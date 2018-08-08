22:41 08 августа
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Американский сенатор доставил в Москву послание Путину от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол, прибывший в Москву в составе делегации американских сенаторов, заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.

Американский сенатор доставил в Москву послание Путину от Трампа


Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.


Факт получения письма, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщивший, что письмо получено "по дипломатическим каналам", но с его содержимым в Кремле еще не ознакомились.

Напоминаем, что на этой неделе в Москву прибыла делегация сенаторов США, в состав которой вошел сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, известный своей позицией противника санкционного давления на Россию. Пол обсудил с российскими парламентариями ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы по положению арестованных в США граждан России.

Согласно заявлению Рэнда Пола, ему очень понравилось в России, и он всецело будет поддерживать Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями российской власти.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 49

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  1. Igoresha (Igor) Сегодня, 19:16
    опять на Трампа шишки посыпятся
    Igoresha
    1. Kontra-M Сегодня, 19:34
      Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину.

      Ну Путин ,ай да молодца ..!

      Весь обложенный санкциями и провокациями..Ну Володя во внешней политике ты блестяще себя ведешь ..А вот про народ стал забывать и с этой реформой (ограбление пенсионеров ) Твои 76% могут стать , как у порошенко ..Хватит грабить народ , терпение на пределе ..Смотри и росгвардия не поможет,если что..
      Kontra-M
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:52
        Цитата: Kontra-M
        Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину.

        Ну Путин ,ай да молодца ..!

        Весь обложенный санкциями и провокациями..Ну Володя во внешней политике ты блестяще себя ведешь ..А вот про народ стал забывать и с этой реформой (ограбление пенсионеров ) Твои 76% могут стать , как у порошенко ..Хватит грабить народ , терпение на пределе ..Смотри и росгвардия не поможет,если что..

        А в чем блеск нашей внешней политики? Про внутреннюю с вами согласен..
        Svarog
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:23
          Цитата: Svarog
          А в чем блеск нашей внешней политики? Про внутреннюю с вами согласен.

          Вы этот вопрос столько раз уже задавали (и ответы получали, кстати)...
          Тралим-с? wink
          Голован Джек
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:29
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Svarog
            А в чем блеск нашей внешней политики? Про внутреннюю с вами согласен.

            Вы этот вопрос столько раз уже задавали (и ответы получали, кстати)...
            Тралим-с? wink

            Нет не получал.. может вы ответите? В чем по вашему наши успехи во внешней политике? И самое главное, какая практическая польза? Денег всем простили миллиарды долларов, разосрались с пол миром.. Как наша гениальная внешняя политика отразилась на простом гражданине РФ?
            Svarog
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:35
              Цитата: Svarog
              Нет не получал..

              Врете ведь... и не краснеете, чувствую.
              Стопятьсот раз вы этот вопрос задавали. И отвечали вам, и я, в том числе...
              Ищыте, должон быть (с)
              Цитата: Svarog
              Денег всем простили миллиарды долларов, разосрались с пол миром..

              Во-во-во... вы появляетесь здесь с единственной целью - устроить здесь сра флейм.
              И вопросы, за редким исключением, всегда одни и те же...
              Не будет вам флейма. Я лучше собака пойду погуляю good
              Голован Джек
              1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:44
                Цитата: Голован Джек
                Нет не получал..
                Врете ведь... и не краснеете, чувствую.
                Стопятьсот раз вы этот вопрос задавали. И отвечали вам, и я, в том числе...
                Ищыте, должон быть (с)

                Не получал ответа, который был бы понятным мне и принятым..Лозунги - да, полно сколько угодно.. Или в вашем стиле.. пойду с собакой погуляю..
                Цитата: Голован Джек

                Во-во-во... вы появляетесь здесь с единственной целью - устроить здесь сра флейм

                какие то новые слова появились у единоросов laughing Я здесь услышать чужое мнение и высказать свое, а вот вы с какой целью?
                Цитата: Голован Джек
                И вопросы, за редким исключением, всегда одни и те же..

                Дак и темы всегда одни и те же за редким исключением laughing А ответов, на мои вопросы нет..
                Svarog
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:55
                  Цитата: Svarog
                  Не получал ответа, который был бы понятным мне и принятым..

                  Ага... то есть вот это
                  Цитата: Svarog
                  Нет не получал.. может вы ответите?

                  таки вранье...
                  Я знал yes
                  Что ж вам за ответы-то такие нужны, чтобы они были "вами принятые", интересно?
                  Цитата: Svarog
                  ... у единоросов...

                  Это вы меня, что ли, туда определили? Зря. Никогда не состоял (и не буду) ни в какой партии. Хотя в КПСС меня пытались "вступить" в свое время, с трудом, признаться, отвертелся laughing
                  Цитата: Svarog
                  вы с какой целью?

