство всё-таки может пойти на его проведение, мол мы предложили, народ не поддержал, мы как большинство, на нет и суда нет.
                Неплохой
                1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:46
                  Я с вами тоже согласен, народ никогда не поддержит непопулярные решения. Но если они назрели, надо просто включать политическую волю и их принимать, или же идти на поводу у народа и расхлёбывать последствия. Но это должен делать руководитель сам, исходя из имеющейся у него информации и смелости принять ответственность за последствия. Референдум, с моей точки зрения, перекладывание ответственности на народ, если власти примут решение исходя из его результатов.
                  YarSer88
                  1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:28
                    Пенсионная реформа будет проведена т.к.это объективная необходимость. Вопрос в составляющих эту реформу. Как сделать лучши и наименее безболезненно. Если будет проведен референдум и народ ответит нет, что при подобных непопулярных мерах скорее всего и произойдет будут приняты другие решения и они тоже не будут популярными. Сложившаяся ситуация в стране с нехваткой рабочих рук должна решаться. Этот вопрос не вчера назрел. Почему? А потому, что весь 20 век мы теряли население десятками миллионов... Сейчас для некоторых категорий снижается планка получения гражданства РФ. Нужны и другие решения.
                    Опер
        2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:30
          Цитата: Неплохой
          Вообще-то народ своим гулом на местах дал подобающую оценку этому ноу-хау,

          это пока...
          андрей юрьевич
        3. poquello (poquello) Сегодня, 17:37
          Цитата: Неплохой
          Вообще-то народ своим гулом на местах дал подобающую оценку этому ноу-хау, и проведение референдума окажется очередным расходом денежных средств.

          у нас демократия не американская, вопрос решается подсчетом голосов, решения гулом это к ЦРУ
          poquello
    3. poquello (poquello) Сегодня, 17:30
      Цитата: tomket
      Переобулись на лету или как?

      Памфилову собственно упрекнуть то не в чем, а вот на особ приближенных к власти смотреть довольно забавно. "летают, только низэнько, низэнько"
      poquello
      1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:43
        На местах эту гнустность с повышением пенсионного возраста однозначно не поддержат, даже такие лояльные к власти регионы как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия. Рамзан Кадыров уже заявил что его регион вне этой "реформы", вот власть и засуетилась.
        предки с Дона
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:32
          А у вас на Дону, какое решение вопроса предложили?
          Опер
  3. BlackMokona Сегодня, 17:04
    А зачем три вопроса, об одном и том же?
    BlackMokona
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:08
      Цитата: BlackMokona
      А зачем три вопроса, об одном и том же?

      чтоб "заблудить"...
      андрей юрьевич
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:21
        Главное вопросы коряво так поставлены, что-бы людей запутать)))
        DIVAN SOLDIER
      2. Неплохой Сегодня, 17:22
        Это какой-то эзопов язык, действительно заблудиться можно.
        Неплохой
    2. poquello (poquello) Сегодня, 17:49
      Цитата: BlackMokona
      А зачем три вопроса, об одном и том же?

      подали три разные группы, соответственно каждая обладает правом на свой вопрос и за неё её не решают
      poquello
  4. Лесс Сегодня, 17:05
    Из тех, кто недавно ругал ЦИК по поводу отказа в референдуме кто-нить возьмёт свои слова назад? Про извинения уж не говорю.
    Лесс
    1. Комментарий был удален.
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:10
        Цитата: BlackMokona
        А зачем?
        Если вас человек послал на Х, а потом передумал под огромным давлением окружающих и согласился. Стоит ли перед ним извинятся?

        ну,если в рыло дал,и не сильно то да... добавить надо.
        андрей юрьевич
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:11
        А за что извиняться?За то что под давлением протеста ЦИК поменял мнение..Впрочем этот референдум,если он и состоится вполне может постигнуть судьба референдума о сохранении СССР.
        Цитата: BlackMokona
        А зачем?
        Если вас человек послал на Х, а потом передумал под огромным давлением окружающих и согласился. Стоит ли перед ним извинятся?
        210окв
      3. faiver (Андрей) Сегодня, 17:12
        пять баллов :)
        faiver
      4. Опер (Игорь) Сегодня, 17:16
        Нет, Лесс, они не извинятся! Они уже нашли смотрите сколько поводов для ненависти! Вы, что думали они за пенсионеров переживали что ли?!
        Опер
        1. Лесс Сегодня, 17:21
          Цитата: Опер
          Вы, что думали они за пенсионеров переживали что ли?!

