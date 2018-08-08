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На полигоне Тоцкое прошли масштабные учения военной полиции
На полигоне Тоцкое Оренбургской области Центрального военного округа прошла активная фаза масштабных совместных учений военной полиции, посвященная освоению сирийского опыта, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦВО.
В ходе учений военнослужащими военной полиции были проведены розыгрыши действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, а также действий военной полиции при нападении боевиков на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Кроме этого, отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи и действий групп и отдельных полицейских в критических ситуациях. Военнослужащие военной полиции учились применять сирийский опыт патрулирования в местах предполагаемой работы диверсионных групп боевиков, сопровождению грузов в различных боевых условиях, и еще множество умений, вынесенных из опыта несения службы в районах деэскалации в Сирийской арабской республике.
В учениях принимали участие подразделения военной полиции из Башкортостана, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Кроме этого, к учениям привлекались местные правоохранительные органы, а также подразделения инженерной службы, разведывательные отряды, расчеты ПВО и РЭБ, входящие в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии.
В ходе учений военнослужащими военной полиции были проведены розыгрыши действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, а также действий военной полиции при нападении боевиков на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Кроме этого, отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи и действий групп и отдельных полицейских в критических ситуациях. Военнослужащие военной полиции учились применять сирийский опыт патрулирования в местах предполагаемой работы диверсионных групп боевиков, сопровождению грузов в различных боевых условиях, и еще множество умений, вынесенных из опыта несения службы в районах деэскалации в Сирийской арабской республике.
В учениях принимали участие подразделения военной полиции из Башкортостана, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Кроме этого, к учениям привлекались местные правоохранительные органы, а также подразделения инженерной службы, разведывательные отряды, расчеты ПВО и РЭБ, входящие в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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