                  Со многими разными. "Одна из" - щемить вас и вам подобных. Ибо достали уже нытьём.
                  Я понятен? wink
                  Коль есть конкретные вопросы - задавайте, через полтора-два часа, может, и отвечу - мне сегодня до часу за компом торчать все одно, чиста по работе.
                  А пока, звиняйте - собак вниманья требует, настойчиво request
                  Голован Джек
          2. GibSoN Сегодня, 22:18
            Извиняюсь, что не в тему. Просто утомили..
            Вы этот вопрос столько раз уже задавали
            Просто назовите Ваш средне месячный доход и закроем тему?! Сытый, голодного не разумеет. Если всё устраивает, что тут делаем? Троллим? Свой ум, показывать нужно в других местах. По факту, есть, что написать?
            GibSoN
      2. APASUS (Pavo) Сегодня, 22:01
        Цитата: Kontra-M
        Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину.

        Ну Путин ,ай да молодца ..!

        Весь обложенный санкциями и провокациями..Ну Володя во внешней политике ты блестяще себя ведешь ..А вот про народ стал забывать и с этой реформой (ограбление пенсионеров ) Твои 76% могут стать , как у порошенко ..Хватит грабить народ , терпение на пределе ..Смотри и росгвардия не поможет,если что..

        Удивляет одна особенность Я помню с каким рейтингом пришел Ельцин и с каким ушел,так вот вызывает недоумение желание некоторых повторить путь Ельцина.
        Что бы на каждом заборе было написано .........................
        APASUS
  2. MPN (Павел) Сегодня, 19:24
    Ему приятно в России, а нам тока приятно?.. Вот новость меня просто в непонятки ввела. , ладно подождем разъяснения кому и чего приятней.. Но уже вроде как замануха как ято, ну не верю я штатам..
    MPN
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:32
      А я верю.. Вон рубль опять обвалился.. скоро машину новую сложно будет купить.. будем как на Кубе, ездить на 30 летних wassat
      Svarog
      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:47
        laughing Ну я в шутку вам попробую противоречить. У меня японка "Тойота Пронард" Ни в одном сервисе ее обслужить в 2018 году не могут... нет ни базы, ни программного обеспечения, пришлось самому выкручиваться, а машина класс буду и дальше с невозможным крутиться..., уж очень машина понравилась.. yes
        MPN
      2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 20:02
        Цитата: Svarog
        А я верю.. Вон рубль опять обвалился.. скоро машину новую сложно будет купить.. будем как на Кубе, ездить на 30 летних wassat

        Не обвалился, а обвалили, причём отнюдь не американцы.
        lis-ik
        1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 20:23
          Центробанк баксами затарился. Было на днях сообщение
          Сергей39
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:25
          Цитата: lis-ik
          Не обвалился, а обвалили, причём отнюдь не американцы

          А подтвердить есть чем? Или чисто конь Спирология? wink
          Голован Джек
      3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:08
        Цитата: Svarog
        Вон рубль опять обвалился.. скоро машину новую сложно будет купить..

        laughing laughing laughing Ох, беда-бедовая... И всё ноют, что живётся хреново wassat Так это же круто!!! fellow Неужели многострадальные улицы разгрузятся от засилья "испорченных колёсами"?! Ох, жду-не дождусь... yes
        Paranoid50
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:27
    Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
    ...Идеологических разногласий то нет...
    parusnik
    1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 20:11
      [quote=parusnik]...Идеологических разногласий то нет...[/quote]

      Кхм... А как насчёт того, что ОНИ объявили Россию спонсором террористов ??? request

      "[quote=parusnik][quote] на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом....[/quote] recourse

      Сырок-замануха в мышеловке... Никогда США не будут НИ С КЕМ разговаривать на равных... Пока будут существовать... negative
      weksha50
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:29
        Цитата: weksha50
        Сырок-замануха в мышеловке..

        Сейчас идет борьба за перетягивание РФ в лагерь "дерьмократии" западного образца. Цель -- оторвать от союза с Китаем. КНР -- стратегический противник тана, но слабоват в военном отношении. Россия наоборот: 12 по экономике, но 2-я по ядреным запасам. Поэтму-то Трамп и пыжится на качелях: нужно оторвать Россию от Поднебесной. А санкции он после парламентских выборов пересмотрит, если завоюет большинство в парламенте.
        И еще: амы все норовят сделать чужими руками за напечатанные ими бумажки. Таскать каштаны из огня для них должны ... папуасы из НАТЫ/ЕЭС.
        Удав КАА
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 20:38
        ОНИ объявили Россию спонсором террористов ???
        ...И что..одно буржуинское государство, обвинило в спонсорстве другое буржуинское государство..Россия тож обвиняла США в поддержке терроризма..И где тут идеологические разногласия..Они были, когда был СССР..
        Никогда США не будут НИ С КЕМ разговаривать на равных
        .        ....Был такой период когда на равных разговаривали в Эпоху Т.Ф.Рузвельта..Мудрый был мужик..Трамп видимо к этому стремится..но у него ничего не выйдет...разумных людей в элите США заметно поубавилось..Короля делает свита..и особо против свиты он не попрет...Не думаю, что в своем письме он идет на уступки во многих вопросах...Что бы США нормализовать отношения с Россией, надо сделать много шагов назад..А это почти поражение..
        parusnik
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:54
      Цитата: parusnik
      Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
      ...Идеологических разногласий то нет...