          Я не настолько наивен)
          Лесс
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:08
            Рад слышать!
            Опер
        2. сайгон (виктор) Сегодня, 18:00
          Вопрос если ЦИК усомнился в начале в мозговой деятельности граждан страны , взрослых людей , то о каких извинениях может идти речь ?
          Какого такого глупого нашли в варианте КПРФсовцев , что граждане не смогли бы ответить на прямой вопрос ?
          И хотелось уточнить , а что такая реформа должна дать поводы к великой любви и единению нации вокруг сего прожекта ?
          Вы имеете сомнения в переживании людей за своё будущие , когда граждан пытаются обмануть . Да и кто вами названные ОНИ и кто тогда не ОНИ ?
          ОНИ это большинство граждан нашей страны кто против ухудшения своего положения ?
          А не ОНИ это кто? Наверное те кто получит нештяки от реформы ?
          В вашем комментарии присутствует одна страшная вещь и вы ее не замечаете !
          Деление людей на они и не они , на своих и чужих раскол общества уже факт свершившийся .
          А творцы этого действуют по недомыслию или цели другие?
          Такие вот дела не веселые .
          сайгон
  5. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:06
    Раньше "не обладали специальными знаниями", а теперь стали обладать?
    Получается митинги работают и к майданам не приводят.
    сорок восьмой
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:34
      Лично я по-прежнему считаю, что людей бесполезно спрашивать о таком. Есть крайняя необходимость - брать на себя ответственность и принимать непопулярное решение, если крайней необходимости нет, такие решения и так приниматься не должны. При чем тут мнение тех, кто не обладает информацией?
      YarSer88
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:49
        Цитата: YarSer88
        Лично я по-прежнему считаю, что людей бесполезно спрашивать о таком. Есть крайняя необходимость - брать на себя ответственность и принимать непопулярное решение, если крайней необходимости нет, такие решения и так приниматься не должны. При чем тут мнение тех, кто не обладает информацией?

        машина выдала не ? албибээк ? шварц в металле тонущий...?
        андрей юрьевич
        1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 17:51
          Можете спросить ещё раз по-русски? Я этот ваш молодёжный жаргон совершенно не понимаю.
          YarSer88
  6. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:06
    Средняя сумма затрат на референдум в РФ- около 1 млрд. руб. Итоги референдума предсказать не сложно. Вывод: 0,5 миллиарда разложат по карманам. Элла в доле? Пока в стране 2 центра силы: экономический Медведева и силовой ВВП. Побеждает у народа ВВП, но противодействие слишком серьезное, поддержка правительства Медведева и его самого Западом и штатами- не шутка.
    СССР-1
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:09
      Нет никаких двух центров. Кандидатуру Медведева предложил Путин, значит это не два центра, а одна вершина.
      сорок восьмой
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:17
        Цитата: сорок восьмой
        Нет никаких двух центров. Кандидатуру Медведева предложил Путин, значит это не два центра, а одна вершина

        Железная логика. Гвозди забивать можно yes
        Голован Джек
      2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:17
        Цитата: сорок восьмой
        Нет никаких двух центров. Кандидатуру Медведева предложил Путин, значит это не два центра, а одна вершина.

        Вы не нашли в ВО статью на тему разоблачения деятельности плохого Димы? Сожалею. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза ...
        СССР-1
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:25
          Не находил, я физически неспособен зачитывать ВО от корки до корки.
          Я имею уши и даже глаза и прекрасно вижу "партию президента" - ЕдРо и то, как Путин предложил Медведева на пост премьера. А также слышу как Путин доволен деятельностью правительства и главы ЦБ.
          сорок восьмой
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:36
            Цитата: сорок восьмой
            Я имею уши и даже глаза и прекрасно вижу...

