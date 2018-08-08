22:41 08 августа
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Грузинские войска в 2008 году громили танки Т-62

Если бы на башне танка Т-62 решили отметить звездочками каждый военный конфликт, в которых были задействованы эти машины, то их набралось несколько десятков, и одна из них обозначала бы войну августа 2008 года, пишет Вестник Мордовии.

До этого был Даманский, боевые действия на Ближнем Востоке, Афганистан, ирано-иракская война, оба конфликта в Заливе и другие баталии.

Грузинские войска в 2008 году громили танки Т-62



Когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию, то для ее освобождения были переброшены (в числе других войск) подразделения из Чечни, усиленные танками Т-62.

Многие тогда предсказывали серьезные потери, опасаясь, что бронированные ветераны не смогут устоять против грузинских модернизированных Т-72АВ в варианте SIM1. Но получилось иначе – российские машины успешно совершили многокилометровый марш и сумели разгромить своего более совершенного врага.

Так, российский Т-62 под командованием Виталия Неффа подбил грузинскую «семьдесят двойку» в самом начале операции в Цхинвале. Позже офицер (командир взвода 71-го полка) погиб, спасая своего бойца. За проявленное мужество он был удостоен звезды Героя России (посмертно).

Позже российские подразделения гнали деморализованное войско Саакашвили уже по грузинской земле. Однако наступление было остановлено. Как недавно отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, задачи казнить президента Грузии не было.

На этом практически и закончилась служба Т-62 на Северном Кавказе. Вскоре на смену им пришли Т-72Б.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
65

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Комментарии 70

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:44
    Тоже машина -история СССР! У нас свое отслужила, а в мире активно используют и весьма неплохо модернизируют! hi
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:55
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      в мире активно используют и весьма неплохо модернизируют!

      Не от хорошей жизни используют. Танк устарел. Вот чтобы заменить эти раритеты и была запущена бюджетная модернизация Т-72Б3 (свыше тысячи единиц) и прекращены закупки Т-90. А то и сейчас бы на Т-62 танкисты рассекали.
      Аристарх Людвигович
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:59
        Ну в банановых республиках, для местных царьков этот танк идеальный вариант :простой , недорогой, и очень надежный!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 19:32
        В квартал по 30-40 единиц модернизируют. В октябре 2017 года 150 единиц модернизировали. В этом году планировалось 150 единиц Т-72Б3, 40 единиц Т-80 и купить 10 единиц Т-90.
        Владыка Ситх
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:20
          Цитата: Владыка Ситх
          В квартал по 30-40 единиц модернизируют.

          Их клепают по 150-200 в год, очень скоро перекроют потребности в танках по штату мирного времени (2300 машин) а остальные пойдут на склады. Там не только неплохое орудие, там с 2016 года коробка автомат, новый движок, новое суо (Т-72 обладал самой простенькой суо, по сравнению с Т-64 и Т-80). У механика водителя, есть что то вроде боевой информационно-управляющей системы, которая показывает повреждения танка в режиме онлайн, новая связь. Ахиллесова пята отечественного танкостроения - невозможность вести бой ночью, из-за очень примитивных приборов, исправлена.
          Аристарх Людвигович
          1. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 22:19
            да хоть трижды новый автомат,но сама концепция давным давно устарела.
            Adimius38
    2. Kontra-M Сегодня, 19:12
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Тоже машина -история СССР! У нас свое отслужила, а в мире активно используют и весьма неплохо модернизируют! hi

      В том конфликте 08.08.08 собрали все ,что можно и срочно ..Шли просто колонной на "злости" за наших растрелянных бойцов на блок посте и вообще Тогда русскими солдатами управлял Бог (повезло нам жутко ) ..Получилось и потом конкретно взялись за модернизацию Армии и Флота ,потому что поняли ВСЕ ! Еще одна такая провокация и Россия рухнет с такой армией ..
      Ну сейчас есть чем гордится ! Один Крым чего стоит ,потом Сирия ..
      А Т-62 хорошие машины были ..Почет им большой ! hi
      Kontra-M
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 19:47
        Как так? Если на базах хранения тысячи т64 т72 т80 зачем было использовать т62 в 2008 году!
        DIVAN SOLDIER
        1. loki565 Сегодня, 20:16
          чтобы сесть и поехать на танке с хранения, нужно время от суток до недели))) все зависит от степени его сохранности)))
          loki565
          1. spektr9 Сегодня, 20:26
            чтобы сесть и поехать на танке с хранения, нужно время от суток до недели))) все зависит от степени его сохранности)))
            Да там и за неделю не управиться, все таки уже 20 лет техника под открытым небом ржавеет
            spektr9
            1. igorbrsv Сегодня, 20:48
              Ну под открытым то небом хлам после разбора наверное стоит. 20000 танков было при СССР
              igorbrsv
              1. spektr9 Сегодня, 20:56
                Ну под открытым то небом хлам после разбора наверное стоит