      Есть геополитические интересы. Осознали что перегнули палку. Не нравится матрасам сближение РФ и Китая. Сейчас на фоне свистящих санкционных кнутов, начнут соблазнять Россию пряниками, дабы вернуть в зону своих интересов. Думается так hi
      Ныробский
  4. silberwolf88 (SS) Сегодня, 19:32
    а вот мне интересно ... а что обычным каналам диппочты доверия нет ... только лично преданные люди могут с оказией передать ... иначе по пути подменят и исказят??))
    silberwolf88
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:02
      Неэтично диппочте доверять споры сибирской язвы
      Дормидонт
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 19:41
    Нужно срочно думу из отпусков вызвать -на колени пускай бухнутся перед сенаторами из сшы, и следы их целуют! fool А с трампом можно говорить только после возврата нашего консульства, извинения, и отказа смешивать политику и экономику! А иначе -пускай курит бамбук!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 19:45
      Арестовать американских сенаторов по выдуманным причинам и обменять на наших граждан арестованных в США!
      DIVAN SOLDIER
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:01
        На них столько грехов, что и причины придумывать не надо
        Дормидонт
  6. kunstkammer Сегодня, 19:48
    Давайте дружить с нашими американскими портнёрами! Давайте поможем им... всем чем только можем. Это же наша планида такая - помогать всем... кому ни попадя.
    Пускай наш рубель и валится к чёртовой бабушке из-за санкций, пускай экономика летит в тартарары, пенсии лишают нафик... Да ладно! Чяво уж!
    Пусть и гадят нам изо всех канализационных шлангов... Не беда! Главное: это же не Путин письмо послал, а мериканский наш Трамп-пам-пам.
    Я страсть как доволен!
    kunstkammer
  7. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:58
    Письмо - это хорошо, конечно, спору нет yes . Но вот несколько посылок с мощами Клинтонов, Сороса, Обамы, Саакашвили меня бы порадовали бы куда больше... feel
    злой партизан
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:19
      Товарищ Добрейший Партизан hi Рад вас видеть на работе, то есть на сайте! !! good Только вот зачем вам это все -разве что в кусткамеру сдадите? ?? lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:56
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Только вот зачем вам это все -разве что в кусткамеру сдадите?

        Почему сразу: сдам? Продам, есс-нно... feel
        Привет, эпический! wink
        drinks
        злой партизан
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:00
    В один конверт больше 30 серебренников не помещается
    Дормидонт
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:20
      Конверт нужен из резины! !! lol -так много больше влезет! !! recourse
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 20:15
    там сенаторы собираются объявить Россию спонсором терроризма,так какое может быть взаимодействие,после этого только разрыв дипломатических отношений...и я не согласен что у России нечем ответить на санкции США,а отмена моратория на ядерные испытания,а выход из договора о нераспространении ядерного оружия,а после покушения на Мадуро,тот вполне может разрешить России разместить свои ракеты с ядерными боеголовками на территории Венесуэлы...кто то скажет что это перебор,ну так и не надо было тогда вообще дёргаться,а сидеть тихо,слушать что "старшие" американские "партнёры" говорят,да сопеть в две дырки...
    taiga2018
    1. igorbrsv Сегодня, 20:40
      Я бы вообще уже кнопку нажал. wassat Меня чтоли теперь избрать?
      igorbrsv
  10. Громобой Сегодня, 20:27
    Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
    В США всерьёз обсуждается следующая в их списке санкционная мера---приравнять РФ к спонсору терроризма///что может несколько осложнить нам продажу углеводородов мировым потребителям///,а тут этот сенатор нам заливает обратное.Похоже,что его послали провести очередную разведку боем или в его кейсе хранится какой-то ультиматум.Слова о расширении сотрудничества выглядят как дымовая завеса для сми и попытка соблюсти этикет.
    Громобой
  11. igorbrsv Сегодня, 20:31
    Цитата: Svarog
    А я верю.. Вон рубль опять обвалился.. скоро машину новую сложно будет купить.. будем как на Кубе, ездить на 30 летних wassat

    Че он обвалился то ? Причину то знает кто? С утра кричат в пике рубль ушел. Мне без разницы сколько мне за него баксов дадут. Они мне не нужны. Я вон петрушку, редиску купил походу по старому курсу. Я че бабушек обманул?
    igorbrsv
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:49
      Цитата: igorbrsv
      Цитата: Svarog
      А я верю.. Вон рубль опять обвалился.. скоро машину новую сложно будет купить.. будем как на Кубе, ездить на 30 летних wassat

      Че он обвалился то ? Причину то знает кто? С утра кричат в пике рубль ушел. Мне без разницы сколько мне за него баксов дадут. Они мне не нужны. Я вон петрушку, редиску купил походу по старому курсу. Я че бабушек обманул?

