18:39 08 августа
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Трещат по швам: США отозвали 12 пусковых установок МБР

Обновление британского атомного флота может задержаться – в пусковых трубах для баллистических ракет, построенных в США, обнаружили сварочный дефект, сообщает DefenceNews.



В 2030 годах британские ВМС планировали заменить четыре подлодки класса Vanguard новыми АПЛ типа Dreadnought. Постройкой кораблей занимается компания BAE Systems (Великобритания), которая зависит от поставляемых из США технологий и компонентов. Соглашение об этом было подписано еще в 1963 году.


Пусковые установки для перспективных подлодок разработала и производит американская компания BWX Technologies (BWXT). Они также предназначаются для строящихся АПЛ класса Columbia и Virginia.

По словам представителя американских ВМС Билла Коуча, командование знает о дефектах сварочного шва, поэтому ни одну из поставленных установок в строящиеся подлодки не установили.

Выпуск установок в настоящее время приостановлен до выяснения причин образования выявленных дефектов.

Приведет ли данная проблема к задержке строительства АПЛ либо к увеличению расходов, пока неизвестно.

По данным ресурса, общая стоимость британской программы модернизации атомного подводного флота оценивается в £41 млрд. В настоящее время единственной системой ядерных вооружений, имеющейся у Британии, являются 4 подлодки класса Vanguard с ракетами Trident (каждая АПЛ несет на борту 40 термоядерных головок). Все подлодки базируются в районе Глазго.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 17:43
    Похоже сварщики из Пакистана не очень квалифицированы... Завалить сварочный шов, это надо суметь...
    Vard
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 17:52
      Цитата: Vard
      Похоже сварщики из Пакистана не очень квалифицированы... Завалить сварочный шов, это надо суметь...

      Ню-ню! У старушки америки непроходимость труб! wassat Поделом,янки! am
      майор Юрик
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:55
      Цитата: Vard
      Похоже сварщики из Пакистана не очень квалифицированы... Завалить сварочный шов, это надо суметь...

      ночью варили,пока Аллах спит... а наших военпред дрючит...
      андрей юрьевич
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:52
    А что англичане сами не умеют пользоваться сварочными аппаратами, или не знают что это вообще такое? Это же бред -янки накосячили, а англикосы сейчас во всем обвинят Россию "новичек 2" , Русских хакеров, и потребуют ввести против нас новые супермегасанкции в отместку за криворукость сварщиков их сшы? ???
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:56
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А что англичане сами не умеют пользоваться сварочными аппаратами, или не знают что это вообще такое?

      СЭР ????
      андрей юрьевич
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:12
        Юрьевич hi вы хотите сказать, варили из сыра? ?? wassat
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:14
        Юрьевич hi а кто же им авианосцы делал -на верфях сплошь леди вкалывали? ?? belay
        ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 17:57
      ОЙ да ладно на мексикосов в мерике поклеп возводить, вон у самих наглов "супер пупер движки" для матрасных эсминцев (утугов) - горят каждый первый belay . Так что мы или свидетели "улучшения информативности" и теперь занем об тех косяках которые и раньше были , но замалчивали. Или - наступает обще Мировой - опофеоз Идиотократии.
      Мих1974
  3. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:57
    Такие проблемы на любом производстве. Купил снабженец электроды подешевле и всего делов!
    Керенский
    1. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 18:23
      Какой снабженец и какие электроды? Там робот варит. Длинные ответственные швы укладывать руками на точных деталях - изврат.
      sabotage
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:29
        Там робот варит.
        А что роботу проволока не нужна? Человек хоть видит, что ему дают. Я ставлю на материалы плохого качества.
        Керенский
  4. MPN (Павел) Сегодня, 18:04
    Ну и что? обнаружили ,это в плюс... проблематичьней было бы когда бы не обнаружли.. так ы привыкли уже радоваться неудачам врагов ,а в писнаии это грех..
    MPN
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:06
      И вообще уже тошнит когда в научной сфере делатся прорыв не мы(я патриот если что) то это плохо... убедительно длин!!!
      MPN
    2. igorbrsv Сегодня, 18:12
      Не зря у нас пословица есть: и смешно, и грешно. Смех продлевает жизнь-доказано британскими учеными. Статья подходит только поржать. Обсудить-то тут и нечего.
      igorbrsv
  5. Jerk Сегодня, 18:09
    Пресловутое американское качество... Реактор в Фукисиме вон тоже надежностью отличился, да...
    Jerk
  6. лысова (владимир) Сегодня, 18:09
    Ну и кто по предыдущим статьям мощнее - одно трёхание.
    лысова
  7. NordUral (Евгений) Сегодня, 18:29
    Хи-хи, а ха-ха, товарищи! А вот швы переварят, все смонтируют и поставят в строй. А это только на этих лодках 160 боеголовок, да рядом с нами. И чему радуемся?
    Не умрем мы своей смертью, думается мне. Пусть не советское поколение, пусть чуть позже, но не успокаиваются же. С одной стороны "наша" власть норовит уморить народ, а с другой - Запад. Веселуха!
    NordUral
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:30
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
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