                spektr9
                1. igorbrsv Сегодня, 21:15
                  Впечатляет. Вики мап орг настораживает
                  igorbrsv
          2. Kontra-M Сегодня, 20:30
            Цитата: loki565
            чтобы сесть и поехать на танке с хранения, нужно время от суток до недели))) все зависит от степени его сохранности)))

            Все верно! Времени тогда не было ,собрали что было на ходу и пошли практически толпой колонной .И с горящими местью глазами!
            Грузины побежали и правильно сделали ..Злобы было у наших солдат безмеренно.. soldier
            Kontra-M
  2. Trouble (Сергей) Сегодня, 18:53
    Ну так дело не в машине, а в прокладках.
    А как грузины бегают .... ещё Лермонтов писал.
    Trouble
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:02
      Лермонтову нужно было их остановить, чтобы не бежали, а прошли мимо него строевым шагом, и с отдачей чести! !! soldier good
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 19:01

    Отличная машина
    Olddetractor
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:16
    Не много не по теме, в 1919 г. "красные осетины" с одним пулеметом "Максим" около 6 часов Цхинвал удерживали, отбивали атаки, вооруженных английским,немецких оружием, атаки войск Грузинской Демократической Республики..Перетаскивали с места на место...А когда РККА оказывала помощь по"оккупации" ГДР в 1921 г., на вооружении грузинской армии, состояли английские танки, только не применялись грузинской армией, не знали как пользоваться...
    parusnik
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:28
      ГДР в 1921 году? Это как? belay
      sabakina
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:30
        Грузинская Демократическая Республика...официальное название Грузии в то время..
        parusnik
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:31
          Господи, сколько живу, впервые слышу....Век живи...
          sabakina
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:41
            Впервые, услышал в детстве..В году 1977..Отдыхали и лечились с матушкой в Сочи..Поехали на экскурсию в Абхазию, о.Рица..Запомнилось, когда водитель на весь салон огласил: "Пересекли границу ГДР"...пауза и под общий смех добавил Грузинская Демократическая Республика..В памяти отложилось..думал стёб, местный..А потом когда, с пионерами из Грузии переписывались из г.Поти..в одном из писем, было упомянуто название Грузии в период 1918-1921 гг...Ну а там , интересоваться стал более подробно...
            parusnik
            1. igorbrsv Сегодня, 20:53
              Она случайно федеративной не являлась? Типа Абхазия, Южная Осетия feel
              igorbrsv
              1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 21:13
                Когда? в период ГДР, Абхазия, Южная Осетия просто считались грузинскими землями, они в этот период именовались на грузинский манер, а абхазов и осетин за людей не считали...Не знаю что имеете ввиду под словом федерация..Их в свое время было две..ЗДФР в 1918 году и ЗСФСР..Абхазия входила в последний союз , кажется до 1931 г как самостоятельный субъект, а потом как автономная республика уже в составе ГССР..Южная Осетия входила в состав ГССР как автономная область с 1922 г..А ЗДФР это объединение закавказских округов областей..После ликвидации данного объединения началась войны между абхазами ,грузинами,азербайджанцами, армянами, за установление границ.. и не только..Шла полноценная гражданская война..Становление советской власти в Закавказье в период 1918 -1921 весьма интересный..Нам больше известно о Бакинской коммуне и 26 бакинских комиссарах..
                parusnik
                1. igorbrsv Сегодня, 21:40
                  Приятно общаться с грамотным человеком. Помню название книги 26 бакинских комиссаров. Содержания не помню, в детстве читал. Осетины кстати не аланы случаем
                  igorbrsv
                  1. igorbrsv Сегодня, 22:01
                    Просто аланы даже Рим кошмарили, про грузин не знаю
                    igorbrsv
          2. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 19:55
            А ещё были СШа-соединённые штаты Армении.И ФРГ-федеративная республика грузии..Шутка...Кергуду...... yes
            нафанаил
            1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:02
              Помню.. smile Было, было... smile
              parusnik
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:43
      всё равно резню устроили.... они тогда кажется меньшевиками были.... и кстати на основании принадлежности к Российской социал-демократической рабочей партии, считались революционерами и воевали в том числе и с Белым движением... проще говоря как Россия от них отвлеклась эти "благодарные спасённые от резни" просто ударили в спину...
      д^Амир
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:51
        И воевали с белым движением и помогали белому движению.."Спасенные от резни" и при царе, изрядно бунтовали..Только вот что интересно, своих бунтовщиков дворян в России вешали и в Сибирь ссылали..А грузинских, понимали и прощали и ссылали не далее Костромы с приличной пенсией, а то и губернаторами назначали..Когда Грузия окончательно вошла в состав РИ, там дворян оказалось больше, чем крестьян..
        parusnik
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:01
          То то я думаю, откуда у нас в Костроме столько грузин? А вообще, титул князя в Грузии покупалось, были бы деньги.
          sabakina
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:23
            Да откуда деньги..Разве что за предательство.Да за это и титулы давали персы или турки..Или просто признавали..в генеалогии они особо не копались..
            parusnik
          2. Gato (Сергей) Сегодня, 20:30
            титул князя в Грузии

