Американский сенатор доставил в Москву послание Путину от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол, прибывший в Москву в составе делегации американских сенаторов, заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.Факт получения письма, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщивший, что письмо получено "по дипломатическим каналам", но с его содержимым в Кремле еще не ознакомились.Напоминаем, что на этой неделе в Москву прибыла делегация сенаторов США, в состав которой вошел сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, известный своей позицией противника санкционного давления на Россию. Пол обсудил с российскими парламентариями ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы по положению арестованных в США граждан России.Согласно заявлению Рэнда Пола, ему очень понравилось в России, и он всецело будет поддерживать Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями российской власти.