            ... "борьбу под ковром" Вам никто и никогда не покажет.
            Цитата: сорок восьмой
            "партию президента" - ЕдРо

            Ядро уже давно не "партия президента", просыпайтесь, Вы очарованы...
            Цитата: сорок восьмой
            Путин доволен деятельностью правительства и главы ЦБ

            Что означает только одно - пока он это правительство в отставку отправить не готов.
            Кстати, правительство состоит не только из Медведева. Шойгу, Лавров и многие "менее на слуху" - это тоже правительство.
            Кстати, ЦБ, кстати, много полезного сделал, начиная с 2014-го.
            Пытайтесь думать головой, оно иногда помогает yes
            Голован Джек
    2. BlackMokona Сегодня, 17:13
      Ох уж эта секта свидетелей могущества Медведева.
      BlackMokona
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 17:18
        Представьте себе. Сам по себе он- барабан. Отзвук громкий
        СССР-1
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 17:07
    Власть немного отыграла назад, видимо поняла, что надо быть гибше по столь больным вопросам и не давить сильно, иначе назад отстрелит.
    Altona
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:27
      Успели под общий гвалт протащить НДС 20%.
      Не исключено, что ради этого и пенсионная шумиха затевалась.
      сорок восьмой
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:39
        Цитата: сорок восьмой
        Не исключено, что ради этого и пенсионная шумиха затевалась

        Из конь Спирологов, значить?
        Эт хорошо... эт я люблю laughing
        Голован Джек
  8. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:08
    А что случилось с Памфиловой? Кое кто легально рубит дело Айфона или опять маневры? Невозможно приписать Айфону победу в этом вопросе, если результат предопределен
    Silvestr
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:19
      Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поддерживает идею всероссийского референдума по вопросам пенсионной системы.

      Ну, прям гора с плеч. Посмотрим как дальше будет. В этой стране ни в чем уверенным быть нельзя, кроме как в ядерной триаде.
      Балу
  9. 16112014nk (Николай) Сегодня, 17:22
    ЦИК видимо придумал, как протолкнуть "пенсионную реформу". Не мытьём, так катаньем.
    16112014nk
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:28
    Референдум это хорошо, но ответы на три вопроса..казалось бы на одинаковые вопросы как будут трактоваться..?..Какой-то подвох...
    parusnik
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:01
      Какой-то подвох...

      Ну сколько можно? Когда начнете статьи до конца читать?
      3 (ТРИ) группы внесли свои варианты вопросов на референдум.
      ЦИК рассмотрел все 3 предложения и не нашел в них ничего плохого.
      Это не значит что вопроса на референдуме будет три.
      Это вообще не значит что референдум будет.
      Референдум кстати президент назначает.

      ТАК ПОНЯТНО?
      bk316
    2. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 18:02
      Цитата: parusnik
      Референдум это хорошо, но ответы на три вопроса..казалось бы на одинаковые вопросы как будут трактоваться..?..Какой-то подвох...

      Что тут не понятного?
      Один вопрос от СР, другой от КПРФ (кстати более конкретный, как мне кажется, там хоть указывается конкретный возраст), третий не помню от кого. Для "прохождения" референдума ЦИК поставил условие собрать 2 млн. подписей, только не понял, по каждому вопросу или всего. lol
      А теперь вопрос. Если электорат будет голосовать каждый за вопрос от своей партии, наберет каждый вопрос эти самые 2млн к определенному сроку? lol
      "Распыляй" силы противника и властвуй над передравшимся парламентским "плюрализмом"?
      На Референдуме вопрос должен быть один.Вариантов ответа два. Все.
      Хотя с этим "демократическим" строем, мы уже проходили один Референдум в 1991-м. Результаты все помнят? laughing
      Sovetskiy
  11. Vard Сегодня, 17:28
    Заодно узнаем сколько в России представителей ЛГБТ сообщества...
    Vard
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:28
      Тогда сразу еще и референдум провести о запрете всей этой "лесби-голубезны "! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  12. Оплот Орел (Оплот Орел) Сегодня, 17:29
    Красивая игра, на очень высоком уровне. У ВВП крайний срок. Лучший старт это с премьерской должности. Видимо "хороший" человек в его окружении подтолкнул эту реформу... Теперь прособирают подписи, птом прообсуждают законопроект уже без истерики... Далее зимой или лучше весной референдум... Затем оргштатные выводы в отношении не справившегося с обязанностями должностного лица. Появится новое лицо...надеюсь из силовиков...как то так, это примерно, но всё будет в рамках похожего сценария.
    Оплот Орел
  13. Million (Влад) Сегодня, 17:30
    По привычке победит Путин)
    Million
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:26
      У него вариантов иных нету -разве что на потеху обществу пару министров отправить в утиль, заменив их более активными пронырами!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:32
    Власть получила на свою голову геморрой, а заодно и ушат холодной воды в виде массового недовольства этой ненужной сейчас пенсионной реформой! Для ее, реформы нужен один пустяк -массовое восстоновление промпроизводства, рост реально работающих предприятий, крупные и стабильные заказы как от частного бизнеса, так и от государства! Тогда именно острая нехватка в стране рабочих рук может быть опровданием реформы, а не как сейчас -экономики почти нету. и гигантские толпы в стране беработных.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:03
      гигантские толпы в стране беработных.