      Не редиской и петрушкой жив человек.. wassat Бакс растет, растет и цена на энергоресурсы, импорт и т.д на все цена растет.. а ЗП не растет.. и скоро, действительно травой питаться придется..
      Svarog
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:32
        Цитата: Svarog
        действительно травой питаться придется..

        Главное, не курите её, Вам не надо. Лучше водки(0,5 - 0,7) wassat А так всё, что природа создала, то всяко на пользу рода человеческого. yes
        Paranoid50
  12. razved (Андрей) Сегодня, 20:35
    Пока Трамп письма пишет своему российскому "коллеге и партнёру" его сенаторы готовят новые санкции... Вопрос сможет Трамп сделать так, чтобы их законопроект был провален?
    Никсон тоже пытался наладить отношения с Л.Брежневым... Надеюсь, все помнят, чем это для него закончилось...
    razved
  13. Jerk Сегодня, 21:02
    Пошел-передаст)))
    Jerk
  14. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 22:06
    Цитата: parusnik
    Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
    ...Идеологических разногласий то нет...

    То нет, то есть. Сейчас - есть.
    Плотник 2329
  15. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 22:08
    Цитата: Svarog
    Цитата: igorbrsv
    Цитата: Svarog
    А я верю.. Вон рубль опять обвалился.. скоро машину новую сложно будет купить.. будем как на Кубе, ездить на 30 летних wassat

    Че он обвалился то ? Причину то знает кто? С утра кричат в пике рубль ушел. Мне без разницы сколько мне за него баксов дадут. Они мне не нужны. Я вон петрушку, редиску купил походу по старому курсу. Я че бабушек обманул?

    Не редиской и петрушкой жив человек.. wassat Бакс растет, растет и цена на энергоресурсы, импорт и т.д на все цена растет.. а ЗП не растет.. и скоро, действительно травой питаться придется..

    Сварог по ходу на лавке с бабками сидит... Или - тихо сам с собою?
    Плотник 2329
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:27
      Цитата: Плотник 2329
      Сварог по ходу на лавке с бабками сидит...

      Не факт. Бабуськи за матрасную зелень не в курсе, а товарисч уже в третьей ветке тему "обвала рубля" пихает. Ну, циклоиды - они такие. yes
      Paranoid50
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:31
        Цитата: Paranoid50
        товарисч уже в третьей ветке тему "обвала рубля"

        А может он того... провокатор просто? belay
        Цитата: Paranoid50
        циклоиды - они такие

        Циклиды - знаю... цикады еще знаю. А вот циклоиды request
        Полез в гуглю. Самообразовываться.
        Голован Джек
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:35
          Цитата: Голован Джек
          А вот циклоиды

          А я Вам как-то раскрывал суть термина(люди, постоянно толкающие одни и те же темы). Вы, Роман, помнится, даже назвали примерное количество подобных персонажей на ВО. hi
          Paranoid50
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 22:38
            Цитата: Paranoid50
            А я Вам как-то раскрывал суть термина...

            ... значит, я тоооормоз... хоть и не прибалт вроде request
            Цитата: Paranoid50
            Вы, Роман, помнится, даже назвали примерное количество подобных персонажей на ВО

            Это, наверное, давно было. Во-первых - реально не помню (хотя на память не жалуюсь), во-вторых - сейчас я точно не возьмусь назвать даже примерное число.
            Имя им - легион sad
            Голован Джек
  16. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 22:23
    Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину.
    Почтальон всегда звонит дважды... yes
    Согласно заявлению Рэнда Пола, ему очень понравилось в России, и он всецело будет поддерживать Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями российской власти.
    Чёрт побери, неужели бессмертный в сенате нашёлся? laughing
    Paranoid50
  17. Теренин (Геннадий) Сегодня, 22:25
    Д.Песков, сообщивший, что письмо получено, но с его содержимым в Кремле еще не ознакомились.
    Точно, блин, как мы на срочной в армии - письма получим, но сразу их не читаем, ждём вечером "личное время" и ... на душе приятно fellow. ... и, что там Трамп написал...потом почитаю crying
    Теренин
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