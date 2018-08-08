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Грузинские войска в 2008 году громили танки Т-62
Если бы на башне танка Т-62 решили отметить звездочками каждый военный конфликт, в которых были задействованы эти машины, то их набралось несколько десятков, и одна из них обозначала бы войну августа 2008 года, пишет Вестник Мордовии.
До этого был Даманский, боевые действия на Ближнем Востоке, Афганистан, ирано-иракская война, оба конфликта в Заливе и другие баталии.
Когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию, то для ее освобождения были переброшены (в числе других войск) подразделения из Чечни, усиленные танками Т-62.
Многие тогда предсказывали серьезные потери, опасаясь, что бронированные ветераны не смогут устоять против грузинских модернизированных Т-72АВ в варианте SIM1. Но получилось иначе – российские машины успешно совершили многокилометровый марш и сумели разгромить своего более совершенного врага.
Так, российский Т-62 под командованием Виталия Неффа подбил грузинскую «семьдесят двойку» в самом начале операции в Цхинвале. Позже офицер (командир взвода 71-го полка) погиб, спасая своего бойца. За проявленное мужество он был удостоен звезды Героя России (посмертно).
Позже российские подразделения гнали деморализованное войско Саакашвили уже по грузинской земле. Однако наступление было остановлено. Как недавно отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, задачи казнить президента Грузии не было.
На этом практически и закончилась служба Т-62 на Северном Кавказе. Вскоре на смену им пришли Т-72Б.
До этого был Даманский, боевые действия на Ближнем Востоке, Афганистан, ирано-иракская война, оба конфликта в Заливе и другие баталии.
Когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию, то для ее освобождения были переброшены (в числе других войск) подразделения из Чечни, усиленные танками Т-62.
Многие тогда предсказывали серьезные потери, опасаясь, что бронированные ветераны не смогут устоять против грузинских модернизированных Т-72АВ в варианте SIM1. Но получилось иначе – российские машины успешно совершили многокилометровый марш и сумели разгромить своего более совершенного врага.
Так, российский Т-62 под командованием Виталия Неффа подбил грузинскую «семьдесят двойку» в самом начале операции в Цхинвале. Позже офицер (командир взвода 71-го полка) погиб, спасая своего бойца. За проявленное мужество он был удостоен звезды Героя России (посмертно).
Позже российские подразделения гнали деморализованное войско Саакашвили уже по грузинской земле. Однако наступление было остановлено. Как недавно отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, задачи казнить президента Грузии не было.
На этом практически и закончилась служба Т-62 на Северном Кавказе. Вскоре на смену им пришли Т-72Б.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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