      Ну это Вы загнули.
      А что не время, так ВВП же сказал, можно сейчас провести можно потом, но когда-нибудь все равно придется.
      bk316
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:23
        Для начала нужно экономику восстановить , а возможно, какие-то отросли объявив стратегмческими, взять под полный госконтроль! Пока страну полностью не разворовали! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  15. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 17:33
    И так всё понятно,пусть там думают, скоро будут думать о своей пенсии.
    андрсон
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:24
      И их зряплатами им и пенсия не нужна!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  16. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:38
    Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поддерживает идею всероссийского референдума по вопросам пенсионной системы.

    Что-то сдохло в датском королевстве. what
    До этого причитала, что это вообще не вопрос референдума и она всецело поддерживает "пенсионную реформу".
    В воздухе "переобувается"?
    К-50
  17. космонафт (космонафт) Сегодня, 17:56
    ещё один вопрос нужен.вы за то что бы отправить в отствку своего депутата из Единой России?
    космонафт
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:02
      Для этого существует процедура отзыва татупедов! Вообще то нужно просто законом отменить неприкосновенность татупедов и верховносоветников! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  18. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:05
    Слушая разноголосый ор на ВО думаю ВВП великолепно начал очередную многоходовочку.
    Вот только не пойму про что она... recourse
    bk316
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:21
      Народ между собой ставить ,а пока между собой грыземся под шум принять непопулярные законы (ввести крепостной строй, или даже рабство )!Устроит? ??
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  19. лысова (владимир) Сегодня, 18:07
    Вот из за какой то предложенной тупости - уже народные денежки потекут. А народ проголосовать должен.
    лысова
  20. Дирижер Сегодня, 18:27
    Да врядли до такого дойдут. напряга то растет.
    Дирижер
  21. rta2 Сегодня, 18:28
    Интересно. Конечно Все только За проведение референдума. И понятно какой будет результат. Но вы не задумывались для чего весь этот спектакль и какой истинный смысл в референдуме о пенсионной реформе ?
    Почему не ставится вопрос о проведении пенсионной реформы в приципе, т.е. быть пенсионной реформе или не быть. Получается что вопрос о проведении пенсионной реформы решен и для того чтобы это решение не противоречило конституции РФ, проводится референдум. Референдум не о том чтобы быть пенсионной реформе или нет, исходя из вопросов предложенных для референдума ( 1. КПРФ - "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?". 2. Справедливая Россия - "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?" 3. Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями - "Поддерживаете ли Вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?", а о том какая она будет.Ведь граждане которые учавствуют в референдуме о том какой эта реформа будет заочно согласны с проведением самой реформы и тем самым ее легитимизируют и она не будет противоречить конституции РФ.
    rta2
  22. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:30
    Ну проведут референдум,думаю мнение народа уже можно угадать заранее.Вопрос скорее в том,
    что какую юридическую силу будут иметь итоги данного референдума,власть думает совершенно по другому ! Вот был референдум о сохранении СССР и как это отразилось на решении Ельцина ?
    APASUS
  23. aristok (Павел) Сегодня, 18:37
    пенсионная реформа лишь маскировка абсолютно вредительских:
    1.поднятия ндс, что сделает еще менее рентабельным работу производящего сектора,
    2. так называемого "налогового маневра" - отмены экспортной пошлины на полезные ископаемые и введения налога на добычу полезных ископаемых,
    что приведет к повышению цен сырья на внутреннем рынке(окончательно убьет переработку) и еще большей привлекательности тупого вывоза необработанного сырья за границу.
    То есть окончательное закрепление за рф статуса сырьевой колонии.
    ---
    Проведя их компрадорские власти рф , могут уже поиграться с "пенсионной реформой" чисто по капризу ,
    будет одно настроение - отменим(мундиалиссимус на белом коне спасает народ от злых либеральных бояр),
    будет другое - смягчим , имитируя "вдумчивый "подход,
    будет третье - сохраним ПР в первозданном виде - типа не ведемся на протесты черни
    aristok
Картина дня