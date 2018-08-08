22:42 08 августа
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Британский эсминец сопроводил российские корабли через Ла-Манш

Королевский военно-морской флот Великобритании опять был вынужден направить свой эсминец в пролив Ла-Манш. Дело в том, что через пролив проследовали российские корабли. Британский эсминец HMS Diamond вышел в пролив для сопровождения двух российских военных кораблей, пересекавших пролив Ла-Манш, сообщило агентство Press Association со ссылкой на представителя британских ВМС.

Британский эсминец сопроводил российские корабли через Ла-Манш


Согласно сообщению британских ВМС, два российских боевых корабля, а именно российский большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошли в судоходные пути между британским Норфолком и континентальной Европой. Вышедший ночью из Дувра эскадренный миноносец HMS Diamond обозначил свое присутствие и сопроводил российские боевые корабли до выхода из зоны ответственности Великобритании.


Напоминаем, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" и БПК "Североморск" после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, следуют в Атлантику, где проведут различные тренировки и учения, предусмотренные планами боевой учебы.

Британский эскадренный миноносец HMS Diamond относится к кораблям типа 45 и вошел в состав британского флота в 2011 году. Он снабжен сложной и дорогой системой противовоздушной обороны. На нем установлен комплекс зенитных ракет Sea Viper с радиусом действия до 70 миль, артиллерийские установки и торпедные аппараты. На борту корабля могут находиться до 60 британских морских пехотинцев. Однако в США высмеяли новейший британский эсминец, который оказался совершенно беззащитным перед подлодками. Американский контр-адмирала Крис Парри заявил, что эсминцы типа 45 "грохочут, как ящик с гаечными ключами" и могут быть замечены вражеской субмариной на расстоянии в 160 километров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 18:31
    Помню, в детстве я тоже любил на своем маленьком "космосе" пытаться угнаться за старшеками на "камах".
    Наши матросы часом "новичок" за собой не распыляли?
    Черный_Ватник
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:47
      Вот если бы НЕ СОПРОВОДИЛ, надо было бы бить тревогу - не заметили следящего англа.
      А так штатная ситуация. Мы тоже отслеживаем натовские корабли возле наших границ. Но, в основном, самолётами. Правда, после этого американцы почему-то возмущаются. Не знаю, почему.
      Shurik70
  2. Дирижер Сегодня, 18:31
    Так это нам на руку , что грохочут, и может там наши его шумы записали для опознания . А так , сопроводил и шо? Попы нам не показывали , факи? Новичка не спрашивали.
    Дирижер
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:31
    На буксир установить КПВТ, и дать заявку ангичанам wassat чобы эсминец по кличке Бриллиант сопроводил пулеметоход wassat и гонять буксир с пулеметом туда -сюда пока у англичан ресурс движков не кончится! wassat Зато мы их потроллим от души! !! good
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. igorbrsv Сегодня, 21:00
      Давно пора.
      igorbrsv
  4. poquello (poquello) Сегодня, 18:33
    который оказался совершенно беззащитным перед подлодками. Американский контр-адмирала Крис Парри заявил, что эсминцы типа 45 "грохочут, как ящик с гаечными ключами" и могут быть замечены вражеской субмариной на расстоянии в 160 километров.

    беззащитный потому что грохочет?
    poquello
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:35
    Они шторм не перевернется, а то минорет больно высокий, отстойчивость в 5 баллов близка к нулю! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 22:08
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      минорет больно высокий, отстойчивость в 5 баллов близка к нулю! !!

      Минорет конечно высокий, но...пустой! По сути это мачта-башня, такая же как у нашего Петра Великого: антенный пост и система охлаждения.
      Насчет остойчивости... Мореходность Драгонов по бальности моря -- не ограничена.
      Удав КАА
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:37
    ...эскадренный миноносец HMS Diamond обозначил свое присутствие и сопроводил российские боевые корабли до выхода из зоны ответственности Великобритании.
    Интересно узнать, а "боевые" выплаты за это англитосы будут требовать у своего руководства. lol Ведь сколько нервов и переживаний crying
    Теренин
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:45
      Он только обозначил пресутствие, и выплаты экипажу также только обозначат! !! lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. igorbrsv Сегодня, 21:02
        Выплыл из гавани до куда успел и снова заплыл
        igorbrsv
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 22:12
          Цитата: igorbrsv
          Выплыл из гавани до куда успел и снова заплыл

          laughing А сколько, потом в барах разговоров будет, что они видели русских и испугали их своим появлением.
          Теренин
  7. лысова (владимир) Сегодня, 18:51
    Так всё культурненько ,соблюдая светский этикет, а сами волками друг на друга смотрим. wink
    лысова
  8. Керенский (Кирилл) Сегодня, 19:18
    Ну а что? Это их работа. Хоть проветрились ребята, на корабли посмотрели.
    Керенский
  9. Gato (Сергей) Сегодня, 19:35
    Ну и что? Ну сопровождал... Наверное, подбирал мешки с отбросами, чтобы британские ученые смогли проаналолизировать, чем кормят русских моряков laughing
    Gato
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 22:13
      Цитата: Gato
      Наверное, подбирал мешки с отбросами, чтобы британские ученые смогли проанало-лизировать,
      Про "анало-лизирование" -- это вы здорово поддели GB///
      А, если по сути, то мы за борт ничего, кроме жидких отходов, не выбрасываем. Все сжигается в топке на юте. У подводников -- ДУКС.
      Удав КАА
  10. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 19:42
    Цитата: Черный_Ватник
    Наши матросы часом "новичок" за собой не распыляли?

    Не подавайте бритам идею, а то в условиях творческого кризиса опять разродятся очередными "открытиям" с выдуманным фактажем. Уже были отравленные скамейки, "Новичок" в виде мази на дверных ручках, в треснутых флаконах на разлив, разбрызган в туалетах и т.д. Вам смешно, а кошаки потом страдают...
    Tarasios
    1. igorbrsv Сегодня, 21:04
      Только кошаки то сбежать успели, а скрипали нет. Земля им пухом
      igorbrsv
  11. Пленник (Айрат) Сегодня, 19:47
    Вежливые, даже можно сказать услужливые. winked
    Пленник
  12. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:47
    Присутствуют, отсутствуют. Сопроводил. отсопрвадил ... не один ли фиг.
    Британский лев, это весьма облезлый зверь, совсем запаршивел.
    rocket757
    1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 22:25

      Старая песня на новый лад...:)
      DED_peer_DED
  13. san4es Сегодня, 21:03
    hi ...Июнь 2018. HMS Diamond и вертолет Wildcat были отправлены вслед за российским разведывательным кораблем "Янтарь"
    san4es
  14. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 21:04
    И без британского сопровождения дорогу знают..Сколько лет плавают.Начинает походить на заискивание.. подхалимаж..Да-с...
    нафанаил
    1. DED_peer_DED (Евгений) Сегодня, 22:28
      Цитата: нафанаил
      Сколько лет плавают.

      Ходют...:) Со времён первых колёсных пароходов (наверное от шлёпающих колёс и пошло...) и по сей день корабли - ходят.
      Не обижайте мореманов, а то, как набегут - мало не покажется. angry
      DED_peer_DED
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