            После присоединения Грузии к РИ количество дворян выросло сразу на 15%. Тогда особенно не разбирались. Это как Гасконь во Франции 17 века, куда не плюнь - попадешь в барона. Всего имущества: штаны и шпага (в нашем случае - папаха и кинжал) - зато князь, у которого в подданстве дюжина овец (они же и жёны) lol laughing
            Gato
        2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 20:01
          ну дык такая же история была и при попытке учёта и прояснения ситуёвины (царским правительством) с украинским дворянством...
          д^Амир
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:10
            С одной только разницей, что крестьян на Украине ,все-таки было больше чем дворян...
            parusnik
            1. Gato (Сергей) Сегодня, 20:38
              крестьян на Украине ,все-таки было больше чем дворян

              Но все они считали себя кОзаками, т.е. налогов платить не желали, при этом (за исключением запорожцев, которые ушли на Кубань) в армии служить тоже не желали
              Gato
              1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:53
                Крестьянам просто лбы забривали и и русским и белорусам и малоросам..и не спрашивали желают они служить или не желают..А о тех о ком вы говорите, на них распространялись вольности дворянские, утвержденные Петром III и подтвержденные Екатериной II, хочешь служи, хочешь не служи.., что впоследствии и развратило дворянство..Не надо вот, облагораживать запорожцев...ушли на Кубань..С начала за Дунай к туркам ушли, часть вернулась..этому событию посвящена опера композитора Семёна Гулака-Артемовского"Запорожец за Дунаем"..Одноименный фильм снят в 1953.Те кто вернулись воевали против турок, девать было некуда, земли осваивать вновь присоединенные надо было и охранять, Екатерина II пожаловала Кубанские земли..Не возрождать же Запорожскую Сечь..
                parusnik
                1. Gato (Сергей) Сегодня, 21:55
                  на них распространялись вольности дворянские

                  Нет, на них распространялись вольности казачьи, а не дворянские.
                  Вы меня простите, Алексей, но в Вашем посте больше эмоций, чем знания исторического материала.
                  К туркам ушли т.н. "некрасовцы", а опера Гулака-Артемовского - это всего-лишь опера, в ней правды, как в опере Глинки "Жизнь за царя".
                  А про Черноморское казачье войско слышали?
                  Gato
  5. Gato (Сергей) Сегодня, 19:38
    Чевой-то не понял заголовка статьи request
    Это носороги громили танки Т-62 или танки Т-62 громили носорогов? Редактора надо отшлёпать yes
    Gato
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:44
      Ага, танковой пушкой!!!! wassat Тогда писать будут понятным языком!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:59
        а мёсье знает толк в извращениях!!!
        д^Амир
        1. Gato (Сергей) Сегодня, 20:19
          мёсье знает толк в извращениях

          А то!
          За такую формулировку редактор должен покраснеть, как свежеотшлёпанная девичья попка feel .
          В свое время меня учили правильно формулировать свои мысли, особенно в документах. Чтобы было понятно, даже если понимать не хочется.
          Gato
    2. Zaits (Юрий) Сегодня, 19:49
      Да уж. Заголовок на редкость корявый.
      Zaits
  6. Vard Сегодня, 20:01
    Я уже говорил что главное в танке экипаж... А наши танкисты всегда были впереди планеты всей ...
    Vard
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 20:21
      А наши танкисты всегда были впереди планеты всей

      С 1943 или 1944 года. Про разгром 1941 слышали?
      Gato
      1. igorbrsv Сегодня, 20:57
        Это когда горючки не было и арсенал не распечатан в выходной день в четыре утра?
        igorbrsv
        1. Gato (Сергей) Сегодня, 21:19
          Это когда горючки не было и арсенал не распечатан в выходной день в четыре утра?

