Британский эсминец сопроводил российские корабли через Ла-Манш

Королевский военно-морской флот Великобритании опять был вынужден направить свой эсминец в пролив Ла-Манш. Дело в том, что через пролив проследовали российские корабли. Британский эсминец HMS Diamond вышел в пролив для сопровождения двух российских военных кораблей, пересекавших пролив Ла-Манш, сообщило агентство Press Association со ссылкой на представителя британских ВМС.Согласно сообщению британских ВМС, два российских боевых корабля, а именно российский большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошли в судоходные пути между британским Норфолком и континентальной Европой. Вышедший ночью из Дувра эскадренный миноносец HMS Diamond обозначил свое присутствие и сопроводил российские боевые корабли до выхода из зоны ответственности Великобритании.Напоминаем, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" и БПК "Североморск" после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, следуют в Атлантику, где проведут различные тренировки и учения, предусмотренные планами боевой учебы.Британский эскадренный миноносец HMS Diamond относится к кораблям типа 45 и вошел в состав британского флота в 2011 году. Он снабжен сложной и дорогой системой противовоздушной обороны. На нем установлен комплекс зенитных ракет Sea Viper с радиусом действия до 70 миль, артиллерийские установки и торпедные аппараты. На борту корабля могут находиться до 60 британских морских пехотинцев. Однако в США высмеяли новейший британский эсминец, который оказался совершенно беззащитным перед подлодками. Американский контр-адмирала Крис Парри заявил, что эсминцы типа 45 "грохочут, как ящик с гаечными ключами" и могут быть замечены вражеской субмариной на расстоянии в 160 километров.