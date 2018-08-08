Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Американский сенатор доставил в Москву послание Путину от Трампа
Американский сенатор Рэнд Пол, прибывший в Москву в составе делегации американских сенаторов, заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа.
Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
Факт получения письма, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщивший, что письмо получено "по дипломатическим каналам", но с его содержимым в Кремле еще не ознакомились.
Напоминаем, что на этой неделе в Москву прибыла делегация сенаторов США, в состав которой вошел сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, известный своей позицией противника санкционного давления на Россию. Пол обсудил с российскими парламентариями ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы по положению арестованных в США граждан России.
Согласно заявлению Рэнда Пола, ему очень понравилось в России, и он всецело будет поддерживать Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями российской власти.
Рэнд Пол сообщил, что для него было честью передать письмо от президента Трампа президенту Путину. Как пояснил американский сенатор, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.
Факт получения письма, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщивший, что письмо получено "по дипломатическим каналам", но с его содержимым в Кремле еще не ознакомились.
Напоминаем, что на этой неделе в Москву прибыла делегация сенаторов США, в состав которой вошел сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, известный своей позицией противника санкционного давления на Россию. Пол обсудил с российскими парламентариями ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы по положению арестованных в США граждан России.
Согласно заявлению Рэнда Пола, ему очень понравилось в России, и он всецело будет поддерживать Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями российской власти.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти