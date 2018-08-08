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На полигоне Тоцкое прошли масштабные учения военной полиции

На полигоне Тоцкое Оренбургской области Центрального военного округа прошла активная фаза масштабных совместных учений военной полиции, посвященная освоению сирийского опыта, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВО.

На полигоне Тоцкое прошли масштабные учения военной полиции


В ходе учений военнослужащими военной полиции были проведены розыгрыши действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, а также действий военной полиции при нападении боевиков на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Кроме этого, отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи и действий групп и отдельных полицейских в критических ситуациях. Военнослужащие военной полиции учились применять сирийский опыт патрулирования в местах предполагаемой работы диверсионных групп боевиков, сопровождению грузов в различных боевых условиях, и еще множество умений, вынесенных из опыта несения службы в районах деэскалации в Сирийской арабской республике.




В учениях принимали участие подразделения военной полиции из Башкортостана, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Кроме этого, к учениям привлекались местные правоохранительные органы, а также подразделения инженерной службы, разведывательные отряды, расчеты ПВО и РЭБ, входящие в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии.


Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 17:44
    То есть учатся действовать в условиях партизанской войны... это они к чему готовятся? Для внутри... есть национальная гвардия... для внешнего... то кто после Сирии на очереди?
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:53
      Цитата: Vard
      То есть учатся действовать в условиях партизанской войны... это они к чему готовятся? Для внутри... есть национальная гвардия... для внешнего... то кто после Сирии на очереди?

      прибалтика... польша.... румыны, только не Россия. успокоил ? drinks мы старые,и жёсткие на вкус...
      андрей юрьевич
      1. Vard Сегодня, 17:55
        Только не Украина... их там сорок миллионов и все есть хотят... hi
        Vard
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:57
      Вариантов вагон и малая тележка, но де факто что кто то решил, что война неизбежна, а мы как всегда не готовы! Может быть вна укроине воевать будем может быть от натовщины отбиваться придется! !!Самый плохой вариант -от родного народа властя решили отбиться, если вдруг что пойдет не так, как власти того хотят. ...Типа революции или аналога майдана. ...
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 17:58
      Написано же. Освоение опыта работы в Сирии.
      Военнослужащие военной полиции учились применять сирийский опыт патрулирования в местах предполагаемой работы диверсионных групп боевиков, сопровождению грузов в различных боевых условиях, и еще множество умений, вынесенных из опыта несения службы в районах деэскалации в Сирийской арабской республике. Этот опыт даётся дорогой ценой и может понадобиться в любом регионе
      Sadko88
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 18:09
        А, учатся как террористов с оружием перевозить из одних мест в другие?
        DIVAN SOLDIER
      2. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 18:10
        А, учатся как террористов с оружием перевозить из одних мест в другие?
        DIVAN SOLDIER
    4. Kontra-M Сегодня, 18:09
      Цитата: Vard
      То есть учатся действовать в условиях партизанской войны... это они к чему готовятся? Для внутри... есть национальная гвардия... для внешнего... то кто после Сирии на очереди?

      Ну как кто , Казахстан рядом и огромные территории пустую брошенные ..На казахскую армию надежды мало (одни понты) ..Так что эти очередные учения на многие мысли наводят (Назарбаев то уже в годах ) ..Все правильно наши делают , нужно готовится и границы укреплять !
      Kontra-M
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:59
    Тоцкий полигон, а как там радиации нету? Там же было первое и единственное в мире учение с использованием атомного оружия!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Пленник (Айрат) Сегодня, 18:01
    Шарик большой, а порядку мало. Амбиции же наши растут. winked Хотя ...когда дома порядок наводить будем?
    Пленник
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:11
      Из плена Айрат выйдите wassat и начнем мгновенно! !! good
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 18:13
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Самый плохой вариант -от родного народа властя решили отбиться, если вдруг что пойдет не так, как власти того хотят. ...Типа революции или аналога майдана.

    До этого только инородный народ додумается в России. Странно, что предотвращение гражданской войны для вас самый плохой вариант...
    Sadko88
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