          Не совсем так.
          Не хочу изображать из себя капитана Очевидность, но танковые соединения не могут воевать без хорошо налаженного снабжения - в первую очередь боеприпасами и топливом. Боекомплекта танка образца 2 МВ хватало максимум на два боя средней интенсивности. Потом надо пополнять, желательно в спокойной обстановке. Ну и моторесурс не вечен.
          А это колонны грузовиков, которые крайне уязвимы от атак с воздуха. А кто имел превосходство в воздухе в 1941?
          Gato
          1. igorbrsv Сегодня, 21:26
            Вы правы спору нет. До последнего старались войны избежать. Сталина глупым не назовешь. Говорят на ошибках учатся. В первую мировую мы сами вбросились, а нас кинули и на фоне революции раздербанить пытались. Где ты золотая середина?!
            igorbrsv
            1. Gato (Сергей) Сегодня, 21:43
              Где ты золотая середина?!

              ИМХО, нет никакой золотой середины. Или мы их - или они нас.
              Мне больше нравится первый вариант.
              Gato
  7. loki565 Сегодня, 20:06
    Статья явно расходится с реальными событиями Все грузинские танки были подбиты либо с РПГ в городе, либо нашими СУ25 . Танк про который говорится в статье, сломался и экипаж его бросил. Его подрывает гранатой этот офицер...
    loki565
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:47
      Только непонятно - нахрена этот танк подрывали?
      Вадим237
      1. loki565 Сегодня, 22:11
        Они продвигались колонной к Цхинвалу, а оставлять танк в тылу опасно. охрану тоже не оставишь не понятно где враг
        loki565
    2. igorbrsv Сегодня, 21:55
      А снизу подпись: кадры обстрела российской колонны
      igorbrsv
      1. loki565 Сегодня, 22:13
        Это часть новостей, там перед этим был материал про обстрел нашей колонны и этот ролик СNN
        loki565
    3. Скоробей (Сергей) Сегодня, 22:20
      Майор Ветчинов, если не ошибаюсь, погиб. Герой России.
      Скоробей
  8. loki565 Сегодня, 20:45
    Стратегия танковых дуэлей давно устарела. Сейчас танки противника уничтожает авиация, если нет авиации то ПТРК. В первую очередь современный танк должен быть защищен от ПТРК, а то он даже не поймет от куда по нему стреляют... Причем тут уже не важно это танки нашего производства или американского...


    loki565
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 20:55
      Стратегия танковых дуэлей давно устарела

      А, собственно, стратегии танковых дуэлей никогда и не было. Танки, как противотанковое средство - это бред. По крайней мере, танковую атаку (образца 2 Мировой) тактически лучше принять на хорошо эшелонированную оборону.
      Классический пример - Курская дуга.
      Бой под Прохоровкой - это вынужденно и аномально
      Насчет авиации - абсолютно согласен!
      Gato
      1. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 22:07
        Цитата: Gato
        А, собственно, стратегии танковых дуэлей никогда и не было. Танки, как противотанковое средство - это бред

        Эт, Вы в танковом институте (училище) подчерпнули столь важную информацию?! )
        Lesorub
        1. Gato (Сергей) Сегодня, 22:14
          Эт, Вы в танковом институте (училище) подчерпнули столь важную информацию?! )

          Нет, в церковно-приходской школе младших командиров. А Вы, видимо, играете в WOT?
          Если нет - то предлагаю немного вдуматься в сам термин "стратегия танковых дуэлей". Ничего не напрягает?
          Gato
          1. Gato (Сергей) Сегодня, 22:30
            Ничего не напрягает?

