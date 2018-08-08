Памфилова: ЦИК одобряет идею всероссийского референдума по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поддерживает идею всероссийского референдума по вопросам пенсионной системы. На заседании комиссии в среду были одобрены вопросы, которые предполагается вынести на всероссийский референдум, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Памфилова заявила, что российские граждане имеют конституционное право высказать свое мнение по вопросам пенсионной реформы в стране. С этой целью проведено заседание ЦИК, в ходе которого были рассмотрены и впервые за 25 лет одобрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по изменениям в пенсионное законодательство.На рассмотрении Центризбиркома были три вопроса от инициативных групп, которые были признаны соответствующими закону и в случае положительного решения будут вынесены на всенародное голосование по вопросам пенсионного обеспечения граждан.Вопрос первый сформулирован следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством России и о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".Вопрос второй звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".Третий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством России о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?".Теперь для того, чтобы организовать всероссийский референдум, инициативным группам необходимо провести предусмотренные законом действия, направленные на организацию этого всероссийского голосования (провести собрания, собрать подписи и т.д. и т.п.). В случае подтверждения достоверности всех документов и подписей Центризбирком даст разрешение на проведение референдума.