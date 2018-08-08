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Трещат по швам: США отозвали 12 пусковых установок МБР
Обновление британского атомного флота может задержаться – в пусковых трубах для баллистических ракет, построенных в США, обнаружили сварочный дефект, сообщает DefenceNews.
В 2030 годах британские ВМС планировали заменить четыре подлодки класса Vanguard новыми АПЛ типа Dreadnought. Постройкой кораблей занимается компания BAE Systems (Великобритания), которая зависит от поставляемых из США технологий и компонентов. Соглашение об этом было подписано еще в 1963 году.
Пусковые установки для перспективных подлодок разработала и производит американская компания BWX Technologies (BWXT). Они также предназначаются для строящихся АПЛ класса Columbia и Virginia.
По словам представителя американских ВМС Билла Коуча, командование знает о дефектах сварочного шва, поэтому ни одну из поставленных установок в строящиеся подлодки не установили.
Выпуск установок в настоящее время приостановлен до выяснения причин образования выявленных дефектов.
Приведет ли данная проблема к задержке строительства АПЛ либо к увеличению расходов, пока неизвестно.
По данным ресурса, общая стоимость британской программы модернизации атомного подводного флота оценивается в £41 млрд. В настоящее время единственной системой ядерных вооружений, имеющейся у Британии, являются 4 подлодки класса Vanguard с ракетами Trident (каждая АПЛ несет на борту 40 термоядерных головок). Все подлодки базируются в районе Глазго.
В 2030 годах британские ВМС планировали заменить четыре подлодки класса Vanguard новыми АПЛ типа Dreadnought. Постройкой кораблей занимается компания BAE Systems (Великобритания), которая зависит от поставляемых из США технологий и компонентов. Соглашение об этом было подписано еще в 1963 году.
Пусковые установки для перспективных подлодок разработала и производит американская компания BWX Technologies (BWXT). Они также предназначаются для строящихся АПЛ класса Columbia и Virginia.
По словам представителя американских ВМС Билла Коуча, командование знает о дефектах сварочного шва, поэтому ни одну из поставленных установок в строящиеся подлодки не установили.
Выпуск установок в настоящее время приостановлен до выяснения причин образования выявленных дефектов.
Приведет ли данная проблема к задержке строительства АПЛ либо к увеличению расходов, пока неизвестно.
По данным ресурса, общая стоимость британской программы модернизации атомного подводного флота оценивается в £41 млрд. В настоящее время единственной системой ядерных вооружений, имеющейся у Британии, являются 4 подлодки класса Vanguard с ракетами Trident (каждая АПЛ несет на борту 40 термоядерных головок). Все подлодки базируются в районе Глазго.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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