            Если нет - то Вам прямой путь в Коричневошароварные Диванные Войска
            Gato
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:50
      Вышибные панели у Абрамса чётко сработали.
      Вадим237
  9. loki565 Сегодня, 21:07
    Цитата: Gato
    Стратегия танковых дуэлей давно устарела

    А, собственно, стратегии танковых дуэлей никогда и не было. Танки, как противотанковое средство - это бред. По крайней мере, танковую атаку (образца 2 Мировой) тактически лучше принять на хорошо эшелонированную оборону.
    Классический пример - Курская дуга.
    Бой под Прохоровкой - это вынужденно и аномально
    Насчет авиации - абсолютно согласен!

    А как насчет современных ПТРК? Большинство танков в Сирии и на Украине было уничтожено именно из них. Они очень мобильны можно скрытно перевести хоть на мотоцикле, хоть на пикапе, стрелять можно из любого укрытия: из окна здания, с крыши, из окопа, да хоть из того же пикапа. расстояние поражение современных ПТРК привыкает прицельную стрельбу танка. Так что за ПТРК будущие если конечно не найдут средство для гарантированной защиты танка, по типу КАЗ
    loki565
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 21:36
      А как насчет современных ПТРК?

      Весь вопрос в тактике.
      Если Вы нормальный командир, и немного смыслите в тактике, то танковая атака в стиле "panzermarch" - это глупость. Позиции пехоты с ПТРК можно забросать самоходной артой, в крайнем случае - минометным огнем (дымовые боеприпасы никто не отменял). После этого ПТРК с лазерным, оптическим наведением и прочие "Джавелины" просто бесполезны - операторы не видят цели, если еще живы, конечно sad .
      И в любом случае, подвижность танков намного выше, чем подвижность расчетов ПТРК.
      А если у Вас еще и превосходство в воздухе, Ваши штурмовики и ударные вертолеты решительно пресекают всякие попытки противника маневрировать - то... Какие шансы?
      Gato
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:51
      Большинство танков на Украине было уничтожено артиллерией и рсзо.
      Вадим237
  10. loki565 Сегодня, 21:18
    Цитата: spektr9
    Ну под открытым то небом хлам после разбора наверное стоит


    Это еще по божески))) А то бывает и такое хранение)))
    loki565
  11. Chepa (Юрий) Сегодня, 21:52
    А кто поставлял на Украину и в Грузию современные танки и новейшие системы РСЗО.
    Chepa
  12. loki565 Сегодня, 21:54
    Цитата: Gato
    А как насчет современных ПТРК?

    Весь вопрос в тактике.
    Если Вы нормальный командир, и немного смыслите в тактике, то танковая атака в стиле "panzermarch" - это глупость. Позиции пехоты с ПТРК можно забросать самоходной артой, в крайнем случае - минометным огнем (дымовые боеприпасы никто не отменял). После этого ПТРК с лазерным, оптическим наведением и прочие "Джавелины" просто бесполезны - операторы не видят цели, если еще живы, конечно sad .
    И в любом случае, подвижность танков намного выше, чем подвижность расчетов ПТРК.
    А если у Вас еще и превосходство в воздухе, Ваши штурмовики и ударные вертолеты решительно пресекают всякие попытки противника маневрировать - то... Какие шансы?
    Но расчет ПТРК всегда менее заметен чем танк, может расстреливать танки на марше в колонне, из засад. Он более универсален его можно поставить в те места куда танк просто не доберется. А если ПТРК перевозят на пикапе то он даже мобильнее чем танк, с 5 км сделал выстрел и безнаказанно уехал на другую позицию. Кстати наш КОРНЕТ на базе тигра вроде может стрелять на 10км Сейчас разрабатывают турели с дистанционным управлением, там оператор может сидеть далеко от ПТРК, в безопасном месте
    loki565
  13. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 22:02
    Не, нормально, современные танки продают кому угодно: от китаез до африканцев включительно. А своих танкистов гонят воевать, простите, на хламе. Еще бы на БТ-7 послали воевать. А истина проста: жизни своих бойцов у них ничего не стоят, а бабки заработать - для них это всё! Можете дальше орать "Уря!".
    Старый Хрен
  14. loki565 Сегодня, 22:02
    Цитата: Вадим237
    Вышибные панели у Абрамса чётко сработали.

    Ага, только это не особо помогло, из танка никто не вылез. Может перегородка в приемник снарядов была открыта???
    loki565
  15. VOENOBOZ (Владимир) Сегодня, 22:26
    Я интересовался у бывшего танкиста срочника какая машина для его предпочтительней , он отозвался о Т64.
    VOENOBOZ
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